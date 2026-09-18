Հինգ ԵՄ առաջնորդներ. Եվրոպան պետք է ավելի լավ ծախսեր կատարի, ոչ թե պարզապես ավելի շատ

ԵՄ հաջորդ բյուջեն պետք է կրճատի հարյուրավոր միլիարդներ Հանձնաժողովի առաջարկից և վերաուղղորդի ծախսերը անվտանգության, պաշտպանության և մրցունակության վրա։
Մետտե Ֆրեդերիկսենը Դանիայի վարչապետն է։ Ֆրիդրիխ Մերցը Գերմանիայի կանցլերն է։ Ռոբ Յետենը Նիդեռլանդների վարչապետն է։ Քրիստիան Շտոքերը Ավստրիայի կանցլերն է։ Պետերի Օրպոն Ֆինլանդիայի վարչապետն է։
Ավելի վտանգավոր և անորոշ աշխարհում ուժեղ Եվրոպան պետք է պատրաստ լինի համարձակ ընտրություններ կատարելու։ Իրական ֆինանսական սահմանափակումների աշխարհում Եվրոպան չի կարող ֆինանսավորել նոր առաջնահերթությունները՝ դրանք պարզապես ավելացնելով հիներին։ Մենք պետք է ընտրություն կատարենք։
Եվրոպայի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեն շատ ավելին է, քան պարզապես փողը։ Այն քաղաքական առաջնահերթությունների մասին է։ Հաջորդ բազմամյա ֆինանսական շրջանակը կորոշի, թե ինչպես է Եվրոպան ծախսում իր ընդհանուր ռեսուրսները հաջորդ տասնամյակում։
Բյուջեներն են, որտեղ քաղաքական առաջնահերթությունները դառնում են իրական։ Ելույթները, հռչակագրերը և գագաթնաժողովների եզրակացությունները կարևոր են, բայց, վերջին հաշվով, հենց գումարի բաշխումն է, որը բացահայտում է, թե կառավարություններն ինչին են իսկապես պատրաստ առաջնահերթություն տալ։ Եվրոպան պետք է դառնա ավելի մրցունակ, ավելի ինքնիշխան և ավելի լավ կարողանա պաշտպանվել։ Այլընտրանք չկա։
Մեր բյուջեն պետք է արտացոլի այդ նոր իրականությունը
Ընթացիկ ԲՖԾ-ի ստատուս քվոն չի կարող լինել մեկնարկային կետ։ Այն չափազանց կենտրոնացած է հիմնականում նախապես հատկացված սուբսիդիաների և փոխանցումների վրա, ինչը շատ քիչ տեղ է թողնում այն բանի համար, ինչ Եվրոպային շտապ անհրաժեշտ է՝ անվտանգության և պաշտպանության, մրցունակության, նորարարության և անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարի ոլորտում համատեղ ներդրումներ։ Հաջորդ ԲՖԾ-ն կլինի փորձություն այն բանի, թե արդյոք Եվրոպան հասկացել է Մարիո Դրագիի եվրոպական մրցունակության վերաբերյալ պատմական զեկույցի ուղերձը։ Այն ցույց կտա, թե արդյոք մեր խոստումները ավելի ընդհանուր եվրոպական ներդրումների մասին իրական են, թե՞ պարզապես հռետորաբանություն։
Դա պահանջում է ընտրություն։ Իսկ ընտրությունը պահանջում է քաղաքական քաջություն։ Սա չի նշանակում հրաժարվել ավանդական քաղաքականությունից, բայց մենք չենք կարող պարզապես յուրաքանչյուր նոր առաջնահերթություն ավելացնել յուրաքանչյուր հինին և հաշիվը ուղարկել հարկատուներին։
ԵՄ անդամ գրեթե յուրաքանչյուր երկիր ցավոտ ջանքեր է գործադրում իր պետական ֆինանսները համախմբելու համար։ Այն, ինչը չի անում, պետք է մեզ ավելի շատ մտահոգի։ Եվրոպական ինքնիշխանություն չի լինի առանց առողջ պետական ֆինանսների։
Մենք մեր մասն ենք կատարում. վերջերս Բեռլինում հանդիպած զուտ ներդրողների խումբը կազմում է ԵՄ բյուջեի ֆինանսավորման գրեթե 40%-ը և ապահովում է ԵՄ անդամ երկրների կողմից Ուկրաինային տրամադրվող երկկողմ աջակցության մոտ 70%-ը։ Մենք մեծ ներդրումներ ենք կատարում մեր ընդհանուր անվտանգության և պաշտպանության մեջ։ Մենք սեղմ ձեռքեր չենք։ Եվ չենք թաքնվում «խնայող» պիտակի ետևում։ Իրականում, երբ խոսքը վերաբերում է Ուկրաինային աջակցելուն, մյուս անդամ պետությունների ավելի մեծ ներգրավվածությունը և՛ ողջամիտ է, և՛ անհապաղ անհրաժեշտ։
Մենք չենք պահանջում կրճատումներ՝ համեմատած գործող Բազմամյա ֆինանսական շրջանակի (MFF) հետ։ Այն կընդլայնվի՝ մեր ռազմավարական առաջնահերթություններին արձագանքելու նպատակով։ Նման աճը ներքին հարկաբյուջետային համախմբման ժամանակաշրջանում արդեն իսկ նշանակալի պարտավորություն է։ Այն ցույց է տալիս, թե որքան լուրջ ենք մենք վերաբերվում ավելի ուժեղ Եվրոպա ունենալու անհրաժեշտությանը։ Սակայն պետք է նաև իրատես լինենք։
Եվրոպական հանձնաժողովն առաջարկել է անվանական աճ՝ շուրջ 60%-ի չափով։ Դա պարզապես իրատեսական չէ՝ ո՛չ տնտեսական, ո՛չ քաղաքական տեսանկյունից, և, անշուշտ, ոչ էլ այն ժամանակ, երբ մի շարք անդամ երկրներում պետական ֆինանսների վիճակը լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս։ Այդ իսկ պատճառով մենք կոչ ենք անում հավասարակշռված կերպով կրճատել Հանձնաժողովի առաջարկը՝ մի քանի հարյուր միլիարդ եվրոյով։ Այն ժամանակահատվածում, երբ մենք կրճատում ենք անձնակազմի թվաքանակը, ակնկալում ենք, որ ԵՄ հաստատությունները կգործեն առկա անձնակազմով։ Որևէ ավելացում չի կարող լինել։
Ի վերջո, ԵՄ բյուջեն ձևավորվում է եվրոպացի քաղաքացիների միջոցների հաշվին։ Այս փաստը մնում է անփոփոխ՝ անկախ նրանից, թե ֆինանսավորման ինչ մեխանիզմ կմշակենք։ Ուստի, անհնար է խուսափել ընդհանուր ծավալի վերաբերյալ բարդ հարցից։
Համատեղ փոխառությունները նույնպես չեն կարող լուծում հանդիսանալ. համավարակի ընթացքում կուտակված պարտքը հաջորդ Բազմամյա ֆինանսական շրջանակի վրա արդեն իսկ կավելացնի գրեթե 170 միլիարդ եվրոյի բեռ։ Այդ միջոցներն այլևս հասանելի չեն լինի մեր նոր առաջնահերթությունների համար։ Ծախսերի զգալի մասը կազմում են տոկոսավճարները, որոնք պետք է կատարվեն՝ անկախ նրանից, թե երբ կմարվի հիմնական պարտքը։ Մարման ժամկետի հետաձգումը գրեթե չի նպաստում ֆինանսավորման խնդրի լուծմանը։
Բոլորի համար ակնհայտ պետք է լինի, որ մեր ընդհանուր արժեքների և օրենքի գերակայության հարգումը եվրոպական ֆինանսավորման ցանկացած տեսակի անփոխարինելի նախապայման է։
Մեզ շրջապատող աշխարհը փոխվել է, փոխվել են նաև մեր ընդհանուր առաջնահերթությունները, ուստի պետք է փոխվի նաև մեր ընդհանուր բյուջեն։ Սա միակ ճանապարհն է՝ կառուցելու հզոր և ապագային պատրաստ Եվրոպա։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Ատալը հայտարարում է՝ ժամանակն է ստեղծելու «Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներ»
Կանադացի Քարնին չի աջակցում ֆոն դեր Լեյենի ասոցացված անդամի ծրագրին
Գերմանիայի ընտրությունները Մերցին ավելի մեծ ճնշման տակ են դնում