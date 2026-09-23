23/09/2026

EU – Armenia

Վերջին տասնամյակում առաջին անգամ ավելի շատ եվրոպացիներ են ճանապարհորդում գնացքով, քան ավտոբուսով

infomitk@gmail.com 23/09/2026 1 min read

Ավտոմեքենաները շարունակում են մնալ Եվրոպայում ճանապարհորդելու հիմնական միջոցը։ Այնուամենայնիվ, վերջին տասնամյակում առաջին անգամ գնացքները շրջանցել են ավտոբուսներին, մինչդեռ նույն ժամանակահատվածում տրանսպորտի բոլոր տեսակների մեջ ամենաարագ աճը գրանցել է օդային տրանսպորտը։

Ինքնաթիռներ, գնացքներ և ավտոմեքենաներ… Արդյոք եվրոպացիները փոխում են տեղաշարժվելու իրենց սովորությունները։

Eurostat-ի վերջին տվյալների համաձայն՝ պատասխանը, կարծես, դրական է, թեև գործընթացը դանդաղ է ընթանում։ Այդուհանդերձ, ավտոմեքենաները շարունակում են մնալ մայրցամաքում ճանապարհորդելու ամենանախընտրելի միջոցը։

2024 թվականին ԵՄ-ում ուղևորափոխադրումների 69,2%-ն իրականացվել է ավտոմեքենաներով։ Սա դեռևս տեղաշարժման ամենատարածված միջոցն է, սակայն դրա մասնաբաժինը դանդաղորեն նվազում է։

2014 թվականից ի վեր առաջին անգամ գնացքները շրջանցել են ավտոբուսներն ու տրոլեյբուսները։ Երկաթուղային տրանսպորտի մասնաբաժինը հասել է 7,5%-ի՝ փոքր-ինչ գերազանցելով ավտոբուսների ցուցանիշը (7,3%)։

Սա համեստ փոփոխություն է. երկու տեսակներն էլ զգալիորեն զիջում են ավտոմեքենաներին, սակայն սա կարևոր ցուցանիշ է, որը չէր գրանցվել վերջին տասնամյակում։ Ծովային փոխադրումները շարունակել են կազմել ընդհանուր ծավալի ամենափոքր մասը՝ մնալով գրեթե անփոփոխ՝ 0,4% մակարդակին։

Եթե հետ նայենք անցած տասնամյակին, պատկերն ավելի հստակ կդառնա։ Տրանսպորտի ոչ մի տեսակ չի աճել այնքան արագ, որքան օդային տրանսպորտը, որի ցուցանիշն աճել է 3,6 տոկոսային կետով՝ 2014 թվականի համեմատ։

Սա զգալիորեն գերազանցում է նույն ժամանակահատվածում երկաթուղային տրանսպորտի գրանցած 0,9 տոկոսային կետ աճը. սա երկրորդ, ավելի աննկատ փոփոխությունն է, որը տեղի է ունենում գնացքների՝ ավտոբուսներին շրջանցելու՝ լայնորեն քննարկվող միտմանը զուգահեռ։

Մինչդեռ ավտոմեքենաների մասնաբաժինը տասնամյակի ընթացքում նվազել է 2,9 տոկոսային կ Նիդերլանդները (77%) և Ֆինլանդիան (75%-ից ավելին) քիչ են զիջում առաջատարներին. այս երեք երկրներն էլ ԵՄ-ում մեքենաներից ամենաշատ կախվածություն ունեցողների շարքում են։

Մինչդեռ Խորվաթիայում օդային փոխադրումները գրեթե կենսակերպի մաս են կազմում՝ ապահովելով բոլոր ուղևորությունների գրեթե կեսը (45,6%), ինչը, հավանաբար, պայմանավորված է երկրի կղզիային աշխարհագրությամբ և զբոսաշրջությունից ունեցած մեծ կախվածությամբ։ Նմանատիպ պատճառներով ԵՄ-ում օդային փոխադրումներից ամենաշատ կախված երկրների շարքում են նաև Բուլղարիան (30,3%) և Կիպրոսը (25,3%)։

Երկաթուղային տրանսպորտն ամենամեծ կշիռն ունի Հունգարիայում (բոլոր ուղևորությունների 11,3%-ը) և Ավստրիայում (10%-ից մի փոքր ավելին)։ Ավտոբուսային փոխադրումներն ամենատարածվածն են Մալթայում, Իռլանդիայում և Հունգարիայում՝ այն երկրներում, որտեղ երկաթուղային ցանցերը համեմատաբար սահմանափակ են։

Ինչ վերաբերում է ծովային փոխադրումներին, ապա այստեղ առաջատար են կղզիային և ծովափնյա պետությունները՝ Էստոնիան, Մալթան և Խորվաթիան, թեև նույնիսկ այդ երկրներում դրանք կազմում են ընդհանուր ուղևորությունների չնչին մասը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական կենտրոնամետ աջերը բաժանվում են «Արտադրված է Եվրոպայում» հարցի շուրջ

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան զբոսաշրջիկներ ընդունող 4-րդ երկիրն է աշխարհում

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը հստակ նշել է՝ ում հետ են բանակցում նոր ատոմակայանի հարցով

23/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վերջին տասնամյակում առաջին անգամ ավելի շատ եվրոպացիներ են ճանապարհորդում գնացքով, քան ավտոբուսով

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեպի դաշնություն. եթե ԵՄ-ն անհապաղ քայլեր չձեռնարկի, ընդլայնումը կարող է անհնարին դառնալ, իսկ հաջողության հասնելու հավանականությունը՝ գրեթե զրոյական

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարո՞ղ ենք արդյոք դեռևս Ռուսաստանի՝ ԵՄ-ի դեմ ուղղված ռազմավարությունը «հիբրիդային» անվանել

23/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պետք է հաղթահարի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցում «հոգնածությունը». Դոմբրովսկիս

23/09/2026 infomitk@gmail.com