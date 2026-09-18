Կանադացի Քարնին չի աջակցում ֆոն դեր Լեյենի ասոցացված անդամի ծրագրին

Կանադայի վարչապետը ԵՄ խորհրդարանում իր ելույթում ողջունում է Եվրահանձնաժողովի նախագահի գաղափարի «հավակնոտությունը»։
ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳ — Մարկ Քարնին Եվրախորհրդարանին ուղղված իր ելույթում ուրվագծեց, թե ինչ կցանկանար Օտտավան ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ կապերից, սակայն հրաժարվեց լիակատար հավանություն տալ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի անսպասելի «ասոցացված անդամի» ծրագրին։
Հանձնաժողովի նախագահի կողմից եզակի հարաբերությունների կարգավիճակի մասին խոսելուց մեկ օր անց Կանադայի վարչապետը ընդունեց առաջարկը և այն անմիջապես ընդունելու փոխարեն թվարկեց համագործակցության հնարավոր առանձին ոլորտները, այդ թվում՝ կարևորագույն հանքանյութերը, պաշտպանությունը, արհեստական բանականությունը, էներգետիկ անվտանգությունը և տիեզերքը։
Նա նաև կոչ արեց ոչ գյուղատնտեսական ապրանքների և ծառայությունների ավելի անխափան թվային առևտրի, ինչպես նաև Կանադայի մասնակցության Erasmus+ ծրագրին՝ ԵՄ ուսանողների փոխանակման ծրագրին։
«Մենք ողջունում ենք այս հավակնոտ մտադրությունը»,- ասաց նա՝ հիշատակելով Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի գաղափարը (վերջինս ներկա էր դահլիճում)։ «Հարցումները ցույց են տալիս, որ կանադացիների ճնշող մեծամասնությունը կողմ է շատ ավելի սերտ կապերին»։
Հնարավոր համագործակցության ձևերի վերաբերյալ Քարնիի ներկայացրած ցանկը փորձ էր՝ բովանդակություն հաղորդելու մի քաղաքական նախաձեռնության, որն առայժմ հիմնականում անորոշ բնույթ է կրում։
«Ասոցացված անդամի» գաղափարը չորեքշաբթի օրը շփոթություն էր առաջացրել, քանի որ Եվրահանձնաժողովը նախապես չէր քննարկել այն Եվրոպայի մայրաքաղաքների հետ, և նման կարգավիճակ ներկայումս գոյություն չունի։ Ավելի ուշ՝ նույն օրը, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ կարող է պատասխանել «լուրջ մաքսատուրքերով», եթե Կանադան ավելի մերձենա ԵՄ-ի հետ։
««Հանուն ապագայի» դաշինքը յուրահատուկ և դրական մոտեցում է, որը մենք միասին կձևավորենք՝ հիմնվելով մեր ընդհանուր ուժեղ կողմերի և կիսվող արժեքների վրա»,- ասաց Քարնին։
Ելույթից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Քարնիին հարցրին, թե արդյոք կանադացի ժողովուրդը խոսքի իրավունք կունենա ասոցացված անդամակցության հարցում։ Նա պատասխանեց. «Իհարկե։ Քննարկումներ կլինեն, ինչպես նաև քվեարկություն Կանադայի խորհրդարանում, սակայն այս պահին սա գործընթացի միայն սկիզբն է»։
Քարնիի խոստովանությունը, որ ԵՄ-ի հետ «Հանուն ապագայի» այս դաշինքի վերաբերյալ խորհրդարանում քվեարկություններ են սպասվում, թույլ էր տալիս ենթադրել, որ կանադացի օրենսդիրները հնարավորություն կունենան ազդելու վարչապետի թիմի նախապատրաստած ծրագրի վրա։ Համայնքների պալատը երկուշաբթի օրը վերադառնում է ամառային արձակուրդից։
Մինչ ֆոն դեր Լեյենի կողմից «ասոցացված անդամի» պիտակը հրաժարվելը, Քարնին կանադացի լրագրողներին տեղեկացրեց, որ Ստրասբուրգում «մեծ բացահայտում» չի լինի։
«Իրական խորացումը և քննարկումները կսկսվեն Մոնրեալում մեր գագաթնաժողովի ժամանակ… հոկտեմբերի վերջին», – ասաց նա երեքշաբթի օրը Տորոնտոյում՝ իր գլոբալ ներդրումային գագաթնաժողովի շրջանակներում։ «Եվ հետո շարունակեք այդտեղից»։
Եվրոպան Քարնիի կառավարության համար գերակա խնդիր է, քանի որ ԵՄ-ն համարվում է Կանադայի համար առկա ազատ առևտրի հարաբերությունները խորացնելու ամենահեշտ ճանապարհը, որը քննարկվել է խորհրդարանում տասը տարի առաջ։
Արդյունաբերության նախարար Մելանի Ժոլին չորեքշաբթի օրը Տորոնտոյում լրագրողներին ակնարկեց, որ Օտտավան փնտրում է առևտրի լրացուցիչ երաշխիքներ, ինչը կարող է պահանջել նոր օրենսդրություն։
Երբ նրան հարցրին ԵՄ-ում «ասոցացված» անդամակցության հնարավորության մասին, Ժոլին նկատեց, որ ազատ առևտրի համաձայնագրեր ունեցող երկրները հակված են ավելի մեկուսացված դառնալ՝ իրենց արդյունաբերությունները պաշտպանելու համար, երբ թիրախավորվում են սակագներով։
Նա հատկապես առանձնացրեց ԵՄ-ն։
«Մենք ցանկանում ենք համոզվել, որ մեր միջև շուկաները շարունակում են բաց մնալ, և որ ոչ միայն պահպանվում է ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը, այլև մենք համապատասխանեցնում ենք մեր արդյունաբերական քաղաքականությունը՝ հատկապես այն ոլորտներում, որոնց վրա ազդել են մաքսատուրքերը», – ասել է նա։ «Դա իսկապես կարևոր է»։
Այժմ Կանադայի և ԵՄ-ի պաշտոնյաների վրա ճնշում է գործադրվում՝ Մոնրեալ ժամանելուց առաջ ավարտելու անելիքների մեծ ցանկը և մի շարք ոլորտներում՝ առևտրից ու պաշտպանական գնումներից մինչև արհեստական բանականություն և գերհամակարգչային տեխնոլոգիաներ, առաջընթաց ցուցադրելու համար։
ԵՄ-ում Կանադայի նշանակված դեսպան Ջոնաթան Ուիլկինսոնը հայտնել է, որ ԵՄ-Կանադա գագաթնաժողովի նպատակը լինելու է «շատ կոնկրետ գործողությունների ծրագրի» սահմանումը, որը պետք է իրականացվի հաջորդ տարվա ընթացքում։ «Մտադրությունը շատ հավակնոտ լինելն է»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Ատալը հայտարարում է՝ ժամանակն է ստեղծելու «Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներ»
Հինգ ԵՄ առաջնորդներ. Եվրոպան պետք է ավելի լավ ծախսեր կատարի, ոչ թե պարզապես ավելի շատ
Գերմանիայի ընտրությունները Մերցին ավելի մեծ ճնշման տակ են դնում