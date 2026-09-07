Ռուսաստանը մտել է Շվեդիայի ընտրարշավ, զգուշացնում է կենտրոնամետ ձախակողմյան առաջատար թեկնածուն

Կենտրոնամետ ձախակողմյան կուսակցության առաջնորդ Մագդալենա Անդերսոնը տված հարցազրույցում տագնապ է հնչեցնում Շվեդիայի դեմոկրատների վերաբերյալ։
ՍՏՈԿՀՈԼՄ — Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի՝ անդրադառնալու այն պնդումներին, որ իր պոտենցիալ ծայրահեղ աջակողմյան կոալիցիոն գործընկերը կարող է ներթափանցած լինել Ռուսաստանի կողմից այս ամսվա ընդհանուր ընտրություններից առաջ, ասել է մրցավազքի առաջատար թեկնածուն։
Կենտրոնամետ ձախակողմյան Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Մագդալենա Անդերսոնի կոչը, որը, ըստ հարցումների, հաղթանակի ճանապարհին է սեպտեմբերի 13-ի ընտրություններում, հնչել է այն բանից հետո, երբ քարոզարշավը ցնցվեց այն պնդումներից, որ ծայրահեղ աջակողմյան Շվեդիայի դեմոկրատներ կուսակցության անդամներից մեկը երկարատև կապեր ունի Ռուսաստանի հետ։
Եթե Անդերսոնը հաղթի, նա կմիանա Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսին՝ որպես եվրոպական առաջնորդների սեղանի շուրջ նստած քիչ կենտրոնամետ քաղաքական գործիչներից մեկը։ Այնուամենայնիվ, նրա կոալիցիայի և Քրիստերսոնի գլխավորած աջակողմյան խմբակցության միջև եղած տարբերությունը նվազում է ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց։ Եթե Քրիստերսոնը հաղթի, Շվեդիայի դեմոկրատները առաջին անգամ կմտնեն կառավարություն, այն բանից հետո, երբ վարչապետը հայտարարեց, որ կկառավարի ծայրահեղ աջ կուսակցության հետ։
«Ուլֆ Քրիստերսոնը պետք է անկեղծ լինի անվտանգության ճգնաժամի մասին», – տված հարցազրույցում ասել է Անդերսոնը։ «Սրանք չափազանց լուրջ մեղադրանքներ են… Ռուսաստանը Շվեդիայի համար ամենամեծ սպառնալիքն է»։
Expo ոչ կառավարական խմբի սեպտեմբերի 3-ի հոդվածում ներկայացված պնդումները պնդում են, որ Շվեդիայի դեմոկրատների կին պաշտոնյան տասնամյակներ շարունակ քարոզել է կրեմլամետ պատմություններ, կապեր է հաստատել Շվեդիայում ռուսական պետության կողմից աջակցվող խմբի հետ և ռուս ընտանիքի անդամներին բերել է Շվեդիայի խորհրդարանի տարածք։ Պոլինա Մալաբերգը, որը շարունակում է աշխատել Շվեդիայի դեմոկրատներում, նախկինում զբաղեցրել է ԵՄ հարցերով զբաղվող խորհրդարանական հանձնաժողովների հետ կապված պաշտոններ։
Հունգարիայի նախկին արտաքին գործերի նախարարի՝ Մոսկվայի հետ ԵՄ բարձր մակարդակի հանդիպումների ժամանակ զրույցների մասին հաղորդագրությունները Բրյուսելում տագնապ են առաջացրել Ռուսաստանի կողմից եվրոպական գործերին գաղտնալսելու ռիսկի վերաբերյալ։
Մալաբերգի գործընկեր Գուստավ Գելլերբրանտը բարձրաստիճան պետական ծառայող է և Շվեդիայի դեմոկրատների անդամ, որը ղեկավարում է կուսակցության համակարգման գրասենյակը կառավարության ներսում՝ հանդես գալով որպես կապող օղակ կուսակցության և Քրիստերսոնի ներկայիս կառավարական կոալիցիայի միջև: Չնայած Գելլերբրանտն ինքը չի մեղադրվում Ռուսաստանի հետ կապերի մեջ, նրա հարաբերությունները Մալաբերգի հետ հարցեր են առաջացնում նրա անվտանգության թույլտվության վերաբերյալ, պնդում է Անդերսոնը։
«Կա՞ն արդյոք ազգային անվտանգությանը վերաբերող տեղեկություններ, որոնք կարող էին բացահայտվել», – հարցրեց Անդերսոնը: «Ի՞նչ միջոցներ է ձեռնարկել վարչապետը և ի՞նչ միջոցներ է նա մտադիր ձեռնարկել»։
Եվ՛ Քրիստերսոնը, և՛ Շվեդիայի դեմոկրատների առաջնորդ Ջիմի Ակեսոնը հրապարակավ անդրադարձել են Expo-ի պնդումներին: Քրիստերսոնն ասել է, որ Մալաբերգը պետք է ազատվի աշխատանքից, եթե մեղադրանքները ճշմարիտ լինեն: «Մենք գտնվում ենք եվրոպական պատերազմի մեջ… Դուք չեք կարող ունենալ մարդիկ, որոնք նստած են և ռուսամետ պատմություններ են տարածում և աշխատում են Շվեդիայի խորհրդարանում», – ասել է նա Aftonbladet թերթին։
Ակեսսոնն ասել է, որ իր կուսակցությունը տեղյակ չի եղել Մալաբերգի կողմից Կրեմլամետ գրառումների մասին, բայց ընդունել է, որ «մենք պետք է նայենք դրան և լուծենք այն», հավելելով, որ կուսակցությունը հետաքննում է պնդումները, և որ Մալաբերգը չի կարող շարունակել աշխատել դրանց համար, եթե պահպանի իր ռուսամետ հայացքները։
Սակայն այս պատասխանները բավարար չեն, ասել է Շվեդիայի նախկին ֆինանսների նախարար և վարչապետ Անդերսոնը։ «Ե՞րբ է վարչապետի գրասենյակը տեղեկացել դրա մասին, և ի՞նչ տեղեկատվություն է տրամադրվել վարչապետին», – հարցրել է նա՝ հավելելով. «Խոսքը Շվեդիայի և շվեդ ժողովրդի անվտանգության մասին է»։
Ստոկհոլմի իր խորհրդարանական գրասենյակից տված հարցազրույցում Անդերսոնը պնդել է, որ Շվեդիայի դեմոկրատների կառավարությունում լինելու ռիսկերը գերազանցում են անվտանգությունը։ «Մենք տեսել ենք լրագրողներին սպառնացող վտանգներ», այն բանից հետո, երբ Քրիստերսոնը սկսեց կառավարել Շվեդիայի դեմոկրատների աջակցությամբ, ասել է նա։ «ՀԿ-ները սպառնում են, եթե քննադատում են կառավարության գործողությունները։ Նրանց սպառնացել են պետական աջակցությունը դադարեցնել»։
«Հնարավոր է լինի Շվեդիայի կառավարություն, որտեղ նախարարների կեսը, այդ թվում՝ արտաքին գործերի նախարարը և ԵՄ նախարարը, կգան այն կուսակցությունից, որը կարծում է, որ մենք պետք է հետաքննություն անցկացնենք» Եվրամիությունից դուրս գալու վերաբերյալ, հավելեց նա։
Հարցն այն է, թե արդյոք շվեդ ընտրողները կհամաձայնվեն Անդերսոնի հետ, որ ժամանակն է փոփոխության (Քրիստերսոնը իշխանության գլուխ է 2022 թվականից)։
Անվտանգությունն ու միգրացիան շարունակում են մնալ քարոզարշավի գլխավոր հարցերը։ Քրիստերսոնի ճամբարը խոստանում է ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկել ավազակախմբային բռնության դեմ՝ միաժամանակ ավելացնելով արտաքսումները, այդ թվում՝ 18 տարեկան դառնալուց հետո Շվեդիայում կրթություն ստացած որոշ միգրանտների արտաքսման ծրագրերը։
Հարցին, թե ինչպես է նա վերաբերվում միգրացիայի հարցում իր դիրքորոշմանը, Անդերսոնն ասաց, որ Շվեդիայի նախկինում բաց սահմանների քաղաքականությունը «անկայուն է»։ Նա ասաց, որ երկիրն այժմ պահանջում է «շատ խիստ» միգրացիոն քաղաքականություն՝ հավելելով, որ իր կուսակցությունը բաց է աջակցելու երրորդ երկրների «վերադարձի կենտրոններին»՝ արտաքին արտաքսման կենտրոններին այն միգրանտների համար, որոնց ապաստանի դիմումները մերժվել են։
Սակայն նա ասաց, որ Շվեդիայի դեմոկրատների առաջարկը՝ որոշ միգրանտներից մշտական բնակության իրավունքը զրկելու մասին, անցնում է սահմանը։ «Երբ մշտական բնակություն ես ունենում, այն մշտական է, այնպես չէ՞։ Դու չես կարող ասել՝ այո, իսկ հետո՝ «ոչ, մենք փոխել ենք մեր միտքը»… Շվեդիան այդպես չի գործում։ Այս մարդկանցից շատերն աշխատում են։ Նրանք ավտոբուսի վարորդներ են։ Նրանք ձեռներեցներ են, որոնք աշխատանք են ստեղծում… Սա խելագարություն է»։
Հարցին, թե արդյոք նա ավելի մոտ է Դանիայի Մետտե Ֆրեդերիկսենին, թե Իսպանիայի Սանչեսին միգրացիայի հարցում, Անդերսոնը շրջանցեց՝ երկուսին էլ նշելով որպես Եվրոպայի կենտրոն-ձախ ճամբարի սերտ կապեր։
Անդերսոնը որպես ոլորտներ, որտեղ նա կպահպանի Քրիստերսոնի կառավարության հետ շարունակականությունը, Ուկրաինային ցուցաբերվող «խնայողական» դիրքորոշումը և հանցագործության դեմ պայքարի կոշտ քաղաքականությունը գովազդեց Ուկրաինայի նկատմամբ իր ուժեղ աջակցությունը, ինչպես նաև Քրիստերսոնի կառավարության հետ շարունակականությունը։ Նա նաև կողմ էր Ռուսաստանի սառեցված ակտիվների օգտագործմանը՝ Ուկրաինային ֆինանսավորելու համար և դեմ էր Միացյալ Նահանգների հետ «անջատմանը»։
«Շատերն ասում են, որ բավական է» Շվեդիայի ներկայիս կառավարության հետ, եզրափակեց Անդերսոնը։ «Մենք Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունն ենք։ Աշխատատեղեր և տնային տնտեսություն, ինչպես նաև սոցիալական ապահովություն, դպրոցներ, հիվանդանոցներ և տարեցների խնամք։ Սրանք հիմնական խնդիրներն են»։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանի սառցահատները վճռորոշ են դանիական քաղաքի համար
Լեհաստանի հակաուկրաինական շրջադարձը վերածվում է բռնության
Ռուսաստանի «Ռոսատոմը» Հունգարիայի ատոմակայանի շինարարության հետագա ուշացումներ է կանխատեսում, ցույց է տալիս փաստաթուղթը