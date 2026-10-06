Բուլղարիայի վարչապետը երկու նավի վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը որակել է ծովային իրավունքի «կոպիտ» խախտում

Հարձակումները տեղի են ունեցել Ռումինիայի ափերի մոտ հացահատիկ տեղափոխող նավի խորտակումից մեկ օր անց, իսկ փրկվածների որոնողական աշխատանքներին միացել են ուղղաթիռներ և ռազմական ինքնաթիռ։
Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևը դատապարտել է Սև ծովում երկու առևտրային նավի վրա իրականացված անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) հարձակումը, որի հետևանքով դրանցից մեկը խորտակվել է՝ այն անվանելով «ծովային իրավունքի կոպիտ խախտում»։
«Նման հարձակումը Բուլղարիայի բացառիկ տնտեսական գոտում բացարձակապես անընդունելի է», – երեքշաբթի օրը լրագրողներին ասել է նա՝ հարձակումների վերաբերյալ կառավարության արտահերթ նիստի մեկնարկին։
Ըստ Ռադևի՝ ծովային և օդային անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են նավերին տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 3-ի սահմաններում (Կենտրոնական Եվրոպայի ժամանակով՝ 02:00-ին)՝ Բյալա քաղաքից մոտ 70 ծովային մղոն դեպի արևելք ընկած հատվածում (հաղորդում է Բուլղարիայի հեռագրական գործակալությունը՝ BTA-ն)։ Նա չի նշել, թե ով է կանգնած հարձակման հետևում։
Ռադևը նախազգուշացրել է, որ եթե Ուկրաինայում պատերազմը չդադարեցվի, այն կշարունակի ընդլայնել իր ազդեցության շրջանակը և մեծացնել ռիսկերը, այդ թվում՝ գլոբալ հակամարտության վտանգը։
Նման հարձակումները լրջորեն խոչընդոտում են Սև ծովում նավագնացությանը և բարձրացնում ապահովագրական ծախսերը, նշել է Ռադևը՝ ըստ տեղական BTV Novinite լրատվամիջոցի։
Խորտակված նավի անձնակազմը դեռևս անհետ կորած է համարվում, և փրկվածների որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Ռադևն ընդգծել է, որ պետության առաջնահերթությունը մարդկային կյանքերի պաշտպանությունն է՝ անկախ նրանից, թե ով է նավարկում Բուլղարիայի տնտեսական գոտում։
Վարչապետը նաև անդրադարձավ «Էմիլ» բեռնատար նավին, որը օգոստոսին հարձակման ենթարկվեց ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի կողմից և այժմ շարժվում է դեպի Բուլղարիայի ջրերը: Մոսկվան արդարացրեց հարձակումը՝ պնդելով, որ այն տեղափոխում էր ռազմական տեխնիկա։
«Մենք ոչ մի կերպ թույլ չենք տա, որ Բուլղարիայի ափերը սպառնալիքի տակ լինեն», – ասաց Ռադևը։
Արտակարգ նիստին մասնակցել են պաշտպանության, ներքին գործերի, տրանսպորտի և շրջակա միջավայրի նախարարությունները, նախագահությունը և անվտանգության ծառայությունները։
Հարձակումը տեղի է ունեցել մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ Սև ծովում հացահատիկ տեղափոխող թուրքական բեռնատար նավը հարվածվեց առնվազն մեկ անօդաչու թռչող սարքի կողմից և խորտակվեց հրդեհվելուց հետո։
Բաց մի թողեք
Պատրաստ ենք բանակցել․ Մերցը Կիևից հատուկ դիմել է Պուտինին
Վարչապետը «վատագույն» ընդդիմության պատճառով ցրել է խորհրդարանը
Կիևն ու Բեռլինը համատեղ զենք են արտադրում․ 8,3 միլիոն եվրոյի գործարք են կնքել. Լուսանկար