Կալլասը ահազանգում է ԵՄ արտաքին օգնության կրճատումների վերաբերյալ

Բյուջետային բանակցությունների ընթացքում ԵՄ-ի արտաքին գործունեությանն ուղղված ծախսերը զգալի կրճատումների են ենթարկվել։
Եվրոպական հանձնաժողովի հինգ անդամներ նախազգուշացրել են, որ ԵՄ-ի արտաքին բյուջեի՝ 38 միլիարդ եվրոյի չափով առաջարկվող կրճատումը կարող է խաթարել միության գլոբալ ազդեցությունը։ Այս մասին ասվում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին ուղղված նամակում, որին ծանոթացել է «Rapporteur»-ը։
«Բավարար ռեսուրսների բացակայության դեպքում ԵՄ-ն վտանգում է կորցնել իր ազդեցությունը համաշխարհային ասպարեզում», — գրել է արտաքին քաղաքականության հարցերով պատասխանատու Կայա Կալլասը՝ պատասխանելով պատգամավորներին (այս մասին առաջինը հայտնել է RTÉ-ն)։
Արտաքին գործունեության քաղաքականության ոլորտի համար պատասխանատու բոլոր հանձնակատարները՝ Յոզեֆ Սիկելան, Մարտա Կոսը, Դուբրավկա Շուիցան և Հաջա Լահբիբը, միացել են նամակին՝ մատնանշելով աղքատության կրճատման, կլիմայական նպատակների իրագործման և ԵՄ անդամակցության թեկնածու երկրներին ցուցաբերվող աջակցության հետ կապված ռիսկերը։
Նրանք նախազգուշացրել են, որ եթե իրականացվեն 2028-2034 թթ. բյուջեի՝ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ի սկզբանե առաջարկված ավելի քան 17%-անոց կրճատումները, դա «լուրջ հետևանքներ» կունենա ինչպես ԵՄ-ի, այնպես էլ աշխարհի տարբեր երկրների համար։
«Այս համատեքստում ԵՄ-ի դերի նվազեցումը կարող է բացեր առաջացնել գործընկեր երկրներում՝ ունենալով ծանր հետևանքներ տեղի բնակչության համար և վնասելով ԵՄ-ի շահերը», — նշել են նրանք։
Հոկտեմբերի 10-ին Դուբլինը՝ որպես ԵՄ նախագահող երկիր, ներկայացրեց բյուջետային փոխզիջումային տարբերակ՝ առաջարկելով ընդհանուր առմամբ 159 միլիարդ եվրոյի կրճատումներ։ Այս քայլի նպատակն էր համաձայնեցնել ԵՄ անդամ պետությունների հակասական պահանջները և առաջ մղել բանակցային գործընթացը։
Ամենամեծ կրճատումները վերաբերել են մրցունակության ոլորտին (շուրջ 13% կամ 75 միլիարդ եվրո) և արտաքին գործունեության գործիքակազմին (ավելի քան 17% կամ գրեթե 38 միլիարդ եվրո)․ վերջինս, ի դեպ, քննադատության է արժանացել նաև անդ Մինչ «տնտեսող» երկրները ձգտում են ծախսերի է՛լ ավելի խորը կրճատումների, իսկ համախմբման քաղաքականությանը կողմ երկրների ավելի մեծ խումբը ցանկանում է պահպանել ավանդական մոտեցումները, ակնկալվում է, որ ԵՄ խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան կհասնի համաձայնության՝ առաջիկա շաբաթներին ներկայացնելով նոր փոխզիջումային տարբերակ։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայում տեղի ունեցող անկարգությունները բացահայտում են 2027 թվականի ընտրությունների թեկնածուների համար առկա ռիսկերն ու հնարավորությունները
Ուկրաինան և Մոլդովան կտարբերվեն ԵՄ-ի ճանապարհին. Լը Պենը տաքանում է ֆրանսիական կրակների վրա
ԵՄ-ն հայտնվում է կատարյալ քաղաքական փոթորկի կենտրոնում