«EU Inc»-ը մոտենում է Խորհրդում հնարավոր համաձայնությանը

Ուրբաթ օրը երկրները կարող են հավանություն տալ դիրքորոշման նախագծին:
Իռլանդիան, որը ներկայումս նախագահում է ԵՄ Խորհուրդը, հայտնել է, որ ուրբաթ օրը ԵՄ անդամ երկրները կարող են համաձայնության գալ ընդհանուր դիրքորոշման շուրջ՝ կապված այն օրենսդրության հետ, որը նախատեսում է ԵՄ-ի ողջ տարածքում ընկերություններ հիմնելու միասնական մեխանիզմ։
Այս նախաձեռնությունը, որը կոչվում է «EU Inc», առանցքային դեր է խաղում եվրոպական տնտեսությունների մերձեցմանն ուղղված ջանքերում՝ նպատակ ունենալով հեշտացնել ստարտափների համար ֆինանսական միջոցների ներգրավումն ու աճը։
Եվրոպական հանձնաժողովը, Եվրախորհրդարանը և ԵՄ Խորհուրդը պայմանավորվել են ավարտին հասցնել բանակցությունները մինչև տարեվերջ։
Իռլանդիան՝ որպես ԵՄ Խորհրդի ներկայիս նախագահող երկիր, այս ուրբաթ կառաջարկի անդամ երկրների դեսպանների տեղակալներին համաձայնեցնել «EU Inc»-ի վերաբերյալ ընդհանուր դիրքորոշումը, հաստատել է կառույցի խոսնակը։
Այն հիմնված է նախագծի երրորդ տարբերակի վրա և որը Իռլանդիան շրջանառության մեջ է դրել ուրբաթ օրը։
Իռլանդիան կրկին անդրադառնում է «EU Inc»-ի շրջանակներում աշխատողների իրավունքների հարցին
Նոր տեքստում առաջարկվում են հնարավոր լուծումներ ստարտափների զարգացմանն ուղղված բարեփոխման ամենավիճահարույց կետերից մի քանիսի համար։ Դրանց թվում է «EU Inc»-ի աշխատակիցներին տրամադրվող բաժնետոմսերի օպցիոնների (stock options) հարկման պահի միասնականացումը։
Խորհրդի կողմից նախկինում ներկայացված տարբերակներում այս միասնականացումը սահմանափակված էր՝ կիրառվելով միայն մինչև այն պահը, երբ «EU Inc» ընկերությունները կհասնեն որոշակի չափի։
Երրորդ տարբերակում այս շեմն էլ ավելի է իջեցվել՝ ընդգրկելով այն ընկերությունները, որոնք ունեն 750-ից պակաս աշխատակից և տարեկան ստանում են 150 միլիոն եվրոյից պակաս եկամուտ։
Խորհուրդը կարող է առաջինը լինել
Որոշ կառավարություններ և արհմիություններ մտահոգված են, որ «EU Inc»-ը կարող է բացեր ստեղծել այնպիսի իրավական մեխանիզմի կիրառման հարցում, ինչպիսին է «համատեղ որոշումների կայացումը» (co-determination)․ սա իրավուն Խորհրդարանի իրավական կոմիտեում քվեարկությունը հետաձգվել է մինչև նոյեմբերի սկիզբ, իսկ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում նախատեսված է Եվրախորհրդարանի պատգամավորների դիրքորոշումը պաշտոնապես հաստատելու համար նախատեսված լիագումար քվեարկություն։
Երբ օրենսդիրները որոշեն իրենց դիրքորոշումը, Խորհուրդն ու Խորհրդարանը դեռ պետք է համաձայնեցնեն վերջնական տեքստը Հանձնաժողովի հետ եռակողմ բանակցությունների ընթացքում։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինային անհրաժեշտ է ևս 70 միլիարդ եվրո, բայց որտե՞ղից ԵՄ-ն կգտնի այդ գումարը
Միջանկյալ փուլ. Վեբերի՝ ԵԺԿ-ում ունեցած իշխանության իրական շարժիչ ուժը
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանական արդյունաբերությունը մասնավոր ներդրումների խնդիր ունի