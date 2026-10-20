Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանական արդյունաբերությունը մասնավոր ներդրումների խնդիր ունի

Մասնագետները զգուշացնում են, որ Մեծ Բրիտանիան և Եվրոպան հետ են մնում ԱՄՆ-ից՝ պաշտպանական արդյունաբերություն մասնավոր կապիտալ ներգրավելու հարցում և կոչ են անում մասշտաբային մշակութային փոփոխությունների՝ ոլորտը հզորացնելու համար։
ԼՈՆԴՈՆ — Մեծ Բրիտանիան ավելացնում է ռազմական ծախսերը, սակայն հնացած կանոնները և մշակութային վերապահումները խանգարում են մասնավոր ներդրումներին հասնել երկրի պաշտպանական արդյունաբերություն, զգուշացնում են ներդրողները, ոլորտի գործիչները և փորձագետները։
Արդյունաբերական ADS մարմնի տվյալներով՝ պաշտպանական արդյունաբերությունը անցյալ տարի Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությանը ներդրել է 15.8 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ, ինչը վերջին տասնամյակի համեմատ 70%-ով ավելի է։ Երկիրը նաև պարտավորվել է մինչև 2035 թվականը պաշտպանության վրա ՀՆԱ-ի 3.5%-ը ծախսել ՆԱՏՕ-ի նպատակին։ Արդյունաբերության, զենքի և փոքր ու միջին ձեռնարկությունների վրա կառավարության ծախսերը նախորդ տարի աճել են։
Սակայն Մեծ Բրիտանիան մինչ օրս դժվարանում է զգալի մասնավոր միջոցներ՝ կենսաթոշակային ֆոնդերից, ռիսկային կապիտալից և մասնավոր կապիտալից, ներգրավել իր պաշտպանական արդյունաբերություն։
Այս իրավիճակը շատ ընկերությունների զրկում է այն ֆինանսավորումից, որն անհրաժեշտ է աճի, ինչպես նաև Եվրոպային զենքով և այլ միջոցներով ապահովելու համար, հատկապես երբ բացակայում են պետական պատվերները, որոնք կարող են ապահովել նրանց գործունեության շարունակականությունը։ Պաշտպանության նախարարության խոշորագույն 10 մատակարարներին բաժին է ընկնում գնումների ծախսերի 40%-ը։
«Եվրոպական մասնավոր կապիտալը պաշտպանական ոլորտ է ներհոսում այնպիսի տեմպերով, որը չի դիտվել տասնամյակներ շարունակ, սակայն այն դեռևս զգալիորեն հետ է մնում ամերիկյան գործընկերների ցուցանիշներից», — նշեց Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանական արդյունաբերության ներկայացուցիչներից մեկը, ով ցանկացավ մնալ անանուն՝ ավելի ազատ արտահայտվելու համար։
Ծավալ և արագություն
Ըստ ստարտափների մշտադիտարկում իրականացնող Dealroom-ի և ՆԱՏՕ-ի նորարարական հիմնադրամի (NATO Innovation Fund) տվյալների՝ 2025 թվականին Մեծ Բրիտանիան առաջատար էր Եվրոպայում՝ պաշտպանության, անվտանգության և կայունության ոլորտի ստարտափներում վենչուրային ներդրումների ներգրավման հարցում՝ ապահովելով 2,9 միլիարդ դոլար՝ մայրցամաքում ներգրավված ընդհանուր 8,7 միլիարդ դոլարից։ Սակայն, եթե դիտարկենք պաշտպանական տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումների ավելի նեղ շրջանակը, ապա, ըստ Dealroom-ի, 2026 թվականի առաջին ինը ամիսների ընթացքում ամերիկյան ընկերությունները ներգրավել են 19,6 միլիարդ դոլար, մինչդեռ Մեծ Բրիտանիայում այդ ցուցանիշը կազմել է ընդամենը 932 միլիոն դոլար. տարբերությունը կազմում է 18,7 միլիարդ դոլար։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարության՝ 2025 թվականի «Ժամանակակից արդյունաբերական ռազմավարության» (Modern Industrial Strategy) մեջ նախատեսվում էր մինչև 2035 թվականը կրկնակի կրճատել ԱՄՆ-ի համեմատ պաշտպանական ոլորտի վենչուրային ֆինանսավորման բացը։ Այնուամենայնիվ, կառավարությունը չկարողացավ տրամադրել այդ բացի վերաբերյալ սեփական գնահատականը կամ պարզաբանել, թե ինչպես է չափվելու նպատակին հասնելու ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացը։
«Մոտ մի քանի ամիս առաջվա տվյալներով՝ Միացյալ Նահանգներում գործում է 42 տարբեր վենչուրային հիմնադրամ, որոնք ամբողջությամբ կամ հիմնականում ներդրումներ են կատարում պաշտպանական կամ երկակի նշանակության տեխնոլոգիաների ոլորտում։
«Մենք այժմ տեսնում ենք, որ շուկա է մտնում գումար՝ կառավարության կողմից արդյունաբերությանը աջակցելու վերաբերյալ դրական անհիմն հայտարարությունների հետ մեկտեղ, բայց առանց [բրիտանական կառավարության] նշանակալի ներդրումների, ցավոք, չենք կարող ակնկալել, որ այս աճը կպահպանվի», – ասել է վերը մեջբերված Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանական արդյունաբերության գործիչը։
Նելսոնն ասել է, որ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը նաև ավելի դանդաղ է, քան ԱՄՆ-ն, ներդրումներ կատարելու հարցում՝ պաշտպանական ընկերություններին պայմանագրեր կնքելու միջոցով, ինչը կարևոր ազդանշան է ներդրողների համար, որոնք որոշում են, թե որտեղ ներդնել իրենց գումարը։ Նա ասել է, որ մասնակցել է ԱՄՆ-ում անցկացվող «ներկայացումների օրերին»՝ արագացված միջոցառումների, որտեղ ռազմական գործակալությունները լսում են պաշտպանական ընկերությունների առաջարկները և կարող են պայմանագրեր կնքել նույն օրը, եթե դրանց արժեքը 158,000 դոլարից պակաս է։
2026 թվականին ՊՆ-ի կողմից արագ գնումների որոշումների համար նախատեսված «ցածր բարդության ուղին» պայմանագրերի կնքման համար միջինում կազմում է մոտ 60 օր, Լորդերի պալատին ասել է ՊՆ առևտրի և արդյունաբերության գլխավոր տնօրեն Ջիմ Քարթերը։ Պատմականորեն, բրիտանական պաշտպանության ստանդարտ գնումների մրցույթները կարող են տևել մոտ վեց տարի՝ իր հիմնական հարթակների, ինչպիսիք են ռազմանավերը և ինքնաթիռները, համար։
Մշակութային անհանգստություն
Դանդաղ պայմանագրերի կնքումը ներդրումների միակ խոչընդոտը չէ: Ներդրողները և ոլորտի գործիչները նաև մատնանշում են պաշտպանության ոլորտում ներդրումներ կատարելու իրավունք ունեցող անձանց սահմանափակող կանոնները և մտահոգությունները հեղինակության ռիսկերի վերաբերյալ:
Որոշ եվրոպական ֆոնդեր պատմականորեն խուսափել են պաշտպանության ոլորտում ներդրումներ կատարելուց, ինչպես նաև պոռնոգրաֆիայի, ալկոհոլի և ծխախոտի հետ մեկտեղ:
«[Եվրոպան], ինչ-ինչ պատճառներով, վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում որոշել էր, որ զենքի ոլորտում ներդրումներ կատարելը հեղինակային ռիսկեր է պարունակում։ Բարեբախտաբար, Պուտինն այժմ, կարելի է ասել, օգնում է մեզ հաղթահարել այդ մոտեցումը, սակայն դա որոշակի ժամանակ է պահանջում», — նշում է Սեմ Բարելը՝ «Expeditions» վենչուրային կապիտալի ընկերության գործընկերը և եվրոպական պաշտպանության ու անվտանգության ոլորտում վաղ փուլի ներդրողը։
«Ամերիկացիները, ի տարբերություն եվրոպացիների, զենքի համակարգերում ներդրումներ կատարելու հարցում ավելի քիչ են կաշկանդվում կամ վարանում»։
Այս սահմանափակումները կարող են ամրագրվել սահմանափակ պատասխանատվությամբ գործընկերության (limited partnership) համաձայնագրերում. դրանք այն պայմանագրերն են, որոնք սահմանում են ներդրումային ֆոնդերի կողմից իրենց ներդրողների միջոցների տնօրինման կանոնները։
Եվրոպական ներդրումային հիմնադրամը (European Investment Fund), որը, ըստ իր տվյալների, 2025 թվականին եվրոպական ֆոնդերի կողմից ներգրավված ամբողջ վենչուրային կապիտալի գրեթե մեկ քառորդի աղբյուրն է հանդիսացել, շարունակում է սահմանափակումներ կիրառել զենք և զինամթերք արտադրող ընկերություններում ներդրումներ կատարելու հարցում՝ չնայած այն հանգամանքին, որ այս տարի մեղմացրել է պաշտպանական ոլորտի ներդրումներին վերաբերող իր կանոնները։
Այս վարանումը պահպանվում է նույնիսկ այն պարագայում, երբ կառավարությունները կոչ են անում ավելացնել պաշտպանական ներդրումները՝ հաշվի առնելով Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ լայնամասշտաբ ագրեսիան և եվրոպական երկրների դեմ հիբրիդային հարձակումների սրումը։ Այս իրավիճակը նաև լարվածություն է առաջացրել ընկերությունների և դրանց ֆինանսավորողների միջև։
Անօդաչու թռչող սարքեր (ԱԹՍ) արտադրող «Quantum Systems» ընկերության համահիմնադիր և համագործադիր տնօրեն Ֆլորիան Զայբելը պատմել է, որ ստիպված է եղել ստեղծել առանձին ընկերություն՝ մահաբեր ԱԹՍ-ներ արտադրելու նպատակով, քանի որ ներդրողները դեմ էին զենքի ոլորտում ներդրումներ կատարելուն։ Այդ նոր ընկերությունը՝ «Stark»-ը, այժմ Եվրոպայի առաջատար պաշտպանական ստարտափներից մեկն է։
Բուրելը հայտնեց, որ այս տարվա սկզբին մի ընկերություն, որում ներդրում էր կատարել իր հիմնադրամը, հաշիվ է բացել Revolut-ում՝ բրիտանական թվային բանկում և ֆինտեխ ընկերությունում։ Նրա խոսքով՝ Revolut-ը փակել է այդ ընկերության հաշիվը՝ իմանալով, որ այն անօդաչու թռչող սարքեր է արտադրում։
Revolut-ի ներկայացուցիչը նշեց, որ ընկերությունն ունի ոլորտների ցանկ, որոնք ռիսկային են համարվում, այդ թվում՝ զենքի, պաշտպանության և սպառազինության ոլորտները։ Այդ ոլորտներում գործող ընկերությունները չեն կարող հաշիվ ունենալ կամ բացել նրանց մոտ։ «Ապագայում սա կարող է փոխվել», — հավելեց նա։
Գործելու հնարավորություն
Մեծ Բրիտանիայի՝ այս ամիս ներկայացվելիք բյուջեն, ինչպես նաև տարվա ընթացքում նախատեսված պաշտպանական ներդրումների գագաթնաժողովն ու ռազմավարության հրապարակումը, կարող են կառավարությանը հնարավորություն տալ՝ ոլորտում մասնավոր ներդրումներն ավելի գրավիչ դարձնելու համար։
Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես կառավարությունը կարող է խթանել մասնավոր ներդրումների աճը, Բուրելն առաջարկեց, որ իշխանությունները կարող են հանձնարարել «Բրիտանական բիզնես բանկին» (British Business Bank) — պետական բանկ, որը ներդրումներ է կատարում ընկերություններում և վենչուրային հիմնադրամներում — իր կապիտալի ավելի մեծ մասն ուղղել պաշտպանական ոլորտի ընկերություններին։
«Իրական լուծումն այն է, որ կենսաթոշակային ֆոնդերը խրախուսվեն ավելացնելու իրենց ներդրումները պաշտպանական ոլորտում», — հավելեց նա։
«Սա մասնավոր կապիտալի ամենամեծ հասանելի աղբյուրն է, որը պետական որոշակի բարեփոխումների միջոցով ամենահեշտ է գործի դնել»։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանական արդյունաբերության մեկ այլ ներկայացուցիչ, ով նույնպես ցանկացել է անանուն մնալ՝ ազատորեն խոսելու հնարավորություն ունենալու համար, POLITICO-ին հայտնել է, որ կառավարությունը կարող է աջակցել պաշտպանական ընկերությունների աճին և նպաստել Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությանը՝ հեշտացնելով նրանց համար արտահանման գործընթացը։
«Եթե բրիտանական շուկան բավականաչափ մեծ չէ վենչուրային խոշոր կապիտալ ներգրավելու համար, ապա մեզ անհրաժեշտ է արտահանման ավելի լավ կամ հստակ ուղի՝ նույնիսկ այնպիսի արտադրանքի դեպքում, որը Մեծ Բրիտանիան ինքը չի գնում»։
Նա Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանական նորարարությունների բյուջեն — պաշտպանական ոլորտում բեկումնային լուծումների համար նախատեսված տարեկան 400 միլիոն ֆունտ ստերլինգի ֆոնդը, որը կազմում է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանական բյուջեի մոտ 0,5%-ը — բնորոշեց որպես «ողորմելի»։
«Եթե վենչուրային ներդրողը նայի սրան, կտեսնի մի կառավարություն, որը լրջորեն տրամադրված չէ նորարարությունների հարցում», — նշեց նա։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինային անհրաժեշտ է ևս 70 միլիարդ եվրո, բայց որտե՞ղից ԵՄ-ն կգտնի այդ գումարը
«EU Inc»-ը մոտենում է Խորհրդում հնարավոր համաձայնությանը
Միջանկյալ փուլ. Վեբերի՝ ԵԺԿ-ում ունեցած իշխանության իրական շարժիչ ուժը