Ռուսաստանի «Ռոսատոմը» Հունգարիայի ատոմակայանի շինարարության հետագա ուշացումներ է կանխատեսում, ցույց է տալիս փաստաթուղթը

Սա վերջինն է այն խոչընդոտների շարքում, որոնք խոչընդոտել են վիճահարույց նախագծին 2014 թվականին դրա մտահղացումից ի վեր։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Հունգարիայում կառուցվող ռուսական նախագծով ատոմակայանը, որը պետք է լինի երկրի էլեկտրաէներգիայի ամենամեծ աղբյուրը, կհետաձգի իր ավարտման ժամկետը առնվազն երկու տարով։
«Պակշ II» ատոմակայանը կառուցող ռուսական ընկերության՝ «Ռոսատոմի» գաղտնի շինարարության ժամանակացույցում ավարտի ամսաթիվը նշված է 2034 թվականի դեկտեմբերի վերջը, այլ ոչ թե 2032 թվականը, ինչպես նախկինում նշվում էր։
Հետաձգումը վերջինն է այն խոչընդոտների շարքում, որոնք խոչընդոտել են նախագծին 2014 թվականին Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի և նրա դաշնակից՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից շահագործման հանձնվելուց ի վեր։
«Պակշ II»-ը կարևոր է Հունգարիայի էներգամատակարարման ապագայի համար։ Այն ընդլայնում է խորհրդային դարաշրջանի Պակշ ատոմակայանը, որն արդեն իսկ ապահովում է երկրի էլեկտրաէներգիայի գրեթե կեսը, բայց որը ներկայումս պետք է շահագործումից հանվի 2032-2037 թվականների միջև: Երկու նոր «Ռոսատոմ» ռեակտորները կփոխարինեն այդ կորցրած էլեկտրաէներգիան՝ արտադրելով 2400 մեգավատ՝ գործող կայանի կողմից արտադրվող 2000 ՄՎտ հզորության համեմատ, ինչը բավարար է մի քանի միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքը էլեկտրաէներգիայով ապահովելու համար։
Սակայն, չնայած Հունգարիայի ապագա էներգետիկ համակարգում իր կարևոր դերին, կայանի Ռուսաստանի հետ կապերը այն սկզբից ի վեր վիճահարույց են դարձրել, և Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մագյարը, որը ապրիլին փոխարինեց Օրբանին և Ռուսաստանի բացահայտ քննադատ է, արդեն իսկ վերանայել է այն։
Վերջին փաստաթղթի՝ հազարավոր բջիջներով Excel աղյուսակի բացահայտումը հաջորդում է Եգիպտոսում գտնվող մեկ այլ «Ռոսատոմ» ատոմակայանի անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների մասին հաղորդագրությանը, որն օգտագործում է նույն ռեակտորային տեխնոլոգիան, ինչ «Պակշ II»-ը:
Այդ պատմությանը ի պատասխան՝ «Ռոսատոմը» գովաբանեց իր «աշխատանքի բարձր չափանիշները» և «անվտանգության մշակույթը»՝ մերժելով եգիպտական ատոմակայանի կառուցման ընթացքում անփութության մասին մեղադրանքները։
Ըստ աղյուսակային փաստաթղթի՝ Հունգարիայում ներկայումս կառուցվող երկու նոր ռեակտորներից վերջինը պատրաստ կլինի «նախնական ընդունման» մինչև 2034 թվականի դեկտեմբերի 30-ը՝ նշելով այն պահը, երբ «Ռոսատոմը» ավարտված նախագիծը կհանձնի հունգարական պետական օպերատորին՝ վերջնական ստուգման համար։
Սա ենթադրում է, որ գնահատվող 12.5 միլիարդ եվրո արժողությամբ միջուկային նախագիծը, հավանաբար, լիովին չի գործարկվի մինչև 2035 թվականը, ինչը հակասում է Բուդապեշտի այս տարվա սկզբին արված վերջին հրապարակային հայտարարությանը, երբ Օրբանը դեռ իշխանության գլուխ էր, որ «Պաքս II»-ը, հավանաբար, կավարտվի 2031-2032 թվականների միջև։
Էլեկտրոնային փոստով ուղարկված հայտարարության մեջ «Ռոսատոմը» հայտարարել է, որ չի մեկնաբանի աղյուսակային փաստաթուղթը, քանի որ այն չի տեսել։ Փաստաթուղթը չի կիսվել ընկերության հետ՝ այն ստացած անձանց ինքնությունը պաշտպանելու համար։
«Ռոսատոմը» հայտարարել է, որ «հունգարական կողմի» հետ համաձայնեցված ներկայիս ժամանակացույցի համաձայն՝ ռեակտորները պատրաստ կլինեն «նախկինում սահմանված ժամկետում», բայց չի նշել ամսաթիվը։
«Այսօրվա դրությամբ 5-րդ բլոկի հիմքի աշխատանքները 80%-ով ավարտված են և կավարտվեն տարեվերջին, որից հետո կսկսվեն 6-րդ բլոկում առաջին բետոնի թափման նախապատրաստական աշխատանքները, որտեղ ներկայումս ընթանում են փոսի պեղումները», – ասվում է հաղորդագրության մեջ։
Ժամանակացույցի աղյուսակը հետախուզական պաշտոնյայի միջոցով տրամադրված փաստաթղթերի ավելի լայն փաթեթի մի մասն է, որին անանունություն է տրամադրվել, քանի որ նա լիազորված չէ խոսել լրատվամիջոցների հետ։ Նույն պաշտոնյայի այլ փաստաթղթեր օգտագործելով՝ անցյալ ամիս բացահայտեց անվտանգության հետ կապված խնդիրներ և ենթադրյալ «անփութություն» Ռոսատոմի կողմից, քանի որ այն Եգիպտոսում կառուցում է միջուկային օբյեկտ՝ օգտագործելով նույն ռեակտորային տեխնոլոգիան, որը նախատեսված է Պաքս II-ի համար։
Հունգարիայի կառավարությունը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ մի քանի հարցումներից հետո, մինչդեռ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ուղղակիորեն չպատասխանեց, բայց շաբաթվա սկզբին հրապարակեց երկար հոդված, որում մեղադրում էր «կեղծ» լուրերի մեջ և մերժում Ռոսատոմի շինարարական խնդիրների վերաբերյալ մեղադրանքները։
Ավելի շատ ուշացումներ
Աղյուսակի սյուները մանրամասն նկարագրում են լիցենզավորման և շինարարության սպասումները, որոնք թվագրվում են 2015 թվականից՝ Օրբանի և Պուտինի միջև 2014 թվականին կնքված համաձայնագրում Paks II-ի հայտարարումից կարճ ժամանակ անց։ Մի շարք բջիջներ բացատրում են, թե ինչպես է «6-րդ բլոկի վրա առաջին բետոնը» տեղի ունենալու այս տարվա սեպտեմբերի 6-ին, իսկ վերջնական կարգավորող փուլերը «շահագործման լիցենզիա» և «6-րդ բլոկի նախնական ընդունում» կտրամադրվեն մինչև 2034 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։
«Ռոսատոմը» մամուլի հաղորդագրություն տարածեց փետրվարին 5-րդ բլոկի ռեակտորի համար առաջին բետոնը լցնելուց հետո, սակայն աղյուսակի համաձայն՝ այդ ամսաթիվը սկզբնապես պետք է տեղի ունենար գրեթե մեկ տարի շուտ՝ 2025 թվականի մարտին, ինչը նշանակում է, որ նախագիծը մեկ տարով հետ է մնացել իր նպատակներից և կարող է հետագայում հետաձգվել 2034 թվականի դեկտեմբերից հետո։
Աղյուսակի մետատվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այն սկզբնապես ստեղծվել է 2015 թվականին և թարմացվել է վերջին տասնամյակի ընթացքում, սակայն պարզ չէ, թե երբ է այն վերջին անգամ փոփոխվել։
Օգոստոսի վերջին Պուտինը Կրեմլում հանդիպում անցկացրեց՝ նշելով Ռուսաստանի միջուկային արդյունաբերության պատմությունը և վստահեցնելով աշխարհին ««Ռոսատոմի» «բարձր անվտանգության չափանիշները պահպանելու և ատոմակայանների հուսալի շահագործումն ապահովելու ամուր փորձի» մասին, ինչպես նաև ողջունելով «աշխարհի տարբեր երկրներում իր պորտֆելի 28 էներգաբլոկները»։
Պուտինի հետ նույն հանդիպման ժամանակ «Ռոսատոմի» գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչևը հիմնական ելույթ ունեցավ այլ ռուս պաշտոնյաների առջև և վերահաստատեց, որ «[նախագծերը] սահուն են ընթանում Հնդկաստանում, Չինաստանում, Թուրքիայում, Եգիպտոսում, Իրանում, Բանգլադեշում և Հունգարիայում»։
«Ռոսատոմը» ղեկավարում է «Պաքս II»-ի շինարարությունը՝ համագործակցելով Հունգարիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նման երկրների կապալառուների և մատակարարների ցանցի հետ։ Նախագիծը վերահսկվում է «Պաքս II Ltd.»-ի կողմից, որը հունգարական պետական ընկերություն է, որը պատասխանատու է ընդլայնման համար։ «Ռոսատոմը» և գերմանական «Սիմենս Էներջի» ինժեներական ընկերությունը դադարեցրել են իրենց համագործակցությունը նախագծի շուրջ՝ Բեռլինի կողմից իր ընկերություններից մեկի համար Ռուսաստանի կողմից ղեկավարվող նախագծի հետ աշխատելու արտահանման թույլտվություն չտրամադրելու շուրջ երկարատև վեճից հետո։ Դադարեցման մասին հրապարակվել է 2026 թվականի փետրվարին։
«Հաշվի առնելով ներդրման բարդությունը, սա անխուսափելիորեն ժամանակատար գործընթաց է, և մենք կկարողանանք տրամադրել ավելի մանրամասն և ճշգրիտ տեղեկատվություն, երբ վերանայումն ավարտվի», – ասել է «Պաքս II Ltd.»-ի խոսնակը՝ անդրադառնալով Մադյար կառավարության կողմից ընդլայնման նախագծի վերանայմանը։
Փետրվարին, նախքան Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցությունը պարտվեց այս տարվա ազգային ընտրություններում, Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն հարցազրույցում հայտարարել է, որ «2031-32 թվականները» «լիովին իրատեսական» կլինեն «Պաքս II»-ի շահագործման համար։ Սիյարտոն, ով հետաքննության տակ է իր պաշտոնավարման ընթացքում Ռուսաստանի հետ կապերի համար, հուլիսին հայտարարեց քաղաքականությունից հեռանալու մասին։
Հունգարիայի «կանաչներ» կուսակցության նախկին պատգամավոր Բենեդեկ Յավորը, ով կենտրոնացած էր Պակս II-ի վրա և քննադատում էր Օրբանի կառավարությունը, ասել է, որ չի զարմանում շարունակական ուշացումներից և կարծում է, որ Մադյար կառավարությունը պետք է գործի։
«Հունգարիան արդեն ծախսել է մոտ 1000 միլիարդ հուրիական ֆրին (2.7 միլիարդ եվրո) այս նախագծի վրա», – ասել է նա։ «Որքան շուտ Հունգարիայի կառավարությունը ճանաչի անկառավարելի ռիսկերը և հրաժարվի նախագծից, այնքան ավելի ցածր կլինի ֆինանսական կորուստների մակարդակը»։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանի սառցահատները վճռորոշ են դանիական քաղաքի համար
Լեհաստանի հակաուկրաինական շրջադարձը վերածվում է բռնության
Ռուսաստանը մտել է Շվեդիայի ընտրարշավ, զգուշացնում է կենտրոնամետ ձախակողմյան առաջատար թեկնածուն