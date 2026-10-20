Հունգարիան հրաժարվում է սննդամթերքի գների սահմանափակումներից, որոնց դեմ էր ԵՄ-ն

Սուպերմարկետների գների նկատմամբ երկրի վերահսկողությունը վաղուց էր դժգոհություն առաջացրել Բրյուսելում:
Երկուշաբթի օրը Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարը հայտարարեց, որ իր կառավարությունը կվերացնի սննդամթերքի գների վիճահարույց սահմանափակումները, որոնց պատճառով Բրյուսելը դիմել էր ԵՄ բարձրագույն դատարան։
Այս կարգավորումները, որոնք առաջին անգամ ներդրվել էին Հունգարիայի նախկին ղեկավար Վիկտոր Օրբանի կառավարության օրոք, սահմանում էին 10%-անոց առավելագույն շահույթի մարժա սուպերմարկետների համար՝ ապրանքների լայն տեսականու, այդ թվում՝ կաթի, շաքարավազի, հավի մսի և ձեթի նկատմամբ։
Մագյարի «Տիսա» (Tisza) կուսակցությունը քննադատում էր այս քաղաքականությունը, սակայն իշխանության գալուց հետո պահպանեց սահմանափակումները, ինչի արդյունքում Եվրահանձնաժողովը հուլիսին հայց ներկայացրեց Հունգարիայի դեմ՝ ԵՄ Արդարադատության դատարանում։
Ելույթ ունենալով ազգային խորհրդարանում՝ Մագյարը հայտարարեց, որ գների «թերի» կարգավորումները կվերացվեն, սակայն կոնկրետ ժամկետ չնշեց։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցների՝ նա նշեց, որ սահմանափակումները փաստացի չեն էժանացրել սննդամթերքը, քանի որ սուպերմարկետները կորուստները փոխհատուցել են՝ բարձրացնելով այն ապրանքների գները, որոնց վրա տվյալ կանոնները չէին տարածվում։
Միաժամանակ, Եվրահանձնաժողովը եզրակացրել էր, որ սահմանված մարժաները մանրածախ առևտրի կետերին ստիպում են աշխատել վնասով, ինչպես նաև խտրական վերաբերմունք են դրսևորում ոչ հունգարական սուպերմարկետների նկատմամբ։ Հանձնաժողովի գնահատմամբ՝ շրջանառության շեմը փաստացի ընդգրկում էր օտարերկրյա սեփականություն հանդիսացող բոլոր մանրածախ առևտրի ցանցերը՝ միաժամանակ ազատելով դրանից ավելի փոքր տեղական մրցակիցներին։
Սննդամթերքի գների սահմանափակումներին զուգահեռ՝ թե՛ Բրյուսելը, թե՛ Հունգարիայում գործող սուպերմարկետները քննադատության են ենթարկում մանրածախ առևտրի վրա դրված վիճահարույց հարկը, որը նույնպես սահմանվել էր դեռևս Օրբանի կառավարության օրոք։
Երբ Տիսայի կառավարությանը կոչ արեցին վերացնել տուրքը, վերջինս պատճառաբանեց, որ բյուջետային սահմանափակումներ կան։ Փոխարենը՝ կառավարությունը վերջերս նոր կանոններ սահմանեց, որոնք խոշոր սուպերմարկետներին թույլ են տալիս նվազեցնել հարկային պարտավորությունները՝ վերակազմակերպվելով որպես ավելի փոքր միավորներ։
Առևտրային ոլորտի ազգային միավորումը՝ OKSZ-ն, հայտարարեց, որ դա գրեթե չի թեթևացրել մանրածախ առևտրով զբաղվողների բեռը։
Բաց մի թողեք
Իսրայելական ֆինանսական լրատվամիջոցը բացահայտում է Կիպրոսի հետ 150 միլիոն եվրո արժողությամբ ռազմանավերի գործարքի մասին տեղեկությունը
Ուկրաինային անհրաժեշտ է ևս 70 միլիարդ եվրո, բայց որտե՞ղից ԵՄ-ն կգտնի այդ գումարը
Ֆրանսիայի՝ դեղերի գնագոյացման նոր քաղաքականությունը ԱՄՆ-ի ճնշմանը տրված «պատասխան չէ»