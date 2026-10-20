Ֆրանսիայի՝ դեղերի գնագոյացման նոր քաղաքականությունը ԱՄՆ-ի ճնշմանը տրված «պատասխան չէ»

Այս համաձայնագիրը կարող է օրինակ ծառայել այլ երկրների համար, նշել է Ֆրանսիայի առողջապահական արտադրանքի գնագոյացման գործակալության ղեկավարը։
Մինչ Եվրոպան բախվում է ԱՄՆ-ի և Չինաստանի կողմից ուժեղացող դեղագործական մրցակցությանը, «Rapporteur»-ը զրուցել է Ֆրանսիայի առողջապահական արտադրանքի գնագոյացման գործակալության (CEPS) նախագահ Վիրջինի Բոմյունիեի հետ այն մասին, թե ինչպես է ձևավորվել երկրի՝ դեղերի գնագոյացման նոր քաղաքականությունը՝ ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակի համատեքստում։
«Մեզ համար կարևոր էր հավասարակշռություն գտնել մի կողմից՝ Ֆրանսիան դեղագործական նորարարությունների համար գրավիչ վայր դարձնելու, իսկ մյուս կողմից՝ առողջապահական ապահովագրության ծախսերը վերահսկելու միջև», — «Rapporteur»-ին տված հարցազրույցում ասել է Բոմյունիեն։
Եվրոպական երկրները գտնվում են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի «Առավել բարենպաստ ազգի» (Most-Favoured-Nation) քաղաքականության աճող ճնշման ներքո։ Այս քաղաքականությունը նպատակ ունի որոշակի դեղամիջոցների համար ԱՄՆ-ում սահմանվող գները կապել այլ զարգացած երկրներում գրանցված ամենացածր գների հետ։
Այս մոտեցումը մտավախություններ է առաջացրել, որ դեղագործական ընկերությունները կարող են հետաձգել կամ ընդհանրապես հրաժարվել Եվրոպայում նոր դեղամիջոցների թողարկումից, կամ էլ պահանջել ավելի բարձր գներ՝ ԱՄՆ-ում իրենց եկամուտները պաշտպանելու նպատակով։
Միաժամանակ, Չինաստանը զգալի ներդրումներ է կատարում դեղագործական հետազոտությունների և մշակումների ոլորտում, ինչն էլ ավելի է մեծացնում մտահոգությունները Եվրոպայի մրցունակության վերաբերյալ։
Սակայն պետական ֆինանսների սուղ վիճակը սահմանափակում է Եվրամիության հնարավորությունները՝ արձագանքելու այս մարտահրավերներին, և Ֆրանսիան այստեղ բացառություն չէ։
Ֆրանսիական համաձայնագիրը
Բոմյունիեն ընդգծել է, որ ֆրանսիական համաձայնագիրը ԱՄՆ-ի քաղաքականությանը տրված «պարզապես պատասխան» չէ։ «Իհարկե, համաձայնագիրը կնքվել է որոշակի տնտեսական և աշխարհաքաղաքական իրավիճակի համատեքստում, և մենք հաշվի ենք առնում դա։ Սակայն այն ինքնին պատասխան չէ ներկայիս իրավիճակին կամ ԱՄՆ-ի քաղաքականությանը», — հավ Դրանք ներառում են կլինիկական փորձարկումների մասնակիցների առնվազն 5%-ի հավաքագրումը ֆրանսիական կենտրոններում կամ ավելի ամբողջական արտադրական շղթա ունենալը Ֆրանսիայում կամ Եվրոպայի այլ վայրերում։
Բոմոնյեն ասել է, որ գործարքը կարող է «ոգեշնչել այլ երկրներին» և շուտով կներկայացվի Եվրոպական հանձնաժողովին։
ԵՄ-ում դեղերի համատեղ գնագոյացումը մնում է դժվար
ԵՄ-ում դեղերի համատեղ գնագոյացման հնարավորության մասին հարցին Բոմոնյեն պատասխանել է, որ դա, կարծես թե, դժվար է, հատկապես 27 երկրների հետ։ Նա նշել է, որ Բելգիայի, Նիդեռլանդների և Լյուքսեմբուրգի մասնակցությամբ Բենիլյուքսի նախաձեռնությունը «շատ լավ չի աշխատել»։
«Ի վերջո, այս հարցերը սերտորեն կապված են սոցիալական ապահովագրության համակարգի հետ», – ասել է նա։ «Ֆինանսական կարողությունները նույնպես տարբերվում են երկրից երկիր»։
Այնուամենայնիվ, նա ասել է, որ Եվրոպան կարող է դիտարկել ընտրված ապրանքների, ինչպիսիք են որբ դեղամիջոցները կամ հազվագյուտ հիվանդությունների բուժումները, համատեղ գնագոյացումը։ «Բայց մենք դեռ այնտեղ չենք»։
Բաց մի թողեք
Իսրայելական ֆինանսական լրատվամիջոցը բացահայտում է Կիպրոսի հետ 150 միլիոն եվրո արժողությամբ ռազմանավերի գործարքի մասին տեղեկությունը
Ուկրաինային անհրաժեշտ է ևս 70 միլիարդ եվրո, բայց որտե՞ղից ԵՄ-ն կգտնի այդ գումարը
Հունգարիան հրաժարվում է սննդամթերքի գների սահմանափակումներից, որոնց դեմ էր ԵՄ-ն