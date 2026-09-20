Գերմանիայի բարձրաստիճան զինվորականը կգլխավորի ՆԱՏՕ-ի բարձրագույն ռազմական մարմինը

Կարստեն Բրոյերը, ով համարվում էր պաշտոնի հիմնական հավակնորդը, ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի նախագահի պաշտոնի համար մղվող պայքարում գերազանցեց կանադացի Ջենի Կարինյանին։
Գերմանիայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Կարստեն Բրոյերը կստանձնի ՆԱՏՕ-ի բարձրագույն ռազմական մարմնի նախագահի պաշտոնը այն բանից հետո, երբ շաբաթ օրը կայացած գաղտնի քվեարկության արդյունքում դաշինքի բարձրաստիճան գեներալների մեծամասնությունը պաշտպանեց նրա թեկնածությունը։
Բրոյերը, ով 2023 թվականից ղեկավարում է Գերմանիայի զինված ուժերը, Կոպենհագենում կայացած փակ քվեարկության ընթացքում ստացավ ՆԱՏՕ-ի անդամ 32 երկրների զինված ուժերի ղեկավարներից առնվազն 17-ի աջակցությունը՝ դառնալով ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի նախագահ։
«Շնորհավորանքներ գեներալ Կարստեն Բրոյերին», – X սոցիալական ցանցում գրել է գործող նախագահ, իտալացի ծովակալ Ջուզեպպե Կավո Դրագոնեն՝ հայտնելով ընդունված որոշման մասին։ – «Ձեր օպերատիվ դատողականությունը, դաշինքի գործունեությանը խորապես ծանոթ լինելը և Գերմանիայի զինված ուժերի ղեկավարման փորձը մեծ օգուտ կբերեն ՆԱՏՕ-ին»։
Բրոյերը կփոխարինի Դրագոնեին հաջորդ տարվա հուլիսին և կպաշտոնավարի երեք տարի ժամկետով։
Մնացած քվեարկությունները գաղտնի են պահվել՝ անհավատարմության և արդյունքների շուրջ պառակտումների առաջացման ռիսկից խուսափելու համար, ասել է ՆԱՏՕ-ի մի պաշտոնյա, որին անանուն մնալու հնարավորություն է տրվել։
Գերմանացի չորսաստղանի գեներալը այդ պաշտոնի համար հաղթել է Կանադայի պաշտպանության նախարար Ջենի Կարինյանին։ Նա համարվում էր ֆավորիտ՝ հաշվի առնելով Բեռլինի կարգավիճակը որպես Եվրոպայի պաշտպանության ոլորտի ամենամեծ ծախսատար և Վաշինգտոնի կողմից անուղղակի աջակցությունը։ Բրոյերը քարոզարշավ էր ծավալել Գերմանիայի առաջատար դերի համար պաշտպանության ծախսերի հարցում, քանի որ եվրոպացի դաշնակիցները ԱՄՆ ճնշման տակ են՝ իրենց պաշտպանության վրա վերահսկողությունը ստանձնելու համար։
2024 թվականից ի վեր Օտտավայի գլխավոր գեներալ Կարինյանը խոսել է ռազմական կոմիտեի դերի վերակենդանացման և ՆԱՏՕ-ի ներսում տրանսատլանտյան միասնության կայունության մասին։ Կանադայի և ԱՄՆ-ի միջև լարված երկկողմանի կապերը ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաների կողմից ընկալվել են որպես Կարինյանի գործն ավելի դժվարացնող։
Արդյունքը ընդգծում է Բեռլինի աճող դերը դաշինքում, քանի որ այն ստանձնում է բարձրաստիճան զինվորական պաշտոններ և ստանձնում է առաջնագծի պետությունների պաշտպանության ավելի մեծ գործառնական պատասխանատվություն՝ Էստոնիայի և Լատվիայի վրա կենտրոնացած տարածաշրջանային բանակային հրամանատարությամբ և Լիտվայում մշտական տեղակայմամբ։
ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի նախագահից սպասվում է, որ նա դաշնակիցներին կտա անկեղծ ռազմական խորհուրդներ՝ օգնելով գնահատել գործողությունների իրագործելիությունը, ֆինանսավորումը և հնարավորությունները։ Նրանք վերահսկում են ՆԱՏՕ-ի ռազմական անձնակազմի տասնյակ աշխատանքային խմբեր և միջնորդում են ռազմական խորհուրդների ձևակերպման հարցում համաձայնության հասնելու հարցում։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանը չի կարող «ահաբեկման» միջոցով ազդել ֆրանսիացիների վրա. Լը Պեն
Բեռլինը և «Մեկպոմը» պատրաստվում են վճռորոշ նշանակություն ունեցող նահանգային ընտրությունների
Բեռլինի ընտրարշավի առանցքում՝ սեփականությունը բռնագրավելու ծայրահեղ ձախերի նախաձեռնությունը