Գերմանիան և Իսպանիան բախվում են ԵՄ բյուջեի շուրջ պայքարում

Գերմանացի քաղաքական գործիչ Ֆրիդրիխ Մերցը և չորս այլ առաջնորդներ մրցակցում են Իսպանիայի ֆինանսների նախարարի հետ՝ ազդարարելով, որ ԵՄ բյուջեի շուրջ համաձայնագիրը դեռ հեռու է։
ԴՈՒԲԼԻՆ — Գերմանիան և Իսպանիան օգտագործեցին POLITICO-ում տպագրված առանձին հոդվածներ՝ ԵՄ-ի հաջորդ՝ մոտ 2 տրիլիոն եվրո կազմող յոթնամյա բյուջեի ընդհանուր ծավալի շուրջ վիճարկելու համար՝ նախապատրաստելով հողը բարդ բանակցությունների համար, որոնք պետք է հանգեցնեն համաձայնության մինչև տարեվերջյան ոչ պաշտոնական վերջնաժամկետը։
Քանի որ բանակցությունները թևակոխում են, պաշտոնյաների հույսով, վերջին ամիսները, մայրաքաղաքները պայքարում են միմյանց դեմ՝ փորձելով պաշտպանել իրենց նախընտրելի նախագծերը և զերծ պահել հարկատուներին Բրյուսել լրացուցիչ միջոցներ ուղարկելուց։
Սակայն գրեթե մեկ տարի տևած քրտնաջան բանակցություններից հետո երկրները դեռևս հեռու են ընդհանուր հայտարարի գալուց, իսկ տարաձայնություններն օրեցօր խորանում են, ինչն ընդգծվում է մրցակից ճամբարների երկու հոդվածներում։ Դրանցից մեկի հեղինակը Իսպանիայի էկոնոմիկայի նախարար Կառլոս Կուերպոն է, իսկ մյուսինը՝ Գերմանիայի, Դանիայի, Նիդերլանդների, Ավստրիայի և Ֆինլանդիայի առաջնորդները։
Կառավարությունները մեծ ճնշման տակ են՝ համաձայնագիրը վերջնական տեսքի բերելու հարցում, քանի որ հաջորդ տարի Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում և Լեհաստանում սպասվող ընտրությունները սպառնում են խափանել բանակցությունները և հետաձգել ֆերմերներին ու հետազոտողներին նախատեսված վճարումները։
Իսպանիայի ներկայացուցիչ Կուերպոն դուրս եկավ ընդհանուր դիրքորոշումից՝ պահանջելով հարյուրավոր միլիարդավոր եվրոների լրացուցիչ միջոցներ ԵՄ ընդհանուր բյուջեի համար, ինչպես նաև հետաձգել COVID-ից հետո առաջացած պարտքի մարումը՝ տարեկան 11 միլիարդ եվրո ազատելով գյուղատնտեսության, պաշտպանության և մրցունակության վրա ծախսելու նպատակով։
«ԵՄ-ի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեն պետք է սահմանվի ԵՄ համախառն ազգային եկամտի (ՀԱԵ) 2%-ի չափով. մի մակարդակ, որը համահունչ է թե՛ տնտեսությանը, թե՛ սոցիալական համախմբվածությանն աջակցելու մարտահրավերին», — գրել է Կուերպոն։
Հաշիվը ներկայացնել հարկատուներին
Սակայն մեկ այլ հոդվածում Գերմանիայից Ֆրիդրիխ Մերցը, Դանիայից Մետտե Ֆրեդերիկսենը, Նիդերլանդներից Ռոբ Յետտենը, Ավստրիայից Քրիստիան Շտոկերը և Ֆինլանդիայից Պետտերի Օրպոն (որոնց երկրներն ապահովում են ընդհանուր բյուջեի մոտ 40 տոկոսը) մերժեցին Իսպանիայի երկու առաջարկներն էլ։
Նրանք պնդում էին, որ լրացուցիչ միջոցներն ու պարտքը ոչ թե լուծում են, այլ՝ խնդիր։
«Մենք չենք կարող պարզապես յուրաքանչյուր նոր առաջնահերթություն ավելացնել հներին և հաշիվը ներկայացնել հարկատուներին», — գրել են նրանք։
Նրանք ճնշում են գործադրում Իռլանդիայի վրա (որը ներկայումս նախագահում է ԵՄ Խորհրդի վեցամսյա ռոտացիոն նախագահությունը և ղեկավարում է բանակցությունները)՝ պահանջելով հարյուրավոր միլիարդավոր եվրոների կրճատումներ նախատեսել հոկտեմբերին սպասվող բանակցային փաստաթղթում։
Բանակցություններին մասնակցող պաշտոնյաները, որոնք POLITICO-ի հետ զրույցում ցանկացել են անանուն մնալ (քանի որ քննարկումները գաղտնի են), առավել հավանական սցենար են համարում ավելի չափավոր կրճատումները։
Պարտքային «ժամանակի ռումբ»
ԵՄ յոթնամյա բյուջեն՝ բազմամյա ֆինանսական շրջանակը, որը կարգավորում է ԵՄ ծախսերը (սկսած ֆերմերների սուբսիդիաներից մինչև ուսանողների փոխանակման ծրագրեր), Բրյուսելում ընթացող ամենաթեժ բանակցությունների առարկան է և միմյանց դեմ է հանում երկրների տարբեր խմբերի։
Դիրքորոշումները մերձեցնելու նպատակով Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան անցած ամսվա ընթացքում այցելել է ԵՄ 25 երկիր՝ առաջնորդների հետ քննարկելու բանակցությունների ընթացքում ծագած ամենազգայուն հարցերը։ Հինգշաբթի օրը նա շարունակել է իր այցելությունների շարքը Դուբլինում։
Բյուջետային լրացուցիչ միջոցներ ազատելու նպատակով Կուերպոն հայտարարել է, որ ցանկանում է հետաձգել 2021 թվականին՝ COVID-19 համավարակի տնտեսական հետևանքները հաղթահարելու համար թողարկված համատեղ պարտքի մարումը։
2028-2058 թվականների ընթացքում պետք է մարվի շուրջ 300 միլիարդ եվրո։ Մինչ տոկոսագումարների վճարման պայմանները հստակ սահմանված են, կառավարություններն ավելի մեծ ազատություն ունեն՝ որոշելու հիմնական գումարի մարման ժամանակացույցը։
Գործող ծրագիրը ԵՄ կառավարություններին պարտավորեցնում է մարումների մեծ մասն իրականացնել գործընթացի սկզբնական փուլում՝ առաջիկա բյուջետային ցիկլի ընթացքում տարեկան վճարելով 25 միլիարդ եվրո։ Քննադատները նշում են, որ դա սահմանափակում է ծախսերի այլ ոլորտների համար հասանելի միջոցները և լրացուցիչ բարդություններ է ստեղծում բանակցություններում։
Որպես լուծում՝ Կուերպոն առաջարկել է հետաձգել մարման ժամանակացույցը՝ տարեկան լրացուցիչ 11 միլիարդ եվրո ազատելու նպատակով։
«Արդյունքը մնում է անփոփոխ՝ պարտավորությունների կայուն և կանխատեսելի նվազեցում սահմանված ժամկետներում», – գրել է Կուերպոն։
Նրա գաղափարին աջակցում են Եվրոպական հանձնաժողովը և ԵՄ անդամ մի շարք երկրներ, այդ թվում՝ Իտալիան, Ֆրանսիան, Պորտուգալիան և Լեհաստանը։
Որոշ պաշտոնյաներ ոչ հրապարակային զրույցներում նշում են, որ այս տարբերակը կարող է դառնալ վերջին պահին կիրառվող լուծում՝ դեկտեմբերին կայանալիք գործարքը հարթելու համար։
Այնուամենայնիվ, կողմնակիցները ստիպված կլինեն հաղթահարել Գերմանիայի և նրա դաշնակիցների դիմադրությունը, որոնք ավանդաբար դեմ են եղել ԵՄ համատեղ պարտքին։
Նրանք իրենց հոդվածում գրել են, որ Covid-ից հետո ծախսերի աճը «արդեն գրեթե 170 միլիարդ եվրոյով ծանրաբեռնել է հաջորդ ԲՖԳ-ն։ Այդ գումարը այլևս հասանելի չէ մեր նոր առաջնահերթությունների համար»։
Նրանց փաստարկն այն է, որ գլխավոր գումարի մարման հետաձգումը կհանգեցնի փոքր խնայողությունների, և, հետևաբար, այլընտրանք չէ բյուջեի ընդհանուր չափի կրճատմանը։
«ԵՄ բյուջեն, վերջին հաշվով, վճարվում է եվրոպացի քաղաքացիների կողմից», – ասել են նրանք։ «Դա մնում է ճշմարիտ՝ անկախ նրանից, թե ինչ ֆինանսավորման մեխանիզմ ենք մենք հորինում։ Այսպիսով, ընդհանուր ծավալի դժվար հարցից խուսափել հնարավոր չէ»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Ատալը հայտարարում է՝ ժամանակն է ստեղծելու «Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներ»
Կանադացի Քարնին չի աջակցում ֆոն դեր Լեյենի ասոցացված անդամի ծրագրին
Հինգ ԵՄ առաջնորդներ. Եվրոպան պետք է ավելի լավ ծախսեր կատարի, ոչ թե պարզապես ավելի շատ