Ծնողներ, գաղտնիություն, խորհրդարաններ. սկսվում է պայքարը ֆոն դեր Լայենի՝ սոցիալական ցանցերի օգտագործման արգելքի շուրջ

ԵՄ ողջ տարածքում երեխաների կողմից սոցիալական ցանցերից օգտվելու վերաբերյալ նոր սահմանափակումները բարդ են և հավակնոտ, ինչն էլ դրանց կյանքի կոչումը կդարձնի առավել դժվարին։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ․ Եվրոպացի երեխաներին սոցիալական ցանցերից հեռու պահելու վերաբերյալ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի օրինագիծը հավակնոտ արձագանք է TikTok-ի, Instagram-ի և այլ առցանց հարթակների հնարավոր վնասակար ազդեցության դեմ աճող բողոքներին։ Այս սահմանափակումները գործնականում կիրառելու համար կպահանջվի հավակնությունների բոլորովին նոր մակարդակ։
Այժմ Եվրոպական հանձնաժողովը պետք է բանակցություններ վարի ազգային կառավարությունների և տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագետների հետ՝ պարզելու, թե ինչպես կարելի է ամբողջ Եվրոպայում կիրառել օրենք, որը կարգելի 13 տարին չլրացած երեխաների մուտքը սոցիալական ցանցեր և խստորեն կսահմանափակի 15 տարին չլրացածների հասանելիությունը՝ միաժամանակ չոտնահարելով ո՛չ երեխաների, ո՛չ էլ մեծահասակների գաղտնիությունը օգտատերերի տարիքը ստուգելու գործընթացում։
Երիտասարդների վրա սոցիալական ցանցերի վնասակար ազդեցության նվազեցումը առաջնահերթություն է եղել Հանձնաժողովի նախագահի համար․ նա բժշկուհի է և յոթ երեխաների մայր, ով բազմիցս քննադատել է համացանցի ազդեցությունը անչափահասների առողջության վրա՝ սկսած դեռևս 2025 թվականին արտասանած՝ «Միության դրության մասին» իր ելույթից։
«Եթե որևէ հարթակ ցանկանում է մուտք գործել երեխաների կամ դեռահասների, անչափահասների, նրանք նախ պետք է ապացուցեն, որ անվտանգ են», – հինգշաբթի օրը լրագրողներին ասաց նա՝ պաշտոնապես ներկայացնելով ԵՄ «Երեխաների մասին» օրենքը, որը հաջորդ օրն էր, ինչ այս տարվա տարեկան ուղերձում կրկին գովաբանեց իր առաջատար դերը այս հարցում։
ԵՄ-ի առաջարկած միջոցառումները ձեռնարկվել են այն բանից հետո, երբ Ավստրալիան 2025 թվականի դեկտեմբերին սահմանեց սոցիալական ցանցերի առաջին ազգային արգելքը՝ արգելելով 16 տարեկանից փոքր անձանց հաշիվներ ստեղծել այնպիսի խոշոր հարթակներում, ինչպիսիք են Instagram-ը և YouTube-ը։ Ավստրալիայի արգելքը մինչ այժմ սահմանափակ ազդեցություն է ունեցել, քանի որ երեխաների մեծ տոկոսը դեռևս հասանելիություն ունի սոցիալական ցանցերին, ինչը Կանբերրան բացատրում է հարթակների կողմից կանոնների պահպանման անկարողությամբ։
Ծնողների և հոգեկան առողջության մասնագետների կողմից անցկացվող կատաղի համաշխարհային արշավը զգուշացնում է, որ սոցիալական ցանցերի հարթակները հանգեցնում են մի շարք հիվանդությունների, այդ թվում՝ կախվածության, սոցիալական մեկուսացման և դեպրեսիայի։
Երեխաների իրավունքների պաշտպանները և որոշ ԵՄ կառավարություններ պնդում են, որ ընդհանուր արգելքները ճիշտ ճանապարհ չեն, քանի որ խախտում են երիտասարդների տեղեկատվության և արտահայտման իրավունքները: Նրանց մտահոգությունները ներառվել են նոր առաջարկության մեջ, որը փորձում է հաշտեցնել երբեմն հակասական նկատառումները և թիրախավորում է ավանդական սոցիալական լրատվամիջոցներից դուրս գտնվող առցանց ալիքները, ներառյալ արհեստական բանականության չաթբոտները և տեսախաղերը:
Սակայն օրենսդրության նրբությունները միայն կավելացնեն օրենքը իրականություն դարձնելու մարտահրավերը:
ԵՄ առաջարկը գործնականում կարգելի 13 տարեկանից փոքր անձանց հաշիվներ ստեղծել սոցիալական լրատվամիջոցներում և տեսանյութերի փոխանակման հարթակներում, միաժամանակ խստորեն սահմանափակելով 13-ից 15 տարեկան դեռահասների կողմից այդ ծառայություններից անկախ օգտվելը: Տեսախաղերի հարթակների և արհեստական բանականության չաթբոտների նման ծառայությունները պետք է հետևեն նախագծման անվտանգության սկզբունքներին, որոնք չեն խրախուսում երեխաների շրջանում հարկադրական օգտագործումը:
Հավասարակշռության որոնում
Առաջարկը հաշվի է առնում նաև այն տարբեր մոտեցումները, որոնք ԵՄ անդամ երկրների մայրաքաղաքներն արդեն իսկ մշակում էին իրենց ազգային միջոցառումների շրջանակում։ Հավասարակշռություն պահպանելու տեսանկյունից առավել կարևոր են Փարիզն ու Բեռլինը, որոնք պահանջում են արգելքներ սահմանել համապատասխանաբար մինչև 15 և մինչև 13 տարեկան երեխաների համար։ «Kids Act»-ի (Երեխաների մասին օրենքի) աստիճանակարգված մոտեցումը, որը տարբեր տարիքային խմբերի համար նախատեսում է տարբեր սահմանափակումներ, կարող է գոհացնել երկու մայրաքաղաքներին էլ։
Կանոնների վերջնական հաստատումը բարդ խնդիր կլինի եվրոպացի օրենսդիրների համար։ 55 էջանոց առաջարկը պետք է հաստատվի ազգային կառավարությունների և Եվրոպական խորհրդարանի կողմից։ Հանձնաժողովի՝ ԵՄ-ի ողջ տարածքի համար նախատեսված առաջարկը փաստացի կչեղարկի ազգային օրենսդրական նախաձեռնությունները։
Բանակցություններում բարդ գործընկեր կարող է լինել Էստոնիան, որը հրապարակայնորեն դեմ է արտահայտվել նմանատիպ արգելքներին կամ տարիքային սահմանափակումներին։ Հռոմը՝ որպես Եվրոպայում կարևոր դերակատար ունեցող երկիր, նույնպես առայժմ դեմ է արտահայտվել սոցիալական ցանցերի սահմանափակումներին։ Նիդերլանդների թվայնացման հարցերով նախարար Վիլեմին Արդթսը նշել է, որ երկիրը պաշտպանում է առաջարկը, սակայն կնախընտրեր, որ նվազագույն տարիքային շեմը սահմանվեր 15 տարեկանը։ Իսպանիայի թվայնացման նախարարության խոսնակը նույնպես ընդգծել է 16 տարեկանի շեմ սահմանելու ուղղությամբ իրենց գործադրած ջանքերը։
Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով ծնողական խմբերի բողոքները և տեխնոլոգիական հարթակների դեմ հանրային դժգոհության աճը՝ ԵՄ անդամ երկրների մայրաքաղաքներից շատերը շահագրգռված են գործընթացն արագ ավարտին հասցնելու հարցում։
Իռլանդիայի թվային հարցերով նախարար Պատրիկ Օ’Դոնովանը, ով անցյալ շաբաթ հրապարակայնորեն պնդում էր սահմանաչափը 15 տարեկան սահմանելու անհրաժեշտությունը, հինգշաբթի հանդես եկավ հաշտողական դիրքորոշմամբ։ «Կարծում եմ՝ նման հարցերի էությունն այն է, որ դուք ձգտում եք հնարավորինս բարձր իդեալների, ներկայացնում եք ձեր փաստարկները, և այժմ ժամանակն է քննարկելու փոփոխությունների իրականացման և ներդրման գործընթացը», – ասաց Օ’Դոնովանը։ «Այս հարցում մենք միասնական ենք մեր ընդհանուր նպատակի շուրջ»։
Եվրահանձնաժողովը ցանկանում է ավարտել բանակցությունները առաջիկա 8-12 ամիսների ընթացքում, լրագրողներին հայտնել է Հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Բանակցությունների արագությունը կորոշվի ոչ թե կանոնների ծավալով կամ բարդությամբ, այլ այն հրատապությամբ, որը զգում են տարբեր օրենսդիրներ, հավելել է պաշտոնյան։
Այնուամենայնիվ, պահանջվող ընթացակարգերի պատճառով իրականացման ժամկետը կտեղափոխվի 2028 թվականի կեսեր, քանի որ օրենքը նախատեսում է վեցամսյա անցումային շրջան։
ԵՄ օրենսդրական գործընթացի համար սա հավակնոտ նպատակ է։ Տեխնոլոգիական ոլորտի այլ կարևորագույն օրենքների, օրինակ՝ «Թվային ծառայությունների մասին ակտի» (Digital Services Act) շուրջ բանակցությունները տևել են ավելի քան երկու տարի։
Երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերը մտահոգություն են հայտնել առաջարկի՝ ծնողական վերահսկողության վրա կենտրոնանալու կապակցությամբ։ Երեխաների առցանց կյանքի նկատմամբ ծնողական վերահսկողության վրա չափազանց մեծ շեշտադրումը կարող է չափից դուրս միջամտողական լինել և անբարենպաստ դրության մեջ դնել այն երեխաներին, որոնց ծնողները չեն կարողանում բավարար ժամանակ անցկացնել նրանց հետ, նշել է դանիական «Børns Vilkår» քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության՝ տեխնոլոգիական քաղաքականության և երեխաների իրավունքների գծով ավագ խորհրդատու Սյորինե Վեսթ Ռասմուսենը։
Հունաստանի թվային տեխնոլոգիաների նախարար Դիմիտրիս Պապաստերգիուն իր հայտարարության մեջ նշել է, որ ծնողները չպետք է չափազանց ծանրաբեռնված լինեն օրենսդրությամբ, և որ հիմնական պատասխանատվությունը պետք է կրեն հարթակները։
Գաղտնիության հետ կապված մտահոգություններ
Բոլորը համաձայն են, որ հիմնական խոչընդոտը կարող է լինել օրենքի ազդեցությունը գաղտնիության իրավունքների վրա։ Քանի որ կանոնները պահանջում են տարիքի ստուգում սոցիալական ցանցեր մուտք գործելու համար, մարդիկ ստիպված կլինեն ապացուցել իրենց տարիքը՝ կիսվելով իրենց անձը հաստատող փաստաթղթի թվային տարբերակով։ Գաղտնիության պաշտպանության ակտիվիստները զգուշացնում են, որ կառավարությունները կամ ընկերությունները կարող են օգտագործել այս ընթացակարգը՝ հետևելու համար, թե ինչ են մարդիկ (ցանկացած տարիքի) անում առցանց, միաժամանակ գայթակղիչ թիրախ ստեղծելով հաքերների համար։
«ԵՄ երեխաների մասին օրենքը վերածվում է աղետի բաց ինտերնետի համար, որը քողարկվում է որպես երեխաների պաշտպանություն», – ասել է Արյա Հաագերը՝ թվային իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ՀԿ-ից epicentre.works: «Այն ինքնության ստուգումը վերածում է առցանց մուտք գործելու համար վճարվող գումարի»։
Հաագերը նշել է, որ օրենքը աննկատ կստեղծի «ընտանեկան տվյալների շուրջ հսկողության ենթակառուցվածք», որը ոչ միայն կհաստատի երիտասարդ օգտատերերի տարիքը, այլև կկապի նրանց չափահաս խնամակալների հետ, ովքեր կարող են վերահսկել նրանց հաշիվները: Այս տվյալները կարող են «հետագայում վերաօգտագործվել՝ մարդկանց բացառելու համար՝ հիմնվելով էթնիկ պատկանելության, կրոնի, սեռական կողմնորոշման վրա», – ասել է նա։
Տարիքի ստուգման լայն տարածում ունեցող պահանջները, զգուշացրել է գաղտնիության վրա կենտրոնացած Proton տեխնոլոգիական ընկերության հանրային քաղաքականության ղեկավար Յուրգիտա Միսևիչիուտեն, «կստեղծեն բաց դուռ, որի միջոցով Եվրոպայում յուրաքանչյուր օրինապահ մեծահասակ և երեխա կարող է լավագույն դեպքում հսկողության տակ լինել, իսկ վատագույն դեպքում՝ հանցագործների թիրախում հայտնվել»։
Հինգշաբթի օրը ելույթ ունենալով՝ Հանձնաժողովի տեխնիկական ղեկավար Հեննա Վիրկկունենն ասել է, որ օրենքը ստեղծում է «ամուր» տարիքի ստուգման շրջանակ: «Ձեր տարիքը առցանց ապացուցելը պետք է հեշտ լինի, և այն չպետք է բացահայտի ձեր մասին ոչինչ, բացարձակապես ոչինչ [բացի] ձեր տարիքից», – ասել է նա։
Այնուամենայնիվ, Հանձնաժողովը ընդունում է, որ առաջարկվող օրենքը կատարյալ չէ, և որ շրջանցումը հնարավոր է: Դրա փոխարեն նրանք այն համարում են անվտանգության վերաբերյալ մարդկանց վերաբերմունքը փոխելու երկարատև գործընթացի առաջին քայլը։
«Խոսքը բոլորին հստակ ուղերձ հասցնելու մասին է։ Խոսքը յուրաքանչյուր անհատին բռնելու մասին չէ», – ասել է Հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ «Խնդիրն այն է, որ ստեղծվի կայուն և մշտական հասարակական փոփոխություն»։
Բաց մի թողեք
Ավստրալիայի կառավարությունը խախտում է լռությունը ԵՄ «ասոցացված անդամ» դառնալու անիրատեսական գաղափարի շուրջ
Բրյուսելը փորձում է հանգստացնել Թրամփին Կանադան ԵՄ ասոցացված անդամ դարձնելու առաջարկի վերաբերյալ
Ֆոն դեր Լեյենը առաջարկում է ախտորոշում, բայց ոչ բուժում ԵՄ-ի համար