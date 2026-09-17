Ֆոն դեր Լեյենը առաջարկում է ախտորոշում, բայց ոչ բուժում ԵՄ-ի համար

Հանձնաժողովի նախագահի ելույթում մեծ ուշադրություն դարձվեց էներգետիկայի և կլիմայական խնդիրներին, առանց լուծումներ առաջարկելու։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը չի խնայում խոսքերը այն մասին, թե ինչն է տառապում Եվրոպայում։ Նա պակաս անկեղծ է բուժման հարցում։
Շոգ ամառը և չորս տարվա ընթացքում երկրորդ բրածո վառելիքի ճգնաժամը կասկած չեն թողել Եվրոպայի առջև ծառացած էներգետիկայի և կլիմայական մարտահրավերի վերաբերյալ, ինչը Հանձնաժողովի նախագահին այլընտրանք չի թողել, քան իր ելույթում մեծ ուշադրություն դարձնել երկու թեմաներին։
Չորեքշաբթի օրը Եվրախորհրդարանում նրա լայնածավալ ելույթում անդրադարձավ այս ամառվա շոգի սարսափներին, մայրցամաքի խոշոր գետերի անկմանը և մայրցամաքի թանկարժեք կախվածությունը ներմուծվող նավթից և գազից վերացնելու հրամայականին։
«Այս ամառը ճշմարտության ամառ էր։ Մեր մայրցամաքի գրեթե ոչ մի հատված անմասն չմնաց դրանից», — ասաց նա։ Սակայն, որքան էլ ֆոկուսը դրվեց խնդիրների և դրանց հրատապության վրա, ֆոն դեր Լայենը խուսափեց դրանց հիմնարար պատճառների լուծումներն առաջարկելուց։
Էներգետիկային և կլիմային նվիրված հատվածներում գերիշխում էին մի քանի տեխնիկական լուծումներ, ոչ հստակ սահմանված նախաձեռնություններ և Հանձնաժողովի կատարած աշխատանքի մասին հաճախակի հիշեցումներ՝ ամրապնդելով այն տպավորությունը, թե ԵՄ գործադիր մարմինը համարում է, որ այդ ոլորտներում իրենց «տնային աշխատանքը» կատարել են։
Ֆոն դեր Լայենը, անշուշտ, ղեկավարել է քաղաքականության ընդգրկուն շրջանակի ներդրումը, որն ուղղված է մոլորակի տաքացմանը նպաստող արտանետումների կրճատմանը, բնության վիճակի վատթարացման դեմ պայքարին և հանածո վառելանյութերից հրաժարվելուն։ Սակայն նրա պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի առաջին երկու տարիներն աչքի են ընկել նաև բնապահպանական և կլիմայական կանոնակարգերի մեղմացմամբ կամ հետընթացով՝ հանուն տնտեսական մրցունակության բարձրացման։
Այսպիսով, նրա ելույթը հիասթափեցրեց նրանց, ովքեր ակնկալում էին բացերի լրացում, մանրամասների հստակեցում կամ հետընթացի կասեցում։
«Նախագահ ֆոն դեր Լայենն իրավացի է՝ սա անվանելով Եվրոպայի «ճշմարտության ամառ»։ Եվրոպացիներն ապրեցին հերթական ամառը՝ լի շոգով, երաշտով և ավերիչ հրդեհներով», — նշեց Պատրիկ տեն Բրինկը՝ Եվրոպական բնապահպանական բյուրոյի (բնապահպանական ոլորտի ոչ առևտրային կազմակերպությունների ցանց) գլխավոր քարտուղարը։ — «Այժմ հարցն այն է, թե ինչպես կվարվենք այդ ճշմարտության հետ»։
Ֆոն դեր Լայենի հիմնական արձագանքը կլիմայական աղետների դեմ ԵՄ-ի պատրաստվածության մակարդակը բարձրացնելու խոստումն էր։
Մինչդեռ արտանետումների հարցում նա խոստացավ միայն շարունակել ընտրված ուղին։ Էներգետիկայի ոլորտում, որը նրա ելույթի սկզբնամասի առանցքային թեման էր և ձմռան նախաշեմին ԵՄ կառավարությունների համար հրատապ մտահոգության առարկա, նա ոչ մի նոր բան չխոստացավ։ Իսկ Եվրոպայում բնության վիճակի վատթարացման մասին նա ընդհանրապես ոչինչ չասաց։
Էներգետիկ լճացում
Ֆոն դեր Լեյենը հստակ պատկերացում ուներ էներգետիկ երեք հիմնական խնդիրների մասին՝ ԵՄ կախվածությունը թանկարժեք բրածո վառելիքի ներմուծումից, սահմանափակ էլեկտրաէներգիայի ցանցը և դրա հետևանքով առաջացող բարձր վճարները, որոնք վնասում են տնային տնտեսություններին և բիզնեսին։
Նա նույնքան հստակ էր լուծման վերաբերյալ՝ մաքուր էներգիա և անցում բրածո վառելիքի այրման վրա հիմնված տեխնոլոգիաներից էլեկտրական այլընտրանքների։
«Մենք պետք է էլեկտրաֆիկացնենք Եվրոպան։ Մեր նպատակն է կրկնապատկել էլեկտրաէներգիայի բաժինը մինչև 2040 թվականը։ Դրանով Եվրոպան կարող է տարեկան 260 միլիարդ եվրոյով կրճատել բրածո վառելիքի ներմուծման ծախսերը», – ասաց նա։ «Բայց մենք նաև պետք է ապահովենք, որ մեր արտադրած էլեկտրաէներգիան հասանելի լինի։ Անցյալ տարի մենք տեղադրել ենք ավելի քան 80 գիգավատ վերականգնվող հզորություն։ Սակայն վեց անգամ ավելի շատ հզորություն դեռ սպասում է միացմանը»։
Նա պնդեց. «Մենք պետք է ավելի արագ ներդրումներ կատարենք։ Արագացնենք ցանցային միացումները։ Զարգացնենք պահեստավորումը։ Ամփոփելով՝ եկեք Եվրոպայի ապագան դարձնենք էլեկտրական»։
Նրա դիտողությունների ընդհանուր ուղղվածությունը ողջունվեց ինչպես արդյունաբերության, այնպես էլ կանաչ խմբերի կողմից։ «Մենք ողջունում ենք կառուցվածքային բարձր էներգակիրների գների դեմ պայքարի, էլեկտրաֆիկացման արագացման և Եվրոպայի ներմուծվող բրածո վառելիքի նկատմամբ ազդեցության նվազեցման վրա կենտրոնացումը», – ասել է մետաղագործական արդյունաբերության European Aluminium լոբբին՝ հավելելով, որ իրենք ցանկանում են տեսնել «կոնկրետ միջոցառումներ» այս խնդիրները լուծելու համար։
Այնուամենայնիվ, ֆոն դեր Լեյենը որևէ նոր գաղափար չառաջարկեց Եվրոպայի երկար ժամանակ լճացած էլեկտրաֆիկացման տեմպը արագացնելու վերաբերյալ, չնայած նա խոսեց ԵՄ «կորպորացիայի» մասին՝ էներգետիկ անցման համար կարևորագույն կարևորագույն հանքանյութերի պաշարների կուտակումը հեշտացնելու համար։
Դա, թերևս, պայմանավորված է նրանով, որ ամռանից առաջ հրապարակված էլեկտրաֆիկացման գործողությունների ծրագիրը և անցյալ տարվա դեկտեմբերին Եվրոպական ցանցերի փաթեթը պարունակում են մի քանի միջոցներ այս խնդիրները լուծելու համար։
Սակայն ֆոն դեր Լեյենը նաև մանրամասն չխոսեց մաքուր էներգիայի խթանման մասին, չնայած նրա հանձնաժողովը աշխատում էր դաշինքի վերականգնվող էներգիայի և էներգաարդյունավետության քաղաքականության բարեփոխումների կամ այն մասին, թե ինչպես կարող է Եվրոպան կրճատել իր բրածո վառելիքի ներմուծումը։ Նա նաև չանդրադարձավ ձմռանը սպասվող գազի գների ճգնաժամին և ԵՄ երկրներում պահեստավորման ցածր մակարդակին։
Մյուս կողմից, ֆոն դեր Լեյենը նաև չզիջեց բրածո վառելիքի արդյունաբերության որևէ պահանջին՝ հայտարարելու դաշինքի մեթանի կրճատման ջանքերից հետ քաշվելու մասին։
Արտանետումները անտեսվեցին
Այնուհետև ֆոն դեր Լեյենը շարունակեց կրկնապատկել Եվրոպայի առջև ծառացած հրատապ կլիմայական մարտահրավերի դեմ պայքարը։
«Սրանք ամառային ամենատաք ամիսներն էին, բայց, հավանաբար, առաջիկա տարիների ամենացուրտը», – ասաց նա՝ ներկայացնելով վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Եվրոպայի վրա կլիմայական ազդեցությունների ցանկը՝ սկսած 35,000 շոգից մահերից մինչև գետերի ռեկորդային ցածր մակարդակ։
Նա նշեց, որ Հանձնաժողովը աշխատում է դաշինքի գլոբալ տաքացման նկատմամբ դիմադրողականությունը բարելավելու ծրագրի վրա: Բացի այդ, նա հայտարարեց «Կլիմայական ապահովագրության դաշինքի» մասին՝ կլիմայական աղետների ապահովագրական ծածկույթը բարելավելու համար, և անորոշ «ջերմային ալիքի ծրագրի» մասին: Նա նաև ասաց, որ իր մոտ «ավագ հրշեջներ» կան, որոնք աշխատում են եվրոպական հրշեջ նավատորմի առաջարկի վրա։
Աղետների ռիսկը նվազագույնի հասցնելու կարգավորիչ ջանքերը, ինչպիսիք են անտառային հրդեհների կառավարման բարելավումը կամ աշխատանքային կանոնները՝ աշխատողներին ջերմությունից պաշտպանելու համար, չեն նշվել նրա ելույթում։
Պատրաստվածության բարձրացման վրա շեշտադրումը նշանավորեց Հանձնաժողովի ավանդական կենտրոնացումից շեղումը՝ աղետների սրումը կանխելու համար արտանետումների կրճատման վրա, ինչը ազդանշան է տալիս, որ ֆոն դեր Լեյենը չունի այդ ջանքերը ուժեղացնելու ծրագրեր։
«Եվրոպան կարող է, պարտավոր է և կշարունակի հետևել կլիմայական նպատակներին»,- ասաց նա՝ նշելով, որ չի պատրաստվում ո՛չ հետ քայլ կատարել, ո՛չ էլ ավելացնել Հանձնաժողովի կլիմայական հավակնությունները։
Բնության հարցը՝ անտեսված
Չնայած հրդեհների և երաշտի հետևանքով բնության ոչնչացման վերաբերյալ իր խոսքերին՝ ֆոն դեր Լայենը չանդրադարձավ Եվրոպային սպառնացող ավելի լայն էկոլոգիական ճգնաժամերին՝ կենսաբազմազանության կորստից մինչև աղտոտվածություն։
Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականությունը ներկայացվեց միայն հակիրճ՝ ջրային ռեսուրսներին առնչվող նոր նախաձեռնության տեսքով, որը միտված է լուծելու ջրի սակավության խնդիրը և կարգավորելու ջրային ռիսկերի կառավարումը գյուղատնտեսության ոլորտում, սակայն ֆոն դեր Լայենը մանրամասներ չներկայացրեց դրա բովանդակության վերաբերյալ։
Մինչդեռ բիզնեսի ներկայացուցիչները, օրենսդիրները և ԵՄ կառավարությունները պահանջում են մեղմել ջրային ռեսուրսների և բնակավայրերի պահպանությանն առնչվող հիմնական կանոնները՝ արդյունաբերական և էներգետիկ նախագծերն արագացնելու նպատակով։ Կարծես թե Հանձնաժողովը հաշվի է առնում այդ պահանջները։
«Մենք առաջարկներ կներկայացնենք՝ թույլտվությունների տրամադրման գործընթացն էլ ավելի արագացնելու համար։ Այն դեպքերում, երբ նախագծերը բխում են Եվրոպայի ռազմավարական շահերից, մենք պետք է կտրուկ արագացնենք գործընթացը»,- հայտարարեց ֆոն դեր Լայենը։ Սա կարող է լավ նորություն լինել ԵՄ էներգետիկ անցման համար, սակայն լարվածություն է ստեղծում կենսաբազմազանության պահպանման նպատակների հետ։
Թեև ֆոն դեր Լայենը մեծ ուշադրություն դարձրեց էներգետիկ և կլիմայական խնդիրներին, դրանք համակարգված կերպով չէին ներկայացվել նրա 90-րոպեանոց ելույթում, ինչը հարցեր է առաջացնում այն մասին, թե ինչպես են համադրվում նրա հավակնությունները։
Օրինակ՝ տեխնոլոգիաների ոլորտում նա պնդում էր, որ ԵՄ-ն պետք է լիարժեք օգտագործի արհեստական բանականության ընձեռած հնարավորությունները՝ առանց անդրադառնալու դրա ենթակառուցվածքների՝ կլիմայի, էներգետիկայի կամ ջրային ռեսուրսների վրա թողած ազդեցությանը, ինչը կբարդացնի ԵՄ-ի առջև ծառացած մարտահրավերները այդ ոլորտներում։
«Թեև արհեստական բանականությունն ու դրա զարգացման կարգավորումը նրա ելույթում առանցքային տեղ էին զբաղեցնում, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը… ոչ մի խոսք չասեց այն տվյալների կենտրոնների մասին, որոնք Եվրոպան հսկայական մասշտաբներով է տեղակայում», — դժգոհություն հայտնեց Եվրախորհրդարանի «Կանաչների» խմբակցության անդամ Սասկիա Բրիկմոնտը։ — «Դրանց կողմից ջրի ու էներգիայի սպառումն ու արտանետումները հիմնարար հարցեր են առաջացնում՝ հատկապես ջրի պակասուրդի և շոգի ալիքների ֆոնին, որոնց հետ կապված իրավիճակը պատշաճ կերպով չի կառավարվում»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն անակնկալի եկավ Կանադային որպես «ասոցացված անդամ» ներգրավելու՝ ֆոն դեր Լայենի առաջարկից
Ֆոն դեր Լեյենը «Եվրոպական անվտանգության խորհուրդ» ստեղծելու կոչը ԵՄ վիճակի մասին իր ելույթում
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի դիվանագիտական քայլը՝ կապված Մարկ Քարնիի հետ