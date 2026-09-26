Կրակահերթի կենտրոնում. կոնյակն իր վրա է զգում Եվրոպայի առևտրային պատերազմների հետևանքները

Ֆրանսիացի կոնյակ արտադրողները պայքարում են վաճառքի անկման դեմ, քանի որ Չինաստանի և ԱՄՆ-ի հետ առևտրային վեճերը ճնշում են գործադրում արտահանումից կախված այս ոլորտի վրա՝ ստիպելով խաղողագործներին աջակցություն փնտրել ԵՄ-ից։
Մինչ Ֆրանսիայի հարավ-արևմուտքում ավարտին է մոտենում կոնյակի հումքի՝ խաղողի բերքահավաքը, խաղողագործներն արդեն գիտեն, որ իրենց սպասվում է ևս մեկ դժվարին տարի։
Կոնյակ արտադրողները լուրջ խնդիրների առջև են կանգնել։ Այս սաթագույն խմիչքը, որն ունի 300-ամյա պատմություն, արտադրվում է բացառապես Շարանտ գետի ավազանում, սակայն այն հայտնվել է ԵՄ-ի և Չինաստանի միջև առևտրային պատերազմների, ինչպես նաև արտահանման հիմնական շուկայի՝ ԱՄՆ-ի հետ լարված հարաբերությունների կիզակետում։
Արդեն մի քանի ամիս է՝ արտադրողները գրեթե անզոր հետևում են, թե ինչպես է սահմանափակվում մուտքը դեպի այդ երկու շուկաներ։
Ոլորտն ունի պատմական կապ ԵՄ-ի հետ։ Ֆրանսիացի պետական գործիչ Ժան Մոնեն՝ ԵՄ-ի հիմնադիր հայրերից մեկը, սերում էր կոնյակ արտադրող ընտանիքից և աշխատում էր ընտանեկան բիզնեսում։
Այսօր, սակայն, ոլորտը ճգնաժամային վիճակում է, քանի որ վաճառքի ծավալները կտրուկ նվազում են։ Կոնյակի արտադրությունը մեծապես կախված է արտաքին շուկաներից. արտադրանքի 98%-ն արտահանվում է ԵՄ-ի սահմաններից դուրս։
Առևտրային պատերազմների «կողմնակի վնասը»
Ուշագրավ է, որ այս տարվա երաշտը նպաստել է առաջարկի և նվազող պահանջարկի միջև անհամապատասխանության կրճատմանը։
«Մենք կարծում էինք, որ բերքը խոստումնալից կլինի, սակայն ի վերջո երաշտն իր բացասական ազդեցությունն ունեցավ», – Euronews-ին ասել է Գոնդվիլի խաղողագործ Մաթյո Օժիեն։ «Սովորական տարվա համեմատ՝ տնտեսական տեսանկյունից բերքի 30-40% նվազում ենք արձանագրում։ Կարելի է ասել՝ բնությունն օգնում է կարգավորել ավելցուկները»։
2023 թվականից ի վեր կոնյակի վաճառքի ծավալները 230 միլիոն շշից նվազել են մինչև 140 միլիոնի։ Արտադրող չորս խոշորագույն ընկերությունները՝ Rémy Martin-ը, Hennessy-ն, Martell-ը և Courvoisier-ն, ստիպված են եղել կրճատ «Մենք դարձանք կողմնակի զոհը այն առևտրային պատերազմի, որը 2023 թվականին սկսվեց Բրյուսելի և Պեկինի միջև՝ կապված չինական էլեկտրական մեքենաների (EV) հետ, որոնք ԵՄ շուկայի համար խորհրդանշական ապրանք են», – Euronews-ին հայտնել է Կոնյակի ազգային միջճյուղային բյուրոյի (BNIC) տնօրեն Ռաֆայել Դելպեշը։
Ֆրանսիան չինական էլեկտրական մեքենաների դեմ ԵՄ-ի ձեռնարկած քայլերի ամենաակտիվ կողմնակիցներից էր՝ մտավախություն ունենալով, որ պետական սուբսիդիաները չինացի արտադրողներին անարդարացի առավելություն են տալիս եվրոպական ավտոարտադրողների նկատմամբ։
Պեկինը պատասխան քայլեր ձեռնարկեց՝ թիրախավորելով եվրոպական բրենդին։ 2024 թվականին այն սահմանեց մինչև 34,8% կազմող ժամանակավոր տուրքեր՝ ընդամենը մի քանի օր անց այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ն մինչև 35,3% տուրքեր էր սահմանել չինական էլեկտրական մեքենաների համար։
Ավելի ուշ Չինաստանը հաստատեց իր միջոցառումները, սակայն բացառություն արեց կոնյակի խոշոր արտադրողների համար, որոնք համաձայնել էին վաճառք իրականացնել չհրապարակված նվազագույն գներից բարձր մակարդակով։ Այդուհանդերձ, ոլորտի ներկայացուցիչների խոսքով՝ վնասն արդեն հասցված էր։
«Երբ Չինաստանի կառավարությունը առանձնացրեց մեզ և կապեց հակաչինական եվրոպական ու ֆրանսիական քաղաքականության հետ, սպառողները սկսեցին հեռու մնալ մեզանից», – հավելել է Դելպեշը։ «Դիստրիբյուտորները դադարեցին գնել մեր շշերը և դադարեցին մեր արտադրանքը ցուցադրել իրենց խանութների դարակներում»։
Այնուհետև հետևեց ևս մեկ հարված՝ այս անգամ ԱՄՆ-ի կողմից, որին բաժին է ընկնում կոնյակի արտահանման մոտ կեսը։
Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի առաջին պաշտոնավարման օրոք ԱՄՆ-ն արդեն իսկ տուրքեր էր սահմանել ֆրանսիական կոնյակի վրա՝ Boeing-ի և Airbus-ի միջև երկարատև առևտրային վեճի շրջանակներում։ Ավելի ուշ՝ նախագահ Ջո Բայդենի օրոք, այդ տուրքերը կասեցվեցին։
Սակայն 2025 թվականի ապրիլին Թրամփը լայնածավալ տուրքեր սահմանեց ԱՄՆ-ի առևտրային գործընկերների նկատմամբ։ Հուլիսին ԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն Շոտլանդիայի Թերնբերի քաղաքում համաձայնության եկան՝ սահմանելով 15% տուրք դեպի ԱՄՆ իրականացվող եվրոպական արտահանման մեծ մասի, այդ թվում՝ կոն «Դա չափազանց անհանգստացնող մթնոլորտ ստեղծեց ԱՄՆ-ում գտնվող մեր բոլոր ներկրողների համար, ովքեր, ինչպես և Չինաստանում, ի վերջո եկան այն եզրակացության, որ ավելի լավ է խաղադրույք կատարել կոնյակից ավելի ապահով որևէ բանի վրա», — ասաց Դելպեշը։
Այն բանից հետո, երբ 2026 թվականի հուլիսին ԵՄ օրենսդիրները համաձայնեցին վերացնել «Թերնբերի» (Turnberry) համաձայնագրի շրջանակում ընդգրկված ամերիկյան ապրանքների նկատմամբ գործող մնացյալ մաքսատուրքերը, Վաշինգտոնը համաձայնեց վերսկսել քննարկումները 15%-անոց մաքսատուրքից հնարավոր բացառությունների վերաբերյալ։ Սակայն առայժմ առաջընթացի քիչ նշաններ են նկատվում։
Այն բանից հետո, երբ ԵՄ օրենսդիրները 2026 թվականի հուլիսին համաձայնեցին վերացնել «Թերնբերիի» (Turnberry) համաձայնագրի շրջանակում ամերիկյան ապրանքների նկատմամբ կիրառվող՝ միության մնացյալ մաքսատուրքերը, Վաշինգտոնը համաձայնեց վերսկսել քննարկումները 15%-անոց մաքսատուրքից հնարավոր բացառությունների վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ, առայժմ կոնյակի հարցում առաջընթացի քիչ նշաններ կան։
«Տպավորություն ունեմ, որ գործընթացը մեծապես տեղից չի շարժվում», – Euronews-ին ասել է ֆրանսիացի եվրոպատգամավոր Էրիկ Սարջիակոմոն (S&D խմբակցությունից), ով Եվրախորհրդարանի՝ գինու և ոգելից խմիչքների հարցերով միջխմբի փոխնախագահն է։ «Միակ կողմը, որին հաջողվել է հստակ առաջընթաց գրանցել այս հարցում, բրիտանացիներն են»։
Միացյալ Թագավորությանը հաջողվել է հասնել վիսկիի նկատմամբ ամերիկյան մաքսատուրքերի վերացմանը դեռևս մայիսին, իսկ իռլանդական վիսկին նմանատիպ արտոնյալ կարգավիճակ ստացավ սեպտեմբերի կեսերին։ Ֆրանսիական կոնյակը, սակայն, շարունակում է մնալ մաքսատուրքի ազդեցության տակ։
«Մեզ համար վերականգնումը հնարավոր կլինի միայն ԱՄՆ շուկայի միջոցով։ Դա ակնհայտ է։ Չինաստանի շուկան ևս կբացվի, բայց դա ավելի բարդ գործընթաց կլինի», – նշել է Դելպեշը։
Ոլորտի ներկայացուցիչները նամակով դիմել են Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին և բանակցություններ վարել Հանձնաժողովի՝ առևտրի և գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող ստորաբաժանումների հետ։
«Բրյուսելում բոլորը ճանաչում են մեզ», – ասել է Դելպեշը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նույնպես մի քանի անգամ այցելել է տարածաշրջան և խաղողագործներին խոստացել, որ նրանք փոխհատուցում կստանան։ Սակայն առայժմ որևէ փոխհատուցում չի տրամադրվել։
Խաղողի այգիների տեսարան Բելվինում (Bellevigne)՝ Կոնյակ քաղաքի մերձակայքում (Ֆրանսիայի հարավ-արևմուտք), չորեքշաբթի՝ 2025 թ. հուլիսի 23-ին։
Խաղողի այգիների տեսարան Բելվինում (Bellevigne)՝ Կոնյակ քաղաքի մերձակայքում (Ֆրանսիայի հարավ-արևմուտք), չորեքշաբթի՝ 2025 թ. հուլիսի 23-ին։ AP Photo
Կոնյակը՝ « Պահանջարկի նվազմանը հարմարվելու նպատակով ոլորտը գործարկել է խաղողի վազերի արմատահանման երկու ծրագիր՝ ֆինանսական աջակցությամբ։
Առաջին ծրագիրը խաղողագործներին աջակցություն է առաջարկում վազերը մշտապես հեռացնելու համար, սակայն դրա նկատմամբ հետաքրքրությունը սահմանափակ է եղել․ հայտերը վերաբերում են ընդամենը 560 հեկտարի՝ «Կոնյակ» (Cognac) աշխարհագրական նշման տարածքում առկա 96 000 հեկտարից։
«Խաղողի այգին արտադրության միջոց է,- ասել է Օժիեն (Augier)։ – Երբ խաղողի այգի եք հիմնում, դա անում եք առնվազն 40-50 տարվա համար։ Սա ժառանգության տեսակ է»։ Խաղողագործը, որն ընդամենը 40 տարեկան է, կարող է նախընտրել իր այգու որոշ հատվածների համար առաջարկվող արմատահանման երկրորդ՝ ժամանակավոր տարբերակը. նա հինգ տարի չի կարողանա վերատնկել վազերը, սակայն կպահպանի իր այգին։
Անկումը բացասաբար է անդրադառնում տարածաշրջանի ընդհանուր տնտեսության վրա։ Կոնյակի արտադրությունը Ֆրանսիայում ապահովում է շուրջ 70 000 ուղղակի և անուղղակի աշխատատեղ։ Բացի ոգելից խմիչքը հնեցնող և իրացնող մոտ 260 առևտրային տներից, ոլորտը ապահովում է նաև տակառագործների, թորման սարքավորումներ արտադրողների, տրանսպորտային ընկերությունների և գյուղատնտեսական ծառայություններ մատուցողների գործունեությունը։
«Կոնյակի օրինակը դասական է Եվրոպայի համար,- ասել է Սարջիակոմոն (Sargiacomo)։ – Ես հասկանում եմ, թե ինչու են գյուղատնտեսության այլ ոլորտներ այժմ կասկածի տակ դնում Եվրոպայի՝ իրենց օգնության հասնելու կարողությունը, եթե նրանք դժվարությունների բախվեն ազատ առևտրի համաձայնագրերի, հակադեմփինգային միջոցառումների կամ դրսից սահմանված մաքսատուրքերի հետևանքով»։
Բաց մի թողեք
Մոլդովայում արտակարգ դրություն է հայտարարված էներգետիկայի և ջրային ռեսուրսների հետ կապված
Հունգարիան նոր կառավարության օրոք կտրուկ կրճատում է ԵՄ-ից պաշտպանական վարկ ստանալու հայտը
ԵՄ երկրները համաձայնել են տրամադրել Ուկրաինային նախատեսված՝ երկար ժամանակով կասեցված 6,6 միլիարդ եվրոյի չափով ռազմական օգնությունը