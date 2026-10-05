Սանչեսը՝ կոալիցիոն գործընկերների հետ խորհրդակցությունների փուլում. արդյոք նա կնշանակի՞ ընտրություններ Իսպանիայում

Իսպանիայի վարչապետը դիտարկում է արտահերթ ընտրություններ նշանակելու հարցը այն բանից հետո, երբ խորհրդարանը մերժեց բնակարանային ոլորտին առնչվող նրա նախաձեռնությունները, իսկ հանգստյան օրերին տեղի ունեցան բողոքի ակցիաներ։ Նոյեմբերի 29-ը հնարավոր ամենավաղ ժամկետն է։
Կիրակի օրը վարչապետ Պեդրո Սանչեսը բանակցություններ է վարել նախարարների և PSOE-ի (Իսպանիայի սոցիալիստական բանվորական կուսակցություն) ղեկավարների հետ՝ քննարկելով արտահերթ համընդհանուր ընտրություններ նշանակելու հնարավորությունը, քանի որ Կոնգրեսը մերժել է կառավարության ներկայացրած բնակարանային ոլորտին վերաբերող երկու նախաձեռնություն։
Ըստ RTVE-ի վկայակոչած կառավարական աղբյուրների՝ Սանչեսն այս խորհրդակցությունների փուլը սկսել է ուրբաթ օրը խորհրդարանում կրած պարտությունից հետո և փորձում է պարզել նախարարների ու PSOE-ի բարձրաստիճան գործիչների կարծիքը։ Նա իր որոշումը կայացնելիս հաշվի է առնում նաև Իսպանիայի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցող ցույցերն ու բնակարանային խնդիրների շուրջ կազմակերպված բողոքի ակցիաները։
Որևէ վերջնական որոշում դեռ չի կայացվել։ Սոցիալիստական ճամբարի որոշ ներկայացուցիչներ բացահայտորեն պաշտպանել են ընտրությունների գնալու գաղափարը։ PSE-EE-ի (Բասկերի երկրի սոցիալիստական կուսակցություն) գլխավոր քարտուղար Էնեկո Անդուեզան հայտարարել է, որ սա կարող է «լավ պահ լինել հասարակության համար՝ որոշում կայացնելու», իսկ Կաստիլիա և Լեոնում PSOE-ի առաջնորդ Կառլոս Մարտինեսը խոսել է «հնարավորությունների պատուհանի» մասին։
Իրավիճակը ստեղծվել է այն բանից հետո, երբ ուրբաթ օրը Կոնգրեսը մերժել է երկու հրամանագիր, որոնք ավելի վաղ՝ նույն շաբաթվա ընթացքում, հաստատվել էին Նախարարների խորհրդի կողմից։ Առաջինը ստացել է 172 կողմ և 178 դեմ ձայն, իսկ երկրորդը՝ 166 կողմ և 184 դեմ։ Փաստաթղթերի ընդունումը կանխելու հարցում վճռորոշ դեր են խաղացել PP-ն (Ժողովրդական կուսակցություն), Vox-ը և Junts-ը։
Ըստ «Մոնկլոայի» (կառավարության նստավայրի) պաշտոնական տեղեկատվության՝ կառավարության առաջարկները Առայժմ Սանչեսի օրակարգում երկուշաբթի օրը Մադրիդում կայանալիք Ընտանեկան բիզնեսի ազգային կոնգրեսի բացման արարողությունն է, իսկ չորեքշաբթի նա պետք է մեկնի Խորվաթիայի Սպլիտ քաղաք՝ մասնակցելու MED9 գագաթնաժողովին։
Այլընտրանքային տարբերակը կլիներ թույլ տալ, որ խորհրդարանական ժամկետը շարունակվի, և փորձել վերակենդանացնել բնակարանային ապահովմանն ուղղված՝ նախկինում մերժված միջոցառումները, ինչը կառավարությունից կպահանջեր վերականգնել իրեն ցուցաբերվող աջակցությունը Կոնգրեսում։
Իսպանիայի տարբեր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոց՝ պահանջելով քայլեր ձեռնարկել բնակարանային ապահովման ճգնաժամի կապակցությամբ, մինչդեռ բողոքի ակցիաների կազմակերպիչները քննարկում են իրենց արշավն ակտիվացնելու և համընդհանուր գործադուլի դիմելու հնարավորությունը։
Այդուհանդերձ, անորոշ է մնում այս դժգոհության հնարավոր ազդեցությունը ընտրությունների արդյունքների վրա։ Սոցիոլոգ, Մադրիդի Կոմպլուտենսե համալսարանի պրոֆեսոր և Metroscopia-ի գործադիր տնօրեն Իգնասիո Ուրկիզուն ուրբաթ օրը Onda Cero-ի «La Brújula» հաղորդման եթերում հայտնել է, որ իր ինստիտուտի վերջին տվյալները վկայում են Vox-ի դիրքերի ամրապնդման, PP-ի (Ժողովրդական կուսակցություն) դիրքերի կայունության և ձախակողմյան կուսակցությունների աջակցության նվազման մասին։
Ըստ Ուրկիզուի՝ բնակարանային խնդիրների շուրջ բողոքի ակցիաները, առնվազն մինչ այդ պահը, չեն հանգեցրել ձախ ուժերին ցուցաբերվող աջակցության աճի։
PP-ի ներսում կուսակցության գլխավոր քարտուղար Միգել Տելյադոն ուղղակիորեն կոչ է արել Սանչեսին արտահերթ ընտրություններ նշանակել՝ պնդելով, թե կառավարության ղեկավարը «դեռ պառկած է Մոնկլոայի հոգեբույժի բազմոցին»։
Ընտրությունների հնարավորությունը ակտիվացրել է նաև մյուս կուսակցություններին։ Sumar-ը կիրակի օրը համախմբել է իր նախարարներին և դաշինքի կազմում ընդգրկված կուսակցությունների ներկայացուցիչներին՝ իրավիճակը գնահատելու և ընտրությունների հնարավոր նշանակմանը նախապատրաստվելու նպատակով։ Փոխվարչապետ Յոլանդա Դիասն ընդգծել է, որ որոշումը բացառապես Սանչեսինն է։
Մինչդեռ «Պոդեմոս»-ը կառավարությանը կոչ է անում շարունակել բնակարանային ոլորտին առնչվող միջոցառումների իրականացումը։ Կուսակցության գլխավոր քարտուղար Իոնե Բելարան պնդել է, որ քաղաքացիները ցանկանում են «լուծումներ, այլ ոչ թե ընտրություններ»։
Բաց մի թողեք
Կիևն ու Բեռլինը համատեղ զենք են արտադրում․ 8,3 միլիոն եվրոյի գործարք են կնքել. Լուսանկար
Դոդիկը հայտարարել է իր կուսակցության՝ ընտրություններում տարած հաղթանակի մասին
Սերբ անջատողական քաղաքական գործիչ Միլորադ Դոդիկը շնորհակալություն է հայտնում Թրամփին և Պուտինին՝ Բոսնիայում վիճահարույց ընտրություններում հաղթանակ հայտարարելիս