Ինչպես է «Made in Israel»-ը հզորացնում եվրոպական անվտանգությունը

ԵՄ-ի ինքնիշխանության ձգտումը բախվում է իսրայելական պաշտպանական ընկերություններից աճող կախվածությանը։
Օգոստոսի վերջին օրը հույն զինվորական պաշտոնյաների մի խումբ՝ գեներալ-մայոր Իոանիս Բուրասի գլխավորությամբ, ժամանեց Թել Ավիվ՝ ստորագրելու այն, ինչը կդառնար երկու երկրների պատմության մեջ ամենամեծ պաշտպանական արտահանման գործարքներից մեկը։
3 միլիարդ եվրոյի համաձայնագիրը, որը կոչվում է «Աքիլեսի վահան», կապահովի իսրայելական տեխնոլոգիաների մի շարք՝ Հունաստանը պաշտպանելու լայն շրջանակի սպառնալիքներից, այդ թվում՝ հրթիռներից, ինքնաթիռներից և անօդաչու թռչող սարքերից։
Գործարքը եվրոպական կառավարությունների և Իսրայելի պաշտպանական ոլորտի միջև աճող հարաբերությունների վերջին մասն է։ Քանի որ մայրցամաքը շտապում է վերազինվել, այն մեծապես ապավինել է Միացյալ Նահանգներին՝ զենքերի, տանկերի և ինքնաթիռների համար։ Ժամանակակից անվտանգության կենտրոնում գտնվող ավելի քիչ տեսանելի համակարգերի՝ սենսորների, խափանող սարքերի, հսկողության տեխնոլոգիաների համար՝ կառավարությունները ավելի ու ավելի են դիմում Իսրայելին։
Այդ կախվածությունը խորանում է, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Եվրոպայի քաղաքական հարաբերությունները Իսրայելի հետ ավելի են լարվում։ Գազայի և Լիբանանի պատերազմները լարվածություն են առաջացրել Եվրամիության և Իսրայելի միջև, նույնիսկ այն դեպքում, երբ դաշինքի կառավարությունները կարևոր համակարգերի համար ավելի ու ավելի կախված են դարձել երկրից, սակայն այդ վեճերը քիչ բան են արել Իսրայելի պաշտպանական ոլորտի և առանձին երկրների միջև համագործակցությունը դանդաղեցնելու համար։
«Այս պահին ԵՄ-ի հետ մեր հարաբերություններին նայելով՝ այո, կան մարտահրավերներ», – ասել է դաշինքում Իսրայելի դեսպան Ավի Նիր-Ֆելդքլեյնը։ «Բայց երբ նայում ես, թե ինչ ենք անում երկկողմ մակարդակում ԵՄ անդամ պետությունների հետ, կառուցողական, գործնական համագործակցությունը ինտենսիվ է և ծաղկում է»։
Իսրայելի առավելությունը սկսվում է իր զինված ուժերից։ Երիտասարդ ինժեներները ծառայում են էլիտար հետախուզական և կիբեր ստորաբաժանումներում, որտեղ նրանք աշխատում են իրական աշխարհի անվտանգության սպառնալիքների վրա։ Իսրայելի պաշտպանության ուժերից հեռանալուց հետո շատերը միանում են պաշտպանական ընկերություններին կամ ստեղծում անվտանգության ստարտափներ։ Արդյունքը փոխակրիչ գոտի է մարտադաշտի և առևտրային արտադրանքի մշակման միջև։
Իսրայելի երեք առաջատար պաշտպանական ընկերությունները՝ Israel Aerospace Industries-ը, Rafael Advanced Defense Systems-ը և Elbit Systems-ը, կամ պետական են, կամ պահպանում են խորը ինստիտուցիոնալ կապեր Իսրայելի պաշտպանական կառույցի հետ, որոնց կառավարման կառույցներում ներգրավված են բարձրաստիճան զինվորականներ։
«Իսրայելը հիանալի օրինակ է այն բանի, թե ինչպես են պաշտպանական կամ մասնավոր ընկերությունները այդքան լավ ինտեգրված», – ասել է Էստոնիայի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Կաուպո Ռոսինը։ «Եվ դա նրանց դարձնում է շատ ընդունակ»։
Իսրայելի ավելի լայն անվտանգության ոլորտը նույնպես դարձել է ներդրումների գրավիչ. նրա ընկերությունները գրավում են համաշխարհային կիբեր ներդրումների գրեթե մեկ քառորդը, ըստ Իսրայելի նորարարական վարչության 2025 թվականի բարձր տեխնոլոգիաների զեկույցի, իսկ Google-ի կողմից այս տարի իսրայելական Wiz ստարտափի 32 միլիարդ դոլարի գնումը ընդգծում է ոլորտի գրավչությունը։
ԵՄ-ում և ՆԱՏՕ-ում Իսրայելի առաքելության խոսնակ Հիբա Թարիֆն ասել է, որ գրավչությունը կայանում է կառավարության, ակադեմիական աշխարհի և մասնավոր հատվածի սերտ ինտեգրման մեջ, ինչպես նաև իրական աշխարհի գործողությունների միջոցով ձևավորված տեխնոլոգիայի մեջ։
«Մեր իրական ժամանակի գործառնական փորձը օգտագործելով՝ մենք մեր գործընկերներին հնարավորություն ենք տալիս ռեակտիվ դիրքից անցնել նախաձեռնողականի՝ զգալիորեն ամրապնդելով մեր կոլեկտիվ դիմադրողականությունն ու պաշտպանությունը», – ասաց նա։
Կախվածության խորացում
Եվրոպական պաշտպանության մեջ Իսրայելի դերի ամբողջական պատկերը դժվար է ստեղծել։ Շատ պայմանագրեր գաղտնի են մնում ազգային անվտանգության նկատառումներից ելնելով, և որոշ իսրայելական ընկերություններ գործում են եվրոպական դուստր ձեռնարկությունների միջոցով։ Սակայն վերանայված եվրոպական մրցույթների տվյալների բազայում տասնյակ գրառումներ ցույց են տալիս, որ իսրայելական ընկերությունները դառնում են ռազմական կապի, հսկողության և էլեկտրոնային պատերազմի մատակարարներ։
Մրցույթի հայտարարությունների համաձայն՝ պետական պայմանագրերի մեծ մասը, այդ թվում՝ 3 միլիարդ եվրոյի հունական գործարքը, ուղղակիորեն շնորհվել են իսրայելական ընկերություններին՝ առանց աշխատանքը բացելու մրցակցային առաջարկների համար, ինչպես նախընտրելի է ԵՄ օրենսդրությամբ։
Եվրոպական գնումների կանոնները մրցակցությունը համարում են լռելյայն, նույնիսկ պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում։ Ուղղակի շնորհումները թույլատրվում են միայն նեղ հանգամանքներում, օրինակ՝ իրական տեխնիկական բացառիկության կամ նեղ սահմանված ազգային անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների դեպքերում։
««Առանց մրցույթի» ուղիները բացառիկ են, ապացույցների վրա հիմնված և պետք է հիմնավորված լինեն», – ասել են Աննետ Ռոզենկոետտերը և Անդրեա Պոմանան՝ Գերմանիայի FPS Law իրավաբանական ընկերության գործընկերները, որը մասնագիտանում է պետական գնումների և եվրոպական գործերի մեջ։
Այս միտումը կարևոր է, քանի որ ուղղակի շնորհումները կարող են խորացնել կախվածությունը, քանի որ կառավարությունները կախված են դառնում որոշակի արտադրողից։ Եվրոպական դատարանը 2025 թվականի հունվարին որոշել է, որ բարձր մասնագիտացված համակարգերը կարող են գրավել գնորդին, եթե դրանք նախագծված են այնպես, որ միայն սկզբնական մատակարարը կարողանա պահպանել կամ արդիականացնել։
Նիդեռլանդների պաշտպանության նախարարությունը չի պատասխանել մեկնաբանության հարցմանը:
Նմանապես, 2024 թվականին Իսպանիայի պաշտպանության նախարարությունը Rafael Advanced Defense Systems-ին շնորհեց 1.17 միլիոն եվրոյի պայմանագիր առանց բաց մրցույթի՝ նշելով, որ իսրայելական ընկերությունը միակ մատակարարն էր, որը կարող էր ապահովել անհրաժեշտ սարքավորումները:
Այլ ուղղակի գործարքների թվում է 2025 թվականի սեպտեմբերին Elbit Systems Deutschland-ի և Դանիայի պաշտպանության նախարարության միջև կնքված 6.5 միլիոն եվրոյի պայմանագիրը՝ էլեկտրոնային ազդանշանների մշակման և վերլուծության համար օգտագործվող սարքի համար:
«Չնայած Իսրայելի և Եվրամիության միջև քաղաքական իրավիճակին և թշնամանքին, անվտանգության տեսանկյունից զարմանալի է, որ համագործակցությունը միշտ շատ լավ է եղել», – ասել է Շարոն Պարդոն, Իսրայելի Նեգևի Բեն-Գուրիոնի անվան համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսորը։
Քաղաքական արձագանք
Քննադատները զգուշացնում են, որ Եվրոպան կարող է նոր կախվածություն ստեղծել հենց այն պահին, երբ պնդում է, որ ձգտում է ավելի մեծ ինքնավարության, ինչպես Մերձավոր Արևելքի հակամարտությունները սրում են հարաբերությունները Իսրայելի հետ։
Ֆրանսիան բազմիցս սահմանափակել է Իսրայելի կառավարության մասնակցությունը խոշոր սպառազինությունների ցուցահանդեսներին, մինչդեռ Ֆինլանդիայի կառավարությունը մայիսին քննադատության է ենթարկվել Իսրայելի պաշտպանության նախարարության հետ պաշտպանական տեխնոլոգիաների սեմինար համատեղ կազմակերպելու համար։
«Եթե նպատակը Եվրոպայի ինքնավարության և ինքնիշխանության ամրապնդումն է, ապա դուք չեք կարող մեկ տեսակի կախվածությունը փոխարինել մեկ այլով», – ասել է Եվրախորհրդարանի ձախակողմյան ֆինն անդամ Լի Անդերսոնը։
Անդերսոնը նաև նշեց այն ձևը, որով որոշ իսրայելական անվտանգության ընկերություններ իրենց արտադրանքը ներկայացնում են որպես իրական կյանքի շահագործման պայմաններում փորձարկված՝ որոշ դեպքերում՝ իսրայելական օկուպացիայի տակ ապրող պաղեստինցիների դեմ։
«Պետք է պարզ լինի, որ մենք չենք զբաղվում զենքի առևտրով կամ պաշտպանական համագործակցությամբ մի գործողի հետ, որը մի քանի տարբեր հաստատությունների կողմից բազմիցս հայտնաբերվել է միջազգային իրավունքի ամենահիմնարար կանոնների և սկզբունքների խախտմամբ և անտեսմամբ», – ասաց նա։
Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը հակադարձեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին 2025 թվականի սեպտեմբերին, երբ նա առաջարկեց պատժամիջոցներ կիրառել և մասնակիորեն դադարեցնել ԵՄ-Իսրայել առևտուրը՝ Իսրայելի Գազայում վարքագծի պատճառով։ Սաարն ասաց, որ գնահատականը հիմնված է «կեղծ մեղադրանքների և իրավական բացերի» վրա և պնդեց, որ Իսրայելը հարգում է միջազգային իրավունքը՝ պնդելով, որ այդ միջոցառումները միայն կամրապնդեն Համասին։
Եվրոպական խորհրդարանում «Կանաչների» կուսակցության գերմանացի անդամ Հաննա Նոյմանը զգուշացրեց, որ եվրոպական երկրները վտանգի տակ են աշխարհաքաղաքական առումով թուլացնելու։
Որքան շատ կառավարություններ հույսը դնեն Իսրայելի վրա, այնքան ավելի դժվար կլինի ծախսեր պարտադրել իր արտաքին քաղաքականությանը, ասաց նա։
«Ես կնախընտրեի, որ գերմանական ռեսուրսներն ու քաղաքական էներգիան ուղղվեին Եվրոպայի ինքնավարության ամրապնդմանը», – ավելացրեց նա։
Անվտանգությունն առաջին հերթին
Քաղաքական բացասական արձագանքը քիչ բան է արել գործարքները դանդաղեցնելու համար։
Հունվարին Գերմանիան և Իսրայելը հուշագիր ստորագրեցին Գերմանիայի տարածքում իսրայելական տեխնոլոգիայով պատրաստված կիբերգմբեթ մշակելու մասին։ Մեկ ամիս անց Իսրայելը, Հունաստանը և Կիպրոսը Նիկոսիայում բացեցին ծովային կիբերանվտանգության կենտրոն։
Իսպանիան լարվածության ավելի ցայտուն օրինակ է ներկայացնում։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ վարչապետ Պեդրո Սանչեսի կառավարությունը չեղարկեց Իսրայելի հետ 1 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական պայմանագրերը՝ որպես այն, ինչ նա անվանեց «զինամթերքի ամբողջական էմբարգո» Ղազայում «ցեղասպանության» պատճառով, Մադրիդի տարածաշրջանային վարչակազմը հունվարին օգնություն խնդրեց և ստացավ Իսրայելի Կիբերվարչությունից՝ կարևորագույն ենթակառուցվածքները պաշտպանելու համար։
Ոչ Մադրիդի տարածաշրջանային վարչակազմը, ոչ էլ Կիպրոսի իշխանությունները չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին։ Իսպանիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ «կիբերանվտանգության վերաբերյալ որևէ պայմանագիր չունի Իսրայելի որևէ ընկերության հետ»։
Մինչդեռ Իտալիան պաշտոնապես առաջնահերթություն է տվել իսրայելական տեխնոլոգիաներին։ 2024 թվականին նրա կիբերգործակալությունը ներդրեց գնումների խթան, որը իսրայելական կիբերանվտանգության ծրագրային ապահովումը դիտարկում է ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի արտադրանքի հետ հավասար պետական մրցույթներում։
Ռուսաստանին սահմանակից փոքր երկրների համար հաշվարկը կարող է հատկապես խիստ լինել, ասաց Ֆինլանդիայի անվտանգության և հետախուզության ծառայության տնօրեն Յուհա Մարտելիուսը։
«Ֆինլանդիայի նման երկրում մենք երբեք չենք կարողացել քանակապես գնել այնքան, որքան գուցե անհրաժեշտ լիներ կամ նույնիսկ ցանկանայինք», – ասաց նա: «Մենք միշտ շեշտը դնում ենք որակի վրա: Այսինքն՝ մենք գնում ենք լավագույնը՝ անկախ նրանից, թե որտեղից է այն գալիս»:
Իր հերթին, Հունաստանը փորձեց նվազեցնել իր կախվածությունը Իսրայելից: «Աքիլեսյան վահան» համաձայնագրով հույն զինվորականները զգույշ էին պնդում համակարգի կոդին հասանելիության հարցում, որպեսզի կարողանային ինքնուրույն պահպանել և արդիականացնել տեխնոլոգիան:
««Պատանդ» դառնալը, նույնիսկ ամենաբարեկամական օտարերկրյա պետության կամ դաշնակցի համար, բացարձակապես անհնար է», – հուլիսին ասաց Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոս Դենդիասը:
Նիկլաս Հերբստը՝ գերմանացի աջ-կենտրոնամետ օրենսդիր, որը խորհրդարանում Իսրայելի պատվիրակության կոմիտեի անդամ է, ասաց, որ Իսրայելն առաջարկում է այն, ինչ պակասում է եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերությանը, հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է կիբերանվտանգության սպառնալիքներին և օդային պաշտպանությանը:
«Եվրոպայի օգտին է այս առումով կայուն և հուսալի հարաբերություններ ունենալ Իսրայելի հետ», – ասաց Հերբստը:
Եվրոպայի կողմից պաղեստինցիների վրա փորձարկված տեխնոլոգիաներ օգտագործելու քննադատության վերաբերյալ նա նշեց, որ կառավարությունները հիմնականում ներդրումներ են կատարում «շատ մասնագիտացված ծրագրային ապահովման և սենսորային հավաքածուների» մեջ, որոնք պետք է օգտագործվեն պաշտպանական նպատակներով։
«Հարց է, թե ինչ ենք մենք ուզում գնել», – ասաց նա։ «Մենք ուզում ենք գնել մաքուր խիղճ, թե՞ ուզում ենք գնել պաշտպանական արտադրանք»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն պատրաստ է քաղաքական պայքարի՝ արտաքին քաղաքականության վերահսկողության շուրջ
Ինչպես է Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի սիրելի արհեստական ինտելեկտին բերել համաշխարհային ասպարեզ
Էնդի Բըրնհեմի նոր մեծ Brexit-ի գործարքը շուտով չի լինի