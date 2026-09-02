Եվրոպական հանձնաժողովը և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները կքննարկեն Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմը Գերմանիայում անօդաչու թռչող սարքի միջադեպից հետո

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը չորեքշաբթի օրը կհանդիպի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ՝ քննարկելու Մոսկվայի հիբրիդային սպառնալիքներին իրենց համատեղ արձագանքը, այն բանից հետո, երբ Գերմանիան պաշտոնապես մեղադրեց Ռուսաստանին իր օդանավակայաններից մեկում պայթուցիկ նյութերով լի անօդաչու թռչող սարքի հետ կապված միջադեպի համար։
Եվրոպական հանձնաժողովի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպության (ՆԱՏՕ) ղեկավարները չորեքշաբթի օրը Բրյուսելում բանակցություններ կանցկացնեն՝ ի պատասխան ամռանը Եվրոպայում տեղի ունեցած հիբրիդային պատերազմի մի շարք միջադեպերի, այդ թվում՝ Լայպցիգի օդանավակայանում անօդաչու թռչող սարքի հարձակման փորձի, որը Գերմանիայի կառավարությունը պաշտոնապես վերագրել է Ռուսաստանին։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ հանդիպումը կօգտագործի Գերմանիայում միջադեպը քննարկելու համար, իսկ արտաքին գործերի նախարարները առաջիկա հանդիպման ժամանակ կպատրաստեն լրացուցիչ պատժամիջոցներ։
«Մենք կպահպանենք ԵՄ-ն միասնական՝ չնայած այս սրվող և լուրջ գործողություններին», – ասել է նա երեքշաբթի օրը X սոցիալական մեդիա հարթակում հրապարակված հայտարարության մեջ։
«Գերմանիայի կառավարությունը ձեռնարկել է խիստ միջոցներ։ Եվ ուղերձը հստակ է. հիբրիդային հարձակումները չեն մնա առանց հստակ պատասխանի»։
«Կարճատև» երկկողմանի հանդիպումը հաստատել է Եվրոպական հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակ Պաուլա Պինյոն, ով ասել է, որ հանդիպումը տեղի կունենա նաև Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական համագործակցության ամրապնդման համատեքստում։
ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյան Euronews-ին ասել է, որ հանդիպումը հիմնականում կկենտրոնանա հիբրիդային սպառնալիքների դեմ համակարգվածության խորացման վրա։
Գերմանիայի կողմից օգոստոսի 4-ի անօդաչու թռչող սարքի միջադեպը Ռուսաստանին պաշտոնապես վերագրելուց հետո, Ռուտտեն հայտարարություն է հրապարակել X-ում՝ նշելով, որ ՆԱՏՕ-ն լիովին համերաշխ է Բեռլինի հետ, և «կա հստակ ապացույց», որ Ռուսաստանը մեղավոր է։
«ՆԱՏՕ-ն կշարունակի ամրապնդել բոլոր դաշնակիցներին ցանկացած սպառնալիքից զսպելու և պաշտպանելու իր կարողությունը, այդ թվում՝ Լայպցիգում և Դաշինքի այլ վայրերում տեղի ունեցած չարամիտ գործողություններից», – ասել է նա։
Ֆոն դեր Լեյենի մեկնաբանությունները հնչել են այն բանից հետո, երբ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Դոբրինդտը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ օգոստոսին տեղի ունեցած անօդաչու թռչող սարքի դիվերսիայի միջադեպի «գործողությունն իրականացնելու միջոցները» «հայտնի են Ռուսաստանի կողմից իրականացված այլ հիբրիդային գործողություններից և Ուկրաինայի դեմ նրա պատերազմից»։
«Հետևաբար, Գերմանիայի կառավարությունը եզրակացնում է, որ Ռուսաստանը պատասխանատու է Լայպցիգում օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցած հիբրիդային հարձակման համար», – ասել է նա։
Գերմանիան հրամայել է փակել Բոննում գտնվող Ռուսաստանի հյուպատոսությունը, մինչդեռ Բեռլինում գտնվող Ռուսաստանի տունը նույնպես կփակվի: Արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը նշել է, որ Ռուսաստանի գործողությունները «Եվրոպայի դեմ ուղղված անկայունացման, ապատեղեկատվության, սպառնալիքների, դիվերսիայի և ագրեսիայի երկար փորձերի» մի մասն են կազմում:
Գերմանիայում Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել, որում հերքել է Բեռլինի պնդումները և սպառնացել նոր պատժամիջոցների «հետևանքներով»:
Օգոստոսի 4-ին Լայպցիգ/Հալլե օդանավակայանի անվտանգության գոտում՝ ռազմական պարագաներ տեղափոխող ուկրաինական բեռնատար ինքնաթիռի մոտ, անօդաչու թռչող սարք է հայտնաբերվել: Ավելի ուշ երկրորդ անօդաչու թռչող սարքը նույնպես բախվել է ինքնաթիռի, որի հետևանքով ինքնաթիռը չի կարողացել վայրէջք կատարել:
Մերցը նախկինում խոստացել էր արձագանքել միջադեպերին՝ ԵՄ և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների միջև համակարգված գործողություններով:
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նույնպես օգոստոսի վերջին հայտարարություն է տարածել, որում դատապարտել է Եվրոպային մեղքը Մոսկվայի վրա դնելու համար՝ նշելով, որ մեղադրանքները հնչել են մինչև հետաքննության ավարտը:
Եվրոպան պետք է ուժեղացնի հիբրիդային սպառնալիքներից պաշտպանությունը
Միևնույն ժամանակ, ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հարվածում է Եվրոպային կինետիկ հիբրիդային միջադեպերի աճով՝ նպատակ ունենալով «վախեցնել մեզ» Ուկրաինային աջակցելուց։
«Նրանք չեն հաջողի», – ասել է նա Իռլանդիայի Վիքլոու քաղաքում պաշտպանության նախարարների հանդիպումից հետո։ Կալլասն ասել է, որ ակնհայտ է, որ այս միջադեպերից բխող ռիսկերը մեծանում են, և «ակնհայտ է, որ մենք բավարար միջոցներ չենք ձեռնարկում դա կանխելու համար»։
Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Հելեն ՄաքԷնտին, Կալլասի հետ միասին մամուլի ասուլիսում ասել է, որ «Ուկրաինային աջակցությունը և Ռուսաստանի վրա ճնշումը» շարունակում են մնալ Իռլանդիայի վեցամսյա ԵՄ խորհրդում նախագահության կենտրոնական թեման։
«Մենք այժմ սկսում ենք տեսնել սպառնալիքների իրականանալի դրսևորումներ վերջին 24 ժամվա ընթացքում, երբ մեր գործընկերները Ռումինիայում, Լատվիայում և Էստոնիայում, և, իհարկե, Գերմանիայում, խոսել են իրենց սեփական օդային տարածք, ինչպես նաև իրենց սեփական ցամաքային տարածք ներխուժումների մասին», – ասել է նա։
Երեքշաբթի օրը Ռումինիան և Էստոնիան հայտնել են անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումների մասին։ Երեքշաբթի օրը Գերմանիայում ածխով աշխատող էլեկտրակայանի մոտ հայտնաբերվել են մի քանի ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր։
Բանակցությունների ճանապարհին Էստոնիայի պաշտպանության նախարար Հաննո Պևկուրն ասաց, որ Եվրոպան պետք է պատրաստ լինի ռուսական հիբրիդային պատերազմի ավելի շատ միջադեպերի։
«Նրանք միշտ փորձարկում են այս շեմը՝ որտեղ է այս կարմիր գիծը», – ասաց նա՝ հավելելով, որ Եվրոպան պետք է «շատ հստակ» դիրքորոշում պահպանի։
Եվրոպական համերաշխությունը գալիս է Գերմանիայի համար
Լայպցիգի միջադեպից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին իրենց համերաշխությունն են հայտնել Գերմանիային։
«Ֆրանսիան լիովին համերաշխ է Գերմանիայի հետ և աջակցում է Ռուսաստանի դեմ նոր եվրոպական պատժամիջոցների ընդունմանը», – ասաց Մակրոնը՝ ըստ առցանց հայտարարության։
Մելոնին հավելեց. «Մեզ վախեցնելու կամ դաշնակիցների միջև սեպ խրելու փորձերը չեն հաջողվի. մեզանից որևէ մեկի դեմ հիբրիդային գործողությունները բոլորիս համար մտահոգության առարկա են և կհանդիպեն միասնական պատասխանի»։
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը նույնիսկ ասաց, որ Ռուսաստանը սրում է լարվածությունը ամբողջ Եվրոպայում, բայց մայրցամաքը չի վախենա։ «Ռուսաստանը չի հաղթի այս պատերազմում», – ասաց նա։
Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնն ասաց, որ Ռուսաստանը ցանկանում է վախեցնել Եվրոպային և վախեցնել Ուկրաինայի դաշնակիցներին։ «Սա կձախողվի», – ասաց նա՝ հավելելով, որ չորեքշաբթի առավոտյան կանցկացնի Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ։
«Գերմանիայի կառավարության կողմից ձեռնարկված խիստ միջոցները ցույց են տալիս, որ մեզանից յուրաքանչյուրի դեմ հիբրիդային գործողությունները կարժանանան հստակ պատասխանի», – իր առանձին հայտարարության մեջ հավելել է Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան։ «Յուրաքանչյուր ոք, ով հարձակվի մեզ վրա, կվճարի իր գին», – ասել է նա։
Բաց մի թողեք
Մինչ Ռուսաստանը հարձակվում է, Եվրոպան փնտրում է ստեղծագործական եղանակներ Ուկրաինային ֆինանսավորելու համար
Չինաստանի կողմից ԵՄ ընկերությունների նկատմամբ սահմանված վերջին սահմանափակումները խորհրդանշական են թվում` կարող է փոխվել
Մրցակից գերմանացի օրենսդիրները ծրագրում են համաձայնագիր՝ ԵՄ ծայրահեղ աջակողմյաններին դուրս մղելու համար