Հունգարիան նոր կառավարության օրոք կտրուկ կրճատում է ԵՄ-ից պաշտպանական վարկ ստանալու հայտը

Ուրբաթ օրը Բրյուսելը հայտարարեց, որ Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարի վարչակազմը զգալիորեն կրճատել է ԵՄ-ից պաշտպանական վարկի համար ներկայացված հայտի չափը՝ 16,4 միլիարդ եվրոյից հասցնելով 5,4 միլիարդ եվրոյի։
Հունգարիայի իշխանությունները տեղեկացրել են Բրյուսելին, որ մտադիր են սահմանափակել ԵՄ-ի «Անվտանգության գործողություն Եվրոպայի համար» (SAFE) ծրագրի շրջանակում պաշտպանական վարկի հայտը 5,4 միլիարդ եվրոյով. այս մասին ուրբաթ օրը հաստատել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Թոմաս Ռենիեն։
Վերջին ցուցանիշը կազմում է Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կողմից սկզբնապես պահանջված 16,4 միլիարդ եվրոյի կեսից պակաս մասը։
Սկզբնական առաջարկը վիճարկվել էր Օրբանի իրավահաջորդի՝ Պետեր Մագյարի կողմից, ով պաշտոնը ստանձնել էր ապրիլին։ Ենթադրվում է, որ Մագյարը ցանկացել է վերանայել սկզբնական առաջարկը՝ նախկին կառավարության հետ կապված կոռուպցիոն հնարավոր ռիսկերի պատճառով։
«Մենք միշտ էլ հստակ դիրքորոշում ենք ունեցել Հունգարիայի նոր իշխանությունների և կառավարության հետ՝ նշելով, որ նրանք կարող են գնահատել իրավիճակը, և այժմ նրանք որոշել են վերցնել ավելի քիչ գումար, քան մենք սկզբնապես հատկացրել էինք Հունգարիային», – հավելել է Ռենիեն։
Միևնույն ժամանակ, ուրբաթ օրը հաստատվել է նաև Իտալիայի SAFE պաշտպանական վարկի չափը. Ռենիեն հայտնել է, որ Իտալիան պաշտոնապես հայտ է ներկայացրել 8 միլիարդ եվրո ստանալու համար՝ ծրագրի շրջանակում։
Սա նույնպես կազմում է Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի կառավարության կողմից սկզբնապես ակնկալվող 14,9 միլիարդ եվրոյի մոտավորապես կեսը։
Այս հայտարարությանը նախորդել են Բրյուսելի և Հռոմի միջև լարված բանակցություններ հատկացման վերաբերյալ, որը երբեք պաշտոնապես չի հաստատվել, սակայն, այնուամենայնիվ, մտահոգություն է առաջացրել երկու մայրաքաղաքների միջև։
SAFE ցածր տոկոսադրույքով վարկավորման ծրագիրը գործարկվել է Բ Ծրագրի համաձայն՝ ձեռք բերվող սպառազինության համակարգի արժեքի առնվազն 65%-ը պետք է ապահովվի ԵՄ անդամ պետությունից, Ուկրաինայից կամ Եվրոպական տնտեսական տարածքին կամ Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիային անդամակցող երկրից։
Մնացած 35%-ը կարող է ապահովվել ցանկացած երրորդ երկրից։
Բաց մի թողեք
Մոլդովայում արտակարգ դրություն է հայտարարված էներգետիկայի և ջրային ռեսուրսների հետ կապված
Կրակահերթի կենտրոնում. կոնյակն իր վրա է զգում Եվրոպայի առևտրային պատերազմների հետևանքները
ԵՄ երկրները համաձայնել են տրամադրել Ուկրաինային նախատեսված՝ երկար ժամանակով կասեցված 6,6 միլիարդ եվրոյի չափով ռազմական օգնությունը