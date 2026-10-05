05/10/2026

EU – Armenia

Կիևն ու Բեռլինը համատեղ զենք են արտադրում․ 8,3 միլիոն եվրոյի գործարք են կնքել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 05/10/2026

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի՝ Կիև կատարած այցի ընթացքում ստորագրվել են ընդհանուր առմամբ 8,3 միլիարդ եվրոյի համաձայնագրեր, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մամուլի ասուլիսում: 

Ըստ Զելենսկու՝ Գերմանիան ոչ միայն օգնում է Ուկրաինային, այլև կիսվում է իր գիտելիքներով և փորձով և պատվերներ է տալիս գերմանացի արտադրողներին.

«Սրանք աշխատատեղեր են Գերմանիայի համար: Իրականում, մենք պլանավորում ենք աշխատել բազմաթիվ ոլորտներում: Այսօր մեզ հաջողվել է ստորագրել արդյունաբերության 15 համաձայնագիր: Եվ մենք շատ պատվերներ կկատարենք գերմանական կողմի հետ»:

Նա նշել է, որ Ուկրաինան և Գերմանիան համատեղ զենք են արտադրում: Զելենսկու խոսքով, երկու երկրները նաև հաջողությամբ համագործակցում են Բարս խափանող սարքերի մշակման գործում՝ ռեակտիվ անօդաչու թռչող սարքերը խոցելու համար:

Կիևն ու Բեռլինը համատեղ զենք են արտադրում․ 8,3 միլիոն եվրոյի գործարք են կնքել

Բաց մի թողեք

1 min read

Դոդիկը հայտարարել է իր կուսակցության՝ ընտրություններում տարած հաղթանակի մասին

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սանչեսը՝ կոալիցիոն գործընկերների հետ խորհրդակցությունների փուլում. արդյոք նա կնշանակի՞ ընտրություններ Իսպանիայում

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սերբ անջատողական քաղաքական գործիչ Միլորադ Դոդիկը շնորհակալություն է հայտնում Թրամփին և Պուտինին՝ Բոսնիայում վիճահարույց ընտրություններում հաղթանակ հայտարարելիս

05/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Կիևն ու Բեռլինը համատեղ զենք են արտադրում․ 8,3 միլիոն եվրոյի գործարք են կնքել. Լուսանկար

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դուրղութին հիշում է Բլոկը»՝ հիշատակի միջոցառում Աթենքում. Լուսանկարներ

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոդիկը հայտարարել է իր կուսակցության՝ ընտրություններում տարած հաղթանակի մասին

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էստոնիան սկսում է էլիտար ստորաբաժանումներ տեղակայել Ռուսաստանի հետ սահմանին՝ նախապատրաստվելով «ակտիվ պաշտպանության»

05/10/2026 infomitk@gmail.com