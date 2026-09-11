Եվրախորհրդարանի պատգամավորները պնդում են Ուկրաինային աջակցելու համար օգտագործել Ռուսաստանի սառեցված ակտիվները

Քաղաքական տարբեր ուղղություններ ներկայացնող ԵՄ 122 օրենսդիրների ստորագրած նամակը կոչ է անում վերսկսել բանավեճը սառեցված ակտիվների վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով Ուկրաինայում առկա բյուջետային սղությունը։
Եվրախորհրդարանի ավելի քան 100 պատգամավորներ կոչ են արել Եվրամիության ղեկավարներին վերսկսել քննարկումները Ուկրաինային աջակցելու նպատակով Ռուսաստանի սառեցված ակտիվների օգտագործման շուրջ։ Կիևը հայտնել է պաշտպանական ոլորտի ֆինանսավորման մեջ 23 միլիարդ եվրոյի պակասուրդի մասին, մինչդեռ ԵՄ երկրները դժկամություն են հայտնում իրենց ազգային բյուջեներից լրացուցիչ միջոցներ հատկացնելու հարցում։
Չորեքշաբթի օրը ուղարկված և Euronews-ի տրամադրության տակ հայտնված նամակում նշվում է, որ Մոսկվան պետք է փոխհատուցի իր սանձազերծած պատերազմի հետևանքով հասցված վնասը։ Այս նախաձեռնությունը սատարում է օգոստոսի վերջին ԵՄ չորս երկրների կողմից սկսված՝ սառեցված ակտիվներն ազատելու նոր ջանքերին։
ԵՄ-ի տնօրինության տակ է գտնվում Ռուսաստանի ավելի քան 200 միլիարդ եվրոյի ակտիվ, որի մեծ մասը պահվում է Բելգիայում։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Եվրոպական հանձնաժողովը ծրագիր էր ներկայացրել՝ այդ միջոցները վերածելու զրոյական տոկոսադրույքով վարկի՝ Մոսկվայի լայնամասշտաբ ներխուժման դեմ Ուկրաինայի պաշտպանությունը ֆինանսավորելու նպատակով։
Սակայն իրավական ռիսկերի վերաբերյալ մտավախությունների պատճառով ԵՄ երկրներին չհաջողվեց համաձայնության գալ միջոցներն ազատելու հարցում, և ծրագիրը տապալվեց Բրյուսելում կայացած ղեկավարների գագաթնաժողովի ընթացքում։
Այս տարվա սկզբին ԵՄ-ն վերջնական հավանություն տվեց Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի չափով աջակցության վարկ տրամադրելուն։ Այնուամենայնիվ, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նախազգուշացնում են, որ դա բավարար չի լինի, քանի որ ռուսական ագրեսիայի հետևանքով հասցված վնասի գնահատված արժեքն արդեն գերազանցում է 600 միլիարդ եվրոն։
Նամակը ստորագրել են «Եվրոպական ժողովրդական կուսակցություն», «Վերականգնել Եվրոպան» ( Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերի գլխավորած կառավարությունը վախենում էր ռուսական դատական գործընթացների ենթարկվելուց, քանի որ Բելգիան Euroclear-ի՝ ակտիվների հիմնական պահապանի հյուրընկալողն է։ Այլ երկրներ, այդ թվում՝ Իտալիան, Բուլղարիան և Մալթան, նույնպես մտահոգություն են հայտնել։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորների նամակում առաջարկվում է ակտիվները փոխանցել ԵՄ նոր գործիքի, որը կստանձնի Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի նկատմամբ իրավական պարտավորությունները։ Սա կապահովի ֆինանսական աջակցություն Ուկրաինային՝ միաժամանակ պահպանելով տնտեսական ճնշումը Մոսկվայի վրա։
«Ռուսաստանը պետք է կրի իր ագրեսիվ պատերազմի ֆինանսական հետևանքները», – ասվում է նամակում՝ խորհրդարանի քաղաքական խմբերի մեծ մասի կողմից կիսվող կոշտ քաղաքական ուղերձում։
Բաց մի թողեք
Գիորգոս Մազոնակիս. Ձերբակալություններ և նոր ապացույցներ հույն աստղի մահվան հետաքննության շրջանակներում
Ֆոն դեր Լայենը դիտարկում է ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ ԵՄ նոր օրենքի ընդունման հնարավորությունը՝ երաշտից հետո
ԵՄ-ն տիեզերքում. համարձակորեն ուղղվելով այնտեղ, ուր շատերն արդեն եղել են