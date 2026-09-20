Ֆրանսիայի պետական ​​պարտքը հասնում է 1978 թվականից ի վեր ամենաբարձր մակարդակին

Ֆրանսիան եվրագոտում պարտքի ամենամեծ ծավալն ունեցող երրորդ երկիրն է՝ զիջելով միայն Հունաստանին և Իտալիային:
Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարությունը շաբաթ օրը հայտնել է, որ երկրի պարտքը շարունակում է աճել և այս տարի կհասնի 1978 թվականից ի վեր ամենաբարձր մակարդակին՝ բյուջեի դեֆիցիտի կտրուկ աճի պատճառով։
Նախարարության աղբյուրը լրագրողներին հայտնել է, որ պետական պարտքը 2026 թվականին կկազմի ՀՆԱ-ի 119,3%-ը, իսկ 2027 թվականին՝ 121,7%-ը. սա ավելի քան կրկնակի գերազանցում է ԵՄ անդամ երկրների համար սահմանված՝ ՀՆԱ-ի 60% կազմող պարտքի սահմանային ցուցանիշը։
Ֆրանսիայի վիճակագրական ծառայության (Insee) տվյալներով՝ նման ցուցանիշներ չեն գրանցվել 1978 թվականից ի վեր։
Աղբյուրը նշել է, որ Ֆրանսիայի պարտքի աճը տեղի է ունենում «ավտոմատ կերպով»՝ որպես «բարձր մակարդակի վրա մնացող դեֆիցիտի հետևանք»։
Ֆրանսիան եվրագոտում պարտքի ամենամեծ ծավալն ունեցող երրորդ երկիրն է՝ զիջելով միայն Հունաստանին և Իտալիային։ Իսպանիայում պարտքը հուլիսին գերազանցել է ՀՆԱ-ի 100%-ը, իսկ Պորտուգալիան նախատեսում է մինչև 2025 թվականը պարտքը հասցնել ՀՆԱ-ի 90%-ից ցածր մակարդակի։
ԵՄ կանոնների համաձայն՝ պետական բյուջեի դեֆիցիտը չպետք է գերազանցի ՀՆԱ-ի 3%-ը։
Սակայն անցյալ տարի այն կազմել է ՀՆԱ-ի 5,1%-ը, իսկ կառավարության կանխատեսմամբ՝ այս տարի կհասնի 5,4%-ի։
Ֆրանսիան, որը վերջին երկու տարիների ընթացքում գտնվում է ԵՄ հատուկ վերահսկողության ներքո՝ վերոնշյալ բարձր ցուցանիշների պատճառով, ակնկալում է, որ հաջորդ տարի՝ նախագահի և կառավարության ընտրությունների անցկացման ժամանակ, դե Սակայն, հաշվի առնելով մոտալուտ ընտրությունները, նա խորհրդարանին թողեց որոշելու առավել զգայուն միջոցառումների հարցը, ինչպիսին է կառավարության առաջարկը՝ կրճատելու թոշակառուների համար նախատեսված հարկային արտոնությունները։
«Le Parisien» օրաթերթին տված հարցազրույցում ֆինանսական վերահսկող մարմնի ղեկավարը նշել է, որ ընթացքը շտկելու համար դեռ ժամանակ կա։
«Ճգնաժամը ո՛չ անխուսափելի է, ո՛չ էլ երաշխավորված, և այն միակ հնարավոր ելքը չէ», – ասել է Ամելի դը Մոնշալենը։
«Ֆրանսիան դատապարտված չէ, եթե կայացվող որոշումները լինեն արագ և պատասխանատու», – պնդել է նա։
Վերջերս վերանայվել և նվազեցվել է 2026 թվականի տնտեսական աճի կանխատեսումը, քանի որ Ֆրանսիայի տնտեսության վրա բացասաբար են ազդել սպառողական ծախսերի ցածր մակարդակը և, վերջին շրջանում, էներգակիրների գների կտրուկ աճը՝ պայմանավորված Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի մղած պատերազմով։
Բաց մի թողեք
Ո՞վ է կառուցելու Հայաստանի նոր ատոմակայանը
Ռոմանոս Պետրոսյանն այցելել է «Ղարս» մասնաճյուղ, «Գյումրի», «Ախուրյան» և «Անի» էլեկտրական ցանցեր, աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրել
Հինգ ԵՄ առաջնորդներ. Եվրոպան պետք է ավելի լավ ծախսեր կատարի, ոչ թե պարզապես ավելի շատ