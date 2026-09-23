Վերջին տասնամյակում առաջին անգամ ավելի շատ եվրոպացիներ են ճանապարհորդում գնացքով, քան ավտոբուսով

Ավտոմեքենաները շարունակում են մնալ Եվրոպայում ճանապարհորդելու հիմնական միջոցը։ Այնուամենայնիվ, վերջին տասնամյակում առաջին անգամ գնացքները շրջանցել են ավտոբուսներին, մինչդեռ նույն ժամանակահատվածում տրանսպորտի բոլոր տեսակների մեջ ամենաարագ աճը գրանցել է օդային տրանսպորտը։
Ինքնաթիռներ, գնացքներ և ավտոմեքենաներ… Արդյոք եվրոպացիները փոխում են տեղաշարժվելու իրենց սովորությունները։
Eurostat-ի վերջին տվյալների համաձայն՝ պատասխանը, կարծես, դրական է, թեև գործընթացը դանդաղ է ընթանում։ Այդուհանդերձ, ավտոմեքենաները շարունակում են մնալ մայրցամաքում ճանապարհորդելու ամենանախընտրելի միջոցը։
2024 թվականին ԵՄ-ում ուղևորափոխադրումների 69,2%-ն իրականացվել է ավտոմեքենաներով։ Սա դեռևս տեղաշարժման ամենատարածված միջոցն է, սակայն դրա մասնաբաժինը դանդաղորեն նվազում է։
2014 թվականից ի վեր առաջին անգամ գնացքները շրջանցել են ավտոբուսներն ու տրոլեյբուսները։ Երկաթուղային տրանսպորտի մասնաբաժինը հասել է 7,5%-ի՝ փոքր-ինչ գերազանցելով ավտոբուսների ցուցանիշը (7,3%)։
Սա համեստ փոփոխություն է. երկու տեսակներն էլ զգալիորեն զիջում են ավտոմեքենաներին, սակայն սա կարևոր ցուցանիշ է, որը չէր գրանցվել վերջին տասնամյակում։ Ծովային փոխադրումները շարունակել են կազմել ընդհանուր ծավալի ամենափոքր մասը՝ մնալով գրեթե անփոփոխ՝ 0,4% մակարդակին։
Եթե հետ նայենք անցած տասնամյակին, պատկերն ավելի հստակ կդառնա։ Տրանսպորտի ոչ մի տեսակ չի աճել այնքան արագ, որքան օդային տրանսպորտը, որի ցուցանիշն աճել է 3,6 տոկոսային կետով՝ 2014 թվականի համեմատ։
Սա զգալիորեն գերազանցում է նույն ժամանակահատվածում երկաթուղային տրանսպորտի գրանցած 0,9 տոկոսային կետ աճը. սա երկրորդ, ավելի աննկատ փոփոխությունն է, որը տեղի է ունենում գնացքների՝ ավտոբուսներին շրջանցելու՝ լայնորեն քննարկվող միտմանը զուգահեռ։
Մինչդեռ ավտոմեքենաների մասնաբաժինը տասնամյակի ընթացքում նվազել է 2,9 տոկոսային կ Նիդերլանդները (77%) և Ֆինլանդիան (75%-ից ավելին) քիչ են զիջում առաջատարներին. այս երեք երկրներն էլ ԵՄ-ում մեքենաներից ամենաշատ կախվածություն ունեցողների շարքում են։
Մինչդեռ Խորվաթիայում օդային փոխադրումները գրեթե կենսակերպի մաս են կազմում՝ ապահովելով բոլոր ուղևորությունների գրեթե կեսը (45,6%), ինչը, հավանաբար, պայմանավորված է երկրի կղզիային աշխարհագրությամբ և զբոսաշրջությունից ունեցած մեծ կախվածությամբ։ Նմանատիպ պատճառներով ԵՄ-ում օդային փոխադրումներից ամենաշատ կախված երկրների շարքում են նաև Բուլղարիան (30,3%) և Կիպրոսը (25,3%)։
Երկաթուղային տրանսպորտն ամենամեծ կշիռն ունի Հունգարիայում (բոլոր ուղևորությունների 11,3%-ը) և Ավստրիայում (10%-ից մի փոքր ավելին)։ Ավտոբուսային փոխադրումներն ամենատարածվածն են Մալթայում, Իռլանդիայում և Հունգարիայում՝ այն երկրներում, որտեղ երկաթուղային ցանցերը համեմատաբար սահմանափակ են։
Ինչ վերաբերում է ծովային փոխադրումներին, ապա այստեղ առաջատար են կղզիային և ծովափնյա պետությունները՝ Էստոնիան, Մալթան և Խորվաթիան, թեև նույնիսկ այդ երկրներում դրանք կազմում են ընդհանուր ուղևորությունների չնչին մասը։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական կենտրոնամետ աջերը բաժանվում են «Արտադրված է Եվրոպայում» հարցի շուրջ
Թուրքիան զբոսաշրջիկներ ընդունող 4-րդ երկիրն է աշխարհում
Փաշինյանը հստակ նշել է՝ ում հետ են բանակցում նոր ատոմակայանի հարցով