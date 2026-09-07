Լեհաստանի հակաուկրաինական շրջադարձը վերածվում է բռնության

Լեհաստանում ուկրաինացիների դեմ հանցագործությունների թիվն աճում է, քանի որ աջակողմյան լեհ քաղաքական գործիչները ուժեղացնում են հակաուկրաինական հռետորաբանությունը։
ՎԱՐՇԱՎԱ — Լեհաստանի ազգայնական աջերը երկրի մոտ 1.5 միլիոն ուկրաինացիների նկատմամբ թշնամանքը վերածում են հզոր քաղաքական խնդրի՝ օգտագործելով տեղական դժգոհությունը սոցիալական նպաստների և պատերազմական պատմության վերաբերյալ՝ կարևորագույն խորհրդարանական ընտրություններից մեկ տարի առաջ։
Լեհաստանի 2025 թվականի նախագահական քարոզարշավի ժամանակ քաղաքական գործիչները սկսեցին Լեհաստանում բնակվող ուկրաինացիներին ներկայացնել որպես անօրինական բեռնակիրներ, որոնք ծանրաբեռնում են երկրի պետական ֆինանսները։
Այս ամռանը Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին իր ուկրաինացի գործընկեր Վլադիմիր Զելենսկիին զրկեց Լեհաստանի բարձրագույն պարգևից՝ Սպիտակ Արծվի շքանշանից՝ ի պատասխան Զելենսկիի՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի Ուկրաինական ապստամբական բանակի (UPA) անունով զորամաս անվանակոչելու որոշման։ Խումբը տասնյակ հազարավոր լեհերի է սպանել 1943-1945 թվականներին էթնիկ զտումների արշավի ժամանակ, չնայած այն նաև պայքարել է Խորհրդային Միության դեմ։
Վարշավան Կիևի Ռուսաստանի դեմ ամենաուժեղ կողմնակիցներից մեկն է եղել 2022 թվականին Ուկրաինայի լայնածավալ ներխուժումից ի վեր։ Սակայն ազգայնական ճամբարը, որը Նավրոցկին ձգտում է գլխավորել, փորձել է օգտվել Լեհաստանում ուկրաինական ներկայության և պատերազմական կոտորածների շուրջ լարվածությունից։
Հակաուկրաինական հռետորաբանությունն արդեն իսկ սրվում է 2027 թվականի աշնանային խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, երբ վարչապետ Դոնալդ Տուսկի լայնորեն ուկրաինամետ կոալիցիան կհանդիպի ազգայնական «Իրավունք և արդարադատություն» կուսակցության և երկու այլ ծայրահեղ աջ կուսակցությունների հետ։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ Տուսկը հեռու է հաղթանակի վստահությունից։
Լիբերտարիանական «Կոնֆեդերացիա» կուսակցությունը դատապարտել է ուկրաինացիների սոցիալական նպաստ ստանալը, մինչդեռ Եվրախորհրդարանի անդամ Գրեգորզ Բրաունը, որը ղեկավարում է ծայրահեղ աջ «Լեհական թագի կոնֆեդերացիա» կուսակցությունը, ասել է. «Կիևի ռեժիմը ո՛չ մեր դաշնակիցն է, ո՛չ էլ մեր ընկերը, այն մեր թշնամին է»՝ ուկրաինացիների կողմից պատերազմական տարիներին լեհ խաղաղ բնակիչների սպանությունների հիշատակին նվիրված ամառային հավաքի ժամանակ։
«Իրավունք և արդարադատություն» կուսակցության վարչապետի թեկնածու Պշեմիսլավ Չարնեկը հուլիսին ասել է. «Ուկրաինային ռազմական օգնությունը պետք է կասեցվի, մինչև այդ երկիրը չփոխի իր պատմական քաղաքականությունը»։
Վարշավայի Սիվիտաս համալսարանի սոցիոլոգիայի պրոֆեսոր և լեհական «Երբեք կրկին» հակառասիստական խմբի համահիմնադիր Ռաֆալ Պանկովսկին կարծում է, որ չնայած լեհական բնակչությունը լայնորեն աջակցում է Ուկրաինային, պառակտումները սկսում են դրսևորվել։
«Ուկրաինացիների հետ համերաշխությունը շատ լեհերի շրջանում մնում է ուժեղ, բայց պոպուլիստական հակաուկրաինական հռետորաբանությունը պարարտ հող է ստեղծել հարձակումների համար՝ մեծ և տեսանելի փոքրամասնությունը վերածելով թիրախի և նպաստելով բանավոր թշնամանքի բռնության վերածվելուն։ Ռուսական քարոզչությունը նույնպես օգտվեց առիթից», – ասել է նա։
Լեհաստանում Ուկրաինայի դեսպան Վասիլ Բոդնարը մտահոգված է քաղաքական գործիչների կողմից Ուկրաինան որպես սեպ օգտագործելու հնարավորությամբ։
«Լեհաստանի քաղաքական դասի մի մասը փորձում է շահագործել ուկրաինական հարցը քաղաքական շահույթի համար։ Ոմանք կենտրոնանում են Ուկրաինայում տեղի ունեցող զարգացումների վրա, մյուսները՝ այստեղ ապրող ուկրաինացիների վարքագծի վրա։ Այսպես թե այնպես, Ուկրաինան ներկայացված է յուրաքանչյուր քաղաքական խմբի պատմության մեջ՝ այն պարզապես տարբեր կերպ է փաթեթավորված», – ասել է նա։
Կրակի գծում
Վերջին լեհ-ուկրաինական վեճը գուցե անհետացել է վերնագրերից, բայց այն վախը, որը դրա շնորհիվ սերմանվեց, չի փոխվել։
«Ես Լեհաստանում ապրել եմ մոտ 10 տարի։ Ես այստեղ եկել եմ սովորելու և մնացել», – ասաց Օլենան, Վարշավայի մշակութային հաստատության ուղեկցորդուհի, որի անունը POLITICO փոխվել է իր խնդրանքով, քանի որ նա վախենում էր իր անվտանգության համար։
«Ինձ բավականին ժամանակ պահանջվեց ինտեգրվելու համար, բայց ես երբեք այնքան օտարացած չեմ զգացել, որքան վերջին մեկ տարվա ընթացքում։ Ես վախեցել եմ հրապարակայնորեն ուկրաիներեն խոսելուց և սկսել եմ անհանգստանալ իմ ընկերների և սիրելիների համար, ովքեր ապրում են այստեղ կամ գալիս են Լեհաստան այցելելու», – ասաց նա։
Հարցումները ցույց են տալիս ուկրաինացիների դեմ ուղղված կտրուկ տեղաշարժ։
Պետական CBOS հարցման կենտրոնի կողմից անցկացված տարեկան հարցման համաձայն՝ լեհերի շրջանում ուկրաինացիների նկատմամբ համակրանքը 2023 թվականի 51 տոկոսից նվազել է մինչև 29 տոկոս 2026 թվականի հունվարին, մինչդեռ հակակրանքը վերջին մեկ տարվա ընթացքում աճել է 38 տոկոսից մինչև 43 տոկոս։
CBOS-ի մեկ այլ հարցում ցույց է տվել, որ հարցվածների 45.4 տոկոսը վատթարացումը վերագրել է պատերազմական կոտորածների և պատմական քաղաքականության շուրջ վեճերին, իսկ ուկրաինացիների համար սոցիալական նպաստները երկրորդ տեղում են՝ 36.4 տոկոսով։
Վարշավայի համալսարանում աշխատող ուկրաինացի Իվանը, որին խնդրել են միայն անունը նշել, ասել է, որ հարևանը իրեն բախվել է Զելենսկու՝ UPA-ի անունով զորամաս անվանակոչելու որոշման հետ կապված։
«Մենք վերելակում էինք։ Հարևանս սկսեց գոռալ ինձ վրա՝ ասելով, որ վերադառնամ Ուկրաինա և բացատրեմ Զելենսկիին, որ նա չպետք է դա աներ։ Դա աբսուրդ էր», – ասել է Իվանը։
Օլենան հիշում էր, թե ինչպես էր մի լեհ կնոջ հետևում իր ուղեկցող խմբին և բողոքում, որ իր՝ որպես լեհի, լեհերեն խոսելը լսելը «ամոթալի» էր իր համար։
«Ես բարձրաձայն ասացի, որ լեհերենը իմ մայրենի լեզուն չէ, որ ես Ուկրաինայից եմ», – ասաց Օլենան։
Իվանի և Օլենայի համար թշնամանքը մնաց բանավոր։ Մյուս ուկրաինացիների համար այն վերածվեց բռնության։
Հուլիսին երկու տղամարդ ձերբակալվեց, երբ երկու ուկրաինացիներ՝ 20-ամյա Անաստազյան և նրա 21-ամյա զուգընկեր Մաքսիմը, ծեծի ենթարկվեցին Վրոցլավի մթերային խանութի մոտ։ Հարձակումը դատապարտեց Լեհաստանի ներքին գործերի նախարար Մարցին Կիերվինսկին։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան շնորհակալություն հայտնեց ոստիկանությանը ձերբակալությունների համար։
Այդ ամսվա սկզբին Բելսկո-Բիալայի քաղաքային ավտոբուսային ընկերության ոչ աշխատանքային աշխատակիցը ավտոբուսում ազգային պատկանելության հիման վրա վիրավորանքներ հնչեցրեց երեք ուկրաինացիների, այդ թվում՝ երկու 11-ամյա աշակերտուհիների նկատմամբ։
Օգոստոսին Պոզնանում տրամվայի մեջ ուկրաինացի տղամարդու վրա հարձակում է տեղի ունեցել։
Լեհաստանի ոստիկանությունը այս տարվա առաջին կեսին գրանցել է ուկրաինացիների նկատմամբ էթնիկ հողի վրա կատարված հանցագործությունների 180 հաղորդում, ինչը 30 տոկոսով ավելի է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում, հաղորդում է «Ռեչպոսպոլիտա» թերթը։
Լեհաստանի կառավարությունը, որը խստացրել է ուկրաինացիների սոցիալական ապահովության հասանելիությունը, չնայած նրանց համատեղ ներդրումը Լեհաստանի տնտեսության մեջ զգալիորեն գերազանցում է նրանց վրա կատարված պետական ծախսերը, 2026 թվականի սկզբին ստեղծել է 50 մասնագիտացված դատախազական խմբեր՝ ատելության հողի վրա կատարված հանցագործությունները հետաքննելու համար։
Փետրվարից մինչև հունիս ընկած ժամանակահատվածում լեհ դատախազները դատարան են ուղարկել 283 գործ։ Ուկրաինացիները նման դեպքերի ավելի քան 80 տոկոսում զոհեր են եղել, ինչը 2014 թվականի 4 տոկոսի և 2023 թվականի 74 տոկոսի համեմատ ավելի է։
Տուսկը հուլիսին հայտարարել էր, որ հարձակվողներն ավելի համարձակ են դարձել, քանի որ կարծում են, որ վայելում են քաղաքական պաշտպանություն, և կոչ է արել Նավրոցկիին բարձրաձայնել այս մասին։
«Ես ուղղակիորեն դիմում եմ նախագահին՝ դադարեցնել լռությունը այս հարցում», – ասել է Տուսկը։ «Մենք պետք է վճռական պայքար մղենք այս բռնության դեմ, քանի որ ավազակները, խուլիգանները, այս բռնի պաթոլոգիան քաջություն և անամոթություն է ձեռք բերել, քանի որ ստացել է նաև քաղաքական հովանավորություն»։
Կաթոլիկ եկեղեցին նույնպես իր կարծիքն է հայտնել՝ կոչ անելով «չսրել ազգայնական տրամադրությունները»։
Դեսպան Բոդնարը հույս ունի, որ քաղաքական գործիչները կդադարեն սրել երկու երկրների միջև հարաբերությունները։
«Լավագույն արձագանքը կլինի արդյունավետ հաղորդակցությունը՝ քաղաքական գործիչների, լրատվամիջոցների և, իհարկե, պետական պաշտոնյաների կողմից, ովքեր կհաղորդակցվեն դրական ձևով և կլուծեն այն խնդիրները, որոնք ցավոտ կամ կարևոր են երկու կողմերի համար», – ասել է Բոդնարը։
Իվանի համար տոնի փոփոխությունը նրան ավելի զգուշավոր է դարձնում Լեհաստանում իր վրա ուշադրություն հրավիրելու հարցում։
«Ես դեռ խոսում եմ ուկրաիներեն և կրում եմ կրծքանշան՝ լեհական և ուկրաինական դրոշներով։ Փոխվել է այն, թե ինչպես եմ վերաբերվում հնարավոր հակամարտություններին։ Ես նախկինում չէի վախենում խոսել և պաշտպանել ինձ, եթե ինչ-որ մեկը հարձակվեր ինձ վրա, որովհետև ես ուկրաինացի եմ», – ասել է նա։ «Հիմա վախենում եմ, որ ինձ ոչ ոք չի օգնի, և որ ինձ կմեղադրեն որևէ օրենք խախտելու մեջ և պարզապես կարտաքսեն, չնայած ես արդեն կառուցել եմ իմ կյանքը Լեհաստանում»։
Կառավարության քաղաքականությունն այն է, որ ուկրաինացիները արտաքսվեն նույնիսկ մանր հանցագործությունների համար. մեկ 18-ամյա ուկրաինացի վտարվել է Լեհաստանից համերգի ժամանակ արգելապատնեշը ցատկելու համար։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանի սառցահատները վճռորոշ են դանիական քաղաքի համար
Եվրոպան ցանկանում է արդյունաբերություն կառուցել Ուկրաինայի հետ, կարո՞ղ է արդյոք նրա պաշտպանական արդյունաբերությունը համընթաց քայլել
Ռուսաստանը մտել է Շվեդիայի ընտրարշավ, զգուշացնում է կենտրոնամետ ձախակողմյան առաջատար թեկնածուն