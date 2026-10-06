06/10/2026

EU – Armenia

Բուլղարիայի վարչապետը երկու նավի վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը որակել է ծովային իրավունքի «կոպիտ» խախտում

infomitk@gmail.com 06/10/2026 1 min read

Հարձակումները տեղի են ունեցել Ռումինիայի ափերի մոտ հացահատիկ տեղափոխող նավի խորտակումից մեկ օր անց, իսկ փրկվածների որոնողական աշխատանքներին միացել են ուղղաթիռներ և ռազմական ինքնաթիռ։

Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևը դատապարտել է Սև ծովում երկու առևտրային նավի վրա իրականացված անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) հարձակումը, որի հետևանքով դրանցից մեկը խորտակվել է՝ այն անվանելով «ծովային իրավունքի կոպիտ խախտում»։

«Նման հարձակումը Բուլղարիայի բացառիկ տնտեսական գոտում բացարձակապես անընդունելի է», – երեքշաբթի օրը լրագրողներին ասել է նա՝ հարձակումների վերաբերյալ կառավարության արտահերթ նիստի մեկնարկին։

Ըստ Ռադևի՝ ծովային և օդային անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են նավերին տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 3-ի սահմաններում (Կենտրոնական Եվրոպայի ժամանակով՝ 02:00-ին)՝ Բյալա քաղաքից մոտ 70 ծովային մղոն դեպի արևելք ընկած հատվածում (հաղորդում է Բուլղարիայի հեռագրական գործակալությունը՝ BTA-ն)։ Նա չի նշել, թե ով է կանգնած հարձակման հետևում։

Ռադևը նախազգուշացրել է, որ եթե Ուկրաինայում պատերազմը չդադարեցվի, այն կշարունակի ընդլայնել իր ազդեցության շրջանակը և մեծացնել ռիսկերը, այդ թվում՝ գլոբալ հակամարտության վտանգը։

Նման հարձակումները լրջորեն խոչընդոտում են Սև ծովում նավագնացությանը և բարձրացնում ապահովագրական ծախսերը, նշել է Ռադևը՝ ըստ տեղական BTV Novinite լրատվամիջոցի։

Խորտակված նավի անձնակազմը դեռևս անհետ կորած է համարվում, և փրկվածների որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Ռադևն ընդգծել է, որ պետության առաջնահերթությունը մարդկային կյանքերի պաշտպանությունն է՝ անկախ նրանից, թե ով է նավարկում Բուլղարիայի տնտեսական գոտում։

Վարչապետը նաև անդրադարձավ «Էմիլ» բեռնատար նավին, որը օգոստոսին հարձակման ենթարկվեց ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի կողմից և այժմ շարժվում է դեպի Բուլղարիայի ջրերը: Մոսկվան արդարացրեց հարձակումը՝ պնդելով, որ այն տեղափոխում էր ռազմական տեխնիկա։

«Մենք ոչ մի կերպ թույլ չենք տա, որ Բուլղարիայի ափերը սպառնալիքի տակ լինեն», – ասաց Ռադևը։

Արտակարգ նիստին մասնակցել են պաշտպանության, ներքին գործերի, տրանսպորտի և շրջակա միջավայրի նախարարությունները, նախագահությունը և անվտանգության ծառայությունները։

Հարձակումը տեղի է ունեցել մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ Սև ծովում հացահատիկ տեղափոխող թուրքական բեռնատար նավը հարվածվեց առնվազն մեկ անօդաչու թռչող սարքի կողմից և խորտակվեց հրդեհվելուց հետո։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատրաստ ենք բանակցել․ Մերցը Կիևից հատուկ դիմել է Պուտինին

05/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը «վատագույն» ընդդիմության պատճառով ցրել է խորհրդարանը

05/10/2026 infomitk@gmail.com

Կիևն ու Բեռլինը համատեղ զենք են արտադրում․ 8,3 միլիոն եվրոյի գործարք են կնքել. Լուսանկար

05/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ն հաստատեց Եկեղեցու հարցով քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թեժ բանավեճեր ընդդիմադիրների ու Ռուբեն Ռուբինյանի միջև

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քֆուր, քյաֆար, ծաղր. մարդ եմ` կարող եմ սխալ միտք էլ ձևակերպել

06/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիայի վարչապետը երկու նավի վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումը որակել է ծովային իրավունքի «կոպիտ» խախտում

06/10/2026 infomitk@gmail.com