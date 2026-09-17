Թրամփը սպառնում է «լուրջ սակագներ» սահմանել Եվրոպայի նկատմամբ, եթե Կանադան միանա ԵՄ-ին որպես ասոցացված անդամ

Նախագահի սպառնալիքը հնչում է այն ժամանակ, երբ Կանադան ձգտում է ավելի սերտ կապեր հաստատել Եվրոպայի հետ՝ Վաշինգտոնի հետ վատթարացող հարաբերությունների ֆոնին։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը չորեքշաբթի օրը լրագրողների հետ զրուցում է Շառլոտ քաղաքի (Հյուսիսային Կարոլինա) օդանավակայանում։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը չորեքշաբթի օրը լրագրողների հետ զրուցում է Շառլոտ Դուգլասի միջազգային օդանավակայանում (Հյուսիսային Կարոլինա)։ | Ալեքս Բրենդոն/AP
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը արտասանեց իր սիրելի բառերից մեկը՝ սպառնալով հակադարձ քայլերով, եթե Եվրամիությունը ընդունի Կանադային որպես ասոցացված անդամ։
Թրամփը չորեքշաբթի օրը լրագրողներին ասաց, որ կարող է պատասխանել «լուրջ սակագներով», եթե Կանադան ինտեգրվի 27 անդամ ունեցող ԵՄ-ին այնպիսի չափով, որը, նրա կարծիքով, թշնամաբար կվերաբերվի ԱՄՆ-ին իր հյուսիսային հարևանի հետ առևտրային պատերազմի ֆոնին։
Նա «ծիծաղելի» անվանեց Կանադայի՝ ասոցացված անդամ դառնալու հնարավորությունը, ինչն ավելի վաղ՝ «Միության վիճակի մասին» իր ելույթում, առաջարկել էր Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
«Կանադան սարսափելի առևտրային գործընկեր է եղել», – ասել է Թրամփը լրագրողներին Հյուսիսային Կարոլինայի Շառլոթ քաղաքի օդանավակայանում՝ պատասխանելով առաջարկի վերաբերյալ հարցին։ «Եթե ես դա գնահատեմ որպես թշնամական քայլ, ապա շատ լուրջ մաքսատուրքեր կսահմանեմ կամ կդադարեցնեմ Եվրոպայի հետ առևտուրը մի շարք ապրանքների գծով», – հավելել է նա։
Թրամփը չի բացառել, որ կընդունի այդ պայմանավորվածությունը, եթե համոզված լինի, որ այն ձեռք է բերվել «բարի մտադրությամբ», սակայն նախազգուշացրել է, որ հակառակ դեպքում ԱՄՆ-ն կարող է «շատ բարձր մաքսատուրքեր սահմանել Եվրոպայի համար»։
Ֆոն դեր Լայենն առաջին անգամ հնչեցրել է Կանադան ԵՄ-ի առաջին ասոցացված անդամը դարձնելու գաղափարը՝ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի ներկայությամբ։
«Ես կցանկանայի ձեզ հետ աշխատել՝ Կանադայի համար ԵՄ-ի առաջին ասոցացված անդամը դառնալու ճանապարհը բացելու ուղղությամբ», – ասել է ֆոն դեր Լայենը։ Նա նաև հայտարարել է ավելի լայն՝ «Հանուն ապագայի դաշինքի» (Alliance for the Future) մասին, որը հիմնված է ԵՄ-ի և Կանադայի միջև արդեն գործող առևտրային համաձայնագրի վրա։
Այս առաջարկն անակնկալի է բերել եվրոպական մայրաքաղաքները, իսկ կանադացի ղեկավարները, կարծես, հեռու են մնում այդ գաղափարից։ Մնում է նաև անհասկանալի, թե ինչ կենթադրի ասոցացված անդամակցությունը՝ հաշվի առնելով, որ ԵՄ օրենսդրությամբ նման կարգավիճակ ներկայումս գոյություն չունի։
ԵՄ-ում Կանադայի նշանակված դեսպան Ջոնաթան Ուիլկինսոնը շտապել է նվազեցնել այդ հեռանկարի կարևորությունը։ «Մենք դեռ այդ փուլում չենք», – ասել է նա Ստրասբուրգում լրագրողներին՝ պատասխանելով այդ հարցին։ «Մենք կենտրոնացած ենք կոնկրետ արդյունքներ ապահովելու վրա»։
Թրամփի՝ չորեքշաբթի օրը հնչեցրած մեկնաբանությունները հաջորդում են այն իրավիճակին, երբ Կանադան ձգտում է նվազեցնել իր տնտեսական կախվածությունը ԱՄՆ-ից՝ երկու երկրների միջև սրվող առևտրային պատերազմի ֆոնին։ Քարնին կոչ է արել ԵՄ-ի հետ «յուրահատուկ դաշինք» հաստատել, սակայն ձեռնպահ է մնացել ասոցացված անդամակցությանը լիարժեքորեն պաշտպանելուց։
Բաց մի թողեք
Ինչպե՞ս են եվրոպացիները ընկալում ֆոն դեր Լայենին և ԵՄ-ի վիճակը
Ֆոն դեր Լայենը մանրամասնում է Քարնիի տեսլականը՝ Եվրոպան ներկայացնելով որպես աշխարհի «միջին հզորության» պետությունների առաջատար
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի՝ «Եվրամիության վիճակի մասին» ելույթի 12 առանցքային կետերը