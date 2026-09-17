Ասոցացված անդամակցություն․ ողջունելի քայլ Կանադայի համար, բայց անընդունելի տարբերակ՝ Ուկրաինայի համար

ԵՄ-ն ավելի ու ավելի է փնտրում այնպիսի ձևաչափեր, որոնք ավելի ցածր մակարդակի վրա են, քան ԵՄ լիիրավ անդամակցությունը։
Չորեքշաբթի օրը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ներկայացրեց Կանադային որպես Եվրոպական միության առաջին «ասոցացված անդամ» ընդունելու ուղղությամբ աշխատելու գաղափարը։
Այս հայտարարությունը, որը մեծ աղմուկով ներկայացվեց, ծանոթ կհնչի Կիևում, որտեղ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը վերջերս առաջարկել էր «ասոցացված անդամակցության» կարգավիճակը՝ որպես Ուկրաինայի համար անդամակցության հատուկ ուղի։ Ի թիվս այլ դրույթների՝ սա Ուկրաինային թույլ կտար մասնակցել ԵՄ Խորհրդի նիստերին և կներառեր նրան ԵՄ անվտանգության հովանու ներքո (ԵՄ պայմանագրի 42.7-րդ հոդված)։
Երկու առաջարկներն էլ ցույց են տալիս, որ ԵՄ-ն ավելի ու ավելի է փնտրում այնպիսի ձևաչափեր, որոնք ավելի ցածր մակարդակի վրա են, քան Միության լիիրավ անդամակցությունը, և արտացոլում են նորմատիվային քննարկում՝ ուղղված ոչ անդամ երկրների հետ ավելի սերտ ինտեգրմանը. հարկ է հիշել, որ վերջին տասնամյակում միավորումն այս հարցում առանձնապես ակտիվություն չի ցուցաբերել։ Իսլանդիայում անցկացված բացասական արդյունքով հանրաքվեից հետո ԵՄ-ն խիստ կարիք ունի ինտեգրման վերաբերյալ ավելի դրական պատումի, թեև Կանադայի դեպքում լիիրավ անդամակցությունը, տարբեր պատճառներով, բացառված է։
Կանադացիների համար Եվրոպական միությանը միանալը բացառված է։ Դա կպահանջեր ԵՄ կանոնակարգերի ամբողջական կիրառում, միության կառույցների մաս դառնալ և ներքին շուկա մուտք գործել։ Քանի որ Կանադան ակնհայտորեն եվրոպական երկիր չէ, լիիրավ անդամակցությունը հնարավոր չէ ԵՄ պայմանագրերի համաձայն։
Ասոցացված անդամակցությունը պետք է դիտարկել որպես նորմատիվային գաղափար՝ Եվրոպական միության և Կանադայի միջև կապերն ամրապնդելու համար։ Այն ենթադրում է CETA առևտրային համաձայնագրի հիման վրա հետագա զարգացում, ինչպես նաև անվտանգության ոլորտում գործընկերության խորացում և վարչական մակարդակից դուրս՝ մարդկանց միջև շփումների ակտիվացում, ներառյալ մասնակցությունը Մինչ Օտտավան դրանում հնարավորություն է տեսնում, Կիևն այն ընկալում է որպես մերժում։ Ուկրաինան չի ձգտում «հավելյալ արժեք» ստեղծող գործընկերության. նա ցանկանում է անվտանգության այնպիսի հուսալի երաշխիքներ, որոնք վերջնականապես կկտրեն իրեն Ռուսաստանի քաղաքական ազդեցության գոտուց։
Ուստի, Եվրոպական միությանը լիարժեք ինտեգրվելու համեմատ՝ ասոցացված անդամակցությունը թերի առաջարկ է։ Կիևը մեծ հետաքրքրությամբ կդիտարկի Կանադայի օրինակը՝ հաշվի առնելով հյուսիսամերիկյան գործընկերոջից ստացվող անվտանգության երաշխիքները, սակայն կասկածից վեր է, որ նա կընդունի նմանատիպ կարգավիճակ։
Ոչինչ պակաս, քան լիարժեք անդամակցությունը՝ ներառյալ միասնական շուկա լիարժեք մուտքն ու ԵՄ շրջանակներում անվտանգության հուսալի երաշխիքները, բավարար չի լինի։ Ֆոն դեր Լայենի՝ ԵՄ վիճակի մասին ելույթի (SOTEU) ընթացքում արված անակնկալ հայտարարությունը միայն խճճեց իրավիճակը։
Բաց մի թողեք
Ավստրալիան և Նոր Զելանդիան կարող են հետևել Կանադայի օրինակին՝ դառնալով ԵՄ ասոցացված անդամներ. Մեցոլա
Օտտավային արված առաջարկը բարդ խնդիրներ է հարուցում ԵՄ ընդլայնման գործընթացում
Էրդողանը ԵՄ-ին միանալու հույսը չի կորցրել