Բեռլինի ընտրարշավի առանցքում՝ սեփականությունը բռնագրավելու ծայրահեղ ձախերի նախաձեռնությունը

Կիրակի օրը կայացած տարածաշրջանային ընտրություններից հետո ձախակողմյան կուսակցությունների դաշինքը կարող է քայլեր ձեռնարկել բազմաբնակարան շենքերի օտարման (բռնագրավման) ուղղությամբ՝ որպես վարձավճարների նվազեցման ծրագրի մաս։
ԲԵՌԼԻՆ — Բեռլինի ձախակողմյան կուսակցություններն առաջարկում են արմատական լուծում մայրաքաղաքում սրվող բնակարանային ճգնաժամին. բռնագրավել անշարժ գույքի ոլորտի այն խոշոր ընկերությունների սեփականությունը, որոնց նրանք մեղադրում են քաղաքը կործանելու մեջ։
Այդ ծրագիրը դարձել է կիրակի օրը կայանալիք ընտրությունների ամենաթեժ քննարկվող հարցը. ձախակողմյան կուսակցությունների դաշինքը պատրաստվում է պաշտոնանկ անել Գերմանիայի մայրաքաղաքի պահպանողական քաղաքապետին և, հնարավոր է, Բեռլինի պատի անկումից ի վեր առաջին անգամ իշխանության բերել ծայրահեղ ձախ հայացքներ ունեցող քաղաքապետի։
«Բնակարանային խնդիրը մեր քաղաքի առջև ծառացած հիմնական սոցիալական հարցն է, և ես միշտ ասել եմ, որ եթե դառնամ քաղաքապետ, կգործադրեմ բոլոր ջանքերը՝ Բեռլինում բնակարանները կրկին մատչելի դարձնելու և վարձավճարները նվազեցնելու համար», — նշել է «Ձախեր» (Die Linke) կուսակցության առաջատար թեկնածու Էլիֆ Էրալպը։
Կիրակի օրը Բեռլինում կայանալիք ընտրություններին ընդառաջ՝ հարցումների համաձայն, Էրալփի ծայրահեղ ձախ կուսակցությունը փոքր առավելություն ունի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կենտրոնամետ-աջ «Քրիստոնեա-դեմոկրատական միություն» (CDU) կուսակցության նկատմամբ, որը ներկայումս զբաղեցնում է քաղաքապետի պաշտոնը։ Եթե նրա գլխավորած «Ձախեր» կուսակցությանը հաջողվի հաղթանակ տանել, ապա այն, ամենայն հավանականությամբ, կգլխավորի ձախակողմյան կուսակցությունների կոալիցիա՝ առանց պահպանողականների մասնակցության, քանի որ վերջիններս դեմ են նման ծրագրերին։
«Ձախեր» կուսակցությունը, որի պատմության մի մասը կապված է Արևելյան Գերմանիայի կոմունիստական կուսակցության հետ, քաղաքական վերելք է ապրում՝ շնորհիվ երիտասարդ ընտրողների աջակցության նոր ալիքի, որոնք մոբիլիզացվել են ծայրահեղ աջերի ազդեցության աճի ֆոնին։ Բեռլինյան քարոզարշավի համար կուսակցությունը ոգեշնչվել է Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրան Մամդանիի օրինակով՝ որպես մոդել օգտագործելով կյանքի թանկացման խնդիրների վրա նրա կենտրոնացումը։
Գերմանիայի մայրաքաղաքում, որը ժամանակին հայտնի էր էժան վարձավճարներով և միջազգային բոհեմական մշակույթի ձևավորմամբ, վերջին տարիներին մատչելի բնակարանների հարցը դարձել է հատկապես սուր խնդիր։ Քաղաքի բնակիչների վեցից մեկից պակաս մասն է սեփականության իրավունքով տիրապետում իր բնակարանին, մինչդեռ վարձավճարները վերջին տասնամյակում աճել են մոտ 70%-ով։
«Ձախեր» կուսակցությունը հանդես է գալիս անշարժ գույքի այն ընկերություններից սեփականության օտարման ծրագրով, որոնք տիրապետում են 3000-ից ավելի բնակարանի։ Այս գաղափարը լայն աջակցություն է վայելում մի քաղաքում, որը պատմականորեն հակված է եղել դեպի ձախ քաղաքական ուժերը։
2021 թվականին անցկացված հանրաքվեի ժամանակ ընտրողների գրեթե 60 տոկոսը պաշտպանեց անշարժ գույքի խոշոր ընկերություններից գույքի օտարման (հարկադիր գնման) գաղափարը։ Այդ հանրաքվեի նախաձեռնող կազմակերպության գնահատմամբ՝ քաղաքը կարող է հարկադիր կարգով ձեռք բերել մինչև 220 000 բնակարան՝ դրանց շուկայական արժեքի մինչև 60 տոկոսի չափով, ինչը կկազմի ընդհանուր առմամբ 18 միլիարդ եվրո։ Նրանց պնդմամբ՝ այդ գումարը քաղաքը կարող է հետ ստանալ մեկ դարի ընթացքում՝ վարձակալությունից ստացվող եկամուտների հաշվին։
Բեռլինում ՔԴՄ-ի (CDU) առաջատար թեկնածու Շտեֆան Էվերսը նշում է, որ «Ձախերի» կուսակցության հաղթանակի վախն արդեն իսկ վնաս է հասցնում քաղաքի անշարժ գույքի շուկային։
«Բնակարանային ոլորտի բազմաթիվ ընկերություններ խուսափում են Բեռլինից պարզապես այն պատճառով, որ այս քննարկումն արդեն իսկ ընթանում է, և կա քաղաքական կուսակցություն, որը կարող է իշխանության գալ և իրականում ցանկանում է իրագործել սա», – ասել է նա RTL հեռուստաընկերությանը։ «Դա կխոչընդոտի նոր բնակարանների կառուցմանը, իսկ դրանց պակասն արդեն իսկ զգացվում է։ Բացի այդ, դա կհանգեցնի վարձավճարների բարձրացմանը, ինչը հենց հակառակն է նրանից, ինչ մենք ցանկանում ենք»։
Ձախակողմյան «մոդելավորման փոփոխություն»
Բեռլինի «կանաչները», որոնք հարցումներով չորրորդ տեղում են՝ մոտ 15 տոկոս աջակցությամբ, միակ մյուս կուսակցությունն են, որը լիովին աջակցում է բռնագրավման ծրագրերին և արտահայտել է իր ձգտումը՝ այն իրականացնելու Ձախ կուսակցության հետ կոալիցիայում։
«Հարցն այն է, թե արդյոք այս ընտրություններից հետո վերջապես կկիրառվի ճիշտ քաղաքականություն, և մենք կարող ենք մտցնել մոդելավորման փոփոխություն», – ասել է Բեռլինի նահանգային խորհրդարանի «կանաչներ» կուսակցության պատգամավոր Կատրին Շմիդբերգերը։
Սա թողնում է կենտրոն-ձախակողմյան Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությանը (SPD), որը հարցումներով հինգերորդ տեղում է՝ 12 տոկոս աջակցությամբ, որպես պոտենցիալ չափավոր ուժ։ Ձախ կուսակցությունը կարիք կունենա և՛ «կանաչների», և՛ SPD-ի, որպեսզի ունենան բավարար տեղեր Բեռլինում կառավարություն ձևավորելու համար։ Սակայն SPD-ի առաջատար թեկնածու Շտեֆեն Կրախը դեմ է բռնագրավմանը՝ նախապատվությունը տալով վարձավճարները իջեցնելու այլ միջոցառումների։
Կրախը կարող է որոշակիորեն սահմանափակ հնարավորություններ ունենալ ծրագրերը խոչընդոտելու համար՝ կոռուպցիոն հետաքննությունից հետո, որը ներառում է մեղադրանքներ, որ նա ընդունել է անօրինական քարոզարշավի նվիրատվություններ, երբ նախկինում պաշտոն էր զբաղեցնում Հանովերում։ Կրախը, որը հերքում է որևէ խախտում, կորցրել է քաղաքական կապիտալ մեղադրանքների արդյունքում։
Միևնույն ժամանակ, աջակողմյան կուսակցությունները բողոքել են Բեռլինում բռնագրավման ծրագրերի դեմ, այդ թվում՝ ծայրահեղ աջակողմյան «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը, որը հարցումներով անսպասելիորեն բարձր՝ 18% ցուցանիշ ունի, ինչը նրան դնում է երրորդ տեղում՝ ընդամենը մի քանի տոկոսային կետով հետ մնալով Ձախ կուսակցությունից։
««Ձախերի» (Die Linke) դեպքում մենք, առաջին հերթին, գործ ունենք նոր սոցիալիզմի հետ», – Welt TV-ին ասել է Բեռլինում AfD-ի (Գերմանիայի այլընտրանք) առաջատար թեկնածու Քրիստին Բրինկերը։ «Մենք գիտենք՝ հետ նայելով, որ Բեռլինն արդեն իսկ ապրել է սոցիալիզմի շրջան, և հաշվի առնելով այդ ժամանակվա անշարժ գույքի շուկայի վիճակը՝ դա մի բան է, որը շատերը չեն ցանկանում»։
Իրավական խոչընդոտներ
AfD-ն Բեռլինում իրական քաղաքական իշխանությունը ստանձնելու որևէ հնարավորություն չունի, քանի որ մյուս բոլոր կուսակցությունները բացառել են ծայրահեղ աջերի հետ համագործակցությունը։ Այնուամենայնիվ, ձախակողմյան հնարավոր կոալիցիան դեռ պետք է հաղթահարի բազմաթիվ խոչընդոտներ։
Թեև 2023 թվականին փորձագիտական հանձնաժողովը եզրակացրել էր, որ օտարման (էքսպրոպրիացիայի) վերաբերյալ առաջարկն իրավական տեսանկյունից իրագործելի է, դրա կյանքի կոչումը բարդ խնդիր կլինի։
Նման քայլը հիմնված կլինի Գերմանիայի Սահմանադրության 15-րդ հոդվածի վրա, որը թույլ է տալիս «հողը, բնական պաշարներն ու արտադրության միջոցները» փոխանցել «հանրային սեփականության»։ Սակայն այդ դրույթը երբեք չի կիրառվել։
Իրականացման դեպքում օտարման քաղաքականությունը, գրեթե անկասկած, կվիճարկվի Սահմանադրական դատարանում, ընդ որում՝ փորձագետները նշում են, որ դատավորները կարող են ցանկացած որոշում կայացնել։
Մերցի կառավարությունը խոստացել է կանխել անշարժ գույքի ընկերությունների օտարումը (սեփականազրկումը)՝ ընդունելով այդ գործելակերպն արգելող համապետական օրենք։ Սակայն օրենքի նախագիծը դեռ չի մշակվել, իսկ փորձագետների կարծիքները կրկին տարբերվում են այն հարցի շուրջ, թե արդյոք դաշնային կառավարությունը կունենա իրավական հնարավորություն՝ արգելափակելու տեղական մակարդակով ձեռնարկվող քայլերը։
Չնայած առկա խոչընդոտներին՝ «Ձախ» կուսակցությունը վստահ է, որ կհասնի իր նպատակին։
«Ինչ վերաբերում է դաշնային կառավարության առաջարկին, ապա շատ հստակ կասեմ՝ մենք չենք ցանկանում որևէ միջամտություն… Եվ որպես իրավաբան՝ նույնպես հստակ կասեմ, որ լուրջ կասկածներ ունեմ դրա սահմանադրականության վերաբերյալ», – Բեռլինում լրագրողներին ասել է կուսակցության առաջատար թեկնածու Էրալպը։ «Ահա թե ինչու մենք հավատարիմ ենք մեր դիրքորոշմանը. մենք ցանկանում ենք իրականացնել օտարումը»։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանը չի կարող «ահաբեկման» միջոցով ազդել ֆրանսիացիների վրա. Լը Պեն
Բեռլինը և «Մեկպոմը» պատրաստվում են վճռորոշ նշանակություն ունեցող նահանգային ընտրությունների
Գերմանիայի բարձրաստիճան զինվորականը կգլխավորի ՆԱՏՕ-ի բարձրագույն ռազմական մարմինը