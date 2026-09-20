20/09/2026

EU – Armenia

Նիդերլանդների ոստիկանությունը բախվել է հարյուրավոր ծայրահեղ աջակողմյան ցուցարարների հետ ներգաղթի դեմ կազմակերպված ակցիայի ժամանակ

infomitk@gmail.com 20/09/2026 1 min read

Հաագայում ներգաղթի դեմ կազմակերպված ակցիայի ընթացքում Նիդերլանդների հատուկ նշանակության ոստիկանական ուժերը բախվել են մոտ 500 ծայրահեղ աջակողմյան ցուցարարների հետ։ Ոստիկանությունը կիրառել է ջրցան մեքենաներ և ծառայողական շներ այն բանից հետո, երբ ցուցարարները հրավառության միջոցներ են նետել և նացիստական ​​ողջույնի ժեստեր կատարել։

Շաբաթ օրը Հաագայի կենտրոնում Նիդերլանդների հատուկ նշանակության ոստիկանությունը բախվել է մոտ 500 ծայրահեղ աջակողմյան ցուցարարների հետ՝ կիրառելով մահակներ, հատուկ վարժեցված շներ և ջրցան մեքենաներ՝ ամբոխը ցրելու նպատակով, երբ բռնություն է բռնկվել։

«Մենք ենք ժողովուրդը» (We Are The People) կարգախոսով անցկացվող ակցիայի ընթացքում, որը կազմակերպվել էր՝ ի նշան ներգաղթի և ապաստանի տրամադրման հարցում կառավարության վարած քաղաքականության դեմ բողոքի, ցուցարարները ոստիկանների ուղղությամբ հրավառության միջոցներ և այլ առարկաներ են նետել, հակասեմական կոչեր հնչեցրել և նացիստական ​​ողջույնի ժեստեր կատարել։

«Մենք կորցնում ենք մեր երկիրը։ Մենք բառացիորեն կորցնում ենք մեր երկիրը զանգվածային միգրացիայի պատճառով», – դեպքի վայրում լրատվական գործակալություններին ասել է 31-ամյա մեխանիկ Թայս Յանսենը։

Ցուցարարները մտադիր էին երթով անցնել քաղաքով, սակայն տեղական իշխանություններն արգելել են երթը և հրահանգել ցրվել այն բանից հետո, երբ բախումներ են սկսվել Մալիվելդում (Malieveld)՝ կենտրոնական զբոսայգում, որտեղ հավաքվել էին մասնակիցները։ Գործողության ընթացքում ձիավոր ոստիկանները մի քանի ձերբակալություն են իրականացրել։

Արդարադատության նախարար Դավիդ վան Վիլը X սոցիալական հարթակում դատապարտել է «զզվելի տեսարանները»՝ կոչ անելով «չափազանց կոշտ» արձագանքել իրավապահների նկատմամբ բռնությանը և ատելության խոսքի կիրառմանը։

«Շնորհակալություն բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր կրկին պաշտպանում են մեր ժողովրդավարական իրավական կարգը», – գրել է վան Վիլը։

Շաբաթ օրը տեղի ունեցած անկարգությունները հաջորդել են մեկ տարի առաջ քաղաքում աջակողմյան ցույցի ընթացքում տեղի ունեցած նմանատիպ բռնություններին, երբ անկարգությունների մասնակիցները հրկիզել էին ոստիկանական մեքենա և թիրախավորել կենտրոնամետ D66 կուսակցության շտաբը, որը ներկայումս գլխավորում է վարչապետ Ռոբ Յետենը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինքնաթիռները չեն կարողանում վայրէջք կատարել Մոսկվայում

20/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելը սպառնալիք է դարձել ամբողջ աշխարհի համար․ Թուրքիայի արտգործնախարար

20/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամենամասշտաբային հարձակումը Ռուսաստանի վրա

20/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիդերլանդների ոստիկանությունը բախվել է հարյուրավոր ծայրահեղ աջակողմյան ցուցարարների հետ ներգաղթի դեմ կազմակերպված ակցիայի ժամանակ

20/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բեռլինի ընտրությունների լարված եզրափակիչ փուլ. ո՞վ կհաղթի մայրաքաղաքում․ Լուսանկարներ

20/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մակրոնը կարևորում է Կանադայի հետ հարաբերությունները Սեն Պիեռ և Միկելոն կատարած այցի ընթացքում

20/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը չի կարող «ահաբեկման» միջոցով ազդել ֆրանսիացիների վրա. Լը Պեն

20/09/2026 infomitk@gmail.com