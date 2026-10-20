Ֆրանսիայի վարչապետը հրահանգել է սահմանել «տեղային» պարետային ժամեր՝ ի պատասխան թալանի և անկարգությունների

Կառավարությունը քննադատության է ենթարկվում այն բանի համար, որ պատշաճ կերպով չի նախապատրաստվել զանգվածային բողոքի ցույցերի ընթացքում տեղի ունեցած բռնություններին։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն հայտարարել է, որ հանձնարարել է տեղական իշխանություններին երկուշաբթի երեկոյան սահմանել «մասնակի պարետային ժամեր»՝ կանխելու համար անկարգություններն ու թալանը, որոնք տեղի էին ունեցել հանգստյան օրերին անցկացված զանգվածային բողոքի ցույցերի ժամանակ։
Այս միջոցառումը նպատակ ունի «պաշտպանել մարդկանց, ինչպես նաև գույքն ու ձեռնարկությունները», — ասել է Լեկորնյուն։ Նա հավելել է, որ պարետային ժամերը պետք է լինեն «մասնակի» և «տեղային» բնույթի, քանի որ ավերածությունները տեղի են ունենում կոնկրետ վայրերում, այլ ոչ թե ամբողջ երկրի տարածքում։
Կառավարության անդամ Ժան-Դիդիե Բերժեն ֆրանսիական BFM հեռուստաալիքին հայտնել է, որ դա կարող է ենթադրել գիշերային ժամերին մուտքի սահմանափակում որոշակի փողոցներ կամ այնպիսի տարածքներ, որտեղ կենտրոնացած են բազմաթիվ ձեռնարկություններ։ Փոքր բիզնեսի հարցերով նախարար Սերժ Պապենի խոսքով՝ կստեղծվի «հատուկ աջակցության հիմնադրամ»՝ ֆինանսական օգնություն տրամադրելու համար մոտ 3000 տեղական ձեռնարկությունների, որոնք տուժել են հանգստյան օրերին տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով։
Լիոնը, Նիսը և Լիլը երկուշաբթի երեկոյան հայտարարեցին պարետային ժամ, մինչդեռ Փարիզը մասնակի պարետային ժամ և բողոքի ցույցերի արգելք սահմանեց, որոնք երկուսն էլ ազդեցին միայն որոշ թաղամասերի վրա: Կուլենը պարետային ժամ հայտարարեց միայն անչափահասների վրա։
Այս հայտարարությունները հնչեցին Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունում շաբաթ օրը Ֆրանսիայում տեղի ունեցած լայնածավալ քաոսի տեսարաններից հետո տեղի ունեցած արտակարգ նիստից հետո: Մինչ նախագահ Էմանուել Մակրոնը կիրակի երեկոյան փորձում էր հանգստացնել անհանգստացած հանրությանը իր ելույթով, ելույթը լայնորեն քննադատվեց քաղաքական սպեկտրի կողմից՝ որպես անբավարար: Ներքին գործերի նախարար Լորան Նունյեսը հրաժարական տվեց շաբաթավերջի անկարգություններից հետո, բայց Մակրոնը հրաժարվեց ընդունել այն։
Կառավարությունն այժմ փորձում է հերքել այն մեղադրանքները, որ ինքը սխալ է կառավարել այս գործը և կանխել դրա ձնագնդի վերածվելը կայուն շարժման, ինչպիսին էր 2018 թվականի «Դեղին բաճկոնավորները» գարնանային նախագահական ընտրություններից առաջ, որոնցում ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Մարին Լը Պենը հավակնում է հաղթանակ տանել։
Շաբաթ օրվա ցույցերի ժամանակ ուսուցիչներն ու աշակերտները, որոնք շաբաթներ շարունակ շրջափակել էին դպրոցները՝ պահանջելով ավելի շատ ֆինանսավորում, միացան նրանց, ովքեր դժգոհ էին կյանքի արագ աճող ծախսերից, և մինչ հարյուր հազարավոր մարդիկ խաղաղ երթ էին անում, բռնի միջադեպեր են նկատվել Ֆրանսիայի խոշորագույն քաղաքներից մի քանիսում, այդ թվում՝ Փարիզում։
«Դեղին բաճկոնավորների» շարժման անունից հանդես եկող մի կայք կոչ է արել նոր բողոքի ակցիաներ անցկացնել առաջիկա շաբաթ օրը, իսկ երկրի խոշորագույն արհմիությունները նոյեմբերի 5-ին գործադուլներ և բողոքի ցույցեր են կազմակերպում՝ ի նշան կառավարության առաջարկած բյուջեի դեմ բողոքի. բյուջեն նախատեսում է 43 միլիարդ եվրոյի տնտեսում։
Թեև ավագ դպրոցները ներկայումս փակ են արձակուրդների պատճառով, որոշ աշակերտներ ու ուսանողներ շարունակում են բողոքի ակցիաներ իրականացնել։ Լուվրի թանգարանը փակվել էր պալատի տարածքում գտնվող արվեստի պատմության ուսումնական հաստատության ուսանողների գործադուլի պատճառով։
Թե կոնկրետ ով է պատասխանատու հանգստյան օրերին տեղի ունեցած ավերածությունների համար, դեռևս վեճերի առարկա է։ Մինչ օտարերկրյա ղեկավարները, այդ թվում՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և հունգարացի քաղաքական գործիչ Պետեր Մագյարը, առանց որևէ ապացույցի, անկարգությունների համար մեղադրում են ներգաղթյալներին, Լեկորնյուն և կառավարությունը, հղում անելով ֆրանսիական հատուկ ծառայությունների վերլուծություններին, մատնանշում են այսպես կոչված «ծայրահեղ ձախ» շարժումները։ Փարիզի դատախազ Լոր Բեկյուն երկուշաբթի օրը TF1 հեռուստաալիքին հայտարարել է, որ «բացարձակապես չի կարող հաստատել» կառավարության ներկայացրած վերլուծությունը՝ հիմնվելով Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում ձերբակալված և հետաքննության տակ գտնվող անձանց տվյալների վրա։
Լեկորնյուն և աջակողմյան քաղաքական գործիչները նաև մեղադրել են ծայրահեղ ձախ հայացքներ ունեցող նախագահի թեկնածու Ժան-Լյուկ Մելանշոնին (ով մեծ ժողովրդականություն է վայելում երիտասարդ ընտրողների շրջանում և, ըստ հարցումների, պայքարում է Մարին Լը Պենից հետո երկրորդ տեղը զբաղեցնելու համար)՝ պնդելով, որ նա «կարևոր դեր» է խաղում անկարգությունները հրահրող «ծայրահեղ ձախ ցանցում»։
Մելանշոնը բազմիցս աջակցել է ուսանող-ցուցարարներին և հերքել է բռնության համար պատասխանատվության մեղադրանքները՝ մեղադրելով կառավարությանը ստեղծված իրավիճակի համար և մեղադրելով անվտանգության ծառայություններին անչափահասների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու մեջ: Նա և այլ ձախակողմյան կուսակցությունների ներկայացուցիչները մասնակցել են շաբաթ օրվա խաղաղ բողոքի ցույցերին և դատապարտել են լայնածավալ թալանը: Նա կոչ է արել Լեկորնյուին ապացույցներ ներկայացնել իր մեղադրանքների համար, «հակառակ դեպքում թող ներողություն խնդրի, լռի և դադարեցնի անկարգություններ հրահրել, ինչպես անում է»:
Լեկորնյուն նաև ասել է, որ հանդիպում կհրավիրի կուսակցության առաջնորդների և նախագահի թեկնածուների հետ՝ քննարկելու, թե ինչպես ապահովել քարոզարշավի միջոցառումների, ինչպիսիք են հանրահավաքներն ու այցելությունները ամբողջ երկրում, անվտանգ անցկացումը, ինչպես նաև լսելու նրանց առաջարկները ֆրանսիական ոստիկանության մարտավարության բարեփոխման վերաբերյալ, որոնք ավելի մեծ ուշադրության են արժանացել:
Բաց մի թողեք
ՄԱԿ-ի պարենային օգնության ղեկավարը զգուշացնում է, որ զարգացման կրճատումների պատճառով վտանգված են ԵՄ-ի «վստահությունն» ու «լծակները»
Ռուսական թոքաբորբից մահը բացահայտում է միջազգային առողջապահական կանոնների սահմանները
Ֆրանսիայում անկարգությունների ժամանակ թալանվել է մոտ 3000 խանութ. Լուսանկար