Կիրիլո Բուդանովը Euronews-ին հայտնել է, որ Եվրոպան վերջապես գիտակցում է Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի սպառնալիքը՝ դուրս գալով Մերձբալթյան երկրների սահմաններից, և առաջարկում է Ուկրաինայի ռազմական փորձը՝ Մոսկվային հակազդելու համար։ «Եթե չեք ցանկանում գործ ունենալ Ռուսաստանի հետ, գործ ունեցեք մեզ հետ»։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչության ղեկավար Կիրիլո Բուդանովը նշում է, որ Եվրոպան վերջապես սկսում է գիտակցել այն, ինչի մասին Կիևը վաղուց էր զգուշացնում․ ռուսական ագրեսիան գնալով ավելի հաճախ է դրսևորվում հիբրիդային պատերազմի միջոցով, և դրա ազդեցությունը դուրս է գալիս Մերձբալթյան երկրների սահմաններից։
«Կենտրոնական Եվրոպայի պետությունները… տեսնում և զգում են ռուսական ագրեսիվ գործողությունների դրսևորումները, որոնք իրականացվում են հիբրիդային գործողությունների տեսքով», – ասել է նա Euronews-ին հինգշաբթի օրը՝ Ռիգայի համաժողովի շրջանակներում։
Ռազմական հետախուզության նախկին ղեկավար Բուդանովը նշել է, որ Ռուսաստանը գործում է ըստ մի սցենարի, որը սկսվում է «հատուկ տեղեկատվական գործողություններից և քարոզչությունից» և ավարտվում «այլ բնույթի գործողություններով», այդ թվում՝ պաշտպանական արդյունաբերության ձեռնարկություններում, «օդանավակայաններում և երկաթուղիներում» տեղի ունեցող լուրջ միջադեպերով։
«Հուսով եմ, որ փոփոխություններ են տեղի ունենում և կշարունակեն տեղի ունենալ, և որ բոլորն այժմ հասկանում են, թե ում հետ գործ ունենք», – ասել է նա։
Նրա մեկնաբանությունները հնչել են այն բանից հետո, երբ Էստոնիայի վարչապետ Կրիստեն Միխալը վերջերս հայտարարեց, որ պաշտպանական ոլորտի կապալառուի դեմ իրականացված հրկիզումը կարող է կապված լինել Ռուսաստանի հետ, թեև միջադեպի հետաքննությունը դեռ շարունակվում է։
Գերմանիայի կառավարությունը նույնպես պաշտոնապես Ռուսաստանին է վերագրել Լայպցիգի օդանավակայանում հայտնաբերված՝ պայթուցիկով բեռնված անօդաչու թռչող սարքի հետ կապված միջադեպը։
Օգոստոսի սկզբին մատնանշելով Մոսկվային՝ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյա Յոհան Վադեֆուլը հայտարարել է, «Այս սպառնալիքը կմնա որպես պոտենցիալ սպառնալիք։ Դուք պետք է հաշվի առնեք մեր երկրի փորձը», — ասել է նա։
Պանելային քննարկման ժամանակ Բուդանովը ներկաներին ասել է, որ «աշխարհում ոչ ոք չունի այնպիսի ռազմական փորձ, ինչպիսին ունեն Ուկրաինան և Ռուսաստանը», և հավելել, որ Կիևը պատրաստ է կիսվել իր փորձով եվրոպական երկրների հետ։
«Եթե չեք ցանկանում գործ ունենալ Ռուսաստանի հետ, գործ ունեցեք մեզ հետ», — ասել է նա Ռիգայի համաժողովում։
«Մեր ձեռք բերած փորձը շատ թանկ է նստել՝ թե՛ արյան, թե՛ ֆինանսական առումով։ Ուստի խնայեք ձեր արյունն ու գումարը և օգտվեք մեր փորձից»։
Բաց մի թողեք
Ութ տարին բավական երկար ժամանակ է՝ խոստումներն արդյունքներից տարբերելու համար
Երևանն ու Բաքուն ավելի շու՞տ կստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը․ կարծիք՝ ԱՄՆ-ից
Բոլոր ֆռանգյուլները զգում են «մաշկով»