Մակրոնը կարևորում է Կանադայի հետ հարաբերությունները Սեն Պիեռ և Միկելոն կատարած այցի ընթացքում

Մակրոնը Մարկ Քարնիի հետ նախատեսված հանդիպումը որակեց որպես «բարեկամության շատ ուժեղ դրսևորում» և մատնանշեց կանադացի ղեկավարի՝ Բրյուսելի հետ սերտացող հարաբերությունները։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը բարձր գնահատեց Ֆրանսիայի և Կանադայի միջև հարաբերությունները՝ անցած հանգստյան օրերին Սեն Պիեռ և Միկելոն կատարած այցի ընթացքում։
Մակրոնն այցելում է Ֆրանսիայի անդրծովյան տարածք սեպտեմբերի 19-ից 21-ը և կիրակի օրը պետք է հանդիպի Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի հետ։
Լրագրողների հետ զրույցում՝ կղզեխմբում, որը գտնվում է Կանադայի Նյուֆաունդլենդ և Լաբրադոր նահանգի անմիջական հարևանությամբ, Մակրոնը նշեց, որ այցի նպատակն է օգնել տարածքին «նոր էջ բացել»՝ միաժամանակ զգուշորեն հերքելով այն պնդումները, թե այցը որևէ հատուկ ուղերձ հղելու նպատակ է հետապնդում։
«Մենք չպետք է չափազանց տարված լինենք ուղերձներ հղելով»,- ասաց նա՝ հավելելով, որ Ֆրանսիան տարածաշրջանում ունի «մտերիմ բարեկամներ», այդ թվում՝ Կանադան։
Անդրադառնալով Քարնիի հետ նախատեսված հանդիպմանը՝ Մակրոնն այն որակեց որպես «բարեկամության շատ ուժեղ դրսևորում» և մատնանշեց կանադացի ղեկավարի՝ Բրյուսելի հետ սերտացող հարաբերությունները։
Նա նաև նշեց Կանադայի՝ կարևորագույն հումքի և հազվագյուտ հողային տարրերի զգալի պաշարների, ինչպես նաև հեղուկացված բնական գազի (ՀԲԳ) արտադրության մասին։ Նա հայտարարեց, որ Ֆրանսիան և ԵՄ-ն ձգտելու են պայմանագրեր և պայմանավորվածություններ ձեռք բերել՝ Եվրոպայի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող հանքանյութերի և ՀԲԳ-ի մատակարարումն ապահովելու նպատակով։
Այս այցը տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատության ենթարկեց Օտտավային և ԵՄ-ին՝ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի այն հայտարարությունից հետո, թե Կանադան կարող է դառնալ միության առաջին «ասոցացված անդամը»։
Թրամփն այդ գաղափարը «ծիծաղելի» անվանեց, սակայն զգուշացրեց, որ եթե գործընթացն առաջ ընթանա և ինքն այն դիտարկի որպես «թշնամական քայլ», ապա Քարնի
Ըստ նրա գրասենյակի տվյալների՝ Քարնին Սեն Պիեռ և Միկելոն կժամանի տեղական ժամանակով մոտավորապես 12:30-ին։
Այնուհետև նա Մակրոնի հետ կմասնակցի «աշխատանքային ճաշի», որից հետո երկուսով կմասնակցեն ծաղկեպսակ դնելու արարողությանը։ Դրանից հետո նրանք համատեղ հայտարարությամբ հանդես կգան, նախքան Քարնիի՝ Օտտավա մեկնելը։
Հաջորդ շաբաթ Մակրոնը պետք է մեկնի Նյու Յորք՝ մասնակցելու ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեային, որտեղ ակնկալվում է նաև Գրենլանդիայի անվտանգության վերաբերյալ Թրամփի նախաձեռնած գործարքի ստորագրումը։
Շաբաթ օրը X սոցիալական ցանցում կատարած գրառման մեջ Մակրոնը նշել է, որ «շատ հպարտ և ուրախ» է Սեն Պիեռ և Միկելոնում գտնվելու համար։
«Օվկիանոսը բաժանում է մեզ, սակայն մեզ իսկապես միավորում են մեր արժեքները, ընդհանուր ճակատագիրը և Հանրապետությունը»,- գրել է նա։
Բաց մի թողեք
Բեռլինի ընտրությունների լարված եզրափակիչ փուլ. ո՞վ կհաղթի մայրաքաղաքում․ Լուսանկարներ
Եվրոպական միությունը սկսում է վերաիմաստավորել իր արտաքին սահմանների քաղաքական իմաստը
Դաշինք ստեղծելու առաջարկին սառն են վերաբերվել