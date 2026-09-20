Բեռլինի ընտրությունների լարված եզրափակիչ փուլ. ո՞վ կհաղթի մայրաքաղաքում․ Լուսանկարներ

«Ձախերը» (Die Linke) և ՔԴՄ-ն (CDU) պայքարում են առաջին տեղի համար, մինչդեռ AfD-ն և «Կանաչները» հետ են մնում, իսկ ՍԴՀԿ-ն (SPD) զգալի կորուստներ է կրում։ Ստորև ներկայացված է ակնարկ կուսակցությունների, առաջատար թեկնածուների, առանցքային խնդիրների և հնարավոր կոալիցիաների վերաբերյալ։
Կիրակի օրը բեռլինցիները կքվեարկեն՝ ընտրելու նոր նահանգային խորհրդարանը՝ Պատգամավորների պալատը (Abgeordnetenhaus)՝ Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում անցկացվող տարածաշրջանային ընտրություններին զուգահեռ։ Մրցապայքարը բաց է. վերջին հարցումների համաձայն՝ «Ձախերի» կուսակցությունը և ՔԴՄ-ն ընթանում են գրեթե հավասար՝ յուրաքանչյուրը ստանալով ձայների մոտ 20-23%-ը, իսկ AfD-ն (18%) և «Կանաչները» (16%) նրանցից քիչ են հետ մնում։ ՍԴՀԿ-ն, 10-12% ցուցանիշով, այժմ ակնհայտորեն զիջում է իր նախորդ՝ 2023 թվականի արդյունքին։
Սա նշանակում է, որ անորոշ է նաև, թե ինչպիսին կլինի քաղաքական պատկերը քվեարկությունից հետո։
Վերջին հարցումների համաձայն՝ ՔԴՄ-ի և ՍԴՀԿ-ի ներկայիս «սև-կարմիր» կոալիցիան այլևս մեծամասնություն չի ունենա։ Փոխվել է նաև ՔԴՄ-ի նախընտրական մարտավարությունը. գործող քաղաքապետ Կայ Վեգների փոխարեն որպես առաջատար թեկնածու հանդես է գալիս ֆինանսների և մշակույթի հարցերով սենատոր Շտեֆան Էվերսը։ Վեգները ամռանը՝ հունվարյան էլեկտրաէներգիայի անջատման հետ կապված իր գործողությունների հասցեին հնչած ամիսների քննադատությունից հետո, հայտարարեց, որ այլևս չի առաջադրվի որպես կուսակցության առաջատար թեկնածու։
Քաղաքականության առումով ՔԴՄ-ն կենտրոնանում է օրինականության և կարգուկանոնի, պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման և տնտեսական աճի վրա։ Այդ նպատակով նախատեսվում է ուժեղացնել ոստիկանությունն ու դատական համակարգը, արագացնել հաստատման ընթացակարգերը և թվայնացնել պետական կառավարումը։
Ընթացիկ հարցումների հիման վրա քննարկվում են կոալիցիայի մի քանի տարբերակներ, այդ թվում՝ «Ձախերի», «Կանաչների» և ՍԴՀԿ-ի կառավարությունը կամ ՔԴՄ-«Կանաչներ»-ՍԴՀԿ դաշինքը։ Արդյոք նման կազմավորումներ կստեղծվեն, կախված կլինի նաև Infratest dimap-ի կողմից անցկացված BerlinTREND ընթացիկ հարցումը (աղբյուրը՝ գերմաներենով) նմանատիպ պատկեր է ցույց տալիս. «Ձախեր» (Die Linke)՝ 21%, ՔԴՄ (CDU)՝ 20%, «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD)՝ 18%, «Կանաչներ»՝ 16% և ՍԴԿ (SPD)՝ 12%։
ՍԴԿ-ն պայքարում է կառավարությունում մնալու համար
Հարցումների համաձայն՝ Սոցիալ-դեմոկրատների (SPD) ցուցանիշները նվազել են՝ հասնելով 10-12%-ի։ 2023 թվականին նրանք դեռևս ունեին 18,4% աջակցություն։ Նրանց առաջատար թեկնածուն Բեռլինի ՍԴԿ-ի համանախագահ Շտեֆեն Կրախն է (Ստորին Սաքսոնիայից), որի դեմ Հաննովերի դատախազությունը հետաքննություն է վարում՝ կապված Բեռլինի ՍԴԿ-ին կատարված 9900 եվրոյի չափով նվիրատվության հետ։ Կրախը հերքում է մեղադրանքները և, չնայած դրանց, շարունակում է իր քարոզարշավը «Wieder Berlin» («Կրկին՝ Բեռլին») կարգախոսի ներքո։
Բովանդակային առումով ՍԴԿ-ն, ինչպես և մյուս կուսակցությունների մեծ մասը, կենտրոնանում է մատչելի բնակարանների, ներդրումների և արդյունավետ գործող ենթակառուցվածքների վրա։ Իր ծրագրում կուսակցությունը խոստանում է առաջիկա օրենսդրական շրջափուլում կառուցել 100 000 նոր բնակարան և նպատակ ունի նորակառույց նախագծերում սոցիալական բնակարանների մասնաբաժինը 30%-ից հասցնել 50%-ի։ Այն նաև նախատեսում է ներդրումներ կատարել ճանապարհների ու կամուրջների, դպրոցների, հիվանդանոցների և հասարակական տրանսպորտի ոլորտներում։
Մատչելի բնակարանների հարցը քարոզարշավի կենտրոնական թեմա է նաև մյուս կուսակցությունների համար։ Ըստ Բեռլինի քաղաքաշինության, շինարարության և բնակարանային տնտեսության հարցերով սենատի վարչության տվյալների՝ մայրաքաղաքում առկա է ավելի քան 100 000 նոր բնակարանի պակասուրդ։ Դրան գումարվում է մինչև 2040 թվականը Բեռլին տեղափոխվելու ակնկալվող մոտ 200 000 Ի տարբերություն դրա՝ «Ձախերը» (Die Linke) պահանջում են բնակարանային խոշոր ֆոնդերը փոխանցել հանրային սեփականությանը։ AfD-ն և FDP-ն մերժում են այս մոտեցումը և, ընդհակառակը, նախապատվությունը տալիս մասնավոր շինարարությանն ու կարգավորումների կրճատմանը։
«Ձախերը» հավակնում են «Կարմիր քաղաքապետարանին»
2023 թվականի ընտրություններից ի վեր «Ձախերը» զգալի աջակցություն են ստացել։ Այն ժամանակ նրանց ցուցանիշը 12,2% էր, իսկ ներկայիս հարցումներով այն տատանվում է 21-23%-ի սահմաններում՝ դարձնելով կուսակցությունը ընտրապայքարի երկու ամենաուժեղ ուժերից մեկը։
Կուսակցության առաջատար թեկնածու Էլիֆ Էրալփն իր քարոզարշավը կառուցում է հիմնականում վարձավճարների և սոցիալական քաղաքականության հարցերի շուրջ։ «Ձախերը», ի թիվս այլնի, պահանջում են բնակարանային խոշոր ֆոնդերի հանրայնացում և վարձակալների պաշտպանության ուժեղացում։ Կուսակցությունը նաև ցանկանում է, որ պետությունն ավելի մեծ դերակատարում ունենա հանրային տրանսպորտի, սոցիալական աջակցության և կլիմայական քաղաքականության ոլորտներում։
«Ձախերի» (Die Linke) առաջատար թեկնածու Էլիֆ Էրալփն իր քարոզարշավը կառուցում է հիմնականում բնակարանների վարձավճարների և սոցիալական քաղաքականության հարցերի շուրջ։ Կուսակցությունը, ի թիվս այլ հարցերի, պահանջում է բնակարանային մեծ ֆոնդի հանրայնացում և վարձակալների պաշտպանության ուժեղացում։ Կուսակցությունը նաև ցանկանում է, որ պետությունն ավելի մեծ դերակատարում ունենա հանրային տրանսպորտի, սոցիալական ապահովության և կլիմայական քաղաքականության ոլորտներում։
«Ձախերի» առաջատար թեկնածու Էլիֆ Էրալփի քարոզարշավի պաստառը
Այնուամենայնիվ, Բեռլինի «Ձախերի» քարոզարշավի վրա ստվեր է գցում այն բանավեճը, թե ինչպես է կուսակցությունը վերաբերվում հակասեմիտիզմին և Մերձավոր Արևելքի հակամարտությանը։ Պատճառներից մեկը ռեփեր Dahabflex-ի ելույթն էր օգոստոսի վերջին՝ «Ձախերի» Նոյկյոլն (Neukölln) շրջանային բաժանմունքի կազմակերպած քարոզչական միջոցառման ժամանակ, որտեղ նա վանկարկում էր «Yalla Yalla Intifada, Westbank, Palestine, Gaza» («Յալլա, յալլա, ինթիֆադա, Հորդանան գետի արևմտյան ափ, Պաղեստին, Գազա») և «Մահ Իսրայելի պաշտպանության բանակին» (IDF)։
CDU-ի (Քրիստոնեա-դեմոկրատական միություն) առաջատար թեկնածու Էվերսը մեղադրել է Էրալփին՝ իր կուսակցության ներսում հակասեմիտական դրսևորումների դեմ ոչ բավարար վճռականությամբ գործելու համար։ Էրալփը հերքում է այդ մեղադրանքը և ընդգծում հակասեմիտիզմի դեմ պայքարելու և հրեական համայնքի կյանքը պաշտպանելու իր հանձնառությունը։ Բեռլինի «Ձախերը» նաև ընդունել են հակասեմիտիզմի դեմ պայքարի սեփական ուղեցույցները և հայտարարում, որ ցանկանում են պաշտպանել քաղաքում հրեական համայնքի կյանքը։ Ինչպես հաղորդում է T-Online-ը, կուսակցության բեռլինյան ղեկավարությունը Նոյկյոլն շրջանի ներկայացուցիչներին հրավիրել է արտահերթ նիստի, որի ընթացքում, ըստ Էրալփի, «միաձայն որոշում է կայացվել, որ Dahabflex-ի ելույթը սխալ էր, և որ մենք մերժում ենք բռնության բոլոր ձևերը»։
Արդյո՞ք AfD-ն (Գերմանիայի այլընտրանք) նույնպես պատրաստվում է կրկնապատկել իր ձայների քանակը Բեռլինում
Արդյո՞ք AfD-ն Բեռլինում նույնպես պատրաստվում է կրկնապատկել իր ձայների քանակը։
AfD-ն (Գերմանիայի այլընտրանք) զգալի հաջողություններ է գրանցել նաև Բեռլինում։ 2023 թվականի կրկնակի ընտրություններում կուսակցությունը ստացել էր ձայների 9,1%-ը, իսկ այժմ հարցումների մեծ մասում ցուցանիշը տատանվում է 17-18%-ի սահմաններում։ Infratest dimap-ի վերջին՝ «BerlinTREND» հարցման տվյալներով՝ այն հասել է 18%-ի՝ դառնալով երրորդ ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժը՝ զիջելով միայն «Ձախերին» (Die Linke) և CDU-ին (Քրիստոնեա-դեմոկրատական միություն)։ 2023 թվականի համեմատ կուսակցությունը գրեթե կրկնապատկել է իր ձայների մասնաբաժինը։
Կուսակցությունը կրկին գլխավորում է Քրիստին Բրինկերը, ով արդեն երրորդ անգամ է առաջադրվում որպես AfD-ի գլխավոր թեկնածու։ Այնուամենայնիվ, ինչպես «Կանաչների» դեպքում, Բրինկերը լայնորեն հայտնի չէ հանրությանը։ Infratest dimap-ի ընթացիկ հարցման համաձայն՝ հարցվածների մոտ երկու երրորդը նշում է, որ չի ճանաչում Բրինկերին կամ բավարար չափով տեղեկացված չէ նրա մասին՝ կարծիք կազմելու համար։ Իրավիճակը նման է «Կանաչների» ներկայացուցիչ Վերներ Գրաֆի պարագային։
Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում AfD-ն հիմնականում կենտրոնանում է միգրացիայի և ներքին անվտանգության խնդիրների վրա։ Կուսակցությունը պահանջում է դադարեցնել ապաստան հայցողների ընդունումը Բեռլինում և իրականացնել «անհապաղ արտաքսում բոլոր այն անձանց (մինչև 20 000 մարդ), որոնք պարտավոր են լքել երկիրը»։
Սուբսիդավորվող և պետական բնակֆոնդի բնակարանների բաշխման հարցում AfD-ն առաջարկում է կիրառել միավորների համակարգ՝ նախապատվությունը տալով այն բեռլինցիներին, ովքեր երկար ժամանակ բնակվում են քաղաքում և աշխատում են «համակարգի համար կենսական նշանակություն ունեցող ոլորտներում», ինչպիսիք են ոստիկանությունը, հրշեջ ծառայությունը, առողջապահությունը կամ աղբահանությունը։ Բացի այդ, կուսակցությունը նպատակահարմար է համարում խրախուսել շինարարությունը՝ վերացնելով անշարժ գույքի փոխանցման հարկը կամ արագացնելով նախագծերի հաստատման գործընթացը։
Չնայած հարցումներում գրանցված բարձր ցուցանիշներին՝ կուսակցությունը շարունակում է դուրս մնալ կառավարման գործընթացից. CDU-ն, SPD-ն, «Կանաչները» և «Ձախերը» բացառում են AfD-ի հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։
Արդյոք «Կանաչները» կդառնա՞ն կառավարություն ձևավորող վճռորոշ ուժը։
Ներկայումս հարցումները «Կանաչների» համար ցույց են տալիս մոտ 16,5% աջակցություն, ինչը զգալիորեն ցածր է 2023 թվականին գրանցված 18,4% արդյունքից։ Այնուամենայնիվ, նրանք կարող են առանցքային դեր խաղալ կառավարության ձևավորման գործում. ընթացիկ կանխատեսումների համաձայն՝ թե՛ «Ձախեր»-«Կանաչներ»-SPD դաշինքը, թե՛ CDU-«Կանաչներ»-SPD կոալիցիան կունենան անհրաժեշտ մեծամասնությունը։
Կուսակցության առաջատար թեկնածու Վերներ Գրաֆը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում փորձում է «Կանաչներին» ներկայացնել ավելի քիչ կոնֆլիկտային լույսի ներքո։ Նա ցանկանում է խուսափել վերջին տարիների խոշոր վեճերից, օրինակ՝ Ֆրիդրիխշտրասեի (Friedrichstrasse) շուրջ ծագած տարաձայնություններից։ Գրաֆն անձամբ rbb-ին հայտնել է, որ «Կանաչները» «դասեր են քաղել դրանից»։ Սուր բևեռացում առաջացնող պահանջների փոխարեն նա որդեգրում է ավելի պրագմատիկ մոտեցում և իրեն ներկայացնում որպես մեկը, ով կարող է միավորել տարբեր կուսակցությունների։
Ընտրական գործընթացում՝ քվեարկության օրվանից կարճ ժամանակ առաջ, թե՛ «Ձախերի» առաջատար թեկնածու Էրալպը, թե՛ SPD-ի առաջատար թեկնածու Կրախը բացահայտորեն հայտնել են «Կանաչների» հետ համագործակցելու պատրաստակամության մասին։ Գրաֆը դրական ազդակ է տվել դաշինք կազմելու հարցում և կոչ արել ձևավորել «առաջադեմ կառավարություն»։ Նա բացառում է AfD-ի հետ որևէ համագործակցություն։
Volt-ը, FDP-ն և BSW-ն պայքարում են խորհրդարան անցնելու համար
Խոշոր կուսակցությունների կողքին Volt-ը, FDP-ն և BSW-ն նույնպես պայքարում են Բեռլինի խորհրդարան (Abgeordnetenhaus) անցնելու համար։ Երեքի համար էլ վճռորոշ խոչընդոտը 5%-անոց շեմն է։ Volt-ն առաջին անգամ է մասնակցում Բեռլինի խորհրդարանի ընտրություններին և հիմնականում կենտրոնանում է թվայնացման, վարչական բարեփոխումների և բնակարանաշինության արագացման վրա։
FDP-ն ցանկանում է վերադառնալ նահանգային խորհրդարան՝ իր առաջատար թեկնածու Քրիստոֆ Մեյերի գլխավորությամբ, և հանդես է գալիս հօգուտ կարգավորումների կրճատման, մասնավոր ներդրումների ավելացման ու սեփական բնակարան ունենալու հնարավորության։ Նախընտրական արշավի վերջին փուլում Մեյերին աջակցում է նաև կուսակցության նախագահ Վոլֆգանգ Կուբիցկին, ով մի քանի անգամ նրա հետ հանդես է եկել Բեռլինում։
BSW-ի, Volt-ի և FDP-ի նախընտրական պաստառները Բեռլինում
«Սահրա Վագենկնեխտի դաշինքը» (BSW) հարցումներում ունի 3-4% աջակցություն, ուստի ստիպված է պայքարել խորհրդարան անցնելու շեմը հաղթահարելու համար։ Կուսակցությունն առաջին անգամ է մասնակցում Բեռլինի խորհրդարանի ընտրություններին, իսկ դրա ղեկավարներն են Ալեքսանդր Քինգը և Միխաել Լյուդերսը։
Այս քարոզարշավում արտաքին և խաղաղության քաղաքականության հարցերը նահանգային ընտրությունների համար անսովոր մեծ նշանակություն են ստացել։ Քինգը կոչ է անում վերջ տալ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին և բանակցություններ սկսել Մոսկվայի հետ։ BSW-ն նաև ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ և թիրախավորում է ռուսալեզու բեռլինցիներին։ Բացի այդ, կուսակցությունը ցանկանում է թույլ չտալ Ֆրիդրիխշտրասե փողոցում գտնվող և Ռուսաստանի կողմից շահագործվող «Ռուսական տան» փակումը։
Վանդալիզմ․ վնասված նախընտրական պաստառներ
Բեռլինում ընթացող նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում՝ օգոստոսի 2-ից սեպտեմբերի 16-ն ընկած ժամանակահատվածում, ոստիկանությունը գրանցել է նախընտրական պաստառների վնասման ավելի քան 1300 դեպք։
Ըստ «Bild»-ի տվյալների (պարբերականը համապատասխան վիճակագրական տվյալներ էր պահանջել Բեռլինի ոստիկանությունից)՝ հատկապես հաճախ վնասվում են «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցության պաստառները․ քաղաքում մինչ այժմ գրանցվել է այդ կուսակցության պաստառներին հասցված վնասի 801 դեպք։ Հաջորդ տեղերում են ՔԴՄ-ն (CDU)՝ 148 դեպքով, անկախ թեկնածուներն ու ցուցակները՝ 102, «Ձախերը» (Die Linke)՝ 95, ՍԴԿԳ-ն (SPD)՝ 88, «Դաշինք 90/Կանաչներ»-ը՝ 37, ԱԴԿ-ն (FDP)՝ 30, BSW-ն՝ 16, «Volt»-ը՝ 13 և Էկոլոգիական դեմոկրատական կուսակցությունը (ÖDP)՝ 2 դեպքով։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը կարևորում է Կանադայի հետ հարաբերությունները Սեն Պիեռ և Միկելոն կատարած այցի ընթացքում
Եվրոպական միությունը սկսում է վերաիմաստավորել իր արտաքին սահմանների քաղաքական իմաստը
Դաշինք ստեղծելու առաջարկին սառն են վերաբերվել