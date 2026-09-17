Իսպանիայի Պեդրո Սանչեսի կարիերան ավարտվե՞ց

Երբ նրա երկրորդ ժամկետն ավարտվում է, նրա տեղը սպառվում է։
Սոցիալիստ առաջնորդը պաշտոնը ստանձնեց 2018 թվականին՝ խոստանալով «մաքրել համակարգը» պահպանողական Ժողովրդական կուսակցության (ԺԿ) առաջնորդ Մարիանո Ռախոյի և նրա կոռուպցիայով լի վարչակազմի դեմ անվստահության քվեի քվեարկությունից հետո։
Պաշտոնավարման ութ տարի անց, 2027 թվականին սպասվող համազգային ընտրությունների հետ մեկտեղ, մեծ հարցն այն է, թե արդյոք Սանչեսի քաղաքական կարիերան ավարտվե՞լ է, թե՞ նա կարող է վերադառնալ որպես ուժեղ մրցակից։
Քաղաքական քննարկումներում վերջերս գերիշխող Սեուտայի միգրացիոն ճգնաժամի, նրա դաշնակիցների դեմ շրջվելու և պահպանողական ավելի լայն շրջադարձի նշանների պայմաններում, միջկուսակցական կոնսենսուսն այն է, որ վարչապետը խոցելի դիրքում է։
Թվեր թղթի վրա
Այնուամենայնիվ, Սանչեսի խնդիրները չեն վերածվել աջակցության միանշանակ փլուզման։
Պետական Ազգային վիճակագրական կենտրոնի (CIS) կողմից վերջերս անցկացված հարցումը, որը կառավարական գործակալություն է, որը մեծապես կողմ է սոցիալիստներին, ցույց է տվել, որ Սանչեսի PSOE-ն առաջատարն է 31%-ով՝ առաջ անցնելով կենտրոնամետ աջակողմյան PP-ից՝ 25.5%-ով։ Հաջորդում է ծայրահեղ աջ Vox կուսակցությունը՝ 16.6%-ով, մինչդեռ առաջադեմ Sumar կոալիցիան զբաղեցնում է ամենացածր հորիզոնականը՝ 5.7%-ով։
Այլ հարցումները PSOE-ն ավելի ցածր են դասում, գնահատականները նվազում են մինչև 25-27%։ Հարցում անցկացնող Sigma Dos-ը կուսակցությանը տալիս է 25.4%, GAD3-ին՝ 26.1%, մինչդեռ El País-ի համար 40dB-ի կողմից անցկացված հարցումը կանխատեսում է մի փոքր ավելի բարձր՝ 27.6%։
«Դիմադրության ձեռնարկ»
Հուլիսի վերջին մոտ 80,000 անկանոն միգրանտների զանգվածային անցումը Մարոկկոյից Սեուտա գլխիվայր շրջեց Իսպանիան և երկիրը մղեց ազգային անվտանգության, իսկ այժմ՝ մարդասիրական ճգնաժամի մեջ։
Կառավարությունը քննադատության է ենթարկվել այն բանի համար, ինչը քննադատները պնդում են, որ ուշացած և վատ կառավարվող արձագանք է իրավիճակը կանխելու և լուծելու համար։
«Սեուտան Սանչեսի վե՞րջն է», – հարց է, որը իսպանական մամուլը բազմիցս տվել է վերջին շաբաթներին։
Քննադատները, սակայն, վաղուց են բարձրացրել այս մեղադրանքը, հատկապես այն պատճառով, որ ազգային էլեկտրաէներգիայի անջատումից մինչև մահացու արագընթաց գնացքի վթար ճգնաժամերը բախվել են սոցիալիստ գործիչների դեմ կոռուպցիայի մեղադրանքների շարքի հետ վերջին տարիներին։
Ճգնաժամի ժամանակացույց
Ընտրված իրադարձություններ, որոնք տեղի են ունեցել Պեդրո Սանչեսի երկրորդ ժամկետի ընթացքում՝ ըստ ճգնաժամի տեսակի, 2023 թվականի հուլիսից մինչև 2026 թվականի սեպտեմբեր։
Հունիսին Գերագույն դատարանը Սանչեսի աջ ձեռք և տրանսպորտի նախարար Խոսե Լուիս Աբալոսին դատապարտեց 24 տարվա ազատազրկման՝ պայմանագրային կաշառքի սխեմայի համար։
Այսպես կոչված «Կոլդոյի գործից»՝ Աբալոսի անձնական օգնական Կոլդո Գարսիայի անունով կոչվածից (որը դատապարտվել է բարձրագույն դատարանի կողմից), սկսվեցին այլ հետաքննություններ, որոնք վերաբերում էին հանրային աշխատանքների ոլորտում պայմանագրերի կեղծմանը և PSOE-ի ենթադրյալ անկանոն ֆինանսավորմանը։
Մինչ այդ, Խոսե Լուիս Ռոդրիգես Սապատերոն՝ նախկին վարչապետը և Սանչեսի խորհրդատուն, դատական հետաքննության տակ էր՝ ազդեցության չարաշահման և փողերի լվացման մեղադրանքներով։
Կարճ ժամանակ անց քաղաքացիական գվարդիայի էլիտար ոստիկանության ստորաբաժանումը խուզարկեց PSOE-ի գլխավոր գրասենյակը՝ վարչապետի շուրջ դատական գործընթացներին խոչընդոտելու նպատակով սոցիալիստ պաշտոնյաների կողմից գլխավորվող ենթադրյալ ցանցի հետաքննության շրջանակներում։
Նույնիսկ նրա եղբորը, կնոջը կամ դաշնակիցներին անհանգստացնող դատական գործերը, կարծես, Սանչեսին չեն տապալել։ Ուրեմն ի՞նչը կվատթարացնի։
Առջևում ընտրություններ են
«Սանչեսը եզակի դեպք է… Նրա վախճանի մասին կանխատեսում անելը երբեք ճշգրիտ չէ, քանի որ դա արդեն բազմիցս արվել է, և նրանք երբեք ճիշտ չեն անում», – Euractiv-ին ասել է Սանտյագո դե Կոմպոստելայի համալսարանի քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի պրոֆեսոր Ֆրանցիսկո Հազը։
Անկախ նրանից, թե որքան նորարարական կարող է լինել Սանչեսը, Հազն ասել է, որ վարչապետը իր առաջին ժամկետից ի վեր «զգալի մաշվածությունից» է տառապում։
Նրա լիազորությունները այդքան էլ թույլ չեն եղել։ Միջազգային ասպարեզում 2024 թվականին Իսրայելի հետ դիվանագիտական կապերի խզումը Իսպանիայի կողմից Պաղեստինը ճանաչելու պատճառով, Թրամփի հետ ՆԱՏՕ-ի շուրջ բախումը և այս տարվա սկզբին ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի վրա հարձակվելու համար իսպանական ավիաբազաների օգտագործման արգելքը Սանչեսին ամրապնդել են որպես եվրոպական սոցիալիստների համար տոտեմիկ կերպար։
Այնուամենայնիվ, վերջին չորս տարածաշրջանային ընտրությունները աղետալի արդյունքներ են տվել նրա կուսակցության համար, նույնիսկ նախկին ամրոցներում, ինչպիսիք են հարավային Անդալուսիան և արևմտյան Էքստրեմադուրան: Քվեաթերթիկները Ժողովրդական կուսակցությանը հաղթանակ բերեցին, մինչդեռ Vox-ը դարձավ վճռորոշ գործոն։
Այնուամենայնիվ, որքան էլ Սանչեսը տուժած լինի սկանդալներից ու ճգնաժամերից, Հազը նշեց, որ խիստ բևեռացված քաղաքական դաշտում ազատ «քաղաքական տարածքը», որի համար կարելի է պայքարել ազգային մակարդակով, փոքր է։
«PSOE-ի (Իսպանիայի սոցիալիստական բանվորական կուսակցություն) դիրքերում մեծ տատանումներ չեն սպասվում… նրանք ունեն ընտրազանգվածի մեծ և շատ հավատարիմ հիմք», – հավելեց պրոֆեսորը։
Ձայների տեղաշարժ
Ընտրողների նախապատվությունների բաշխումը 2023 թվականի համընդհանուր ընտրություններում՝ համեմատած այն ընտրության հետ, որը նրանք կկատարեին հիմա (ըստ քաղաքական կուսակցությունների, %-ով)։
Սակայն PSOE-ի ընտրողներին լրացուցիչ խթաններ են անհրաժեշտ, իսկ Սանչեսի կոչերը՝ ուղղված զանգվածային մոբիլիզացիային՝ աջերի իշխանության գալը «կասեցնելու» նպատակով, «բավարար չեն»։
Համատարած դժգոհության պայմաններում «PSOE-ի ընտրողի կողմից «պատիժը» չի արտահայտվի ընդդիմության օգտին քվեարկելու, այլ ավելի շուտ՝ քվեարկությունից հրաժարվելու միջոցով», – ասաց պրոֆեսորը՝ կանխատեսելով, որ ընտրություններից առաջ ձայների զգալի տեղաշարժ չի լինի։
Ընտրական մռայլ հեռանկարների պայմաններում Սանչեսը կառավարություն ձևավորելու հարցում ապավինում է ծայրահեղ ձախ թևի բազմաթիվ փոքր կուսակցությունների, թեև «Sumar» կոալիցիայի ներսում ընթացող ներքին պայքարն էլ ավելի է բարդացրել իրավիճակը։
Սանչեսի կոալիցիայի կազմում գտնվող ծայրահեղ ձախ ուժերը բախվել են ղեկավարման ճգնաժամի այն բանից հետո, երբ փոխվարչապետ, աշխատանքի նախարար և «Sumar»-ի առաջնորդ Յոլանդա Դիասը հայտարարեց, որ չի առաջադրվելու հաջորդ ընտրություններում՝ դրանով իսկ հրահրելով իշխանության համար սուր պայքար ձախ ճամբարի ներսում։
Հաշվի առնելով ծայրահեղ աջերի ազդեցության աճը և PP-ի (Ժողովրդական կուսակցություն) դիրքերի կայունացումը՝ քաղաքական ցիկլի փոփոխությունը ամենահավանական սցենարն է։
«Բայց դեռ վաղ է ընդհանուր կանխատեսումներ անել. դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու», – ասաց Հազը։ «Սանչեսը չի պատրաստվում հեռանալ, և նրա պաշտոնավարումը կավարտվի այն ժամանակ, երբ նա ինքը որոշի, կամ պարզապես երբ թվերն այլևս չապահովեն անհրաժեշտ աջակցությունը»։
Բաց մի թողեք
Դեսպանները հավանություն են տվել պաշտպանության ոլորտի հինգ խոշոր համատեղ նախագծի
Բրյուսելն ակնարկում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ռազմավարության փոփոխության մասին
Վրաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին ղեկավարը դատապարտվել է 13 տարվա ազատազրկման. Լուսանկար