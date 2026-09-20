«Օգտակար գործընկերություն». ԵՄ ասոցացված անդամակցության էությունը

Կանադային ԵՄ ասոցացված անդամ դարձնելու վերաբերյալ ֆոն դեր Լայենի առաջարկն աննախադեպ է։ Արդյոք այն կաշխատի՞։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը զարմացրեց Բրյուսելին և ողջ աշխարհին՝ «Միության վիճակի մասին» իր ելույթի ընթացքում առաջարկելով Կանադան տեսնել որպես ԵՄ ասոցացված անդամ։
Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան՝ Մալթայից ընտրված և ֆոն դեր Լայենի կենտրոնամետ-աջ կուսակցության անդամ հանդիսացող քաղաքական գործիչը, անմիջապես արձագանքեց այդ գաղափարին։ Նա առաջարկեց, որ Ավստրալիան և Նոր Զելանդիան, որոնք, ինչպես Մալթան և Կանադան, Համագործակցության (Commonwealth) երկրներ են, նույնպես կարող են թեկնածու դառնալ ԵՄ ասոցացված անդամակցության՝ դեռևս հստակեցման կարիք ունեցող այդ կարգավիճակի համար։
Թեև գաղափարը կարող է գրավիչ թվալ, այն ո՛չ պարզ է, ո՛չ էլ լավ ընկալված ԵՄ քաղաքական շրջանակներից դուրս։ Առայժմ այն ընդամենը քաղաքական կարգախոս է։
Գործող մոդելներից ամենամոտը Եվրոպական տնտեսական տարածքն է, որին մասնակցում են Նորվեգիան, Իսլանդիան և փոքրիկ Լիխտենշտեյնը՝ որպես Եվրոպայի միասնական շուկա և կարգավորող տարածք մուտք գործելու միջոց։
Այստեղ բացատրվում է, թե ինչու է այդքան դժվար մոտենալ ԵՄ անդամակցությանը, և թե ինչ իրավունքներ ու պարտականություններ կբխեն այն երկրի համար, որը կձգտի նման խորը կապեր հաստատել։
Ի՞նչ կնշանակի ԵՄ ասոցացված անդամակցությունը
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի առաջարկը լավագույնս կարելի է ընկալել որպես հրավեր՝ մշակելու նոր ձևաչափ ԵՄ-ի և նրա վստահելի գործընկերների միջև հարաբերությունների խորացման համար։
Մի բան, որն ավելի խորն է, քան ազատ առևտրի համաձայնագիրը, քաղաքական առումով ավելի քիչ պահանջկոտ, քան ԵՄ լիիրավ անդամակցությունը, և պոտենցիալ առումով բավականաչափ ընդգրկուն՝ ներառելու առևտուրը, պաշտպանությունը, էներգետիկան, արհեստական բանականությունը, գիտահետազոտական ոլորտն ու կրթությունը։
Սա, ամենայն հավանականությամբ, կպահանջի տարիների քննարկումներ. ԵՄ անդամակցության որոշ թեկնածու երկրներ, օրինակ՝ Թուրքիան, տասնամյակներ շարունակ բանակցություններ են վարել՝ առանց անդամակցությանը մոտենալու։
«Ասոցացված անդամ» արտահայտությունը հնչում է որպես Եվրոպական միության անդամակցության աստիճանակարգի հաստատված օղակ, սակայն իրականում այդպիսին չէ։ Այն քաղաքական հասկացություն է, որը դեռևս չունի իրավական կարգավիճակ։
Սակայն վերջին տասնամյակում այս գաղափարը քաղաքական նշանակություն է ձեռք բերել, քանի որ Մեծ Բրիտանիան ձգտում էր վերաիմաստավորել ԵՄ-ի հետ իր հարաբերությունները՝ ի վերջո քվեարկելով Միությունից դուրս գալու օգտին, իսկ ղեկավարները քննարկում էին Ուկրաինան ԵՄ-ին մերձեցնելու ուղիները՝ 2014 և 2022 թվականներին Ռուսաստանի ներխուժումներից հետո։
Ի՞նչ է Եվրոպական տնտեսական տարածքը
Ասոցացված անդամությանը ամենամոտ գործող մոդելը Եվրոպական տնտեսական տարածքն է։
Եվրոպական տնտեսական տարածքը (ԵՏՏ) միմյանց է կապում ԵՄ 27 երկրները և Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիայի երեք անդամներին՝ Իսլանդիային, Լիխտենշտեյնին և Նորվեգիային։
Այն այդ երեք երկրներին հնարավորություն է տալիս օգտվելու ԵՄ միասնական շուկայից, որը հիմնված է միության սահմաններում ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և մարդկանց ազատ տեղաշարժի վրա։ Այն նաև ներառում է այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են մրցակցությունը, պետական սուբսիդիաները, սպառողների պաշտպանությունը, շրջակա միջավայրի պահպանման կանոնները, ընկերությունների մասին օրենսդրությունը, կրթությունն ու գիտահետազոտական գործունեությունը։
Ինչո՞վ է սա տարբերվում առևտրային համաձայնագրից
ԵՄ անդամակցության հիմքում ընկած է միության ընդհանուր կարգավորող տարածքին հետևելու պարտավորությունը։
Եթե ԵՄ-ն ընդունում է թվային ծառայությունների կառավարման կամ ֆինանսական որևէ գործիքի սահմանափակման վերաբերյալ նոր կանոն, ապա ԵՏԳ (Եվրոպական տնտեսական գոտի) անդամ երկիրը պետք է ներդնի այդ կանոնը (կամ դրա որևէ տարբերակը) իր ազգային իրավական համակարգում՝ ԵՏԳ պահանջներին համապատասխանությունը պահպանելու համար։
Դա կարող է տեղի ունենալ մի քանի եղանակով։ ԵՄ կանոնակարգերը (regulations) սովորաբար կիրառվում են անմիջականորեն, մինչդեռ հրահանգները (directives) սահմանում են ցանկալի արդյունքը՝ ազգային մարմիններին ավելի մեծ ազատություն թողնելով դրան հասնելու եղանակի ընտրության հարցում։
Որքա՞ն ժամանակ կարող է դա պահանջել
Նախադեպ չկա, ուստի դժվար է ասել։
ԵՄ-ին միացող երկրներից պահանջները կատարելու համար միջինում ինը տարի է պահանջվում։ Թուրքիան գործընթացը սկսել էր դեռևս 1987 թվականին, սակայն երկու տասնամյակի ընթացքում չնչին առաջընթաց գրանցեց, նախքան այդ ջանքերից ոչ պաշտոնապես հրաժարվելը։
Միացյալ Թագավորությունից պահանջվեց ավելի քան չորս տարի՝ միությունից դուրս գալու և առևտրային նոր կարգավորումները ձևակերպելու համար։
ԵՏՏ (EEA) անդամներին մոտ չորս տարի պահանջվեց՝ իրենց գաղափարը մտահղացման փուլից իրականացման փուլ տեղափոխելու համար։
Կանոնակարգումներ՝ առավելություններով
Դրական կողմը 450 միլիոն սպառողի հասանելիությունն է (կամ գրեթե 500 միլիոնի՝ եթե համակարգին միանար Կանադան), իսկ գինը՝ ազգային նախասիրություններին համապատասխան կարգավորումներ իրականացնելու ազատության կորուստը։
Այս համակարգում ընդգրկված՝ ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրներն, ըստ էության, ոչ թե կանոններ սահմանողներ են, այլ դրանք ընդունողներ։
Սակայն դա լիակատար մեկուսացում չէ։ Նորվեգիայի, Իսլանդիայի և Լիխտենշտեյնի պաշտոնյաները կարող են մասնակցել ԵՄ փորձագիտական խմբերի աշխատանքներին և կարծիք հայտնել օրենսդրության մշակման ընթացքում։ Բայց սա «Եվրատեսիլ»-ը չէ. երրորդ երկրների պաշտոնյաները որոշումների կայացման գործընթացում չունեն ո՛չ պաշտոնական ազդեցություն, ո՛չ էլ ձայնի իրավունք։
ԵՏՏ-ին միանալը նաև չի նշանակում ընդգրկվել ԵՄ-ի բոլոր ոլորտներում. անդամները պահպանում են զգալի ինքնավարություն։ Այս համաձայնագիրը չի ներառում ԵՄ մաքսային միությունը, ընդհանուր առևտրային քաղաքականությունը, գյուղատնտեսության և ձկնորսության ոլորտների ընդհանուր քաղաքականությունը, արդարադատության և ներքին գործերի ոլորտում համագործակցության մեծ մասը, արտաքին և անվտանգության քաղաքականությունը, հարկումը և եվրո արժույթի կիրառումը։
Ի՞նչ հարաբերություններ ունի Միացյալ Թագավորությունն այժմ ԵՄ-ի հետ
Միացյալ Թագավորությունը երրորդ երկիր է, որը դուրս է ԵՄ միասնական շուկայից և մաքսային միությունից։
Այդ շրջանակներում Մեծ Բրիտանիան (Անգլիա, Շոտլանդիա և Ուելս) ունի կարգավորող անկախություն, մինչդեռ Հյուսիսային Իռլանդիան պահպանում է մասնակիորեն միասնական շուկայի հետ համաձայնեցվածություն։
Մեծ Բրիտանիայի առևտրի և համագործակցության համաձայնագիրը նախատեսում է Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև որակավորվող ապրանքների առանց մաքսատուրքերի, քվոտաների առևտուր, եթե այդ ապրանքները համապատասխանում են ծագման կանոնների պահանջներին։ Այն չի վերականգնում անխոչընդոտ առևտուրը։
Գործարարները բախվում են մաքսային հայտարարագրերի, սահմանային ստուգումների և ապրանքների հավաստագրման պահանջների։ Համաձայնագիրը առաջարկում է սահմանափակ համագործակցություն ծառայությունների և թվային առևտրի ոլորտում, այլ ոչ թե Եվրոպական տնտեսական գոտու անդամների կողմից վայելվող լայն շուկայական հասանելիություն։
Հյուսիսային Իռլանդիան ունի հատուկ դիրք։ Վինձորի շրջանակի համաձայն՝ այն շարունակում է համապատասխանել ապրանքների, մաքսային, գյուղատնտեսական ապրանքների, դեղորայքի և դրանց հետ կապված ոլորտները ընդգրկող ԵՄ կանոնների սահմանափակ շարքին։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ Հյուսիսային Իռլանդիան ցամաքային սահման ունի Իռլանդիայի Հանրապետության հետ։
Ի՞նչ կարող են ակնկալել Կանադան և Ավստրալիան, եթե ասոցացված անդամակցությունը առաջ շարժվի
Օտտավային կամ Կանբերային անհրաժեշտ կլինի պայմանագիր, որը կհամապատասխանի իրենց աշխարհագրությանը, տնտեսական կառուցվածքին և քաղաքական առաջնահերթություններին։
Այդ պայմանագիրը կարող է փոխառել ԵՏՄ-ի կենտրոնական գործարքը՝ մուտք դեպի միասնական շուկայի ընտրված մասեր՝ ընդհանուր կանոններ ընդունելու և կիրառելու, հսկողության և վեճերի լուծման մեխանիզմներ ընդունելու, որոշ համատեղ ծրագրերին ֆինանսապես աջակցելու և ԵՄ-ին իրականացման երաշխիքներ տալու դիմաց։
Այն կարող է նաև ավելի նեղ լինել։ Մարկ Քարնիի առաջնահերթ շահերի ցանկը, որը նա ներկայացրել է հինգշաբթի օրը Եվրախորհրդարանում ունեցած իր ելույթում, առաջարկում է ոլորտային մասնակցություն ԵՄ միասնական շուկայում, այլ ոչ թե մեծածախ։ Օրինակ՝ էներգետիկ քաղաքականություն, պաշտպանական գնումներ, արհեստական բանականություն, տիեզերք, թվային առևտուր և Erasmus+ կրթական փոխանակման համակարգ։
Ի՞նչ ապագա ուղիներ ունի ԵՄ-ն ասոցացված անդամակցությունը սահմանելու համար
ԵՄ պայմանագրերն արդեն թույլ են տալիս նրան ստեղծել ասոցացման համաձայնագրեր երրորդ երկրների հետ, որոնք ներառում են փոխադարձ իրավունքներ, ընդհանուր գործողություններ և հատուկ ընթացակարգեր։ ԵՄ գործունեության մասին պայմանագրի 217-րդ հոդվածը իրավական հիմք է հանդիսանում այդպիսի հարմարեցված հարաբերությունների համար։
Որո՞նք են ԵՄ ասոցացված անդամակցության հնարավոր քաղաքական ծախսերը
Բացի շահագրգիռ խմբերի կամ միջազգային մարմինների, ծանր կարգավորումների և ազատ առևտրի նկատմամբ կասկածամիտ ընտրողների կողմից ներքին արձագանքից՝ միշտ կա քաղաքական պատժամիջոցների ռիսկ, որոնք կիրառվելու են գերտերությունների կողմից, որոնք զգուշանում են ԵՄ առևտրային և կարգավորող ազդեցությունից։
Կենդանի դեպքի ուսումնասիրությունը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքն է՝ նոր առևտրային արգելքներ սահմանելու ԵՄ-ի և Կանադայի վրա, եթե երկու երկրները մերձենան։ Թրամփը զգուշացրել է այն բանի դեմ, ինչը նա համարում է «թշնամական գործողություն»։
Բաց մի թողեք
Կինը, ով կարող է փրկել Գերմանիան
Փարիզն ու Բեռլինը պետք է դուրս գան ԵԿԲ-ի գլխավոր տնտեսագետի պաշտոնի համար մրցավազքից
Ավստրալիայի կառավարությունը խախտում է լռությունը ԵՄ «ասոցացված անդամ» դառնալու անիրատեսական գաղափարի շուրջ