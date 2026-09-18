Ռուսաստանը որսում է ուկրաինական գնացքները

Սրվող արշավի հետևանքով ամսական ոչնչանում է մինչև 40 լոկոմոտիվ, ինչը բացահայտում է դրանց փոխարինման հրատապ անհրաժեշտությունն ու առկա պակասուրդը։
ԿԻԵՎ — Ռուսաստանն ավելի ու ավելի հաճախ է ռեակտիվ շարժիչով անօդաչու թռչող սարքերով թիրախավորում ուկրաինական ուղևորատար գնացքները՝ վտանգելով երկաթուղային ցանցը, որը կենսական նշանակություն ունի երկրի տնտեսության, ռազմական լոգիստիկայի և մարդկանց տեղաշարժի համար։
2022 թվականին լայնամասշտաբ ներխուժման մեկնարկից ի վեր Մոսկվայի հարվածների հետևանքով վնասվել կամ ոչնչացվել է ավելի քան 500 լոկոմոտիվ. դրանցից ավելի քան 60%-ը խոցվել է վերջին ութ ամսվա ընթացքում։ Ներկայումս «Ուկրզալիզնիցյա»-ն (Ուկրաինայի երկաթուղիներ) ամսական կորցնում է 37-ից 40 լոկոմոտիվ։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ հարվածներ է հասցնում գնացքներին՝ դրանք որակելով որպես Կիևի ռազմական գործողությունների համար նախատեսված օտարերկրյա սպառազինության տեղափոխմանն ուղղված ուկրաինական լոգիստիկ համակարգը ոչնչացնելու ռազմավարության մաս։
Ուկրաինացի պաշտոնյաները նշում են, որ այս արշավն ավելի լայն նպատակ է հետապնդում։ «Ռուսների նպատակն է մեկուսացնել ռազմաճակատին մոտ գտնվող համայնքները, խուճապ և վախ սերմանել արդեն իսկ հյուծված տեղի բնակչության շրջանում և կաթվածահար անել տնտեսությունը», — ասել է Ուկրաինայի պետական երկաթուղային օպերատոր «Ուկրզալիզնիցյա»-ի վարչության նախագահ Ալեքսանդր Պերցովսկին։
Շարժվող թիրախներ
Պերցովսկին ասաց, որ Ռուսաստանը սկսեց ուղևորատար գնացքների որսը անցյալ աշնանը՝ ցանցային անտենաներ ձեռք բերելուց հետո: Տեխնոլոգիան թույլ է տալիս անօդաչու թռչող սարքերին ազդանշաններ փոխանցել միմյանց կամ միանալ Բելառուսում կամ օկուպացված Ուկրաինայում գտնվող գետնի վրա հիմնված հաղորդիչներին, ինչը թույլ է տալիս օպերատորներին վերահսկել դրանք իրական ժամանակում՝ չնայած էլեկտրոնային պատերազմի միջոցառումներին, և հարվածել շարժվող թիրախներին, ինչպիսիք են գնացքները:
«Անցյալ աշնանը նրանք հարվածեցին Խարկովի մարզի Լոզովա քաղաքի մոտ գտնվող գնացքին, որի հետևանքով զոհվեց վեց մարդ: Այդ ժամանակվանից ի վեր մենք մեկնարկեցինք տարհանման արձանագրություններ: Մենք փրկում ենք մարդկանց մեծ մասին, բայց ռուսները շարունակում են ոչնչացնել մեր շոգեքարշները», – ասաց նա:
Ռուսաստանը հիմնականում ռեակտիվ շարժիչով անօդաչու թռչող սարքեր է օգտագործում գնացքների դեմ՝ սպառնալիք, որին Ուկրաինան դեռևս լիովին չի կարողացել հակազդել: Մինչ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը լուծում է մշակում անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի արտադրողների հետ, «Ուկրզալիզնիցան» մշակում է ինտեգրված տրանսպորտային մոդել, որը թույլ կտա օպերատորներին տեղափոխել ուղևորներին ավտոբուսներով, երբ գնացքները կանգ են առնում կամ հարվածվում են:
Թեև հարձակումների մեծ մասը տեղի է ունենում ռուսական ուժերի հետ շփման գծից կամ Ռուսաստանի սահմանից 200 կիլոմետր շառավղով՝ ազդելով Ուկրաինայի արևելյան և հարավային շրջանների վրա, Մոսկվան վերջերս ընդլայնել է դրանց աշխարհագրական ընդգրկումն ու թիրախների շրջանակը։
«Այժմ ռուսները Բելառուսում օգտագործում են ալեհավաքներ և ազդանշանի կրկնիչներ՝ Ուկրաինայի արևմտյան շրջաններին ևս հարվածելու համար», – ասել է Պերցովսկին։
Այդ ընդլայնումը ակնհայտ դարձավ անցած հանգստյան օրերին՝ Լեհաստանի սահմանի մոտ, երբ ռուսական անօդաչու թռչող սարքը հարվածեց մի գնացքի՝ այն բանից կարճ ժամանակ անց, երբ նույն կայարանից մեկ այլ գնացք էր դուրս եկել՝ տեղափոխելով եվրոպացի անվտանգության հարցերով խորհրդատուների և նախկին ղեկավարների, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին։
Թեև հարձակման պահին դիվանագետներն արդեն հատել էին Լեհաստանի սահմանը, «Ուկրզալիզնիցյան» հայտնել է, որ մեծ է հավանականությունը, թե անօդաչուի թիրախը հենց դիվանագիտական գնացքն էր, որը մեկնել էր նախատեսվածից ավելի վաղ։
«Լեհաստանի սահմանի մոտ իրականացված վերջին հարվածները ցույց են տալիս, որ նրանց հավելյալ նպատակն է մեծացնել ռիսկերը մեր օտարերկրյա հյուրերի, գործընկերների, դիվանագետների, քաղաքական գործիչների և լրագրողների համար… Ռուսները ցանկանում են, որ նրանք ևս վախենան Ուկրաինա այցելելուց, քանի որ Ուկրաինան մեկուսացնելու բոլոր փորձերից հետո այն փաստը, որ մենք դեռ բաց ենք և հետաքրքիր աշխարհի համար, զայրացնում է ռուսներին», – ասել է Պերցովսկին։
Հարվածի օրը «Տեղեկատվական կայունության կենտրոնի» (Centre for Information Resilience)՝ Ուկրաինայի գծով տնօրեն Յուլիա Չիկոլբան մեկ այլ գնացքով Կիևից ուղևորվում էր դեպի Լեհաստանի Խելմ քաղաք։
«Մենք յոթ ժամ ուշացումով էինք ընթանում։ Սահմանի մոտ հայտնված անօդաչու սարքի պատճառով ստիպված եղանք երկու անգամ տարհանվել», — պատմել է Չիկոլբան։
Նա նշել է, որ տարհանումը շատ կազմակերպված է անցել. անձնակազմը ուղևորներին հրահանգել է դուրս գալ վագոններից և հնարավորինս հեռու հեռանալ գնացքից։ «Եվ այդ պահին տեսանք, թե ինչպես է մոտենում անօդաչու սարքը։ Նույն այն սարքը, որն ավելի ուշ հարվածեց սահմանին ավելի մոտ գտնվող գնացքին։ Ամեն դեպքում, սարսափելի էր», — ասել է Չիկոլբան։
Ուշացման պատճառով Չիկոլբան բաց է թողել իր չվերթը։ Ի վերջո, նա իր վերջնական նպատակակետին՝ Նիդերլանդներին, հասել է նախատեսվածից մոտ 12 ժամ ուշացումով։
Փոխարինման խնդիրը
Ուկրաինային միջոցներ են անհրաժեշտ վերանորոգման աշխատանքների, ինչպես նաև համապատասխան լոկոմոտիվների և պահեստամասերի ձեռքբերման համար։ Յուրաքանչյուր նոր լոկոմոտիվ արժե մոտ 5 միլիոն եվրո։
«Լոկոմոտիվների վերանորոգումը կարևորագույն խնդիր է. անհրաժեշտ են պահեստամասեր, նյութեր և անձնակազմ՝ շուրջօրյա վերանորոգում իրականացնելու համար։ Մենք ունենք հուսալի գործընկերներ, որոնք աջակցում են մեզ այս հարցում, օրինակ՝ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը և Համաշխարհային բանկը, սակայն ավերածությունների տեմպն այնքան արագ է, որ մեր ֆինանսական ռեսուրսները բավարար չեն», — նշել է Պերցովսկին։
Սակայն միայն գումարը չի լուծի խնդիրը։ «Ուկրզալիզնիցիան» (Ուկրաինայի երկաթուղիները) կիրառում է 1520 մմ լայնությամբ երկաթուղային գիծ՝ ի տարբերություն Եվրոպայի մեծ մասում ընդունված 1435 մմ ստանդարտի, ինչը սահմանափակում է շարժակազմի այն տեսականին, որը գործընկերները կարող են արագորեն տրամադրել։
Նմանատիպ սարքավորումներ օգտագործում են միայն Բալթյան երկրները և Ֆինլանդիան: Լիտվան պարտավորվել է Ուկրաինա ուղարկել շոգեքարշներ իր ձմեռային աջակցության փաթեթի շրջանակներում: Պերցովսկին ասել է, որ Ուկրաինան համագործակցում է այլ գործընկերների հետ՝ երկաթուղային ավելի շատ օգնություն ստանալու համար։
Միևնույն ժամանակ, «Ուկրզալիզնիցան» մոդելավորում է բոլոր հնարավոր սցենարները։
«Մենք ունենք տարբեր գործառնական ծրագրեր՝ անվտանգությունը հավասարակշռելու համար, բայց մենք, անշուշտ, չենք քննարկում այնպիսի սցենար, որտեղ մենք կանգ կառնենք: Ինչպես մեր երկիրը չի մտածում պայքարից հրաժարվելու մասին, այնպես էլ երկաթուղին, բնականաբար, չի մտածում իր գործունեությունը դադարեցնելու մասին», – ասել է Պերցովսկին։
Բաց մի թողեք
Գերմանիայի արևելքում կենտրոնաձախ քաղաքականության ազդեցիկ դեմքերից մեկը փորձում է կասեցնել ծայրահեղ աջերի վերելքը
Ձախակողմյան դաշինքը հաղթեց Շվեդիայի ընտրություններում, վարչապետ Քրիստերսոնը հրաժարական տվեց
Խանութի աշխատակիցը մրգերի վրա «Դիխլոֆոս» է փչել․ ահազանգում է օգտատերը. Լուսանկար