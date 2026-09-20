Նրա այս հայտարարությունը հաջորդել է Կրեմլի՝ այս շաբաթ կայացրած որոշմանը, որով կարգադրվել է բռնագրավել մի շարք խոշոր ֆրանսիական ընկերությունների, ինչպես նաև շվեյցարական սննդամթերքի հսկա «Nestle»-ի ռուսաստանյան դուստր ձեռնարկությունները։
Ֆրանսիայի քաղաքականության վրա չեն ազդի ռուսական «ահաբեկման» գործողությունները. այս մասին շաբաթ օրը հայտարարել են ծայրահեղ աջերի առաջնորդ Մարին Լը Պենը և նրա կուսակցության ղեկավար Ժորդան Բարդելլան՝ նախապատրաստվելով հաջորդ տարի կայանալիք ընտրություններին։
«Ազգային միավորում» (RN) կուսակցության երկու քաղաքական գործիչները, որոնք նախկինում համարվում էին Մոսկվայի նկատմամբ բարյացակամ տրամադրված, դատապարտել են Ռուսաստանի «թշնամական» գործողությունները Ֆրանսիայի դեմ։
Ընտրողների շրջանում անցկացված հարցումները Լը Պենին ներկայացնում են որպես ֆավորիտ հաջորդ տարվա ապրիլին կայանալիք Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում՝ չնայած նրան, որ վերաքննիչ դատարանն ուժի մեջ է թողել կոռուպցիոն գործով նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռը։
Ակնկալվում է, որ հաղթանակի դեպքում Բարդելլան կդառնա նրա վարչապետը
Մոսկվայից տարանջատվելու մասին նրանց համատեղ հայտարարությունը հաջորդել է Կրեմլի՝ այս շաբաթ կայացրած որոշմանը, որով կարգադրվել է բռնագրավել մի շարք խոշոր ֆրանսիական ընկերությունների, ինչպես նաև շվեյցարական սննդամթերքի հսկա «Nestle»-ի ռուսաստանյան դուստր ձեռնարկությունները։
Մոսկվան հայտարարել է, որ այդ քայլը հարված է «ոչ բարեկամ երկրներին», որոնք աջակցում են Ուկրաինային՝ այն երկրին, որի վրա Ռուսաստանը հարձակվել է և փորձում է նվաճել։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ով չի մասնակցում հաջորդ տարվա ընտրություններին՝ Նրանք հավելեցին. «Ոչ մի սադրանք, ոչ մի գաղտնի գործողություն և ոչ մի ապակայունացնող քայլ չի կարողանա ստիպել Ֆրանսիային՝ նպաստելու Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմական նպատակների իրականացմանը»։
Բաց մի թողեք
Բեռլինը և «Մեկպոմը» պատրաստվում են վճռորոշ նշանակություն ունեցող նահանգային ընտրությունների
Գերմանիայի բարձրաստիճան զինվորականը կգլխավորի ՆԱՏՕ-ի բարձրագույն ռազմական մարմինը
Բեռլինի ընտրարշավի առանցքում՝ սեփականությունը բռնագրավելու ծայրահեղ ձախերի նախաձեռնությունը