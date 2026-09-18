Գերմանիայում Մերցը պատրաստվում է հետընտրական պայքարի՝ հանուն քաղաքական գոյատևման

Պահպանողական ճամբարի մի պաշտոնյա կանխատեսում է, որ «իրավիճակը կպայթի» (կամ՝ «իսկական քաոս կսկսվի»), եթե իշխող ՔԴՄ-ին (CDU) չհաջողվի որևէ տեղ զբաղեցնել Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիա երկրամասի ընտրություններում։
ԲԵՐԼԻՆ — Կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը պատրաստվում է վատ լուրերի նոր տարափի, որը, ինչպես սպասվում է, կսրի հարցադրումները Գերմանիայի առաջնորդի պաշտոնում նրա մնալու կարողության վերաբերյալ՝ կիրակի օրը երկու երկրամասային ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո։
Թվում է, թե Մերցն արդեն իսկ նախապատրաստվում է պայքարի՝ հանուն իր քաղաքական գոյատևման. նա քաջ գիտակցում է, որ իր կանցլերությունը կարող է արագորեն փլուզվել, եթե չկարողանա իր շուրջը համախմբել իր Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության (ՔԴՄ)՝ գնալով ավելի անհանգիստ տրամադրված շարքային անդամներին։
Դա հեշտ խնդիր չի լինի՝ հաշվի առնելով ՔԴՄ-ի ջախջախիչ պարտությունը ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցությունից արևելյան Սաքսոնիա-Անհալթ երկրամասում, որը տեղի ունեցավ այս ամսվա սկզբին։ ՔԴՄ-ին ևս մեկ խոշոր պարտություն է սպառնում այս կիրակի՝ հյուսիսարևելյան Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիա երկրամասում, որտեղ, ըստ հարցումների, պահպանողական կուսակցությունը պատրաստվում է կրել իր ամենածանր պարտությունը երկրամասային կամ համազգային ընտրություններում՝ Գերմանիայի՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ունեցած պատմության ընթացքում։
Հենց այդ պատճառով Մերցը հանդիպում է նախաձեռնել ՔԴՄ-ի ղեկավարների հետ՝ կիրակի օրը՝ քվեարկության ավարտից անմիջապես առաջ. ակնկալվում է, որ այդ հանդիպման ընթացքում նա կփորձի պարզել նրանց աջակցության մակարդակը և համոզել, որ ունի իրավիճակը շտկելու ծրագիր։ Մերցը նաև չեղարկել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում չորեքշաբթի օրը նախատեսված ելույթը՝ Բեռլինում մնալու և ՔԴՄ-ի ցուցադրած արդյունքների հետևանքով ներքին քաղաքական դաշտում առաջացած իրավիճակին անդրադառնալու նպատակով։
Աջակցություն հավաքելու նպատակով Մերցը շեշտում է Բեռլինում անկայուն ժամանակներում անկայունությունից խուսափելու կարևորությունը։
«Բոլորի հայացքները Գերմանիայի, Բեռլինի, աշխարհում մեր դերի վրա են», – ասել է Մերցը հինգշաբթի երեկոյան Բեռլինում կայացած Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության նախընտրական միջոցառման ժամանակ։ «Մեզանից սպասում են, որ մենք կնպաստենք այս եվրոպական մայրցամաքի կայունությանը»։
«Դժոխքը սկսվում է»
Չնայած Մերցի՝ ղեկը մնալու ջանքերին, կիրակի օրը Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիա նահանգում Մերցի ճակատագիրը կարող է որոշվել ընդամենը մի քանի տոկոսային կետի տատանումներով։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ Մերցի պահպանողականները փլուզվում են՝ հասնելով ընդամենը 7%-ի նահանգում, քանի որ նրա ձախակենտրոն վարչապետը մրցում է առաջատար AfD-ի հետ՝ ամենաուժեղ կենտրոնամետ ուժի և ծայրահեղ աջերի միջև ավելի ու ավելի երկկողմանի մրցապայքարում։
Եթե ՔԴՄ-ի (CDU) ցուցանիշներն էլ ավելի նվազեն, կուսակցությունը վտանգի տակ կդնի նահանգային խորհրդարան անցնելու համար անհրաժեշտ 5%-ի շեմը հաղթահարելու հնարավորությունը. մի սցենար, որի դեպքում, ինչպես անանունության պայմանով կուսակցության ներսում տիրող տրամադրությունների մասին անկեղծորեն խոսող պահպանողական պաշտոնյաներից մեկն է նշել, «իրավիճակը կդառնա կառավարելիության սահմաններից դուրս» (կամ՝ «իսկական քաոս կսկսվի»):
Բեռլինում, որտեղ այս կիրակի տեղի կունենա մյուս տարածաշրջանային ընտրությունը, կանցլերի կուսակցության դիրքերն ավելի ամուր են, սակայն իրավիճակը դեռ կարող է վատթարանալ: Հարցումների համաձայն՝ ՔԴՄ-ն փոքր տարբերությամբ զիջում է ծայրահեղ ձախակողմյան «Ձախեր» (Die Linke) կուսակցությանը՝ ունենալով մոտ 20% աջակցություն: Սա 8 տոկոսային կետով պակաս է Բեռլինի նախորդ ընտրություններում ՔԴՄ-ի գրանցած արդյունքից. անկում, որը կարող է հանգեցնել նրան, որ պահպանողականները դուրս մղվեն քաղաքային իշխանությունից, որը ներկայումս գլխավորում են, և նրանց փոխարինի ձախակողմյան կուսակցությունների կոալիցիան:
Նման անբարենպաստ արդյունքների հետևանքով իր կուսակցության ներսում հասունացող բացահայտ ընդվզումը կանխելու նպատակով՝ Մերցը ջանքեր է գործադրել՝ ընտրություններից առաջ աջակցություն ապահովելու ուղղությամբ, և որոշակի հաջողության է հասել։
Չորեքշաբթի օրը ՔԴՄ-ի (CDU)՝ դաշնային երկրների բոլոր ութ վարչապետները հրապարակեցին համատեղ նամակ՝ իրենց աջակցությունը հայտնելով կանցլերին և, Մերցի օրինակով, ընդգծելով կայուն գերմանական կառավարություն ունենալու անհրաժեշտությունը՝ հաշվի առնելով Եվրոպայում քաղաքական իրավիճակի գնալով ավելի անկայուն դառնալը։ Ստորագրողների թվում էր Հենդրիկ Վյուստը՝ արևմտյան Հյուսիսային Հռենոս-Վեստֆալիա երկրամասի վարչապետը և այն քաղաքական գործիչը, որը դիտարկվում է որպես Մերցին փոխարինելու ամենահավանական թեկնածու։
«Մեր երկրին շարունակաբար անհրաժեշտ կլինի կայուն և արդյունավետ դաշնային կառավարություն՝ Բունդեսթագում սեփական մեծամասնությամբ», – ասվում էր հայտարարության մեջ։ «Հաջորդ տարի խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն Լեհաստանում, Իտալիայում, Իսպանիայում և Հունաստանում, իսկ Ֆրանսիայում տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ։ Արդյունքներն անորոշ են։ Սա էլ ավելի կարևոր է դարձնում կայուն և ուժեղ Գերմանիայի առկայությունը միասնական Եվրոպայում»։
«Ավելի խորը կապ հաստատել մարդկանց հետ»
Մերցն արդեն իսկ սկսել է ցուցադրել նախնական նշաններն այն բանի, թե ինչպես է փորձելու լուծել իր հիմնական խնդիրը՝ բարելավել ընտրողների շրջանում իր վարկանիշը, որն իր պաշտոնավարման այս փուլում ամենացածրերից մեկն է Գերմանիայի հետպատերազմյան պատմության ընթացքում կանցլերների շրջանում։
Մի խոսքով՝ թվում է, թե Մերցն ավելի ու ավելի է ընդառաջում ընտրողների ցանկություններին՝ միաժամանակ կոչ անելով նրանց զիջել որոշակի արտոնություններ՝ հանուն կենսաթոշակային, առողջապահական ապահովագրության և երկարաժամկետ խնամքի համակարգերի կայունությունն ապահովող բարեփոխումների։
Այս շաբաթ Մերցն ակնարկեց, որ պատրաստ է ընդառաջել դաշնային երկրամասերի ղեկավարների վաղեմի պահանջներին՝ կապված վառելիքի սրընթաց աճող գների հետ (հինգշաբթի դիզվառելիքի գինը հասել էր ռեկորդային՝ 2,453 եվրո/լիտր ցուցանիշի՝ մեկ տարվա համեմատ աճելով ավելի քան 50%-ով), թեև նախկինում երկար ժամանակ դեմ էր գների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներին՝ դրանք չափազանց ծախսատար համարելով։ Նա նաև մեղմել է իր դիրքորոշումը վաղաժամկետ թոշակի անցնելու սահմանափակումների վերաբերյալ՝ կապված այն անձանց հետ, ովքեր աշխատել և կենսաթոշակային համակարգին վճարումներ են կատարել 45 տարի շարունակ։
Մերցը, ով հաճախ է ընտրողների հետ խոսելիս խրատական կամ կշտամբող տոն օգտագործել, արդեն իսկ խոստովանել է, որ պետք է ավելի քիչ նմանվի խիստ վերակացուի։ «Մենք պետք է փորձենք՝ այդ թվում և ես անձամբ, ավելի խորը կապ հաստատել մարդկանց հետ՝ հաշվի առնելով նրանց հույզերի ողջ սպեկտրը», – ասել է նա այս ամսվա սկզբին Սաքսոնիա-Անհալթում իր կուսակցության կրած պարտությանը հաջորդած օրը։
Այս փոփոխությունը չնչին է և ամենևին չի նշանակում հրաժարում Մերցի նախաձեռնած բարեփոխումներից, որոնց կարևորությունը հինգշաբթի երեկոյան CDU-ի նախընտրական միջոցառման ժամանակ նա համեմատել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Գերմանիայի վերականգնմանն ուղղված ջանքերի հետ։
Շատ պահպանողականների համար Մերցի՝ մոտեցման մեջ կատարած չնչին փոփոխությունը հազիվ թե համարվի համարձակ տեսլական այն մասին, թե ինչպես նա կարող է փրկել իր դիրքերը։ Այնուամենայնիվ, մինչ այժմ պահպանողական քաղաքական գործիչներն ու առաջնորդները կանցլերի վերաբերյալ իրենց լուրջ մտահոգությունները հիմնականում զերծ են պահել հանրային քննարկումներից։
Նույնը չի կարելի ասել Մերցի պահպանողական դաշինքի երիտասարդական թևի որոշ անդամների մասին, ովքեր շատ ավելի բացահայտ են քննադատում կանցլերին, սակայն նրանց տեսակետները, ամենայն հավանականությամբ, արտացոլում են ՔԴՄ-ի (CDU) շատ ավելի լայն շրջանակների կարծիքը։
«Խնդիրը միայն Ֆրիդրիխ Մերցին չի վերաբերում, բայց նա խնդրի մի մասն է կազմում», – կիրակի օրը գերմանական հանրային հեռուստատեսությանը հայտնել է պահպանողական դաշինքի երիտասարդական թևի առաջնորդներից Կլարա ֆոն Նաթուսիուսը։ «Եվ հենց այդ պատճառով էլ, ցավոք, կարծում եմ, որ այս կանցլերի օրոք մենք այլևս չենք կարող հաղթել ընտրություններում»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Ատալը հայտարարում է՝ ժամանակն է ստեղծելու «Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներ»
Կանադացի Քարնին չի աջակցում ֆոն դեր Լեյենի ասոցացված անդամի ծրագրին
Հինգ ԵՄ առաջնորդներ. Եվրոպան պետք է ավելի լավ ծախսեր կատարի, ոչ թե պարզապես ավելի շատ