Գիորգոս Մազոնակիս. Ձերբակալություններ և նոր ապացույցներ հույն աստղի մահվան հետաքննության շրջանակներում

Հունաստանում և Կիպրոսում բանավեճերի գերիշխող գործը վերաբերում է երկրի ամենամեծ երաժշտական աստղերից մեկին, որը նաև հայտնի է Բալկաններում: Նա սրտի կանգ է ստացել Աթենքի բժշկական կլինիկայում: Հետաքննիչները ուսումնասիրում են երկու պլազմային փոխանակման սարքեր և իրադարձությունների ժամանակագրությունը:
Վերջին երեք տասնամյակների ամենահայտնի հույն երգիչներից մեկի՝ Գիորգոս Մազոնակիսի հանկարծակի մահվան հետաքննությունը գտնվում է Հունաստանում և Կիպրոսում հանրային քննարկման կենտրոնում:
Հինգշաբթի երեկոյան նշանակալի զարգացման արդյունքում Հունաստանի իշխանությունները ձերբակալել են երկու բժիշկների, որոնք կապված են Աթենքի կենտրոնում գտնվող մասնավոր բժշկական կլինիկայի հետ, որտեղ Մազոնակիսը սրտի կանգից առաջ գնացել էր պլանային պլազմաֆերեզի:
Նրանց դեմ հարուցվել է քրեական գործ՝ մահվան հանգեցրած հունական քրեական հանցագործության համար: Այժմ սպասվում է, որ գործը կանցնի դատախազական գործընթացով:
54-ամյա արտիստի մահը մնում է լուրերի գլխավոր թեման երկու երկրներում, որտեղ Մազոնակիսը մեծ ժողովրդականություն էր վայելում, մինչդեռ Բալկանների լրատվամիջոցները նույնպես հետևում են գործին:
Ուշադրությունն այժմ տեղափոխվել է նրա մահվանը նախորդող հանգամանքներին։ Գիորգոս Մազոնակիսը դիմել էր Աթենքի կենտրոնում գտնվող մասնավոր բժշկական կլինիկա՝ պլանային պլազմաֆերեզի, արյան պլազմա հեռացնելու մասնագիտացված թերապևտիկ ընթացակարգի, համար, նախքան հանկարծակի ուշաթափվելը։
Իշխանությունները այժմ պետք է պատասխանեն մի շարք կարևոր հարցերի՝ ի՞նչ էր ճիշտ պլանավորվել, արդյոք ընթացակարգն իրականում սկսվել էր, ո՞վ էր պատասխանատու դրա համար, ի՞նչ բժշկական գնահատում էր նախորդել դրան, և արդյոք տարածքում կար անհրաժեշտ լիցենզիա, համապատասխան սարքավորումներ և մասնագիտացված անձնակազմ։
Միևնույն ժամանակ, դատաբժշկական փորձաքննությունը պետք է որոշի մահվան պատճառը և օգնի պարզաբանել, թե արդյոք կա որևէ կապ կլինիկայում տեղի ունեցածի հետ։
Երեք տասնամյակ հունական երաժշտական ասպարեզում
Գիորգոս Մազոնակիսը ծնվել է Նիկեայում, Պիրեյ, 1972 թվականին և ավելի քան 30 տարի եղել է հունական երաժշտության առաջատարը։
Նա սկսել է պրոֆեսիոնալ երգել երիտասարդ տարիքում։ 1992 թվականին, Պատրասի գիշերային ակումբներից մեկում ելույթ ունենալիս, նրան նկատել է PolyGram ձայնագրման ընկերությունը, և հաջորդ տարի թողարկել է իր առաջին ալբոմը։
Հաջորդ տարիներին նա դարձավ ժամանակակից հունական լաիկո երաժշտության՝ 50-ական և 60-ական թվականների հունական փոփ-ֆոլկ երաժշտության ամենաճանաչելի դեմքերից մեկը՝ կատարելով մի շարք առևտրային հիթեր և պահպանելով մշտական ներկայություն երկրի գիշերային կյանքում և կենդանի երաժշտության մեջ։
Հունաստանից դուրս Մազոնակիսը ուներ ուժեղ երկրպագուների բազա Կիպրոսում և հունական սփյուռքի համայնքներում՝ ելույթներ ունենալով Գերմանիայում, Ավստրալիայում և Միացյալ Նահանգներում։
Վերջին տարիներին նա նաև եղել է «Հունաստանի ձայնը» հայտնի ծրագրի ժյուրիի անդամ։
Նրա կոչումը տարածվեց հունախոս լսարանի սահմաններից դուրս, մասնավորապես Բալկաններում։ Նա ելույթ էր ունեցել Սոֆիայում դեռևս 2012 թվականին և վերադարձել համերգի 2023 թվականին, իսկ 2024 թվականի դեկտեմբերին ելույթ ունեցավ Տիրանայում։
Նրա մահվան մասին լուրը անմիջապես հաղորդեցին Բուլղարիայի և Ալբանիայի լրատվամիջոցները։
Ինչ է ուսումնասիրում ոստիկանությունը
Հիմնական հարցերից մեկը, որը իշխանությունները փորձում են պարզաբանել, այն է, թե ինչ է տեղի ունեցել սրտի կանգից առաջ և արդյոք սկսվել էր նախատեսված բուժումը։
Հունական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն, Մազոնակիսի բուժման համար պատասխանատու բժիշկը վկայել է, որ պլազմաֆերեզը դեռ չի սկսվել, և որ նրա վիճակը կտրուկ վատացել է, մինչ ընթացակարգի նախապատրաստական աշխատանքները ընթացքի մեջ էին։
Նույն հաղորդագրությունները, հղում անելով նրա ցուցմունքին, ասում են, որ Մազոնակիսը նախորդ օրը նույնպես այցելել է կլինիկա։ Ասում են, որ բժիշկը նրա վիճակը նկարագրել է որպես արդեն իսկ վատթարացած և նշել է խոսքի հետ կապված դժվարությունների մասին։
Հետևաբար, իշխանությունները պետք է ուսումնասիրեն, թե որ ախտանիշներն են գրանցվել, ինչ թեստեր են անցկացվել, ինչ բժշկական պատմություն է վերցվել և ինչ հիմքով է համարվել, որ նախատեսված ընթացակարգը կարող է իրականացվել։
Բժշկի ամուսինը, որը նույնպես բժիշկ է և որի անունով է գրանցված բժշկական կլինիկան, հաղորդվում է, որ քննիչներին ասել է, որ ինքը անձամբ չի բուժել Մազոնակիսին, և որ նրա կինը ստանձնել է երգչի բուժումը։
Ոստիկանական հետաքննության նոր արդյունքները նոր հարցեր են առաջացրել կլինիկայում տեղի ունեցածի վերաբերյալ։
Հինգշաբթի օրը ոստիկանությունը երկարատև խուզարկություն է իրականացրել տարածքում և առգրավել թվային սարքեր, ֆայլեր, բժշկական ապրանքներ և այլ նյութեր։ Հետագայում խուզարկություն է իրականացվել նաև բժիշկների տանը։
Ըստ հունական պետական հեռուստաընկերության՝ ERTnews-ի, շտապօգնության բրիգադի անդամները քննիչներին հայտնել են, որ իրենց՝ բուժհաստատություն ժամանելու պահին պլազմաֆերեզի սարքն աշխատում էր։ Նախնական տեխնիկական զննությունը նաև ցույց է տվել, որ վերջին աշխատանքի ընթացքում սարքը միացված է մնացել 45 րոպե։ Ակնկալվում է, որ ավելի մանրակրկիտ ստուգումը կպարզի, թե կոնկրետ երբ է այն օգտագործվել։
Ոստիկանությունն ուսումնասիրում է նաև ժամանակագրության հետ կապված անհամապատասխանությունը։ Ըստ հաղորդումների՝ բժիշկը պնդել է, թե Մազոնակիսը ժամանել է ժամը 16:30-ի սահմաններում, մինչդեռ շտապօգնությունն արդեն կանչվել էր դրանից մի փոքր առաջ։ Քննիչները ենթադրում են, որ երգիչը բուժհաստատությունում է գտնվել առնվազն երեք ժամ։
Նոր ապացույցների ուսումնասիրությունից հետո երկու բժիշկները ձերբակալվել են, և նրանց դեմ գործ է հարուցվել՝ մահվան հանգեցրած անփութության (կամ վտանգի ենթարկելու) մեղադրանքով։
Հունաստանի առողջապահության նախարար. «Շատ բարդ ընթացակարգ»
Զուգահեռաբար ստուգումներ են իրականացվում տարածքի լիցենզավորման և գործունեության պայմանների վերաբերյալ։
Հունաստանի առողջապահության նախարար Ադոնիս Գեորգիադիսը հայտնել է, որ հաստատությունը գրանցված է եղել որպես թերապևտիկ (ներքին հիվանդությունների) պրակտիկա իրականացնող կաբինետ, այլ ոչ թե որպես կլինիկա։
Իր նախնական մեկնաբանություններում նա նշել է, որ նման պայմաններում պլազմաֆերեզի իրականացումը թույլատրված չէ, և հանձնարարել է Աթենքի բժշկական ասոցիացիային անհապաղ ստուգում անցկացնել։
Հինգշաբթի օրը նա կրկին անդրադարձել է խնդրին՝ պլազմաֆերեզը բնութագրելով որպես «շատ ծանր» ընթացակարգ, որն, ըստ նրա, իրականացվում է «բացառապես հիվանդանոցային պայմաններում»։
Նախարարն ի սկզբանե ընդգծել է, որ մահվան ստույգ պատճառները և պատասխանատվության հարցը պետք է պարզվեն դատաբժշկական և ընդհանուր քննության արդյունքում։
«Մասնագիտացված բժշկական ընթացակարգ»
Հինգշաբթի օրը ոստիկանության և Աթենքի բժշկական ասոցիացիայի ներկայացուցիչների կողմից բուժհաստատությունում իրականացված ստուգման ընթացքում հայտնաբերվել է պլազմաֆերեզի երկու սարք։ Ըստ հունական լրատվամիջոցների՝ այդ սարք Այնուամենայնիվ, բժիշկների փաստաբանը պնդում է, որ սարքավորումները պատշաճ կերպով հայտարարագրվել են Բժշկական ասոցիացիայում, և որ բուժհաստատությունը գործել է օրինական հիմունքներով։
Հունական լրատվամիջոցները նաև հարցեր են բարձրացնում մասնավոր բուժհաստատություններում իրականացվող մասնագիտացված բժշկական միջամտությունները կարգավորող իրավական դաշտի վերաբերյալ։ Ակնկալվում է, որ Առողջապահության կենտրոնական խորհուրդը կուսումնասիրի այս խնդիրը և այն պայմանները, որոնց դեպքում կարող են իրականացվել նմանատիպ բուժական միջամտություններ։
Ի՞նչ է պլազմաֆերեզը
Բուժական պլազմաֆերեզը (պլազմայի բուժական փոխանակում) պրոցեդուրա է, որի ընթացքում արյունն անցնում է հատուկ սարքի միջով. վերջինս առանձնացնում և հեռացնում է պլազման, իսկ արյան կարմիր և սպիտակ բջիջներն ու թրոմբոցիտները վերադարձվում են օրգանիզմ։ Հեռացված պլազման փոխարինվում է հատուկ լուծույթով։
Աթենքի համալսարանի թերապևտիկ կլինիկայի բժիշկներ Կոնստանտինոս Յաննակասի և Թանոս Դիմոպուլոսի խոսքով (ովքեր մեկնաբանություն են տվել «Աթենք-Մակեդոնիա» լրատվական գործակալությանը), այս մեթոդն ունի կիրառման հստակ բուժական ցուցումներ, այդ թվում՝ արյունաբանական, նյարդաբանական և իմունոլոգիական որոշ լուրջ հիվանդությունների դեպքում։
Այն պահանջում է նախնական գնահատել պացիենտի վիճակը, ինչպես նաև շարունակաբար վերահսկել զարկերակային ճնշումը, սրտի զարկերի հաճախականությունը և արյան հագեցվածությունը թթվածնով։ Սահմանված պայմաններում իրականացվելու դեպքում այն ընդհանուր առմամբ անվտանգ է համարվում, սակայն կարող է առաջացնել անցանկալի հետևանքներ՝ սկսած զարկերակային ճնշման անկումից և հիպոկալցիեմիայից մինչև (ավելի հազվադեպ) ալերգիկ ռեակցիաներ, արյունահոսություն կամ առիթմիա։
Բաց մի թողեք
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները պնդում են Ուկրաինային աջակցելու համար օգտագործել Ռուսաստանի սառեցված ակտիվները
Ֆոն դեր Լայենը դիտարկում է ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ ԵՄ նոր օրենքի ընդունման հնարավորությունը՝ երաշտից հետո
ԵՄ-ն տիեզերքում. համարձակորեն ուղղվելով այնտեղ, ուր շատերն արդեն եղել են