ԵՄ-ն անակնկալի եկավ Կանադային որպես «ասոցացված անդամ» ներգրավելու՝ ֆոն դեր Լայենի առաջարկից

Հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց այդ գաղափարը՝ առանց ԵՄ մայրաքաղաքների հետ խորհրդակցելու, իսկ Օտտավան արագորեն նվազեցրեց սպասելիքները։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ցանկանում էր մեծ տպավորություն թողնել իր կարևոր ելույթի ժամանակ։ Սակայն Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի համարձակ առաջարկը՝ Կանադան դարձնել ԵՄ-ի առաջին «ասոցացված անդամը», լուրջ դիվանագիտական խնդիրներ առաջացրեց։
Ինչպես հայտնել են չորս դիվանագետներ, այդ գաղափարը նախապես չի քննարկվել եվրոպական մայրաքաղաքների հետ և զգալի շփոթմունք է առաջացրել։ Թվում է՝ Օտտավան նույնպես հեռու է մնում այդ ձևակերպումից՝ ընդամենը ժամեր առաջ այն պահից, երբ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին պետք է ելույթ ունենա Եվրոպական խորհրդարանում։
Ֆոն դեր Լայենն այդ անսպասելի առաջարկը հնչեցրեց չորեքշաբթի օրը՝ «Միության դրության մասին» իր ելույթի ընթացքում՝ խորհրդարանի ամբիոնից ուղղակիորեն դիմելով Քարնիին։
«Ցանկանում եմ ձեզ հետ աշխատել՝ Կանադայի համար ԵՄ-ի առաջին ասոցացված անդամը դառնալու հնարավորություն ստեղծելու ուղղությամբ»,- ասաց նա՝ արժանանալով Եվրախորհրդարանի պատգամավորների բուռն ծափահարություններին և Քարնիի գրկախառնությանը։
Կա ևս մեկ լուրջ խնդիր. կարծես թե ոչ ոք հստակ չգիտի, թե ինչ է ենթադրում ասոցացված անդամակցությունը։
Եվ ընդամենը մի քանի ժամ անց Կանադան սկսեց զսպել սպասելիքները։
«Մենք դեռ այդ փուլում չենք»,- Ստրասբուրգում լրագրողներին ասաց Կանադայի՝ ԵՄ-ում նշանակվող դեսպան Ջոնաթան Ուիլկինսոնը՝ պատասխանելով ասոցացված անդամակցության վերաբերյալ հարցին։ «Մենք կենտրոնացած ենք կոնկրետ արդյունքներ ապահովելու վրա»։
Արդյունքում ստացվում է, որ ֆոն դեր Լայենը հրապարակավ առաջարկել է մի նոր կարգավիճակ, որի ստեղծմանը ԵՄ-ն դեռ չի համաձայնել և որի սահմանումը դեռ չի հստակեցրել, և որն ընդունելու հարցում ինքը՝ Կանադան, նույնպես առանձնապես մեծ ոգևորություն չի ցուցաբերում։
«Վտանգավոր» ռազմավարություն
Այս գաղափարը պատահական չի ծնվել։ Մինչ ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված մաքսատուրքերը և Դոնալդ Թրամփի՝ «51-րդ նահանգի» վերաբերյալ հնչեցրած սպառնալիքները լարում են հարաբերությունները, Կանադան ձգտում է նվազեցնել կախվածությունն իր հարևանից (որին բաժին է ընկնում Կանադայի արտահանման մոտ 70%-ը)՝ խորացնելով տնտեսական և անվտանգության ոլորտի կապերը Եվրոպայի հետ։
Ինչպես անցյալ շաբաթ առաջինը հայտնեց Wall Street Journal-ը, Օտտավան ուսումնասիրում է ԵՄ-ի հետ արտասովոր սերտ հարաբերություններ հաստատելու հնարավորությունը։ Կարնին կիրակի օրը հրապարակայնորեն հաստատեց այդ ավելի լայն հավակնությունը՝ նշելով, որ Կանադան չի ձգտում դառնալ ԵՄ անդամ, այլ ցանկանում է այդ միավորման հետ «եզակի դաշինք» հաստատել։
Սակայն ֆոն դեր Լայենի որոշումը՝ հայտարարել այդ առաջարկի մասին իր քաղաքական օրակարգի ամենակարևոր ամենամյա միջոցառման ընթացքում, անակնկալի բերեց ԵՄ անդամ երկրներին. չորս եվրոպացի դիվանագետներ հայտնեցին, որ իրենց կառավարությունները տեղեկացված չեն եղել։ Նրանք, ինչպես և այս հոդվածում հիշատակված մյուս անձինք, ցանկացել են մնալ անանուն՝ առաջարկի վերաբերյալ իրենց արձագանքների մասին անկեղծորեն խոսելու համար։
Դիվանագետներից մեկը խստորեն քննադատեց այդ գաղտնապահությունը՝ որակելով այն «վտանգավոր» և «ոչ խելամիտ»՝ նշելով, որ ֆոն դեր Լայենն այդ գաղափարը նույնիսկ չէր բարձրաձայնել ԵՄ դեսպանների հետ վերջերս տեղի ունեցած ճաշկերույթի ժամանակ։ Մեկ այլ դիվանագետ էլ հայտնեց, որ իրենց կառավարությանը նախապես տրամադրված ելույթի տեքստում «ասոցացված անդամակցություն» բառերը բացակայում էին։
Կանադայի հետ քննարկումներին տեղյակ մեկ այլ դիվանագետ այլ խնդիր բարձրացրեց. «Ոչ ոք իրականում չգիտի, թե ինչ է դա [ասոցացված անդամակցությունը] նշանակում»։
Թեև Եվրահանձնաժողովի նախագահը պարտավոր չէ նախապես տեղեկացնել անդամ երկրների մայրաքաղաքներին ելույթի բովանդակության մասին, այնուամենայնիվ, Կանադային բացառիկ կարգավիճակ շնորհելու ցանկացած պաշտոնական ծրագիր պետք է հաստատվի նրանց կողմից։
Այս գաղափարը նաև հարցեր է առաջացրել այն մասին, թե արդյոք Մեծ Բրիտանիան կարող է նմանատիպ համաձայնագիր պահանջել։ Սակայն ԵՄ պաշտոնյաներն արագորեն բացառել են այդ հնարավորությունը՝ ընդգծելով, որ այդ մոդելը նախատեսված է այն երկրների համար, որոնք չեն կարող անդամակցել միությանը։ «Ի տարբերություն Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի, Նորվեգիայի և Մեծ Բրիտանիայի՝ Կանադան Եվրոպայում չէ», – նշել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ «Այն չի կարող անդամակցել ԵՄ-ին»։
ԵՄ պայմանագրերի և միության հաստատված ինստիտուցիոնալ պրակտիկայի համաձայն՝ հստակ տարբերություն կա անդամակցության և գործընկերության միջև։ ԵՄ-ն սերտ հարաբերություններ ունի բազմաթիվ ոչ անդամ երկրների հետ, սակայն միայն նրա 27 անդամներն ունեն ներկայացուցչություն միության հիմնական քաղաքական կառույցներում և պաշտոնական դերակատարում՝ ԵՄ օրենսդրության մշակման գործընթացում։
Անդամակցության նոր մոդելը «փաստացի կպահանջի պայմանագրի փոփոխություն», — հայտնել է Եվրախորհրդարանի գերմանացի պատգամավոր (Սոցիալիստների և դեմոկրատների խմբից) Ռենե Ռեպասին։
Լայնածավալ խորհրդակցությունների բացակայությունն ակնհայտ էր նաև Եվրահանձնաժողովի ներսում. ընդլայնման հարցերով զբաղվող պաշտոնյան հայտնել է, որ իրենց թիմը չի մասնակցել առաջարկի վերաբերյալ որևէ քննարկման, և իրենք ոչինչ չգիտեն դրա մասին։
Խորհրդարանի միջանցքներում առաջարկը տարաբնույթ արձագանքների է արժանացել։ «Ոչ ոք տեղյակ չէր Կանադային տրամադրված այս հատուկ անդամակցության մասին», — ասել է աջակողմյան ECR խմբի համանախագահ Նիկոլա Պրոկաչինին՝ հավելելով, որ «լիովին պարզ չէ, թե իրականում ինչ է ենթադրում այդ անդամակցությունը», սակայն Միացյալ Թագավորությունը պետք է առաջինը օգտվի նման կարգավորումից։
Եվրախորհրդարանի երկու կենտրոնամետ պատգամավոր և խորհրդարանի մեկ պաշտոնյա կարծիք են հայտնել, որ ֆոն դեր Լայենի հայտարարությունը պետք է դիտարկել որպես «բրենդինգային» քայլ՝ ուղղված կանադացիների ցանկացած՝ որոշակի ոլորտներում ավելի խորը կապերի փաթեթավորմանը, քանի որ պայմանագրերում նման անդամակցության կարգավիճակի համար իրավական հիմք գոյություն չունի։
Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի գրասենյակը Քարնիի հետ հանդիպումից հետո հայտարարություն տարածեց, որում, հատկանշական է, այդ թեման ընդհանրապես չհիշատակվեց. նշվեց միայն, որ երկու ղեկավարները քննարկել են «ավելի սերտ համագործակցության մեծ ներուժ ունեցող ոլորտներ»՝ սկսած կրիտիկական նշանակության հումքից մինչև պաշտպանություն։
Եվրահանձնաժողովի մամուլի ծառայությունը անմիջապես չարձագանքեց մեկնաբանություն ստանալու խնդրանքին։
Օտտավան «արգելակում է» (կամ գրեթե այդպես է անում)
Կանադայի արձագանքը դժվար թե կարելի է միանշանակ դրական ընդունելություն համարել։
Քարնիի գրասենյակը ողջունեց Բրյուսելի ավելի լայն ջանքերը՝ խորացնելու կապերը, ֆոն դեր Լեյենի ելույթից հետո հայտարարելով, որ Կանադան ցանկանում է ամրապնդել իր հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ և անցնել առկա ազատ առևտրի հարաբերություններից դեպի «շատ ավելի ուժեղ, ավելի հավակնոտ դաշինք»։
Սակայն Օտտավան, գոնե հրապարակավ, զգույշ է եղել այդ հավակնությունը տարբերակելու ԵՄ անդամակցության ցանկացած ձևից։ Քարնին ինքը անցյալ շաբաթ ասաց, որ ցանկանում է «միակ» գործընկերություն Բրյուսելի հետ, բայց խուսափում է «ասոցացված անդամակցություն» բառերն օգտագործելուց։
Նույնիսկ եթե Կանադան, ի վերջո, ջերմանա այս գաղափարի նկատմամբ, կա շատ ավելի մեծ հարց. ի՞նչ կնշանակեր իրականում ասոցացված անդամակցությունը։
Հեշտ է պատկերացնել, թե ինչ կարող է ենթադրել կիսաանդամակցությունը՝ հիմնվելով այլ ոչ անդամներին տրամադրվող արտոնությունների վրա։
Իսլանդիան, Նորվեգիան, Շվեյցարիան և Լիխտենշտեյնը, չնայած ԵՄ անդամ չեն, մասնակցում են ԵՄ միասնական շուկային Եվրոպական տնտեսական տարածքի (ԵՏՏ) միջոցով և ընդգրկված են Շենգենյան՝ առանց անձնագրային հսկողության գոտում։ Մոլդովայի և Ուկրաինայի քաղաքացիները կարող են ԵՄ տարածքում զանգեր կատարել և հաղորդագրություններ ուղարկել առանց լրացուցիչ վճարների՝ շնորհիվ միության «ռոումինգ՝ ինչպես տանը» ծրագրի։
«Առանց պայմանագրի փոփոխության՝ կարելի է դիտարկել ԵՏՏ-ի ուղղությունը», – ասել է Ռեպասին՝ այն բնութագրելով որպես «ըստ էության՝ ասոցացված անդամակցության ձև»։
Սակայն ԵՏՏ մոդելն ունի իր բարդությունները. ԵՏՏ երկրները խորապես ինտեգրված են ԵՄ կարգավորող համակարգին, մինչդեռ ձայնի իրավունք չունեն ԵՄ օրենսդրության ընդունման գործընթացում։
Ըստ բանակցություններին տեղյակ ԵՄ պաշտոնյայի՝ ասոցացված անդամակցությունը չի լինի պարզապես ԵՄ-ի և Կանադայի միջև առկա հարաբերությունների վերանվանում կամ ավելի սերտ կապերի համար նախատեսված պայմանական անվանում, այլ կստեղծի գործընկերների նոր կատեգորիա՝ ուղղված ազատ առևտրի ընդլայնմանը և համագործակցությանը այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են պաշտպանությունը, արհեստական բանականությունը և բարձր տեխնոլոգիաները։
Քաղաքական իրավունքներ կամ ազատ տեղաշարժ նախատեսված չեն լինի՝ գոնե առայժմ։ Կանադան կլինի առաջինը, բայց հնարավոր է՝ ոչ միակ երկիրն այս խմբում. որպես ապագա հնարավոր անդամներ՝ հիշատակվել են նաև Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, Սինգապուրը և Ճապոնիան, հավելել է պաշտոնյան։
Սակայն հինգերորդ դիվանագետը թերահավատորեն է մոտեցել նման պայմանավորվածության արդյունքին և այն հարցին, թե ինչով այն էապես կտարբերվի ԵՄ-ի և նրա դաշնակիցների միջև արդեն իսկ գոյություն ունեցող սերտ գործընկերային հարաբերություններից։
Մեկ այլ դիվանագետ նշեց, որ ԵՄ 10 երկիր դեռևս չի վավերացրել Կանադայի հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրը (CETA), որը ստորագրվել է գրեթե մեկ տասնամյակ առաջ, մինչդեռ երեք երկիր դեռ չի հաստատել Ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը։ Ավելի համարձակ համաձայնագիրը, հավանաբար, կպահանջի ԵՄ կառավարությունների քաղաքական ոգևորությունը։
Չորեքշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում Գերմանիան նույնպես զգուշավոր դիրքորոշում հայտնեց։
«Կանադան Եվրոպայի համար առանձնահատուկ մերձավոր գործընկեր է։ Այդ իսկ պատճառով մենք պատրաստ ենք քննարկել գործընկերության նոր մոդելներ», – ասաց կառավարության խոսնակ Շտեֆան Կոռնելիուսը։ Սակայն «ասոցացված անդամ» կարգավիճակի վերաբերյալ նա հավելեց. «Կարծում եմ՝ պետք է դրա մասին ավելի մանրակրկիտ մտածել»։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը առաջարկում է ախտորոշում, բայց ոչ բուժում ԵՄ-ի համար
Ֆոն դեր Լեյենը «Եվրոպական անվտանգության խորհուրդ» ստեղծելու կոչը ԵՄ վիճակի մասին իր ելույթում
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի դիվանագիտական քայլը՝ կապված Մարկ Քարնիի հետ