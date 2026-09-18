Բրյուսելը փորձում է հանգստացնել Թրամփին Կանադան ԵՄ ասոցացված անդամ դարձնելու առաջարկի վերաբերյալ

ԵՄ հանձնաժողովը հայտարարում է, որ Բրյուսելի և Օտտավայի միջև առաջարկվող ավելի ամուր գործընկերությունը ուղղված չէ որևէ մեկի դեմ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը հինգշաբթի օրը անցավ վնասի վերահսկման ռեժիմի՝ Կանադային որպես ԵՄ առաջին «ասոցացված անդամ» ընդգրկելու իր անակնկալ առաջարկի պատճառով, որը անմիջապես առաջացրեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի զայրույթը։
Թրամփը սպառնաց «շատ բարձր մաքսատուրքեր» սահմանել, եթե առաջարկն ընդունվի՝ զգուշացնելով, որ կարող է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի համարձակ առաջարկը Օտտավային համարել «թշնամական արարք»։
Չորեքշաբթի օրը Ստրասբուրգում իր ամենամյա «Միության վիճակի» մասին ելույթի ժամանակ ֆոն դեր Լեյենը առաջարկեց բարելավել Օտտավայի հետ հարաբերությունները՝ ասելով, որ այդ քայլը կօգնի «անհապաղ վերաիմաստավորել մեր գործընկերությունները» և «կառուցել գլոբալ կոալիցիաներ մեր դիմադրողականության և ժողովրդավարությունների համար»։
Թրամփի մեկնաբանություններին արձագանքելով՝ հանձնաժողովը ցանկանում էր ընդգծել, որ այդ քայլը նպատակ չուներ թշնամանք առաջացնել։
«Մեր գործընկերության ամրապնդման առաջարկվող առաջարկը Կանադայի հետ ուղղված չէ որևէ մեկի դեմ, այլ մեր ընդհանուր ուժի համար է», – ասաց գլխավոր խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Գիլը։
Թրամփի սպառնալիքներն ավելի կոշտ արձագանք ստացան Եվրախորհրդարանի առևտրի հանձնաժողովի բելգիացի փոխնախագահ Քեթլին Վան Բրեմպտից։
«Թրամփը վետո չունի մեր ապագայի նկատմամբ։ Մենք չենք ճնշման ենթարկվելու հրաժարվելու այդ համագործակցությունից», – ասաց նա։ «Այն, որ Թրամփը անմիջապես դիմել է այս խստության սպառնալիքների, շատ բան է ասում։ Դա ճշգրիտ ցույց է տալիս, թե ինչու է Եվրոպայի և Կանադայի միջև ավելի սերտ համագործակցությունը իմաստուն և անհրաժեշտ։ Նա չի կարծում, որ գաղափարը ծիծաղելի է։ Նա վախենում է դրանից»։
Ֆոն դեր Լեյենի կողմից Կանադային ասոցացված անդամակցության առաջարկը հանձնաժողովին մեկուսացրել է։ ԵՄ խոշորագույն երկրները մտահոգություններ են հայտնել չփորձարկված հայեցակարգի վերաբերյալ, որը, կարծես, նպատակ ուներ ցուցադրել Բրյուսելի և Օտտավայի միջև ավելի սերտ կապերը, քանի որ Միացյալ Նահանգների հետ նրանց առևտրային հարաբերությունները լարվածության մեջ են։
ԵՄ-ն չունի ասոցացված անդամության գործող մոդել, մինչդեռ լիիրավ անդամության վերաբերյալ ցանկացած որոշում կներառի Խորհուրդը՝ միության միջկառավարական մարմինը, և կպահանջի Եվրոպական խորհրդարանի համաձայնությունը։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն ընդգծեց, որ Կանադային ուղղված առաջարկը դեռևս համաձայնեցված չէ անդամ երկրների մայրաքաղաքների կողմից։
«Մեր նպատակն է Կանադայի հետ էլ ավելի սերտ կապեր հաստատել… ինչ վերաբերում է հստակ ձևակերպմանը, ապա, ինչպես հաճախ է լինում, երբ Հանձնաժողովը հանդես է գալիս առաջարկով, այն պետք է քննարկվի, մանրակրկիտ ուսումնասիրվի և վերլուծվի, նախքան մենք դիրքորոշում կհայտնենք», – ասել է նա հինգշաբթի օրը LCI-ին տված հարցազրույցում։ «Մենք կուսումնասիրենք, թե ինչ է դա ենթադրում, և այնուհետև դիրքորոշում կորդեգրենք»։
Քարնին նույնպես հիշատակեց այդ եզրույթը հինգշաբթի օրը եվրոպացի օրենսդիրներին ուղղված իր ելույթում՝ ողջունելով ֆոն դեր Լայենի քայլը՝ «դուռ բացել Կանադայի համար՝ դառնալու ԵՄ-ի առաջին ասոցացված անդամը»։ Սակայն նա խուսափեց քննարկել, թե ինչպես դա կարող է իրականանալ, և իր մեկնաբանությունները պահեց ընդհանուր ու հեռանկարային բնույթի մեջ։
«Մենք ողջունում ենք այս հավակնոտ մոտեցումը. հարցումները ցույց են տալիս, որ կանադացիների ճնշող մեծամասնությունը կողմ է շատ ավելի սերտ կապերին։ Ապագայի դաշինքը յուրահատուկ և դրական մոտեցում է, որը մենք միասին կձևավորենք՝ հիմնվելով մեր ընդհանուր ուժեղ կողմերի և կիսվող արժեքների վրա», – ասել է Քարնին։
Բաց մի թողեք
Ավստրալիայի կառավարությունը խախտում է լռությունը ԵՄ «ասոցացված անդամ» դառնալու անիրատեսական գաղափարի շուրջ
Ծնողներ, գաղտնիություն, խորհրդարաններ. սկսվում է պայքարը ֆոն դեր Լայենի՝ սոցիալական ցանցերի օգտագործման արգելքի շուրջ
Ֆոն դեր Լեյենը առաջարկում է ախտորոշում, բայց ոչ բուժում ԵՄ-ի համար