Մոլդովայում արտակարգ դրություն է հայտարարված էներգետիկայի և ջրային ռեսուրսների հետ կապված

2026 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Մոլդովայում էներգետիկայի և ջրային ռեսուրսների ոլորտում 60-օրյա արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Երկրի խորհրդարանը հաստատելէ կառավարության այս որոշումը։
Ձմեռային սեզոնին ընդառաջ Մոլդովայի էներգետիկ և ջրային ոլորտներում հայտարարված արտակարգ դրությունը պայմանավորված էր տարածաշրջանային երեք ճգնաժամերով, որոնք, ըստ վարչապետ Վասիլե Տոֆանի, կարող են վտանգավոր կուտակային ազդեցություն ունենալ։
Հորմուզի նեղուցում տիրող իրավիճակի պատճառով գազի գները բարձրացել են՝ արդեն 50%-ով գերազանցելով գործող սակագներում հաշվարկված արժեքը։ Մերձավոր Արևելքում նավթի վերամշակման հզորությունների կրճատումը սպառնում է վառելիքի պակասուրդով՝ խնդիր, որին Մոլդովան արդեն բախվել էր ընթացիկ տարվա հուլիսին։ Միաժամանակ, Դնեստր գետի ավազանում, որը ջուր է մատակարարում Քիշնևի ագլոմերացիային (որտեղ բնակվում է 700 000 մարդ), ջրի մակարդակը նվազել է մինչև կրիտիկական նվազագույն ցուցանիշներ։
Կառավարության որոշումը հաջորդել է սեպտեմբերի 21-ին Մոլդովայի անվտանգության բարձրագույն խորհրդի նիստին, որը վարել է նախագահ Մայա Սանդուն։ Նիստի արդյունքում հանձնարարվել է մշակել միջոցառումների ծրագիր, որը թույլ կտա իշխանություններին արագ արձագանքել չնախատեսված իրավիճակներին։ Հենց այդ ծրագիրն էլ Վասիլե Տոֆանը ներկայացրել է խորհրդարանին։
Արտակարգ դրությունը Ճգնաժամերի կառավարման ազգային հանձնաժողովին լիազորում է առանց մրցույթների իրականացնել սարքավորումների արագացված գնումներ և ընդունել պարտադիր ժամանակավոր որոշումներ էներգակիրների ներկրման, արտահանման և բաշխման վերաբերյալ, ինչպես նաև սահմանել էլեկտրաէներգիայի մատակարարման առաջնահերթություններ և սահմանափակել ջրի սպառումը։ Գների կտրուկ աճի դեպքում հանձնաժողովը կարող է ժամանակավորապես փոփոխել սակագներին, հարկերին և ակցիզային վճարներին առնչվող կանոնակարգերը։
Բաց մի թողեք
Թրամփը Զելենսկիին առաջարկել է մեկնել Մոսկվա՝ Պուտինի հետ բանակցելու համար
Գեյթսն ահազանգում է՝ արհեստական բանականությունը մահացու է
Հունգարիան նոր կառավարության օրոք կտրուկ կրճատում է ԵՄ-ից պաշտպանական վարկ ստանալու հայտը