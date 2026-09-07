Նոր փաստաթղթերը մինչ այժմ ամենահստակ ապացույցներն են այն մասին, որ չինական պետական ընկերությունը մատակարարում է Կրեմլի ռազմարդյունաբերական համալիրը։
Ըստ ստացված ռուսական ընկերությունների ներքին առաքման փաստաթղթերի՝ չինական պետական ընկերությունը Ռուսաստանին մատակարարել է հարյուրավոր կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքերի կառուցման համար անհրաժեշտ նյութեր։
Արևմտյան կառավարությունների կողմից վերանայված գրառումները մինչ այժմ ամենահստակ ապացույցներն են այն մասին, որ չինական պետական կորպորացիան շարունակում է օգնել Կրեմլի ռազմարդյունաբերական համալիրում գործող պատժամիջոցների տակ գտնվող ընկերությանը։
Առաքման և մաքսային փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ չինական ընկերությունը թաքցրել է 46 տոննա ածխածնային մանրաթելային քիմիական նյութերի առաքումը Ռուսաստանի «Ռոսատոմ»-ի դուստր ձեռնարկություն այս տարվա սկզբին։ Կորպորացիան մշակում է կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքերի հիմնական բաղադրիչները, որոնք Մոսկվան օգտագործել է օգոստոսին Ուկրաինայի կենտրոնում գտնվող առևտրի կենտրոնի վրա հարձակվելու համար, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 16 մարդ։
Չինական բաղադրիչները վաղուց են հայտնաբերվել ռուսական անօդաչու թռչող սարքերից Ուկրաինայի վրա հարվածներից հետո։ Այնուամենայնիվ, Ուկրաինայի անվտանգության և համագործակցության կենտրոնի՝ Ուկրաինայի կառավարությանը մոտ գտնվող Կիևում գտնվող վերլուծական կենտրոնի կողմից ռուսական աղբյուրներից հավաքված փաստաթղթերը առաջին անգամ մանրամասն նկարագրում են, թե ինչպես է չինական պետական ընկերությունը անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության կարևորագույն բաղադրիչները ուղղակիորեն արտահանել Ռուսաստան։
ԱՄՆ Պետական անվտանգության խորհուրդը փաստաթղթերը կիսել է Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ կառավարությունների հետ։
Այս բացահայտումները «թույլ կտան [ԱՄՆ] Պետդեպարտամենտին պատժամիջոցներ կիրառել» չինական մատակարարի նկատմամբ, քանի որ նրանք «հաստատում են» առաքումներ «Ռոսատոմի» դուստր ձեռնարկություն՝ Արևմուտքի մեծ մասի կողմից պատժամիջոցների ենթարկվելուց հետո, ասել է Վաշինգտոնում գտնվող Գիտության և միջազգային անվտանգության ինստիտուտի վերլուծական կենտրոնի հիմնադիր և նախագահ Դեյվիդ Օլբրայթը։ Նա նշում է, որ առաքումը քողարկված է նեյլոնի և պոլիեսթերի նման արտահանման մաքսային կոդով։
Ռուսական «Գերան-2» անօդաչու թռչող սարքը ցուցադրվում է Կիևում՝ ոչնչացված այլ ռուսական ռազմական տեխնիկայի կողքին, 2025 թվականի նոյեմբերի 5-ին։ | Սերգեյ Դոլժենկո/EPA
«Ռոսատոմը և նրա ձեռնարկությունները գործում են գործող օրենքներին և կարգավորող պահանջներին լիովին համապատասխան», – ասել է ռուսական պետական ընկերության խոսնակը։ «Հակառակի մասին ցանկացած պնդում կեղծ է և ցույց է տալիս Ռուսաստանի մաքսային մարմինների գործունեության վերաբերյալ անհասկանալիությունը»։
Չինական պետական «Ջիլին Քեմիքալ Ֆայբեր Գրուպ» ընկերությունը չի արձագանքել մեկնաբանության բազմաթիվ հարցումներին։
Ե՛վ Պետդեպարտամենտը, և՛ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը կարող են պատժամիջոցներ կիրառել՝ «խափանելու այն ցանցերն ու ուղիները, որոնց միջոցով Ռուսաստանը արտասահմանից ձեռք է բերում տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ՝ իր պատերազմական ջանքերը աջակցելու համար», – անցյալ տարի հայտարարել է Պետդեպարտամենտը։
«Այս ապացույցները անհերքելի ապացույց են, որ չինական պետական ընկերությունները ներգրավված են Ռուսաստան հումքի մատակարարման շղթաներում», – ասել է Ուկրաինայի անվտանգության և համագործակցության կենտրոնի ղեկավար Սերգեյ Կուզանը։ Ռուսաստանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցները նշանակում են, որ «Չինաստանը, հավանաբար, դարձել է ռուսական զենքի մեջ օգտագործվող կոմպոզիտների արտադրության համար անհրաժեշտ նյութերի մատակարարման հիմնական և, ըստ էության, միակ աղբյուրը», – ասել է Կուզանը։
ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի Չինաստանի հարցերով հատուկ հանձնաժողովը վերանայել է փաստաթղթերը և որոշել, որ դրանք «օրինական» են, ըստ ԱՄՆ կառավարության պաշտոնյայի, որը ծանոթ է դրանց բովանդակությանը։ Ուկրաինայի կառավարությունը նույնպես վերանայել է փաստաթղթերը և հաստատել դրանց իսկությունը, ասել է ուկրաինացի պաշտոնյան։ Երկու պաշտոնյաներին էլ թույլատրվել է անանուն մնալ, քանի որ նրանք լիազորված չէին խոսել պաշտոնական հայտարարությունների համար։
Ռուսական անօդաչու թռչող սարքը խոցվել է Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության կողմից Կիևում 2025 թվականի հունիսի 10-ին։ | Սերգեյ Սուպինսկի/AFP via Getty Images
Ֆինանսների նախարարությունը հրաժարվել է մեկնաբանել Ռուսաստանի զենքի անօդաչու թռչող սարքերի ծրագրի համար կարևոր նյութերի չինական առաքման վերաբերյալ կոնկրետ մեղադրանքները, սակայն հայտարարության մեջ նշել է, որ «պատժելի վարքագծի մեղադրանքներին չափազանց լուրջ է վերաբերվում»։
Պետդեպարտամենտը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը վերանայել է փաստաթղթերը և չի հակադարձել բացահայտումներին։ ԱՄՆ Կենտրոնական հետախուզական գործակալությունը հրաժարվել է մեկնաբանել։
Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը օգոստոսի վերջին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ երկու երկրների միջև կապերը կամրապնդվեն։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի սկզբից Մոսկվան ազդանշան է տվել, որ Պեկինի աջակցությունը կարևոր է հակամարտությունը դադարեցնելու համար արտաքին ճնշմանը դիմակայելու իր կարողության համար։
«Ըստ էության, մենք կառուցել ենք փոխադարձ առևտրի կայուն համակարգ, որը պաշտպանված է արտաքին ազդեցությունից», – մայիսին ասել է Պուտինը։ Պեկինի համագործակցությունը Մոսկվայի հետ մեղմացրել է արտաքին պատժամիջոցների ազդեցությունը, որոնք ուղղված են Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերությունը հիմնական բաղադրիչներից զրկելուն։
Սի-Թրամփ գագաթնաժողով
Այս բացահայտումները հրապարակվել են այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է հանդիպել Սի-ի հետ Վաշինգտոնում այս ամսվա վերջին։
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմին Չինաստանի աջակցության նոր ապացույցները կարող են ուժեղացնել ուկրաինամետ օրենսդիրների կողմից Թրամփի վրա ճնշումը՝ Սի Ցզինպինի վրա ճնշում գործադրելու համար՝ նման առաքումները դադարեցնելու այն հանդիպման ժամանակ, որը երկու առաջնորդներն էլ, հավանաբար, կնախընտրեին նվիրել ԱՄՆ-Չինաստան առևտրային պատերազմում փխրուն զինադադարի երկարաձգմանը։
Սպիտակ տունը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։
Օգոստոսին Պուտինը գեներալ նշանակեց՝ Ռուսաստանի զինված ուժերի նորաստեղծ ճյուղում անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով պատերազմը ղեկավարելու համար՝ Ուկրաինայի խորքը հարվածելու համար։ Մինչդեռ Ուկրաինան ուժեղացնում է հարձակումները ռուսական նավթավերամշակման գործարանների վրա՝ սպառնալով երկրի տնտեսության հիմքերին։
Անցյալ ամիս Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ ԿՀՎ տնօրեն Ջոն Ռատկլիֆը զգուշացրեց ռուս պաշտոնյաներին չսրացնել Ուկրաինայում հակամարտությունը Ամերիկայի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ՝ Ռուսաստանի հետ կապված կասկածելի դիվերսիաների և անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումների ֆոնին։ Մոսկվան վերջերս մի շարք սպառնալիքներ է հնչեցրել Կիևին աջակցող երկրների դեմ։
Չինաստանի կառավարությունը մշտապես հերքել է Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմը սատարելու համար զենք մատակարարելու մեղադրանքները: «Մենք կրակին յուղ չենք լցնի և, ամենակարևորը, մենք շահարկում չենք անի» հակամարտությունից, ասել է Չինաստանի առաջնորդ Սին 2023 թվականին: Վաշինգտոնը բազմիցս մեղադրել է Պեկինին կրկնակի օգտագործման ապրանքներ՝ նյութեր, որոնք կարող են օգտագործվել ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ պաշտպանական արտադրության մեջ, որոնք ուղղակիորեն գնում են ռուսական զինված ուժերին:
Այնուամենայնիվ, առաքումների մասշտաբները և դրանք ստացող ռուսական ընկերության ռազմական կարևորությունը ենթադրում են, որ չինացի պաշտոնյաները կամ աչք են փակում այդ օգնության վրա, կամ ակտիվորեն նպաստում են դրան, հայտարարել են ԱՄՆ մի շարք զենքի փորձագետներ, նախկին հետախուզության պաշտոնյաներ և դիվանագետներ:
Ռուսաստանի զենքային անօդաչու թռչող սարքերի ծրագրին Չինաստանի աջակցության ապացույցները «զրպարտում և մեղադրում են Չինաստանին», – ասվում է Վաշինգտոնում Պեկինի դեսպանատան հայտարարության մեջ: «Մենք երբեք մահացու զենք չենք մատակարարել հակամարտության որևէ կողմի և խստորեն վերահսկում ենք կրկնակի օգտագործման ապրանքները», – ասել է դեսպանատունը:
Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատունը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին:
ԱՄՆ նախկին պաշտոնյաները, որոնք ծանոթ են պետական ընկերությունների նկատմամբ Չինաստանի կառավարության վերահսկողությանը, մերժում են այդ պնդումները:
«Նրանք դա անում են՝ գիտակցելով, որ Չինաստանի կառավարությունը չի ձերբակալի նրանց դրա համար», – ասել է Դենիս Ուայլդերը, Արևելյան Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոսի տարածաշրջանի ԿՀՎ-ի նախկին փոխտնօրենը: «Այն միտքը, որ չինական պետական ձեռնարկությունները կարող են ինչ-որ բան թաքցնել Չինաստանի կառավարությունից, պարզապես անհիմն է»:
Բեռնափոխադրումը «չէր կարող վրիպել Չինաստանի կառավարության ուշադրությունից», – ասել է Վաշինգտոնում բնակվող զենքի փորձագետ Օլբրայթը: Նա և իր կազմակերպությունը՝ Գիտության և միջազգային անվտանգության ինստիտուտը, տարիների ընթացքում խորը հետազոտություններ են անցկացրել Ռուսաստանի անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության վերաբերյալ:
Ինչ են ցույց տալիս փաստաթղթերը
Ռուսալեզու փաստաթղթերը հաստատում են ածխածնային մանրաթելային քիմիական նյութի բեռնափոխադրումը չինական պետական «Ջիլին Քիմիական մանրաթելային խմբի» և «Ալաբուգա-Վոլոկնոյի»՝ ռուսական պետական «Ռոսատոմ» ընկերության առաջադեմ նյութերի և կոմպոզիտների UMATEX ստորաբաժանման պահեստային հասցեների միջև:
Ընկերությունը գտնվում է Ռուսաստանի Թաթարստանի մարզի գործարանային համալիրում: Այնտեղ՝ Ալաբուգայի հատուկ տնտեսական գոտում, Ալաբուգա-Վոլոկնոն մատակարարում է բարձրակարգ ածխածնային մանրաթել Մոսկվային հեռահար կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքերի զանգվածային արտադրության համար, որոնք կառուցվել են իրանական Shahed-ի, USCC-ի և Օլբրայթի հետազոտությունների հիման վրա:
Ալաբուգա-Վոլոկնոն և UMATEX-ը 2023 թվականից ի վեր բախվել են արևմտյան մի շարք պատժամիջոցների, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայի կողմից և Սպիտակ տան գործադիր հրամանագրով սահմանված պատժամիջոցների:
Նրա գործունեությունը արգելված է նաև Ուկրաինայի, ԵՄ-ի, Նոր Զելանդիայի և Շվեյցարիայի կողմից: ԱՄՆ կառավարությունը արգելում է արտահանումը, որը կարող է օգտագործվել ռուսական զինված ուժերի կողմից:
«Ջիլինը», որը չինական խոշոր պետական ձեռնարկություն է, որը մասնագիտանում է սինթետիկ քիմիական մանրաթելերի արտադրության և վաճառքի մեջ, ներկայումս չի ենթարկվում արևմտյան պատժամիջոցների:
Քաղաքացիական սինթետիկ մանրաթելերի արտահանման մաքսային կոդով քողարկված, 2026 թվականի առաքման փաստաթղթերը, որոնք նշված են «Ռոսատոմ Ալաբուգա-Վոլոկնո» լոգոտիպով, սահմանում են «բեռնափոխադրման ծառայությունների ամբողջական շարք, ներառյալ բեռնափոխադրումը, մաքսային ձևակերպումները և բեռների ապահովագրությունը» ընկերությունների միջև՝ երկու 40 ոտնաչափ երկարությամբ բեռնափոխադրման կոնտեյներների համար, որոնք լցված էին առավելագույնը 46 տոննա «պոլիակրիլոնիտրիլային քարշակով (PAN-նախորդ) արտադրական նպատակներով», ըստ թարգմանության։
Այսպես կոչված PAN-նախորդ մանրաթելերը ռազմական որակի, թեթև ածխածնային մանրաթել պատրաստելու հիմնական քիմիական բաղադրիչն են։ Ճիշտ մաքսային կոդը կբնութագրեր բեռը որպես կրկնակի օգտագործման ապրանք, որն ունի և՛ ռազմական, և՛ քաղաքացիական կիրառություն, ասաց Օլբրայթը։
Մաքսային կոդերի սխալ պիտակավորումը «ցույց է տալիս, որ ընկերությունը թաքցնում է ավելի զգայուն պատվեր», – ասել է Քերի Բիցոֆը, նախկին գանձապետարանի պաշտոնյա, որը մշակել և կիրառել է պատժամիջոցներ ռուսական զենքի գնման ցանցերի դեմ։
«Ընկերությունը վերցնում է վերահսկվող ապրանք, գտնում է հավանական ծածկագրի կոդ և ուղարկում այն այդ կատեգորիայի ներքո», – ասել է նա։ «Նույն ծածկագիրը հաճախ կօգտագործվի տարբեր ընկերությունների կողմից նմանատիպ ապրանքների համար»։
Սայարիի՝ ռիսկերի և տվյալների հետախուզության ընկերության կողմից 2022-2025 թվականների առևտրային տվյալների վերանայման համաձայն՝ Ալաբուգայի հատուկ տնտեսական գոտիների ընկերություններից ոչ մեկը չի ներմուծել ապրանքներ՝ օգտագործելով PAN-fiber-ի համար սովորաբար օգտագործվող մաքսային կոդը։
Առաքման փաստաթղթից վերցված մետատվյալները ցույց են տալիս, որ փաստաթուղթը ստեղծվել է Թաթարստանի մարզին սպասարկող ռուս պետական պաշտոնյայի կողմից։
Ալաբուգա-Վոլոկնոյի հիմնական դերը ռուսական ռազմավարական արդյունաբերություններին բարձրակարգ կառուցվածքային ածխածնային մանրաթելով ապահովելն է, և ԱՄՆ առևտրային պալատի հաշվարկների համաձայն՝ ընկերության արտադրության 89 տոկոսը մինչև 2030 թվականը կուղղվի պաշտպանական արդյունաբերության ձեռնարկություններին։ ԱՄՆ-ի առևտրային պալատի (USCC) վերլուծական կենտրոնի կողմից ներքին ընկերությունների արտադրանքի ցանկերը ցույց են տալիս, որ «Ալաբուգա-Վոլոկնո» ընկերությունը արտադրում է 39 ապրանք, որոնք պարունակում են ածխածնային մանրաթել՝ տարբեր տեսակի պոլիմերային կապակցանյութերով՝ ավիացիայի, հրթիռային տեխնիկայի, անօդաչու թռչող սարքերի, նավաշինության և զրահատեխնիկայի համար։
Ուկրաինայի անվտանգության և համագործակցության կենտրոնը հայտնում է, որ 2022 թվականից մինչև այս տարի հետևել է առնվազն ութ մրցույթի՝ «Ջիլին Քիմիական մանրաթելային խմբի» կողմից Ալաբուգա-Վոլոկնո կոնտեյներներով PAN նախորդների մատակարարման պայմանագրեր կնքելու համար։
Պատժամիջոցների խախտումներ
Ուկրաինայի կառավարությունը կարծում է, որ առաքման փաստաթղթերը ցույց են տալիս պատժամիջոցներից խուսափելու հնարավորությունը, ասել է ուկրաինացի պաշտոնյան։ Բրիտանական կառավարության մի պաշտոնյա ասել է, որ «տեղին չի լինի ենթադրություններ անել ապագայում հնարավոր պատժամիջոցների նշանակման մասին, քանի որ դա կարող է նվազեցնել դրանց ազդեցությունը»։
Օլբրայթն ասել է, որ «Ջիլինը կարևոր դեր է խաղում զենքային անօդաչու թռչող սարքեր պատրաստելու համար անհրաժեշտ ածխածնային մանրաթելի արտադրության գործում»։ «Առանց դրա հնարավոր չէ կառուցել ինքնաթիռի կմախքը», – բացատրել է նա՝ նշելով, որ այն օգտագործվում է թևի և ներքին կառուցվածքների, այդ թվում՝ վառելիքի բաքի և շարժիչի ամրացման համար։ Նա գնահատել է, որ Ջիլինից առաքվող PAN-ի քանակը բավարար կլինի մինչև 1300 կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքերի համար ածխածնային մանրաթել արտադրելու համար։
Ալբրայթը, որը վաղուց ուսումնասիրել է կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությունը Ալաբուգայի SEZ գործարանային համալիրում, ասում է, որ Ռուսաստանը «ամբողջովին կախված է Չինաստանից»՝ մասնագիտացված PAN ակրիլային մանրաթել մատակարարելու համար, որը բարձր արդյունավետության ածխածնային մանրաթել արտադրելու համար օգտագործվող հիմնական բաղադրիչն է։
«Չինաստանից և Հոնկոնգից ստացված կրկնակի օգտագործման ապրանքները պահպանում են Ռուսաստանի զենքի ծրագրերը՝ չնայած Արևմուտքի արտահանման վերահսկողությանը», – օգոստոսյան զեկույցում նշել է ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի Չինաստանի հարցերով հատուկ հանձնաժողովը։ Պեկինը մատակարարում է Ռուսաստանի ռազմական գործունեությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ բաղադրիչների ավելի քան 60 տոկոսը՝ ըստ գերմանական ոչ առևտրային տնտեսական վերլուծության հիմնադրամի՝ Kiel Institute-ի կողմից հունիսին հրապարակված տվյալների։
«Չինաստանում այն ընկերությունների թիվը, որոնք Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրին տրամադրել են կրկնակի օգտագործման հնարավորություններ, այժմ տասնյակների է հասնում, և այդ կապերը խորն են», – ասել է Բայդենի վարչակազմի նախկին փոխպետքարտուղար Կուրտ Քեմփբելը։ Փոխարենը, հավելեց նա, Մոսկվան Պեկինին տրամադրում է տեխնոլոգիական փոխանցումներ՝ «իրենց կողմից որոնված որոշ ռազմական կարողությունների արդիականացման համար»։
Չինաստանի աջակցությամբ Ռուսաստանի պաշտպանական արդյունաբերությունը «կարող է շարունակել ընդլայնել իր արտադրական բազան՝ անօդաչու թռչող սարքերի, հրթիռների բաղադրիչների և այլ տեսակի զենքերի լայն տեսականիի համար, որոնք այնուհետև օգտագործվում են Ուկրաինայի վրա հարձակումներում», – ասաց ԱՄՆ պաշտպանության արդյունաբերության հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Կուզանը, նշելով, որ շարունակական առաքումները միայն խորացնում են Արևմուտքի երկու ռազմավարական մրցակիցների արդյունաբերական ոլորտի ինտեգրումը։
«Այս ուղիների դեմ պայքարը՝ երկրորդային պատժամիջոցների, արտահանման վերահսկողության և պատժամիջոցների սահմանափակումների կիրառման, միջնորդների վրա ֆինանսական ճնշման և ասիական գործընկերների հետ համակարգման միջոցով», – ասաց նա, – «պետք է լինի ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի և նրանց դաշնակիցների պաշտպանական և տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթությունը»։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանի սառցահատները վճռորոշ են դանիական քաղաքի համար
Լեհաստանի հակաուկրաինական շրջադարձը վերածվում է բռնության
Ռուսաստանը մտել է Շվեդիայի ընտրարշավ, զգուշացնում է կենտրոնամետ ձախակողմյան առաջատար թեկնածուն