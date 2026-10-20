Պարետային ժամ, ոստիկանական ուղղաթիռներ, բախումներ․ ի՞նչ է կատարվում Ֆրանսիայում և ոչ միայն

Միանգամից հինգ եվրոպական երկրներ՝ Ֆրանսիան, Իտալիան, Պորտուգալիան, Բելգիան և Ալբանիան, հայտնվել են զանգվածային բողոքի ցույցերի ալիքի մեջ, որոնք վերածվել են ոստիկանության հետ բռնի բախումների, հրկիզման և խանութների թալանման:
Այս մասին հայտնում են եվրոպական լրատվամիջոցները՝ նշելով, որ մի քանի խոշոր քաղաքներում իրավիճակը արագորեն դուրս է գալիս իշխանության և ուժայինների վերահսկողությունից։
Ֆրանսիան մնում է ճգնաժամի կիզակետում, որտեղ ուսանողների և արհմիությունների ֆինանսավորման ավելացման պահանջները վերածվել են կենսամակարդակի անկման դեմ համազգային ապստամբության: Երկրում ձերբակալությունների թիվը գերազանցել է 2000-ը:
Փարիզի կենտրոնում հայտարարվել է պարետային ժամ, ոստիկանական ուղղաթիռները պարեկում են երկինքը՝ թալանչիներին որսալու համար, իսկ Ռենում արմատական խմբավորումները բացահայտորեն հարձակվում են ուժայինների վրա։
Լիմոժում այրվել է 19-րդ դարի պատմական քաղաքապետարանը: Փողոցային քաոսի մեջ ներքին գործերի նախարար Լորան Նունյեսը ներկայացրել է իր հրաժարականը, որը մերժվել է նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից: Լիոնում աջակողմյան ակտիվիստները դուրս են եկել փողոցներ՝ հայտարարելով խանութները պաշտպանելու պարեկների մասին՝ «Ֆրանսիան մեզ է պատկանում» կարգախոսներով։
Իտալիայում էլ «Իտալիան Պիացցայում» շարժման բողոքի ցույցերը բարձր գների և հարկային բեռի դեմ՝ կաթվածահար են արել մայրաքաղաք Հռոմը, Թուրինը և Բոլոնիան, իսկ Միլանում դրանք գագաթնակետին են հասել Պիացցա դել Դուոմոյի անկարգություններով և ավելի քան 140 ոստիկանների վիրավորմամբ:
Կառավարության անգործությանը ի պատասխան՝ Եվրախորհրդարանի անդամ Սիլվիա Սարդոնեն Միլանի կենտրոնում կազմակերպել է աջակողմյան ակտիվիստների ջոկատներ՝ առևտրականներին թալանից պաշտպանելու համար՝ պարզելով օրինախախտների արտաքսման պահանջով պաստառներ:
Միևնույն ժամանակ, Պորտուգալիայում ակտիվիստները գրավել են Լիսաբոնի և Պորտոյի կենտրոնական հրապարակները՝ վրանային քաղաքներով, պահանջելով վերջ դնել մատչելի բնակարանային ճգնաժամին և պատրաստվելով նոյեմբերի 11-ին համընդհանուր գործադուլի:
Բելգիայում ուսանողներն ու աշխատավորական միությունները բախվել են Բրյուսելում և Լիեժում՝ բողոքելով սոցիալական ծախսերի կրճատման դեմ, մինչդեռ Ալբանիայում Ջարեդ Քուշների նախագծի դեմ չորս ամիս տևած բողոքի ցույցերը վերածվել են կառավարական շենքերի գրոհի, որի հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են, այդ թվում՝ իրավապահներ։
Բաց մի թողեք
Խոստովանեց՝ Թուրքիան առաջվանը չէ
Ուկրաինան հարվածել է Տամբովի մարզի նավթային օբյեկտներից մեկին, հրդեհ է բռնկվել
Իսրայելական ֆինանսական լրատվամիջոցը բացահայտում է Կիպրոսի հետ 150 միլիոն եվրո արժողությամբ ռազմանավերի գործարքի մասին տեղեկությունը