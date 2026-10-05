Սերբ անջատողական քաղաքական գործիչ Միլորադ Դոդիկը շնորհակալություն է հայտնում Թրամփին և Պուտինին՝ Բոսնիայում վիճահարույց ընտրություններում հաղթանակ հայտարարելիս

Ռուսամետ սերբ ազգայնական քաղաքական գործիչ Միլորադ Դոդիկը, ով վեց տարով զրկված է պետական պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից՝ Բոսնիայի հարցերով միջազգային ներկայացուցչի և Սահմանադրական դատարանի որոշումներին չենթարկվելու պատճառով, կիրակի օրը հայտարարեց իր հաղթանակի մասին՝ նշելով, որ իր կուսակցությունը կունենա «ճնշող մեծամասնություն»։
Բոսնիայի կազմում գտնվող սերբական կազմավորման նախկին նախագահ Միլորադ Դոդիկը հայտարարեց, որ իր կուսակցությունը պահպանել է իշխանությունն այդ կազմավորման մեջ և իր տեղը համատեղ նախագահությունում, մինչդեռ նախնական արդյունքները ցույց տվեցին Բոսնիայի համընդհանուր ընտրություններին մասնակցության ցուցանիշի անկում։
Դոդիկը գլխավորում էր թեկնածուների ցուցակները համընդհանուր ընտրությունների շրջանակում որոշվող պաշտոնների տպավորիչ թվով մրցապայքարում՝ գործելով բարդ համակարգի պայմաններում, որը միավորված է պահում բալկանյան այս մասնատված երկիրը 1995 թվականի խաղաղության համաձայնագրից ի վեր։
Հիմնական պայքարն ընթանում էր եռանդամ նախագահության համար, որը բաշխված է բոսնիացի մահմեդականների (բոսնիակների), ինչպես նաև սերբ և խորվաթ էթնիկ խմբերի միջև։ Դոդիկի գլխավորած սերբ ազգայնականները հանդես էին գալիս ավելի մեծ ինքնավարության և անջատողական հռետորաբանության հենքի վրա կառուցված ծրագրով։
«Եթե չլիներ (ԱՄՆ նախագահ) Դոնալդ Թրամփի փայլուն հաղթանակը, մենք այսօր, հավանաբար, քաղաքական դիակներ կլինեինք», – ասել է նա Բանյա Լուկայում իր կողմնակիցներին ուղղված ելույթում՝ շնորհակալություն հայտնելով նաև իր մերձավոր դաշնակցին՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։
«Բայց այժմ, նոր իրավիճակի շնորհիվ, մենք քաղաքական հաղթողներ ենք», – հավելել է նա։
«Անկախ սոցիալ-դեմոկրատների դաշինքի» (SNSD) Սակայն նա շարունակում է առանցքային դերակատարում ունենալ բոսնիացի սերբերի կազմավորման՝ Սերբական Հանրապետության (Republika Srpska) քաղաքական կյանքում։
Ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով՝ քվեաթերթիկների 95%-ի հաշվարկից հետո նրա թեկնածու Ժելկա Ցվիյանովիչը վստահորեն ընթանում էր դեպի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելը։
Միևնույն ժամանակ, բոսնիացի անդամի պաշտոնը զբաղեցնող Դենիս Բեչիրովիչը նույնպես հայտարարեց իր հաղթանակի մասին այն բանից հետո, երբ արդյունքները ցույց տվեցին, որ նա առաջատար է այդ պաշտոնի համար ընթացող համառ պայքարում։
«Ազատասեր, հակաֆաշիստական և քաղաքացիական սկզբունքներով առաջնորդվող Բոսնիա և Հերցեգովինան կենդանի է», – Սարաևոյում իր աջակիցներին ասել է Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Բեչիրովիչը։
Բոսնիացի խորվաթ ազգայնական թեկնածու Դարիյանա Ֆիլիպովիչը նույնպես հայտարարեց խորվաթ անդամի նախագահական պաշտոնի համար մղվող պայքարում իր հաղթանակի մասին։
Կանխատեսվում էր նաև, որ Դոդիկի կուսակցությունը մեծ առավելությամբ կպահպանի իշխանությունը սերբական կազմավորման խորհրդարանում և տեղական նախագահի պաշտոնում։
ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ կնքված «Դեյթոնի համաձայնագիրը» վերջ դրեց 1992-1995 թվականների հակամարտությանը, սակայն ամրապնդեց այնպիսի բաժանումներ, որոնք հաճախ կաթվածահար են անում որոշումների կայացման գործընթացը։
Այն Բոսնիան բաժանեց երկու կիսաինքնավար կազմավորման՝ սերբերի կողմից կառավարվող Սերբական Հանրապետության և մուսուլման-խորվաթական ֆեդերացիայի, որոնք կապված են թույլ կենտրոնական կառավարության միջոցով։
Մուսուլմանա-խորվաթական ֆեդերացիայում Բեչիրովիչը պաշտպանում է դեպի Եվրոպական միություն և ՆԱՏՕ տանող ուղին։
Սակայն, եթե Դոդիկի կուսակցությունը վերադառնա իշխանության, դա գրեթե անկասկած կնշանակի, որ կպահպանվի քաղաքական այն փակուղին, որը տարիներ շարունակ արգելակել է անհրաժեշտ բարեփոխումները։
Իշխանության ղեկին երկու տասնամյակ անցկացնելուց հետո՝ Դոդիկը և նրա կուսակցությունը բազմիցս բախվել են երկրի կենտրոնական իշխանությունների հետ և բացահայտորեն դեմ են արտահայտվում ԵՄ-ին անդամակցելուն։
Խորվաթ ազգայնական կուսակցությունները նույնպես պահանջում են ընտրական բարեփոխումներ։ Նրանք ցանկանում են ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ նախագահության խորվաթ անդամի ընտրության հարցում այն վարչական միավորում, որը նրանք կիսում են թվաքանակով ավելի մեծ բոսնիացիների հետ։
Բաց մի թողեք
Կիևն ու Բեռլինը համատեղ զենք են արտադրում․ 8,3 միլիոն եվրոյի գործարք են կնքել. Լուսանկար
Դոդիկը հայտարարել է իր կուսակցության՝ ընտրություններում տարած հաղթանակի մասին
Սանչեսը՝ կոալիցիոն գործընկերների հետ խորհրդակցությունների փուլում. արդյոք նա կնշանակի՞ ընտրություններ Իսպանիայում