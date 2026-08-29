Իսլանդիայի նախկին վարչապետը՝ ԵՄ-ի կողմնակից ընտրողներին. Ձեր հանրաքվեն նշանակություն չունի

Զիգմունդուր Դավիդ Գունլաուգսոնը պնդում է, որ Գրենլանդիայի նկատմամբ Թրամփի սպառնալիքները պատճառ չեն Ռեյկյավիկի՝ դաշինքին միանալու հայտը վերակենդանացնելու համար, նույնիսկ եթե քաղաքացիները աջակցեն նոր բանակցություններին։
ՌԵՅԿՅԱՎԻԿ — Իսլանդիայի Կենտրոնամետ կուսակցության առաջնորդը չի կարծում, որ իր երկրի առաջիկա հանրաքվեն կապում է Ռեյկյավիկի հետ ԵՄ-ին միանալու վերաբերյալ քննարկումների վերսկսման հետ, նույնիսկ եթե ընտրողները աջակցեն «Այո» արշավին, նա ասել է։
Զիգմունդուր Դավիդ Գունլաուգսոնը, որի ընդդիմադիր կուսակցությունը ներկայումս մոտ 15 տոկոս է հավաքում, Իսլանդիայի վարչապետն էր, երբ երկիրը 2015 թվականին հրաժարվեց ԵՄ-ին միանալու իր նախորդ հայտից՝ ձկնորսության քվոտաների հարցի պատճառով։
Նա պնդում էր, որ հանրաքվեի հարցի ձևակերպումը այնքան ազատ է, որ դրա մանդատը կարող է բավարարվել՝ պարզապես Բրյուսելին հարցնելով, թե ինչ կառաջարկի Իսլանդիան, եթե այն միանա դաշինքին, և այնուհետև դադարեցնելով անդամակցության գործընթացը։
«Եթե ես հետագայում դառնամ արտաքին գործերի նախարար կամ վարչապետ, արդյոք ես սա կատարել եմ պարզապես ԵՄ-ին հարցնելով. «Ի՞նչ եք պատրաստ մեզ տալ»։ Եվ իմ աշխատանքն ավարտվա՞ծ է», – զարմացավ Գունլաուգսոնը։ «Նրանք չեն կարող բացատրել, թե ինչպես հարգել քվեարկությունը, եթե այն «Այո» է», – ասաց նա՝ նկատի ունենալով ներկայիս սոցիալ-դեմոկրատների գլխավորած կառավարությունը։
Աջակողմյան քաղաքական գործիչը հայտնի դարձավ 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ՝ որպես Իսլանդիայի հարկատուների գումարների օգտագործման դեմ արշավի խոսնակ՝ երկրի ամենամեծ բանկին փրկելու և Մեծ Բրիտանիայի ու Նիդեռլանդների օտարերկրյա պարտատերերին պարտքերը մարելու համար։ Նա հիմնադրեց Կենտրոնի կուսակցությունը 2017 թվականին։
Գունլաուգսոնը իր կուսակցությունը նկարագրում է որպես «փոքր «գ» պահպանողական և կենտրոնամետ», չնայած նրա որոշ հակառակորդներ համաձայն չեն։
«Մարդիկ երբեմն մեզ պոպուլիստ են անվանում, և դա միշտ ինձ նյարդայնացնում է, քանի որ ես միշտ ինձ հակապոպուլիստ եմ համարում։ Ես միշտ խոսում եմ այն բաների մասին, որոնք դժվար է բացատրել, և ես միշտ նյարդայնանում եմ, որ քաղաքականությունը վերածվում է միայն մակերեսային և հեշտ գաղափարների», – ասաց Գունլաուգսոնը։
Սակայն այս տարվա հունիսին նրա «Կենտրոնական» կուսակցությունը միացավ Եվրոպական խորհրդարանի «Եվրոպական պահպանողականներ և ռեֆորմիստներ» խմբին, որը ներառում է աջակողմյան ազգայնական կուսակցություններ, որոնք հաճախ ստանում են պոպուլիստական պիտակը, ինչպիսիք են Ջորջիա Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրները» և Լեհաստանի «Օրենք և արդարադատություն» կուսակցությունը։
Աշխարհաքաղաքական քվեարկություն
Օգոստոսի 29-ին իսլանդացիները կպատասխանեն կամ «Այո» կամ «Ոչ» հարցին. «Արդյո՞ք պե՞տք է վերսկսվեն Իսլանդիայի անդամակցության բանակցությունները Եվրամիությանը»։
Օգոստոսի կեսերին Gallup-ի հարցումը «Այո» ճամբարին փոքր առավելություն տվեց՝ 51.5 տոկոս աջակցություն։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքները՝ Գրենլանդիան՝ Իսլանդիայի ամենամոտ հարևանը, բռնակցելու վերաբերյալ, քվեարկությանը աշխարհաքաղաքական երանգ են հաղորդել, քանի որ ԵՄ-ի կողմնակիցները, ինչպիսին է Ռեյկյավիկի նախկին քաղաքապետ Դագուր Էգգերտսոնը, դա նշել են որպես պատճառ, թե ինչու է Իսլանդիան ավելի սերտ հարաբերությունների կարիք ունենում դաշինքի հետ։
Սակայն Գունլաուգսոնը նվազեցրեց ամերիկացի առաջնորդի՝ Գրենլանդիան ԱՄՆ 52-րդ նահանգը դարձնելու մասին հաղորդվող ցանկությունը։
«Ես կարող եմ հասկանալ, որ դա և՛ նյարդայնացնող է, և՛ մտահոգիչ մեր ընկերների համար Գրենլանդիայում և Դանիայում», – ասաց նա: «Բայց չեմ կարծում, որ մենք պետք է չափազանց շատ մեկնաբանենք այս չափազանցությունը»։
Ավելացնելով, որ երբեք չի մտածել, որ ներխուժման «իրական հնարավորություն» կա, նա ասաց. «Ես միշտ սա համարել եմ նրա խորամանկություններից մեկը»։
Շենգենյան գործոնը
Խոսելով Շենգենյան գոտու անդամակցության մասին, որը թույլ է տալիս առանց անձնագրի մուտք գործել և դուրս գալ երկրից, Կենտրոնամետ կուսակցության ղեկավարն ասաց, որ իսլանդացի քաղաքական գործիչները պետք է ավելի համարձակ լինեն սահմանային վերահսկողությունը ստանձնելու հարցում։
«Միայն վերջին շաբաթների ընթացքում մենք տեսանք, թե ինչպես են Եվրոպայի շատ, շատ երկրներ դեմ դուրս գալիս Շենգենին», – ասաց Գունլաուգսոնը՝ անդրադառնալով Եվրոպայի մայրաքաղաքներից արձագանքներին Մարոկկոյից Իսպանիայի Սեուտա քաղաք անօրինական միգրանտների ներհոսքի վերաբերյալ: Սակայն, նա հավելեց, որ չի կարծում, որ Իսլանդիան պետք է դուրս գա Շենգենյան գոտուց «Ոչ»-ի հաղթանակի դեպքում։
Կենտրոնամետ կուսակցության 29-ամյա փոխնախագահ Սնորի Մասոնն ավելի խիստ էր Շենգենյան գոտու և Իսլանդիա մարդկանց ազատ տեղաշարժի վերաբերյալ։
«Մենք փոքր ազգ ենք։ 400,000 մարդ, յուրահատուկ մշակույթ, յուրահատուկ լեզու։ Եվ, գիտեք, ներգաղթյալների թիվը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում պարզապես կտրուկ աճել է», – ասաց նա։ Մասոնը բացատրեց, որ չի ցանկանում, որ Իսլանդիան դուրս գա Եվրոպական տնտեսական գոտուց, որը ամրագրում է մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Սակայն, նա հավելեց, որ վերանայումը կարող է անհրաժեշտ լինել։
«Եթե մենք իսկապես գնում ենք դեպի մեր ժողովրդագրական ճակատագրի նկատմամբ վերահսկողությունը կորցնելու, ապա, իհարկե, ես կցանկանայի արձագանքել դրան», – ասաց նա։ «Դա ինձ համար պարզապես ակնհայտ է»։
Բաց մի թողեք
Անվտանգ են Բալթյան երկրները։ ԿՀՎ տնօրենի Մոսկվա կատարած այցն ավելի շատ հարցեր է առաջացնում, քան պատասխաններ
ԵՄ-ն շարունակում է փոխել ուղղությունը, մի՞թե չգիտի, թե ուր է ուզում գնալ
Իսլանդիան խորապես բաժանված է, քանի որ կղզիաբնակները քվեարկում են ԵՄ-ի օգտին