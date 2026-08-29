Այս տարվա մայիսի 4-ին՝ գիտաֆանտաստիկայի սիրահարների համար «Աստղային պատերազմների օրը», Եվրոպական հանձնաժողովը վերահաստատեց իր հանձնառությունը ֆինանսական կարգապահության նկատմամբ՝ Դոնալդ Թրամփի Իրանի դեմ պատերազմի հետևանքով արձակված տնտեսական «Մահվան աստղի» ֆոնին։
Եվրոգոտու ֆինանսների նախարարների ուշ գիշերային հավաքից հետո ելույթ ունենալով՝ ԵՄ գործադիր մարմնի տնտեսական ղեկավար Վալդիս Դոմբրովսկիսը հայտարարեց, որ ԵՄ մայրաքաղաքները պետք է օգտագործեն դաշինքի բյուջետային հրամանագրերի շրջանակներում «գոյություն ունեցող ճկունությունները», որոնք սահմանափակում են դեֆիցիտի և պարտքի մակարդակը համապատասխանաբար ՀՆԱ-ի 3%-ի և 60%-ի։
Այլ կերպ ասած՝ կանոնների չեղարկումը այն տնտեսական լուծումը չէ, որը դուք փնտրում եք։
Բայց այդպես էլ եղավ։ Մեկ ամսից էլ պակաս ժամանակ անց Դոմբրովսկիսը հայտարարեց, որ ԵՄ երկրներին, ըստ էության, թույլատրվելու է տարեկան մինչև ՀՆԱ-ի 0.3%-ը ծախսել հաջորդ երեք տարիների ընթացքում՝ էներգետիկ ցնցումների նկատմամբ իրենց «կառուցվածքային դիմադրողականությունը» ամրապնդելու համար՝ առանց Բրյուսելի ֆինանսական զայրույթը առաջացնելու։
Այս շրջադարձի համար ոչ մի բացատրություն չտրվեց։ Իրականում, ԵՄ տնտեսական հիմնավորումը դժվար էր հասկանալ։ Բրենտ նավթի համաշխարհային չափանիշը նախորդ ամսվա համեմատ իջել էր 114 դոլարից մինչև 100 դոլարից ցածր մեկ բարելի համար։ Ավելին, «ֆինանսական կայունության» վերաբերյալ մտահոգությունները, որոնք Բրյուսելի կողմից կանոնները չմեղմացնելու սկզբնական պատճառն էին, նույնքան արդարացի էին, որքան մի քանի շաբաթ առաջ։
Դեպքը դեժա վյուի ուժեղ հոտ ուներ, եթե ոչ սուր հոտ։ 2024 թվականի դեկտեմբերին եվրոգոտու ֆինանսների նախարարները նմանապես հայտարարեցին, որ «մի փոքր կծկողական ֆինասական դիրքորոշումը», այսինքն՝ կառավարության ծախսերի կրճատումը, «համապատասխան է… հաշվի առնելով եվրոգոտում դեֆիցիտի և պարտքի բարձր մակարդակը և շարունակվող դեֆլյացիոն գործընթացը աջակցելու անհրաժեշտությունը»։
Շաբաթներ անց սցենարը շրջվեց։ Գերմանիան հայտարարեց 1 տրիլիոն եվրոյի ենթակառուցվածքների և պաշտպանության ոլորտում ծախսերի մասին. Հանձնաժողովը հրապարակեց ԵՄ-ի համար նախատեսված 800 միլիարդ եվրոյի վերազինման ծրագիր. և եվրոգոտու նախարարները պնդում էին, որ իրենց ֆինասական քաղաքականությունը, հավանաբար, չպետք է լինի կծկողական։ Մինչդեռ, գնաճի և պետական ծախսերի բարձր մակարդակի վերաբերյալ մտահոգությունները լուռ մոռացվեցին։
Քաղաքականության մեջ քաղաքականության կտրուկ շրջադարձերը, իհարկե, գրեթե անխուսափելի են։ Եվրոպան դրանք ավելի հաճախ չի կիրառում, քան աշխարհի որոշ այլ մասեր՝ իհարկե ոչ այնքան հաճախ, որքան Ամերիկան, որտեղ Դոնալդ Թրամփի «հավից դուրս գալու» հակումը գրեթե նույնքան ուժեղ է, որքան նրա հակումը տապակած հավի նկատմամբ։
Ավելին, քաղաքականության շատ շրջադարձեր, այդ թվում՝ վերը նշված երկուսը, լիովին ողջամիտ են։ Ինչպես ես և շատ ուրիշներ պնդել ենք, ԵՄ ներդրումները խեղդող հարկաբյուջետային կանոնները պետք է վերացվեն (կամ, առնվազն, արմատապես վերանայվեն)։
Այնուամենայնիվ, նման շրջադարձերի կանոնավորությունը պետք է մտահոգության առիթ լինի, հատկապես, երբ դրանք ԵՄ քաղաքականության մշակման մեջ դարձել են նորմա, այլ ոչ թե բացառություն։
Շրջակա միջավայրի կանոնները այժմ փաստացիորեն չեղյալ են հայտարարվում համաձայնեցվելուց ընդամենը մի քանի ամիս անց։ ԱՄՆ-ի կտրուկ մաքսատուրքերին «անմիջապես» արձագանքելու խոստումները արագորեն անտեսվում են։ Եվ Ռուսաստանի տնտեսության դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու ծրագրերը բազմիցս մերժվում են։
Այս շաբաթվա իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ քաղաքական ոտնձգությունների այս հակվածությունը հասնում է աբսուրդային մակարդակի: Հինգշաբթի օրը Շվեդիան, մի շարք այլ ԵՄ երկրների հետ միասին, կոչ արեց Հանձնաժողովին փորել անցյալ տարվա Ուկրաինային «փոխհատուցման վարկ» տրամադրելու վերաբերյալ բանավեճի փտող դիակը սառեցված ռուսական ինքնիշխան ակտիվների միջոցով՝ մի գաղափար, որը Բելգիան, որը տիրապետում է ակտիվների մեծ մասին, (կարծում էր, թե արդեն) վճռականորեն վերացրել է միայն անցյալ տարվա դեկտեմբերին։
Թվում է, թե կտրուկ շրջադարձերը այժմ համարվում են նախորդ կտրուկ շրջադարձերին համապատասխան արձագանք, նույնիսկ եթե դրանք անխուսափելիորեն Եվրոպային կտանի փակուղի։
Տեսլականներ և բաժանումներ․ Ինչո՞ւ է սա անընդհատ տեղի ունենում
Իհարկե, յուրաքանչյուր կտրուկ շրջադարձ ունի իր սեփական պատճառները։
Վերը նշված առաջին շրջադարձը, օրինակ, Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի անզիջում փորձն էր՝ հանգստացնելու իտալացի Ջորջիա Մելոնիին, որը քննադատել էր Հանձնաժողովի նախագահի արձագանքը Իրանի պատերազմին ապրիլի վերջին։ (Սա փաստացի ընդունվել է Դոմբրովսկիսի կողմից մայիսի վերջին և գաղտնի կերպով հաստատվել է ինձ ԵՄ մի քանի պաշտոնյաների կողմից։ Հատկանշական է, որ Իտալիան ԵՄ այն երկու երկրներից մեկն է, Հունաստանի հետ միասին, որը հայտարարել է, որ կօգտվի այս լրացուցիչ ֆինանսական ճկունությունից։)
Երկրորդ շրջադարձը, մինչդեռ, տեղի է ունեցել Թրամփի կողմից ԵՄ-ին պաշտպանական ծախսերը մեծացնելու բազմիցս պահանջից հետո, և այն մտավախությունների ֆոնին, որ Ամերիկայի կողմից Եվրոպայից ռազմական հրաժարումը կարող է մայրցամաքը խոցելի դարձնել ռուսական ագրեսիայի նկատմամբ։
Սակայն, փոքրացնելով տարածքը, սկսում են ի հայտ գալ ավելի խորը կառուցվածքային պատճառներ։
Մեկը եվրոպական և համաշխարհային քաղաքականության մեջ աջակողմյան տեղաշարժի աճն է, զուգորդված ֆոն դեր Լեյենի ակնհայտ պատրաստակամության հետ՝ հանդարտեցնելու այս ուժերին՝ լինեն դրանք Թրամփը, Մելոնին, թե նույնիսկ իր սեփական «Կանաչ գործարքի» դիվերսանտները։
Սակայն մյուս, նույնիսկ ավելի խորը պատճառն այն է, որ Եվրոպան, ըստ էության, չունի որևէ տեսլական այն մասին, թե ինչպիսին պետք է լինի իր տնտեսությունը։ Անհեթեթ կարգախոսներից՝ միասնական շուկայի «ինտեգրում», կանոնակարգերի «պարզեցում» և դաշինքի «ներդրումային բացի» լրացում ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հետ, բացի՝ ԵՄ առաջնորդները որևէ միասնական դիրքորոշում չունեն մայրցամաքի առջև ծառացած ամենակարևոր հարցերի վերաբերյալ։
Օրինակ, ԵՄ բյուջեն պե՞տք է լինի շատ ավելի մեծ, թե՞ շատ ավելի փոքր։ Շրջակա միջավայրի կանոնները անհրաժեշտությո՞ւն են, թե՞ խոչընդոտ։ ԵՄ համատեղ պարտքը մեծ է, թե՞ սարսափելի գաղափար։ Կապիտալի շուկայի վերահսկողությունը պե՞տք է կենտրոնացվի, թե՞ ցրվի։ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները պե՞տք է խստացվեն, թե՞ վերանայվեն։ Չինաստանը բարեկամ է, թե՞ թշնամի։ Ամերիկա՞ն։
Եվրոպան, կարծես, պարզապես չի կարողանում որոշել։ Իսկ դու՞, Մարիո՞
Ցավոք, այս շաբաթվա իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Եվրոպայի խնդիրները ավելի խորն են, քան սա։
Մարիո Դրագին՝ նախկին կենտրոնական բանկիրը, որի 2024 թվականի զեկույցը համարվում է ֆոն դեր Լեյենի՝ որպես Հանձնաժողովի նախագահի երկրորդ ժամկետի «հյուսիսային աստղը», երկուշաբթի օրը նշանակվեց բացառիկ կազմակերպության՝ «Ռեյնի խմբի» համանախագահ, որը նպատակ ունի «փոխել Եվրոպայի հետագիծը» (ենթադրաբար՝ դեպի լավը):
Խումբն արդեն իսկ բուռն քննադատության է ենթարկվել Արևելյան Եվրոպայից անդամների բացակայության համար:
Այնուամենայնիվ, մեծ մասամբ բաց է թողնվել այն փաստը, որ Շվեյցարիայում գտնվող խումբը, որը հիմնված է ամերիկյան վեբ ծառայություններ մատուցողների վրա (օրինակ՝ Amazon), և որի անդամների թվում են խոշոր ամերիկյան կորպորացիաների գործադիր տնօրեններ (օրինակ՝ Mastercard), լիովին խաթարում է Դրագիի շեշտադրումը Եվրոպայի «ինքնիշխանության» կարևորության վրա, մասնավորապես՝ տնտեսական և տեխնոլոգիական ոլորտում:
Կարելի է պնդել, որ սա պարզապես արտացոլում է իտալացի տեխնոկրատի խորապես խճճված մտածողությունը բազմաթիվ կարևոր հարցերի շուրջ: (Ինչպես նշել են բազմաթիվ փորձագետներ, Դրագիի առաջարկները՝ ԵՄ մրցակցային քաղաքականությունը վերանայելու վերաբերյալ, օրինակ, լիովին հակասական են): Անշուշտ, հանճար լինել պետք չէ, առավել ևս՝ MIT-ի դոկտորական աստիճան ունեցող մեկը, որպեսզի հասկանա, որ Mastercard-ի գործադիր տնօրենը, հավանաբար, համակրանքի չի արժանանա Եվրոպայի ջանքերին՝ իրեն Ամերիկայի ֆինանսական ենթակառուցվածքներից հեռացնելու համար։
Սակայն այս դրվագը նաև մեկ այլ բան է հուշում. որ ԵՄ-ի սեփական տնտեսական շրջադարձը մեծ մասամբ կարող է լինել խորապես թերի քաղաքական և տնտեսական դատողություն ունեցող մեկի վրա վստահելու արդյունքը։
Հեգնական է, որ Եվրոպայի համար ապագա շրջադարձերը սահմանափակելու լավագույն միջոցը, թերևս, ամենամեծ շրջադարձը կատարելն է՝ հեռանալով Կարո Մարիոյից։
Նման շրջադարձը, անշուշտ, անակնկալ կլիներ, բայց, կրկին «Աստղային պատերազմներ»-ը վերաձևակերպելով, այն, անշուշտ, ողջունելի կլիներ: Թող Ուժը մեզ հետ լինի։
Տնտեսական նորությունների ամփոփում
Չինաստանը պետք է իրականացնի առևտրային հարցերը, հակառակ դեպքում ԵՄ-ն կգործի, զգուշացնում է ֆոն դեր Լեյենը։ Հանձնաժողովի ղեկավարը հինգշաբթի օրը զգուշացրեց, որ ԵՄ-ն պատրաստ է ձեռնարկել առևտրային պաշտպանության միջոցառումներ, եթե Պեկինի հետ բանակցությունները չկարողանան լուծել աճող տնտեսական անհավասարակշռությունները: «Չինաստանի հետ երկխոսությունը մնում է անհրաժեշտ: Բայց այն պետք է արդյունքներ տա», – Ֆրանսիայի գործատուների ֆեդերացիայի (MEDEF) տարեկան համաժողովին հավաքված ֆրանսիացի գործարար և քաղաքական առաջնորդներին ասել է ֆոն դեր Լեյենը: «Եվ երբ երկխոսությունը բավարար չէ, մենք պետք է պատրաստ լինենք լիարժեք օգտագործել մեր գործիքները»:
ԵՄ-ն գրանցել է առևտրային դեֆիցիտի առաջին ցուցանիշը երեք տարվա ընթացքում: Բրյուսելի պաշտոնական վիճակագրական գրասենյակը՝ Եվրոստատը, երեքշաբթի օրը հայտնել է, որ ԵՄ-ն այս տարվա երկրորդ եռամսյակում գրանցել է 21.8 միլիարդ եվրոյի դեֆիցիտ, որը նվազել է առաջին եռամսյակի 6.7 միլիարդ եվրոյի ավելցուկից՝ դաշինքի առաջին դեֆիցիտը 2023 թվականի երկրորդ եռամսյակից ի վեր: Անկումը հիմնականում պայմանավորված է նավթի և գազի ներմուծման աճով, ընդ որում՝ ԵՄ առևտրային դեֆիցիտը էներգիայի ոլորտում աճել է 71.3 միլիարդ եվրոյից մինչև 101.1 միլիարդ եվրո: Բեռլինում գործող «Ժակ Դելոր» կենտրոնի քաղաքականության մասնագետ Արթուր Լեյխտամերը նշել է, որ այս տվյալները Եվրոպայի ավելի լայն առևտրային խնդիրների «ախտանիշ» են, որոնք վերջին տարիներին սրվել են Պեկինից էժան արդյունաբերական արտահանման աճի պատճառով։
Գերմանիայի գործարար վստահությունը վերականգնվում է վերականգնման տեմպերի աճին զուգընթաց։ Մյունխենում գործող Ifo ինստիտուտը երեքշաբթի օրը հայտնել է, որ իր գործարար կլիմայի ինդեքսը հուլիսի 86.7-ից օգոստոսին աճել է մինչև 88.8 միավոր՝ չորրորդ անընդմեջ ամսական աճը և ամենաբարձր մակարդակը մեկ տարվա ընթացքում։ Այս լուրը տարածվել է այն բանից հետո, երբ Բեռլինի վիճակագրական գրասենյակ Destatis-ը վերանայել է ԵՄ ամենամեծ տնտեսության երկրորդ եռամսյակի աճի իր գնահատականը՝ 0.2%-ից մինչև 0.3%։ «Չնայած էներգակիրների գների հերթական բարձրացմանը, Գերմանիայի տնտեսությունը վերականգնվում է», – ասել է Ifo-ի նախագահ Կլեմենս Ֆուեստը։
Բաց մի թողեք
Անվտանգ են Բալթյան երկրները։ ԿՀՎ տնօրենի Մոսկվա կատարած այցն ավելի շատ հարցեր է առաջացնում, քան պատասխաններ
Իսլանդիան խորապես բաժանված է, քանի որ կղզիաբնակները քվեարկում են ԵՄ-ի օգտին
Իսլանդիայի նախկին վարչապետը՝ ԵՄ-ի կողմնակից ընտրողներին. Ձեր հանրաքվեն նշանակություն չունի