Էնդի Բըրնհեմի նոր մեծ Brexit-ի գործարքը շուտով չի լինի

ԵՄ պաշտոնյաները նշում են, որ նոր վարչապետի կարմիր գծերը Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի հարաբերությունների ավելի արմատական վերաիմաստավորումը դարձնում են անհավանական։
ԼՈՆԴՈՆ — Էնդի Բըրնհեմն ասում է, որ ցանկանում է Brexit-ի նոր մեծ գործարք՝ տնտեսական աճը խթանելու համար։ Մի սպասեք դրան այս տարվա ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա գագաթնաժողովում։
Երկար սպասված հանդիպումը, որը լայնորեն սպասվում է նոյեմբերին, ներկայացվել է որպես ընթացիկ բանակցությունների ավարտ, ինչպես նաև ավելի մեծ բաների համար մեկնարկային կետ։
Սակայն այն, ինչ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Քիր Սթարմերը անվանել է «կրկնվող» առաջընթաց Brexit-ի կարգավորման հարցում և այն շատ ավելի հավակնոտ բանով փոխարինելու հարցում, թվում է ավելի հեռու, քան երբևէ։
Այս տարվա սկզբին Սթարմերի կառավարությունը ներկայացրեց Մեծ Բրիտանիան ԵՄ միասնական շուկային մոտեցնելու նախնական ծրագրեր՝ ոլորտ առ ոլորտ։ Նրա իրավահաջորդ Բըրնհեմը, կարծես, նույնքան ոգևորված է, այս ամսվա սկզբին լրագրողներին ասելով, որ ցանկանում է գործարք, որը «կբարձրացնի տոկոսային միավորներ մեր աճին»։
Սակայն գագաթնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքներին և բանակցությունների վիճակին ծանոթ ԵՄ պաշտոնյաները կասկածամիտ են՝ մի քանիսը հղում անելով բրիտանական կարմիր գծերին, որոնք, նրանց խոսքով, ներկայումս անհավանական են դարձնում նման մեծ ծրագիրը։
«Զգացողությունն այն է, որ սա մեկ այլ օրվա համար է՝ գուցե 2027 թվականի գագաթնաժողովի։ Այն դեռ այնտեղ չէ», – ասել է ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը, որը անանուն է մնացել՝ մասնավոր բանակցությունների մասին ազատորեն խոսելու համար։
Դաունինգ սթրիթը վերջերս հաստատել է, որ Բըրնհեմի նոր կառավարությունը կհետևի Սթարմերի խիստ մանիֆեստի կարմիր գծերին՝ մաքսային միության, ազատ տեղաշարժի և ԵՄ միասնական շուկային մեծածախ վերադառնալու վերաբերյալ։
Բրյուսելը չի տեսնում, թե ինչպես կարող է Բըրնհեմի ցանկալի մասշտաբով աճը խթանող նոր մեծ տնտեսական համաձայնագիրը գործել այդ սահմանափակումների պայմաններում։
«Այդ բաները համատեղելի չեն», – ասել է վերևում մեջբերված ԵՄ պաշտոնյան։
Պահանջվում է «արմատական մտածողություն»
Փոխարենը, աշնանային հանդիպման սպասվող վայրէջքի գոտին, հավանաբար, կկենտրոնանա գյուղատնտեսական սննդամթերքի, ածխածնային շուկաների և երիտասարդական վիզաների վերաբերյալ առկա երեք փաստաթղթերի ավարտի վրա։ Սրանք սկսվել են Սթարմերի ղեկավարության ներքո՝ անցյալ տարվա 2025 թվականի մայիսին կայացած գագաթնաժողովում։
ԵՄ ներքին էլեկտրաէներգիայի շուկայում Մեծ Բրիտանիայի մասնակցության վերաբերյալ բանակցությունները, որոնք նույնպես սկսվել էին անցյալ տարվա հանդիպման ժամանակ, սպասվում է, որ կշարունակվեն, բայց այս տարվա հավաքին չեն ավարտվի։
Եվրոպական բարեփոխումների կենտրոնի տվյալներով՝ ներկայումս բանակցվող գործարքների արժեքը 10 տարվա ընթացքում կկազմի ՀՆԱ-ի ընդամենը 0.3%-ից մինչև 0.7%-ը, ինչը շատ հեռու է Բըրնհեմի հայտարարած հավակնությունից։ Այս թիվը անհարմար կերպով համընկնում է Անգլիայի բանկի կողմից նույն ժամանակահատվածում Brexit-ից ՀՆԱ-ի 6% հարվածի գնահատականի հետ։
Գագաթնաժողովը կարող է դեռևս օգտագործվել եվրոպական պաշտպանության, ինչպես նաև երկու կողմերն էլ «տնտեսական անվտանգություն» անվանումով հետագա համագործակցության մասին հայտարարելու համար։
Սակայն վերջինս կենտրոնացած է ԵՄ-ի «Արտադրված է Եվրոպայում» պրոտեկցիոնիզմի, եվրոպական պողպատի նոր սակագների և էլեկտրական մեքենաների արտադրողների վրա ազդող առևտրային անդունդի նման հարցերի շուրջ շարունակական վեճերի լուծման վրա։
Չնայած այս թեմաները կարևոր են այն ոլորտների համար, որոնց վրա ազդում են, դրանք բոլորը, վերջին հաշվով, վերաբերում են Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև ի հայտ եկող նոր առևտրային խոչընդոտների կանխմանը, այլ ոչ թե ելքի պահին առաջացած առկա խոչընդոտների քանդմանը։
«Մեր դիրքորոշումը վաղուց հայտնի է։ Մեծ Բրիտանիայի մտածողության մեջ արմատական փոփոխություն պետք է լինի, նախքան ինչ-որ մեծ բան հնարավոր լինի», – ասում է վերը մեջբերված պաշտոնյան՝ հավելելով, որ նոր բրիտանական կառավարությանը ժամանակ է պետք մտածելու այն մասին, թե ինչ է ուզում։
Բրիտանական բանակցողների նախորդ առաջարկը, որ Մեծ Բրիտանիային կարող է թույլատրվել մասնակցել ԵՄ ապրանքների միասնական շուկային՝ առանց մարդկանց ազատ տեղաշարժի մասին համաձայնագրի, մերժվել է Բրյուսելի կողմից այս տարվա սկզբին։
Ոչ մի ընտրություն
ԵՄ-ն զուսպ է թույլ տալ երկրներին ընտրել միասնական շուկայի առանձին մասերը, որոնց մասնակցելու համար։ Բրյուսելն ասում է, որ նման մոտեցումը կթուլացնի միությունը և կստեղծի հատուկ վերաբերմունք ոչ անդամների համար։
Բըրնհեմի ԵՄ հետ հարաբերությունների նոր նախարար Համիշ Ֆալկոները լավատես է, որ առաջընթաց կարելի է գրանցել։ Նա օգոստոսին ասել էր, որ Մեծ Բրիտանիայի կարմիր գծերի շրջանակներում «հավակնոտ լինելու տեղ կա»՝ նշելով, որ ցանկանում է ԵՄ-ի հետ «ավելի խորը» և «ավելի հավակնոտ հարաբերություններ»։
«Մենք ԵՄ-ի հետ կառուցում ենք հավակնոտ, սերտ հարաբերություններ, որոնք կամրապնդեն մեր տնտեսությունը և կապահովեն լավ աճ յուրաքանչյուր փոստային ինդեքսում», – ասել է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության խոսնակը՝ գագաթնաժողովի սպասումների մասին հարցին ի պատասխան։
Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը նշել է. «ԵՄ-ն և Մեծ Բրիտանիան մտերիմ գործընկերներ և դաշնակիցներ են։ Այսօրվա աշխարհաքաղաքական միջավայրում մենք ունենք ընդհանուր շահագրգռվածություն ավելի ամուր համագործակցության հարցում, որը կնպաստի մեր անվտանգությանը, մեր տնտեսություններին և մեր քաղաքացիներին։
«Համաձայն նոր ռազմավարական գործընկերության շրջանակներում 2025 թվականին ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա առաջին գագաթնաժողովում ստանձնած պարտավորությունների, հաջորդ գագաթնաժողովը, որը սկզբնապես նախատեսված էր 2026 թվականի հուլիսին, տեղի կունենա հնարավորինս շուտ։
«Մենք աշխատում ենք հնարավորինս շուտ առաջ մղել անցյալ տարվա համատեղ փոխըմբռնման հիմնական փաստաթղթերի շուրջ բանակցությունները՝ SPS համաձայնագիր, ETS կապ և Երիտասարդական փորձի սխեմա։
«Մեր նպատակն է նաև առաջ մղել Մեծ Բրիտանիայի մասնակցության վերաբերյալ բանակցությունները ԵՄ ներքին էլեկտրաէներգիայի շուկայում և Մեծ Բրիտանիայի Միության տարածաշրջանների միջև տնտեսական, սոցիալական և տարածքային անհավասարության նվազեցման գործում ներդրման վերաբերյալ զուգահեռ քննարկումները»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն պատրաստ է քաղաքական պայքարի՝ արտաքին քաղաքականության վերահսկողության շուրջ
Ինչպես է Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի սիրելի արհեստական ինտելեկտին բերել համաշխարհային ասպարեզ
Ինչպես է «Made in Israel»-ը հզորացնում եվրոպական անվտանգությունը