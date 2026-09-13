Եվրոպայի պաշտպանական հզորացումը ենթադրում է, որ ապագա կառավարությունները կմնան վստահելի դաշնակիցներ։ ԵՄ ֆինանսավորումը պետք է ներառի պաշտպանիչ մեխանիզմներ՝ այն դեպքի համար, եթե այդ ենթադրությունը չարդարանա։
Եվրոպան հարյուրավոր միլիարդավոր եվրոներ է ծախսում՝ օտարերկրյա տերություններից իր ռազմական կախվածությունը նվազեցնելու համար։ Դա անհրաժեշտ է։ Սակայն Սաքսոնիա-Անհալթում AfD-ի հաղթանակը բացահայտում է Եվրոպայի վերազինման գործընթացում առկա մի թերություն. մենք պաշտպանում ենք ինքնիշխան վերահսկողությունը՝ առանց հարց տալու, թե ով կարող է իրականացնել այդ վերահսկողությունը վաղը։
AfD-ն ձայների գրեթե 44%-ը ստացավ Գերմանիայի արևելյան այս նահանգում։ Սա դաշնային ընտրություն չէր, իսկ Գերմանիայի հաջորդ հերթական համազգային ընտրությունները նախատեսված են միայն 2029 թվականին։ Այնուամենայնիվ, արդյունքը որպես զուտ տարածաշրջանային երևույթ դիտարկելը վտանգավոր անհոգություն կլիներ։ Այսօր ձեռք բերված ռազմական և տիեզերական համակարգերը կշարունակեն գործել տասնամյակներ շարունակ, մինչդեռ կառավարությունները՝ ոչ։
Եվրոպայի պաշտպանության վերաբերյալ քննարկումները հիմնված են կայուն քաղաքական կոնսենսուսի վրա. Ռուսաստանը սպառնալիք է, եվրոպացի հարևանները՝ դաշնակիցներ, հետախուզական տվյալները՝ պաշտպանված, իսկ համատեղ կարողությունները կծառայեն ընդհանուր անվտանգությանը։
Այդ կոնսենսուսն արդեն իսկ ճնշման տակ է։ AfD-ն դեմ է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին և վիճարկում է Ուկրաինային Գերմանիայի ցուցաբերած աջակցությունը։ Այլ վայրերում Ռուսաստանի նկատմամբ բարյացակամ տրամադրված կառավարությունները ցույց են տվել, թե ինչպես կարող է անդամ պետություններից մեկը հետաձգել պատժամիջոցները, խոչընդոտել հավաքական որոշումների կայացմանը և թուլացնել Կիևին ցուցաբերվող աջ․․․
Այնուամենայնիվ, դրա քաղաքական երաշխիքները շատ ավելի քիչ զարգացած են, քան ֆինանսական գործիքները։ Դա պետք է փոխվի։ Ժողովրդավարական կայունությունը պետք է դիտարկվի որպես կարողությունների պահանջ՝ կիբերանվտանգության, փոխգործունակության և մատակարարման շղթայի անվտանգությանը զուգահեռ։
Ռազմավարական նշանակության ռազմական և երկակի նշանակության համակարգերի համար նախատեսված ԵՄ ֆինանսավորումը պետք է ուղեկցվի անվտանգության պարտադիր կատարման ենթակա պայմաններով։ Օրենքի գերակայության լուրջ խախտումը, գաղտնի տեղեկատվության չարտոնված փոխանցումը կամ թշնամական ուժի հետ համագործակցությունը պետք է հանգեցնեն արագ վերանայման և, անհրաժեշտության դեպքում՝ հասանելիության, ֆինանսավորման կամ մասնակցության կասեցման։ Նման միջոցառումները պետք է հիմնված լինեն անվտանգության ոլորտում վարքագծի հստակ կանոնների և անկախ վերահսկողության վրա, այլ ոչ թե օգտագործվեն որպես պատիժ՝ սովորական քաղաքական տարաձայնությունների համար։
Համատեղ ծրագրերը պետք է նաև այնպես մշակվեն, որ ոչ մի կառավարություն չունենա բոլոր «բանալիները»։ Զգայուն տվյալները պետք է տարանջատվեն, առաջադրանքների կատարումը պետք է ենթակա լինի աուդիտի, իսկ արտակարգ իրավիճակների ընթացակարգերը պետք է թույլ տան շարունակել գործողությունները, եթե մասնակիցներից մեկը դադարի վստահելի լինելուց։ Հետախուզական տվյալների հասանելիությունն արդեն իսկ կախված է դաշնակիցների միջև առկա վստահությունից։ Եվրոպական պաշտպանական և տիեզերական համակարգերը պահանջում են, որ նույն սկզբունքը ներդրվի դրանց տեխնիկական ճարտարապետության մեջ։
Եվրոպան փորձարկում է ռազմական համակարգերը կիբեռհարձակումների, դիվերսիայի և բաղադրիչների խափանումների դեմ։ Այն պետք է փորձարկի դրանք նաև քաղաքական խափանումների դեմ։ Ի՞նչ է պատահում, եթե մասնակից կառավարությունը դառնում է անվտանգության ռիսկ։ Ո՞վ կարող է կասեցնել դրա մուտքը։ Կարո՞ղ է համակարգը շարունակել գործել։ Եվրոպային պատասխաններ են պետք նման կառավարության պաշտոնը ստանձնելուց առաջ, այլ ոչ թե դրանից հետո։
Վերազինումը մնում է անհրաժեշտ։ Սակայն ռազմավարական ինքնավարությունը՝ առանց ժողովրդավարական երաշխիքների, կարող է պարզապես փոխարինել արտաքին դաշնակցից կախվածությունը՝ ներքին հակառակորդի նկատմամբ խոցելիությամբ։ Եվրոպան պատրաստվում է արտաքին սպառնալիքներին, մինչդեռ Միության ներսում քաղաքական համաձայնությունը համարում է մշտական։ AfD-ի արդյունքը ցույց է տալիս, թե ինչու այդ ենթադրությունն այլևս պաշտպանելի չէ։
Բաց մի թողեք
Եվրախորհրդարանը պատրաստ է Չինաստանի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրել. հայտնել է պատգամավորը
Ի՞նչն է վտանգված Շվեդիայի և Եվրոպայի համար. Ինչպե՞ս հետևել Շվեդիայի ընտրություններին՝ որպես փորձագետ
Արդյոք Լը Պենը կկործանի Ֆրանսիայի տնտեսությունը. Բավական է հարցնել Էմանուել Մակրոնին