ԱՄՆ-ն ճնշում է գործադրում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների վրա՝ Միջազգային քրեական դատարանը ոչնչացնելու համար

Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ «ուշադիր կհետևի»՝ տեսնելու, թե որ դաշնակիցներն են օգնում դատարանի դեմ իր արշավին այս ամռանը փակ դռների հետևում կայացած հանդիպման ժամանակ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԱՄՆ-ն փորձեց ներգրավել իր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին Միջազգային քրեական դատարանը «համակարգված կերպով քանդելու» արշավում՝ սրելով արդեն իսկ լարված տրանսատլանտյան հարաբերությունները։
Հուլիսի կեսերին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի 32 դեսպանների փակ դռների հետևում կայացած հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ դեսպան Մեթյու Ուիթաքերը ՆԱՏՕ-ի երկրներից օգնություն խնդրեց միջազգային մարմինը քանդելու հարցում և կոչ արեց նրանց լքել ՄՔԴ-ի հիմնադիր փաստաթուղթը՝ Հռոմի կանոնադրությունը, ըստ ՆԱՏՕ-ի երեք դիվանագետների, որոնց անանունությունը թույլատրվել է ազատ խոսելու համար։
Ուիթաքերն իր միջամտությունն ավարտեց՝ ասելով. «Մենք ուշադիր կհետևենք, թե ով է կանգնած Ամերիկայի կողքին»։
Դաշնակիցների վրա դատարանը լքելու ճնշումը՝ պայմանավորված ԱՄՆ-ի մտահոգությամբ, որ իր սեփական պաշտոնյաները կարող են ենթարկվել պատերազմական հանցագործությունների հետապնդման, Թրամփի վարչակազմի կողմից միջազգային հաստատությունների և կանոնների դեմ ավելի լայն արշավի մի մասն է, որը համարվում է ԱՄՆ գործողությունների ազատությունը սահմանափակող։ Սպիտակ տունը քայլեր է ձեռնարկել ԱՄՆ-ն Փարիզի կլիմայական համաձայնագրից դուրս բերելու, Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից դուրս գալու, ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդին ԱՄՆ մասնակցությունը դադարեցնելու և ընկերություններին ճնշում գործադրելու համար՝ բոյկոտելու այս շաբաթ Փարիզում կայանալիք տիեզերական գագաթնաժողովը, միաժամանակ սկսելով առևտրային պատերազմների շարք։
Ուիթաքերի մեկնաբանություններին զուգահեռ, ԱՄՆ առաքելությունը ՆԱՏՕ-ի պատվիրակություններին ուղարկել է մի թուղթ, որում ասվում է. «Միացյալ Նահանգները համակարգված կերպով կքանդի Միջազգային քրեական դատարանի հնարավորությունները… մենք վճռականորեն խնդրում ենք ձեզ անհապաղ քայլեր ձեռնարկել դուրս գալու համար», – ասվում է տրամադրված փաստաթղթի մանրամասներում։
Այն նաև ճնշում է գործադրել դաշնակիցների վրա՝ «ուսումնասիրելու Միջազգային քրեական դատարանի սպառնալիքը» իրենց երկրների համար, «հրապարակայնորեն դատապարտելու» դրա «չափազանցումը» և «անմիջապես դադարեցնելու» դատարանին ցանկացած նյութական աջակցություն։ «Եկեք մեկընդմիշտ վերջ դնենք Միջազգային քրեական դատարանի խարդավանքին», – ասվում է այնտեղ։ Չնայած ՆԱՏՕ-ն դատարանի ստորագրող կողմ չէ, դաշինքի բոլոր անդամները, բացի Թուրքիայից և ԱՄՆ-ից, պատկանում են դրան։
Միջազգային քրեական դատարանի դեմ պայքարը այս ամռանը սկսեց ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, ով դատարանին մեղադրեց ԱՄՆ ինքնիշխանությունը խախտելու մեջ։
«Միջազգային քրեական դատարանը և նրա ընկերները պատերազմ են մղում մեր երկրի դեմ ոչ թե փամփուշտներով կամ հրթիռներով, այլ օրենքներով, համաձայնագրերով և այսպես կոչված միջազգային իրավունքի ուժով», – հուլիսի 13-ին ասաց Ռուբիոն։ «Եթե նրանք հավատան, որ կարող են զրկել մեզ մեր ինքնիշխանությունից, մենք նրանց կսովորեցնենք ամերիկյան վճռականության ամբողջական իմաստը»։
Դատարանը ստեղծվել է 2002 թվականին՝ միջազգային ամենածանր հանցագործությունների, այդ թվում՝ ցեղասպանության և ռազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող անձանց հետապնդելու համար։
Միջազգային քրեական դատարանը վերջին անգամ հետաքննել է ԱՄՆ պաշտոնյաների դեմ մեղադրանքները 2020 թվականին, երբ այն հետաքննություն սկսեց Աֆղանստանում ամերիկացի զինվորների կողմից ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ՝ նախքան հաջորդ տարի այն առաջնահերթություն չդարձնելը։ Սակայն այդ ժամանակվանից ի վեր այն բախվել է Կարիբյան ավազանում նավակների վրա ԱՄՆ-ի կողմից թմրանյութերի հետ կապված հարձակումները հետաքննելու կոչերի։
Լարված դաշինք
Արշավը տեղի է ունենում ՆԱՏՕ-ի համար նուրբ պահին։ Դաշինքը լուրջ լարվածության մեջ է հայտնվել այն բանից հետո, երբ շատ եվրոպական երկրներ հրաժարվել են միանալ ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի դեմ մղվող պատերազմին, ինչը զայրացրել է նախագահ Դոնալդ Թրամփին: Այս տարվա սկզբին Վաշինգտոնը դաշինքը փլուզման եզրին հասցրեց նաև Թրամփի սպառնալիքների պատճառով՝ ՆԱՏՕ-ի անդամ Դանիայի ինքնավար տարածք հանդիսացող Գրենլանդիան անեքսիայի ենթարկելու վերաբերյալ։
Դաշինքը մեծապես կարողացավ ծածկել այդ ճեղքերը հուլիսին Անկարայում իր ղեկավարների ամենամյա հանդիպման ժամանակ, սակայն մի քանի օրվա ընթացքում նոր լարվածություն առաջացավ դատարանից դուրս գալու պահանջով։
Մեթյու Ուիթաքերը ընթրիքի է ժամանում Շվեդիայի Հելսինգբորգ քաղաքում՝ 2026 թվականի մայիսի 21-ին: | Յոհան Նիլսոն/TT/տարբեր աղբյուրներ/AFP via Getty Images
Մեկնաբանությունները «բավականին ցնցող էին», – ասաց ՆԱՏՕ-ի դիվանագետներից մեկը: Դա «հիասթափեցնող» էր, – ավելացրեց երկրորդ դիվանագետը։
Ի պատասխան Ուիթաքերի դիտողությունների, որոնք բարձրացվել էին որպես այլապես կանոնավոր հանդիպման օրակարգային լրացուցիչ կետ, Ֆրանսիան և Նիդեռլանդները պաշտպանեցին Միջազգային քրեական դատարանը և ազդարարեցին իրենց դեմ քայլին, ասացին դիվանագետները։
ԱՄՆ ՆԱՏՕ-ի պատվիրակությունը չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին: Ֆրանսիական պատվիրակությունը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ, բայց նշել է. «Ֆրանսիայի անսասան աջակցությունը ՄՔԴ-ին»: Նիդեռլանդների պատվիրակությունը հղում է կատարել երկրի արտաքին գործերի նախարար Թոմ Բերենդսենի խոսքերին, որն ասել է, որ Նիդեռլանդները «լիովին» աջակցում է ՄՔԴ-ին։
Ամերիկացի դեսպանները նույնպես երկկողմանիորեն բարձրացրել են այս հարցը եվրոպական երկրների հետ, ասել են դիվանագետներից երկուսը: ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը խոստացել է «ավելացնել այն երկրների նկատմամբ հսկողությունը, որոնք հրաժարվում են մերժել ՄՔԴ-ի կեղծ հեղինակությունը՝ հույսը դնելով ԱՄՆ օգնության վրա»: Անցյալ ամիս Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է կիրառել դատարանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում՝ ՄՔԴ նախագահ Տոմոկո Ականեի նկատմամբ։
Միջազգային քրեական դատարանի խոսնակը մեկնաբանություններում ասել է. «Դատարանը շարունակում է կենտրոնացած լինել իր մանդատը անաչառ, անկախ և Հռոմի կանոնադրությանը համապատասխան՝ զոհերի անունից և արդարադատության շահերից ելնելով, կատարելու վրա։ Իր աշխատանքը խափանելու փորձերի դեմ, Միջազգային քրեական դատարանը մնում է անսասան և դիմացկուն»։
Այս արշավը տեղի է ունենում ԱՄՆ-ի՝ ՆԱՏՕ 3.0 անվամբ ջանքերի ֆոնին՝ Եվրոպային և Կանադային ստիպելու ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնել իրենց սեփական պաշտպանության համար՝ միաժամանակ վերագնահատելով Վաշինգտոնի պատմականորեն չափազանց մեծ ներդրումը դաշինքի կարողությունների և ծախսերի մեջ։
Անցյալ ամիս ՆԱՏՕ-ի երկրներին ուղարկված հարցաթերթիկը, որը հարցնում էր նրանց կարծիքը ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության, այդ թվում՝ Մերձավոր Արևելքի վերաբերյալ, որոշների կողմից դիտվել է որպես նրանց համաձայնության գալու փորձ՝ ԱՄՆ պաշտպանության դիմաց։
Անհավանական է, որ Վաշինգտոնը ձգտում էր նմանապես դաշնակիցներին ստիպել իր Միջազգային քրեական դատարանի պահանջով, քանի որ այն բարձրացվել է որպես ավելի լայն քննարկման կողմնակի կետ, ասել են ՆԱՏՕ-ի երկու դիվանագետները։ Նրանք ընդունել են, որ ՆԱՏՕ-ի ներսում այս հարցի բարձրացումը շատ ավելի զգայուն է, քան այլ դիվանագիտական միջավայրերում, քանի որ ԱՄՆ-ն դաշինքի փաստացի առաջնորդն է։
Բաց մի թողեք
Կոստան ասում է, որ ԵՄ նոր հարկերը կկրճատեն երկրների Բրյուսելին կատարվող վճարումները
Առաջիկա ամիսները կօգտագործեն՝ խաղաղության հասնելու համար
Կայա Կալլասը քննադատության է ենթարկվում ԵՄ մայրաքաղաքների կողմից, երբ նա նրանցից ամենաշատն է կարիք ունենում