Ձախակողմյան դաշինքը հաղթեց Շվեդիայի ընտրություններում, վարչապետ Քրիստերսոնը հրաժարական տվեց

Սոցիալ-դեմոկրատ Մագդալենա Անդերսոնը պատրաստվում է դառնալ նոր վարչապետ, բայց նախ պետք է համաձայնության գա մյուս կուսակցությունների հետ։
Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը հրաժարական տվեց՝ ընտրություններում նեղ հաշվով պարտվելուց հետո, ինչը ճանապարհ հարթեց նոր կենտրոն-ձախ կառավարության համար։
Սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Մագդալենա Անդերսոնը այժմ սպասում է պաշտոնական բանակցություններ սկսել իր դաշինքի մյուս կուսակցությունների հետ, և եթե նա կարողանա համաձայնության գալ, առաջիկա շաբաթներին կդառնա Շվեդիայի նոր վարչապետը։
«Շվեդ ժողովուրդը քվեարկել է մեր երկրի նոր ուղղության օգտին», – ասել է Անդերսոնը սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսանյութում։ Նա ասել է, որ ընտրությունները ցույց են տվել, որ ընտրողները ցանկանում են «համախմբվածություն», այլ ոչ թե «բաժանում», և խոստացել է աշխատել միասնության համար որպես վարչապետ։
Անդերսոնն ասաց, որ ինքը կձգտի առաջնահերթություն տալ արդար միգրացիոն համակարգին, որը կանխում է անարդար արտաքսումները, կլիմայական քաղաքականությանը, որը կանաչ անցումը դիտարկում է որպես հնարավորություն Շվեդիայի համար, տարեցների ավելի լավ խնամքի և առողջապահության, ինչպես նաև վերականգնված տնտեսությանը՝ աճը խթանելու և գործազրկությունը նվազեցնելու համար։
Մրցույթը ընտրողներին հնարավորություն տվեց ընտրել Անդերսոնի չորս կուսակցություններից բաղկացած կենտրոն-ձախ և սոցիալիստական դաշինքի և Քրիստերսոնի չորս կուսակցություններից բաղկացած աջակողմյան խմբավորման միջև, որի մեջ էին մտնում ծայրահեղ աջակողմյան հակամիգրացիոն «Շվեդիայի դեմոկրատները»։
Քարոզարշավի ընթացքում Անդերսոնը, որը նախկինում մինչև 2022 թվականի ընտրությունները զբաղեցրել է վարչապետի պաշտոնը, զգուշացրեց ընտրողներին իշխանությունը Շվեդիայի դեմոկրատներին չհանձնել այն բանից հետո, երբ Քրիստերսոնը հայտարարեց, որ իր հաջորդ կառավարությունում ծայրահեղ աջ կուսակցությանը նախարարական պաշտոններ կառաջարկի։
Սակայն արդյունքը վատ ընտրություններ էր Շվեդիայի դեմոկրատների համար, որոնք հույս ունեին առաջին անգամ իշխանության գալ, բայց փոխարենը կորցրեցին ձայներ, տեղեր և ազդեցություն։
Շվեդիայի ընտրական հանձնաժողովի նախնական ձայների հաշվարկի վերջնական հաշվարկի համաձայն՝ Անդերսոնի ձախակողմյան դաշինքը ստացել է 176 տեղ Քրիստերսոնի 173-ի դիմաց։
Չնայած ամենաշատ տեղերը շահելուն, Անդերսոնը դեռևս կարիք ունի իր ձախակողմյան դաշինքի մյուս երեք կուսակցությունների աջակցությանը՝ մեծամասնություն կազմելու համար։
Դա կարող է հեշտ չլինել, քանի որ հնարավոր դաշնակիցներից երկուսը հակասությունների մեջ են. Ձախ կուսակցությունը որպես պայման առաջ է քաշել կառավարությունում նախարարական պորտֆելներ ունենալու հարցը, ինչը լիբերալ Կենտրոնամետ կուսակցությունը հայտարարել է, որ չի կարող ընդունել։
Անդերսոնը նշել է, որ անհրաժեշտ կլինի «քաղաքական կուսակցությունների միջև համագործակցության նոր դարաշրջան»։
Խորհրդարանի խոսնակին ուղղված հրաժարականի նամակում պահպանողական կենտրոնամետ-աջակողմյան առաջնորդ Քրիստերսոնը կոչ է արել բանակցություններ սկսել «բոլոր կուսակցությունների» միջև, քանի որ նախապես գծված «կարմիր գծերը» դժվարացնում են կոալիցիայի ձևավորումը։ Թեև նա ուղղակիորեն չի հիշատակել Անդերսոնին կամ Կանաչների և Ձախ կուսակցությունների միջև առկա տարաձայնությունները, հավանական է, որ նկատի է ունեցել հենց այդ խնդիրները։
«Այժմ Ռիկսդագի կուսակցություններից կպահանջվի կառուցողական բացություն՝ վարչապետի թեկնածության ընդունելիության, ինչպես նաև նոր կառավարության պետական բյուջեի հաստատման համար անհրաժեշտ աջակցությունն ստանալու նպատակով», – գրել է Քրիստերսոնը։ – «Անհրաժեշտ կլինի բանակցություններ վարել բոլոր կուսակցությունների հետ՝ փակուղային իրավիճակները հաղթահարելու և կայուն ու արդյունավետ կառավարություն ձևավորելու պայմաններ ստեղծելու համար»։
Շվեդիայի քաղաքական մեկնաբանների շրջանում երբեմն քննարկվող տարբերակներից մեկն այն է, որ կենտրոնամետ-ձախ և կենտրոնամետ-աջ հիմնական ուժերը՝ Անդերսոնի գլխավորած Սոցիալ-դեմոկրատները և Քրիստերսոնի «Չափավորները» (Moderaterna), միավորվեն՝ ձևավորելով «մեծ կոալիցիա»՝ այդպիսով վերացնելով քաղաքական սպեկտրի ծայրահեղ թևերի աջակցության կարիքը։
Սակայն նույնիսկ համագործակցության շուրջ պայմանավորվելու դեպքում այդ երկու կուսակցություններին մեծամասնություն ապահովելու համար անհրաժեշտ կլինի երրորդ ուժի աջակցությունը, իսկ քաղաքական գործընթացներին քաջատեղյակ անձինք երկու հակամարտող ճամբարների միջև համագործակցությունը խիստ անհավանական են համարում։
Բանակցությունները կարող են շաբաթներ տևել։ Նոր վարչապետը կարող է պաշտոնի ստանձնման երդում տալ ամենավաղը սեպտեմբերի 29-ին։ Եթե բանակցությունները, հակառակ ակնկալիքների, չձախողվեն, ապա արդյունքը կնշանավորի պահպանողական Քրիստերսոնի՝ պաշտոնը պահպանելու հույսերի ավարտը։ Ակնկալվում է, որ նա կստանձնի ժամանակավոր պաշտոնակատարի դերը մինչև նոր կառավարության ձևավորումը։
Բաց մի թողեք
Գերմանիայի արևելքում կենտրոնաձախ քաղաքականության ազդեցիկ դեմքերից մեկը փորձում է կասեցնել ծայրահեղ աջերի վերելքը
Ռուսաստանը որսում է ուկրաինական գնացքները
ԵՄ-ն Ուկրաինային կհատկացնի ևս 3.3 միլիարդ եվրո հրթիռների և անօդաչու թռչող սարքերի համար. ֆոն դեր Լեյեն